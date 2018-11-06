Ноябрьская революция. Как погиб Второй рейх
100 лет назад, 4 – 10 ноября 1918 года, в Германии произошла Ноябрьская революция. Второй рейх пал, Германию провозгласили республикой. Революция стала главной причиной капитуляции Германии. Кайзер Вильгельм II, после отказа армии подавить революцию, бежал в Нидерланды и 28 ноября подписал официальный акт об отречении от обоих престолов (имперского и прусского).
Революция
29 - 30 октября 1918 года в порту Вильгельмсхафена начались волнения матросов германского флота, что стало ставшее запалом для революции. Поводом к выступлению стал самоубийственный план германского адмирала Флота открытого моря Рейнхарда Шеера о выходе в море на «последнюю решающую битву» с британским флотом. Флот открытого моря (нем. Hochseeflotte) — это основной военный флот германских кайзеровских ВМС в ходе Первой мировой войны, который базировался в Вильгельмсхафене. Германский флот создавал постоянную угрозу Британским островам и вынуждал британский Гранд-Флит (Большой флот защищал метрополию) постоянно находиться в районе Северного моря в течение всей войны. Британцы имели превосходство в силах, поэтому Флот открытого моря избегал открытых столкновений с Гранд-Флитом и предпочитал стратегию рейдов в Северное море с целью выманить часть вражеского флота, отрезать её от основных сил и уничтожить.
В октябре 1918 года, перед лицом поражения в войне и недовольства народных масс, адмирал Шеер решил предпринять отчаянную атаку на британский флот. Адмирал опасался интернирования основных сил германского флота в ходе переговоров и хотел сохранить «честь флага». Хотя такая битва была самоубийством: практическое соотношение сил по основным классам был 2 к 1 в пользу британского флота; немцы имели только два корабля с артиллерией калибром более 305 миллиметров, британский флот включал 12 супердредноутов с 343-миллиметровыми орудиями, 2 супердредноута (американских) с 356-мм орудиями и 10 супердредноутов с 381-миллиметровыми орудиями; англичане обладали значительным превосходством в быстроходных кораблях; боевая подготовка британского флота значительно превышала немецкую, так как британский флот в 1916 - 1918 действовал гораздо более активно и проводил интенсивные учения; длительное бездействие отрицательно сказалось на боевом духе экипажей германских кораблей, в 1917 году началось разложение флота. Зная, что подобная операция не будет поддержана новым либеральным правительством Максимилиана Баденского, он не проинформировал правительство о своих замыслах.
24 октября 1918 г. вышла инструкция адмирала Шеера, по которой германскому морскому флоту открытого моря предписывалось вести «последнюю решающую битву» против британского флота. Формально план предполагал очередную попытку заманить британский флот в ловушку (в засаду предварительно развернутых субмарин). Перед планируемым боем германский флот встал на якорную стоянку возле Вильгельмсхафена. Здесь в ночь с 29 на 30 октября 1918 года часть экипажей линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд» отказались выполнять боевой приказ, заявив, что это бессмысленно и приказ даже противоречит курсу на мирные переговоры с противником, взятому новым правительством. Сохранившие верность присяге команды кораблей навели орудия на мятежников и заставили их 1 ноября вернуться в порт Киль. Более тысячи матросов было арестовано. Но брожение в матросской среде начало распространяться и на другие команды, так как в Киле к тому времени уже существовала подпольная матросская антивоенная организация. Матросы, находившиеся на берегу в увольнительных, пришли в здание профсоюзов Киля, где встретились с их представителями, а также активистами социал-демократов. Полиция разогнала это собрание, но его участники договорились собрать на следующий день митинг в поддержку матросов.
Линкор «Тюрингия»
Демонстрация матросов в Киле
2 ноября на митинге было решено собрать на следующий день еще большую демонстрацию. 3 ноября на улицы Киля вышли тысячи горожан и матросов, требовавших освобождения своих товарищей, «хлеба и мира», но они были остановлены солдатами, которые открыли огонь по толпе. Погибло 9 и было ранено 29 человек. В ответ матросы набросились на солдат, отобрали у них оружие и застрелили командовавшего расстрелом лейтенанта. Губернатор балтийских портов, адмирал Вильгельм Сушон, встревоженный ситуацией в Киле, распорядился вызвать в город верные кайзеру войска и подавить разгорающийся мятеж. Однако солдаты, прибывшие в город, большей частью тоже перешли на сторону мятежников. В ходе перестрелки с сохранявшими верность правительству солдатами, они одержали победу, и к вечеру 4 ноября весь Киль был в руках восставших. Матросы избрали первый в ходе германской революции совет рабочих и солдатских депутатов во главе с матросом — социал-демократом Карлом Артельтом. На всех кораблях, кроме одного, ушедшего в море, были подняты красные флаги, а арестованные матросы освобождены. Единственной жертвой в тот день стал капитан линкора «Кёниг» Венигер, пытавшийся помешать поднять на мачте красный флаг и за это застреленный.
Восставшие матросы и жители Киля составили свое обращение к народу и правительству Германии – т. н. «14 кильских пунктов». В них входили такие требования: освобождение всех арестованных и политзаключенных; отмена почтовой цензуры; свобода слова и печати; надлежащее обращение начальства с командой; возвращение всех товарищей на корабли и в казармы без наказания; запрет на выход флота в море при любых обстоятельствах и т. д.
Подавление восстания правительство Макса Баденского поручило одному из правых лидеров социал-демократов — Густаву Носке. 4 ноября он прибыл в Киль для умиротворения восставших. Носке возглавляет движение по формированию Совета матросов. В течение нескольких последующих недель своими действиями он смог снизить влияние Совета в Киле. Однако революция уже распространяется по Германии. Своим восстанием матросы подали сигнал к восстанию всей империи. Вместе с рабочими они взяли власть в Киле и по всему побережью. Германские революционеры берут на вооружении лозунг: «Формируйте советы!» В течение нескольких следующих дней во многих немецких городах были созданы революционные Советы, призвавшие императора Вильгельма II отречься от престола. В рейхстаге большинство депутатов социал-демократов потребовало отречения императора. Не получив поддержки большинства, они вышли из рейхстага и призвали трудящихся страны к всеобщей забастовке. 7 ноября массовые демонстрации начались в Мюнхене. Их возглавил радикальный социал-демократ Курт Эйснер, который провозгласил местного баварского короля, Людвига III, низложенным, а Баварию — социалистической республикой. 8 ноября было сформировано новое правительство Баварии, премьер-министром которого стал Эйснер. 9 ноября 1918 года началась революция и в Берлине. Многие матросы прибыли в Берлин. Их отряды сформировали Народную морскую дивизию. Матросы захватили Военное министерство и Имперскую канцелярию, Управление военно-морским флотом, городскую комендатуру, здание Главного морского штаба, а также замок и конюшни. Рабочие и солдаты начали создавать свои Советы. На сторону берлинских Советов перешел местный гарнизон.
Революционные солдаты и матросы у Бранденбургских ворот в Берлине. Ноябрь 1918 года
Стоит отметить, что германские советы значительно отличались от российских: в состав солдатских советов входили офицеры, в состав рабочих — профсоюзные и социал-демократические лидеры. Поэтому революция в Германии приняла не такой радикальный характер, как в России. А отдельные выступления левых радикалов и коммунистов сравнительно быстро подавили. Германская буржуазия вступила в союз с генералитетом и офицерством, использовала для борьбы с лево-радикальными силами демобилизованных солдат, из которых стали быстро сколачивать правые движения и партии (фундамент будущей национал-социалистической партии).
Тем временем внешняя ситуация также резко обострилась. 30 октября капитулирует Турция, подписав Мудросское перемирие. 3 ноября в Падуе капитулирует последний союзник Германии — Австро-Венгрия. 5 ноября фронт немцев был прорван, и на следующий день началось общее отступление германской армии.
Вильгельм II не хотел покидать трон. Канцлер Максимилиан Баденский убеждал Вильгельма отречься хотя бы для того, чтобы предотвратить гражданскую войну в уже охваченной революцией Германии. Но находившийся в ставке в городке Спа Вильгельм предпочел связаться с генералами и готовить «поход на Берлин». Кайзер надеялся, что даже если он сложит императорскую корону, то сумеет сохранить титул короля Пруссии. Но генералитет, включая убежденного монархиста, начальника Генштаба Пауля фон Гинденбурга, сообщил, что не выполнят такой приказ.
Тогда Макс Баденский решил, что удержать власть невозможно и для сохранения порядка её следует как можно скорее передать умеренным социал-демократам (СДПГ), чтобы власть не захватили радикалы. В полдень 9 ноября он по собственной инициативе объявляет об отречении кайзера от обоих престолов (прусского и имперского) и также о своей отставке. Он передал полномочия главы правительства вождю социал-демократов Фридриху Эберту. После этого товарищ Эберта по социал-демократической партии госсекретарь в правительстве Макса Баденского Филипп Шейдеман объявил о падении монархии и провозгласил Германию республикой. 10 ноября Общее собрание берлинских рабочих и солдатских советов избрало временные органы государственной власти — Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина и Совет народных уполномоченных. Новое правительство Германии, носившее название «Совет народных уполномоченных», состояло из 3 представителей СДПГ и 3 представителей Независимой социал-демократической партии Германи (НСДПГ). Однако главные позиции в новом правительстве принадлежали членам СДПГ. В 1919 году Эберт станет первым президентом «веймарской» Германии, а Шейдеман — ее первым канцлером.
Первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции 1918 года, первый президент Германии Фридрих Эберт
Император Вильгельм, получив заверения генерала В. Грёнера в невозможности восстановления монархии, вечером 10 ноября выехал в Нидерланды, где и отрёкся от обоих престолов 28 ноября, объявив: «Я отказываюсь навсегда от прав на корону Пруссии и вместе с ним от права на германскую императорскую корону». После подписания Версальского мирного договора страны Антанты требовали выдачи беглого кайзера как главного военного преступника для осуждения его в нарушении мира и покоя в Европе, но королева Нидерландов сумела его защитить. До конца своих дней Вильгельм безвыездно прожил в Нидерландах. Он ещё успеет, в связи с падением Франции 24 июня 1940 года, направить Гитлеру поздравительную телеграмму. Вильгельм умрет в июне 1941 года в возрасте 82 лет.
Кайзер Вильгельм II. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
Революция
29 - 30 октября 1918 года в порту Вильгельмсхафена начались волнения матросов германского флота, что стало ставшее запалом для революции. Поводом к выступлению стал самоубийственный план германского адмирала Флота открытого моря Рейнхарда Шеера о выходе в море на «последнюю решающую битву» с британским флотом. Флот открытого моря (нем. Hochseeflotte) — это основной военный флот германских кайзеровских ВМС в ходе Первой мировой войны, который базировался в Вильгельмсхафене. Германский флот создавал постоянную угрозу Британским островам и вынуждал британский Гранд-Флит (Большой флот защищал метрополию) постоянно находиться в районе Северного моря в течение всей войны. Британцы имели превосходство в силах, поэтому Флот открытого моря избегал открытых столкновений с Гранд-Флитом и предпочитал стратегию рейдов в Северное море с целью выманить часть вражеского флота, отрезать её от основных сил и уничтожить.
В октябре 1918 года, перед лицом поражения в войне и недовольства народных масс, адмирал Шеер решил предпринять отчаянную атаку на британский флот. Адмирал опасался интернирования основных сил германского флота в ходе переговоров и хотел сохранить «честь флага». Хотя такая битва была самоубийством: практическое соотношение сил по основным классам был 2 к 1 в пользу британского флота; немцы имели только два корабля с артиллерией калибром более 305 миллиметров, британский флот включал 12 супердредноутов с 343-миллиметровыми орудиями, 2 супердредноута (американских) с 356-мм орудиями и 10 супердредноутов с 381-миллиметровыми орудиями; англичане обладали значительным превосходством в быстроходных кораблях; боевая подготовка британского флота значительно превышала немецкую, так как британский флот в 1916 - 1918 действовал гораздо более активно и проводил интенсивные учения; длительное бездействие отрицательно сказалось на боевом духе экипажей германских кораблей, в 1917 году началось разложение флота. Зная, что подобная операция не будет поддержана новым либеральным правительством Максимилиана Баденского, он не проинформировал правительство о своих замыслах.
24 октября 1918 г. вышла инструкция адмирала Шеера, по которой германскому морскому флоту открытого моря предписывалось вести «последнюю решающую битву» против британского флота. Формально план предполагал очередную попытку заманить британский флот в ловушку (в засаду предварительно развернутых субмарин). Перед планируемым боем германский флот встал на якорную стоянку возле Вильгельмсхафена. Здесь в ночь с 29 на 30 октября 1918 года часть экипажей линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд» отказались выполнять боевой приказ, заявив, что это бессмысленно и приказ даже противоречит курсу на мирные переговоры с противником, взятому новым правительством. Сохранившие верность присяге команды кораблей навели орудия на мятежников и заставили их 1 ноября вернуться в порт Киль. Более тысячи матросов было арестовано. Но брожение в матросской среде начало распространяться и на другие команды, так как в Киле к тому времени уже существовала подпольная матросская антивоенная организация. Матросы, находившиеся на берегу в увольнительных, пришли в здание профсоюзов Киля, где встретились с их представителями, а также активистами социал-демократов. Полиция разогнала это собрание, но его участники договорились собрать на следующий день митинг в поддержку матросов.
Линкор «Тюрингия»
Демонстрация матросов в Киле
2 ноября на митинге было решено собрать на следующий день еще большую демонстрацию. 3 ноября на улицы Киля вышли тысячи горожан и матросов, требовавших освобождения своих товарищей, «хлеба и мира», но они были остановлены солдатами, которые открыли огонь по толпе. Погибло 9 и было ранено 29 человек. В ответ матросы набросились на солдат, отобрали у них оружие и застрелили командовавшего расстрелом лейтенанта. Губернатор балтийских портов, адмирал Вильгельм Сушон, встревоженный ситуацией в Киле, распорядился вызвать в город верные кайзеру войска и подавить разгорающийся мятеж. Однако солдаты, прибывшие в город, большей частью тоже перешли на сторону мятежников. В ходе перестрелки с сохранявшими верность правительству солдатами, они одержали победу, и к вечеру 4 ноября весь Киль был в руках восставших. Матросы избрали первый в ходе германской революции совет рабочих и солдатских депутатов во главе с матросом — социал-демократом Карлом Артельтом. На всех кораблях, кроме одного, ушедшего в море, были подняты красные флаги, а арестованные матросы освобождены. Единственной жертвой в тот день стал капитан линкора «Кёниг» Венигер, пытавшийся помешать поднять на мачте красный флаг и за это застреленный.
Восставшие матросы и жители Киля составили свое обращение к народу и правительству Германии – т. н. «14 кильских пунктов». В них входили такие требования: освобождение всех арестованных и политзаключенных; отмена почтовой цензуры; свобода слова и печати; надлежащее обращение начальства с командой; возвращение всех товарищей на корабли и в казармы без наказания; запрет на выход флота в море при любых обстоятельствах и т. д.
Подавление восстания правительство Макса Баденского поручило одному из правых лидеров социал-демократов — Густаву Носке. 4 ноября он прибыл в Киль для умиротворения восставших. Носке возглавляет движение по формированию Совета матросов. В течение нескольких последующих недель своими действиями он смог снизить влияние Совета в Киле. Однако революция уже распространяется по Германии. Своим восстанием матросы подали сигнал к восстанию всей империи. Вместе с рабочими они взяли власть в Киле и по всему побережью. Германские революционеры берут на вооружении лозунг: «Формируйте советы!» В течение нескольких следующих дней во многих немецких городах были созданы революционные Советы, призвавшие императора Вильгельма II отречься от престола. В рейхстаге большинство депутатов социал-демократов потребовало отречения императора. Не получив поддержки большинства, они вышли из рейхстага и призвали трудящихся страны к всеобщей забастовке. 7 ноября массовые демонстрации начались в Мюнхене. Их возглавил радикальный социал-демократ Курт Эйснер, который провозгласил местного баварского короля, Людвига III, низложенным, а Баварию — социалистической республикой. 8 ноября было сформировано новое правительство Баварии, премьер-министром которого стал Эйснер. 9 ноября 1918 года началась революция и в Берлине. Многие матросы прибыли в Берлин. Их отряды сформировали Народную морскую дивизию. Матросы захватили Военное министерство и Имперскую канцелярию, Управление военно-морским флотом, городскую комендатуру, здание Главного морского штаба, а также замок и конюшни. Рабочие и солдаты начали создавать свои Советы. На сторону берлинских Советов перешел местный гарнизон.
Революционные солдаты и матросы у Бранденбургских ворот в Берлине. Ноябрь 1918 года
Стоит отметить, что германские советы значительно отличались от российских: в состав солдатских советов входили офицеры, в состав рабочих — профсоюзные и социал-демократические лидеры. Поэтому революция в Германии приняла не такой радикальный характер, как в России. А отдельные выступления левых радикалов и коммунистов сравнительно быстро подавили. Германская буржуазия вступила в союз с генералитетом и офицерством, использовала для борьбы с лево-радикальными силами демобилизованных солдат, из которых стали быстро сколачивать правые движения и партии (фундамент будущей национал-социалистической партии).
Тем временем внешняя ситуация также резко обострилась. 30 октября капитулирует Турция, подписав Мудросское перемирие. 3 ноября в Падуе капитулирует последний союзник Германии — Австро-Венгрия. 5 ноября фронт немцев был прорван, и на следующий день началось общее отступление германской армии.
Вильгельм II не хотел покидать трон. Канцлер Максимилиан Баденский убеждал Вильгельма отречься хотя бы для того, чтобы предотвратить гражданскую войну в уже охваченной революцией Германии. Но находившийся в ставке в городке Спа Вильгельм предпочел связаться с генералами и готовить «поход на Берлин». Кайзер надеялся, что даже если он сложит императорскую корону, то сумеет сохранить титул короля Пруссии. Но генералитет, включая убежденного монархиста, начальника Генштаба Пауля фон Гинденбурга, сообщил, что не выполнят такой приказ.
Тогда Макс Баденский решил, что удержать власть невозможно и для сохранения порядка её следует как можно скорее передать умеренным социал-демократам (СДПГ), чтобы власть не захватили радикалы. В полдень 9 ноября он по собственной инициативе объявляет об отречении кайзера от обоих престолов (прусского и имперского) и также о своей отставке. Он передал полномочия главы правительства вождю социал-демократов Фридриху Эберту. После этого товарищ Эберта по социал-демократической партии госсекретарь в правительстве Макса Баденского Филипп Шейдеман объявил о падении монархии и провозгласил Германию республикой. 10 ноября Общее собрание берлинских рабочих и солдатских советов избрало временные органы государственной власти — Исполнительный совет рабочих и солдатских советов Большого Берлина и Совет народных уполномоченных. Новое правительство Германии, носившее название «Совет народных уполномоченных», состояло из 3 представителей СДПГ и 3 представителей Независимой социал-демократической партии Германи (НСДПГ). Однако главные позиции в новом правительстве принадлежали членам СДПГ. В 1919 году Эберт станет первым президентом «веймарской» Германии, а Шейдеман — ее первым канцлером.
Первый рейхсканцлер Германии после Ноябрьской революции 1918 года, первый президент Германии Фридрих Эберт
Император Вильгельм, получив заверения генерала В. Грёнера в невозможности восстановления монархии, вечером 10 ноября выехал в Нидерланды, где и отрёкся от обоих престолов 28 ноября, объявив: «Я отказываюсь навсегда от прав на корону Пруссии и вместе с ним от права на германскую императорскую корону». После подписания Версальского мирного договора страны Антанты требовали выдачи беглого кайзера как главного военного преступника для осуждения его в нарушении мира и покоя в Европе, но королева Нидерландов сумела его защитить. До конца своих дней Вильгельм безвыездно прожил в Нидерландах. Он ещё успеет, в связи с падением Франции 24 июня 1940 года, направить Гитлеру поздравительную телеграмму. Вильгельм умрет в июне 1941 года в возрасте 82 лет.
Кайзер Вильгельм II. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
- Автор:
- Самсонов Александр
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