Тевтонский орден. «Псы-рыцари» на дорогах войны

Герб Тевтонского ордена

Священник Тевтонского ордена

Крепость тевтонского ордена в Трансильвании (Рышнов)

Андраш II, король Венгрии

4-й великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальца – памятник перед музеем замка Мальборк

Конрад Мазовецкий

Руины замка Монфор

Рыцарь Ордена меченосцев

"Окружали Илью Муромца

В башлыках люди чёрные –

Покрывала вороновые,

Балахоны долгополые –

Знать монахи это всё аль попы!

Уговаривают витязя

Бросить русский православный закон.

За измену перемётную

Всё сулят сулу великую,

И почёт, и уважение..."

"Башлыки тут раздеваются,

Балахоны скидываются –

Не монахики-чернорясики,

Не попы долгополики,

Стоят воины латинские –

Меченосцы исполинские".

«Гонцов на Русь тогда послал (магистр Фолквин), их помощь вскоре прибыла».

Кадр из фильма "Александр Невский", режиссер С. Эйзенштейн

«Ни отцы, ни деды наши не видали такой жестокой сечи».

Довмонт, литовец по происхождению, псковский князь, ставший святым Русской православной церкви

Мариенбург (Мальборк), современное фото

«В то же время (1390 г.) маршал с великим войском стоял у Вильны, а с ним — господин Ланкастера, англичанин, пришедший со своими людьми перед днем святого Лаврентия. Пришли туда и ливонцы, и Витовт с жемайтами. И сначала они взяли неукрепленный замок Вильны и многих убили, но укрепленный замок они не захватили».

Генрих IV, король Англии, один из «гостей» Тевтонского ордена

Битва на Ворскле

Битва при Грюнвальде, гравюра

26 магистр Тевтонского ордена Ульрих фон Юнгинген

«Светлейший король! Великий магистр Пруссии Ульрих шлет тебе и твоему брату два меча, как поощрение к предстоящей битве, чтобы ты с ними и со своим войском незамедлительно и с большей отвагой, чем ты выказываешь, вступил в бой и не таился дольше, затягивая сражение и отсиживаясь среди лесов и рощ. Если же ты считаешь поле тесным и узким для развертывания твоего строя, то магистр Пруссии Ульрих... готов отступить, сколько ты хочешь, от ровного поля, занятого его войском».

«Хотя под одним знаменем они были жестоко изрублены и знамя их втоптано в землю, однако в двух остальных отрядах они вышли победителями, сражаясь с величайшей храбростью, как подобало мужам и рыцарям, и наконец соединились с польскими войсками».

Ян Матейко, Битва под Грюнвальдом. Эта картина была занесена руководством III Рейха в черный список произведений искусств и подлежала уничтожению

Альбрехт Гогенцоллерн, последний магистр Тевтонского ордена, ставший первым герцогом Пруссии

Готхард Кеттлер, последний магистр Ливонского ордена, ставший первым герцогом Курляндии

Петр Бирон, последний герцог Курляндии

Король Пруссии Вильгельм I Гогенцоллерн, ставший первым императором II Германского рейха

У Тевтонского ордена, третьего по мощи и силе из духовно-рыцарских орденов, возникших в Палестине в эпоху крестовых походов, скверная репутация. У него нет трагической, окутанной высокой "готической" мистикой славы тамплиеров. Нет романтического ореола доблестных госпитальеров, которые, будучи изгнанными из Святой земли, прославили Родос и Мальту, продолжая сражаться с мусульманами на море.Не добившись больших успехов в войне с сарацинами, Тевтонский орден обрел мрачную славу в Европе, и само слово «тевтон» часто употребляется сейчас для обозначения грубого и неумного солдафона. В общем, «псы-рыцари» – и точка. Почему же именно Тевтонскому ордену была уготована такая судьба?Возможно, дело в том, что в Европу этим орденом были привнесены методы войны, характерные для Палестины. Противниками крестоносцев на Ближнем Востоке и в Северной Африке были «неверные» – люди чуждой культуры, даже внешне отличающиеся от европейцев. Исламский мир, в отличие от тех же, разобщенных и постоянно конфликтующих между собой, языческих племен Балтии, обладал огромной потенциальной мощью, находился на подъеме и проводил активную экспансионистскую политику. Война с мусульманами считалась святой обязанностью каждого рыцаря и каждого христианского Государя – и в этой войне все методы были хороши. Новые противники Тевтонского ордена были, конечно, тоже «чужими», но стояли на других «ступенях». Православные считались схизматиками – «странными», не «совсем правильными», но все же христианами. Их можно было попытаться тем или иным способом «убедить» признать власть римских пап, хотя бы через унию. Воевать с ними под этим предлогом было делом «богоугодным», но не возбранялось и вступать в военно-политические союзы для борьбы с мусульманской Турцией или с кем-то из христианских соседей. Язычники, безусловно, были противником, в отношении которого не действовали нормы морали. И убить десять человек, чтобы «уговорить» креститься сто других («добровольно и без принуждения», разумеется), считалось вполне нормальным и приемлемым. Однако даже язычники были «лучше» собственных еретиков, которые, получив крещение «истинной веры», позволяли себе усомниться в авторитете невежественного священника местной церкви, святости лицемерных монахов, набожности самодура-епископа и непогрешимости распутного римского папы. Читали запрещенную для мирян Библию и по-своему трактовали её тексты. Задавали вопросы, на которые очень не хотелось отвечать. Вроде того: сколько рук и ног должно быть у святых, если собрать все кости, выставляемые в церквях? Если прощение грехов можно купить за деньги, значит, за деньги можно отпустить их и дьяволу? И вообще, сколько у вас пап? Пока ещё два? Или сейчас 1408 год и в Пизе уже выбрали третьего? Как можно верить в церковь, если церковь не Бог, в конце концов? А то вдруг начинали говорить, что у Христа и Его апостолов не было ни имущества, ни светской власти. Еретики были хуже не только язычников, но даже и мусульман – намного страшнее и гораздо опаснее. Их полагалось уничтожать по принципу: «лучше пусть погибнут десять праведников, чем спасётся один еретик». А Бог – он разберется на небесах, «чужих» его верные служители к нему отправили, или «своих». С мусульманами и еретиками в Европе тевтонцы не воевали – только против православных, язычников и даже католиков. Однако не перестроились: вели себя и воевали так же, как с сарацинами в Палестине (особенно поначалу), что несколько шокировало не только противников, но и некоторых союзников.Впрочем, возможно, всё намного проще: Тевтонский орден проиграл, и его историю если и не написали, то значительно отредактировали победители. Которые, везде и всегда, именно себя объявляют «воинами Света».Да и некий г-н А. Гитлер, любящий рассуждать о «тевтонской ярости» и «тевтонском натиске на Восток» тоже популярности этому ордену не добавил.Началось все в 1143 г., когда в Иерусалиме появился первый немецкий госпиталь, который от папы римского получил предписание подчиняться госпиталю Иоаннитов. В ноябре 1190 года во время осады Акры (III Крестовый поход) оставшиеся безымянными купцы из Любека и Бремена основали новый полевой госпиталь для немецких солдат. Герцог Фридрих Швабский (сын Фридриха Барбароссы) образовал на его основе духовный орден, во главе которого был поставлен капеллан Конрад. Уже 6 февраля 1191 г. папа римский Климент III одобрил основание нового ордена, а в декабре 1196 г. другой папа, Целестин III, утвердил его в качестве духовно-рыцарского. Это было важным событием в жизни вступающих в последний век своей истории христианских государств Палестины, на церемонии реорганизации ордена присутствовали магистры госпитальеров и тамплиеров, многие светские рыцари и духовные лица. Его официальное название теперь было таким: «Орден братьев госпиталя святой Марии Немецкого дома в Иерусалиме» (Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum in Jerusalem). С этого времени у ордена появляется собственная армия и военные функции становятся для него основными. Тогда же ордену была дарована привилегия, освобождающая его от власти епископов и позволяющей самостоятельно выбирать магистра.Папа Римский Иннокентий III в булле от 19 февраля 1199 г. определил следующие задачи нового ордена: защита немецких рыцарей, лечение больных, борьба с врагами Католической церкви. Девиз ордена: «Помогать – Защищать – Исцелять».В отличие от тамплиеров и госпитальеров, которые подчинялись лишь папе, Тевтонский орден был подвластен также императору Священной Римской империи.Согласно уставу ордена, его члены должны были соблюдать обет безбрачия, безоговорочно подчиняться старшим и не иметь личной собственности. То есть, им фактически предписывался монашеский образ жизни. В этой связи вернемся к знаменитому прозвищу тевтонцев – «псы-рыцари»: так называют их только на территории республик бывшего СССР и причиной тому неправильный перевод на русский язык одной из работ К.Маркса, который употребил в отношении тевтонцев существительное «монах», на немецком языке близкое к слову «собака». «Монахами-рыцарями» назвал их Карл Маркс! Не псами, не кобелями и не собаками. Но разве теперь кого-то разубедишь? Да и нехорошо как-то – монахов в озере топить. Вот «псов» – это же совсем другое дело! Не так ли?Но вернемся в Палестину. Резиденцией главы ордена (гроссмайстера) стала Акра. Его заместителями и ближайшими помощниками были пять гроссгебитеров (Великие повелители), главный из них – Великий комтур. Верховный маршал отвечал за подготовку войск и их управление. Три других – Верховный госпитальер, квартирмейстер и казначей. Рыцарь, назначенный для управления одной из провинций, получал звание ланд-комтура. Командир гарнизона крепости назывался кастеляном. Все эти должности были выборными.В походе рыцаря сопровождали несколько слуг-оруженосцев с походными лошадьми – они не участвовали в сражениях. Боевой конь использовался только во время боя, остальные лошади нужны были, в основном, в качестве вьючных животных: во время похода рыцари, как и остальные воины, шли пешком. Садиться на коня и надевать доспехи, можно было только по приказу командующего.Как следует из названия (Teutonicorum – в переводе на русский язык «немецкий), члены ордена были выходцами из Германии, первоначально они делились на два класса: рыцарей и священнослужителей.Скоро появился третий класс: служащие братья – некоторые из них пришли по религиозным убеждениям, но многие просто исполняли определенные обязанности за плату.Самый известный и узнаваемый символ ордена – черный крест на белом плаще, являлся эмблемой братьев-рыцарей. Остальные члены ордена (в том числе и туркопольер – командир наемных отрядов) носили серые плащи.Подобно своим «старшим братьям», Тевтонский орден быстро обзавелся землями (комтуриями) за пределами Палестины: в Ливонии, Апулии, Австрии, Германии, Греции, Армении. Это было тем более кстати, что дела крестоносцев в Святой земле шли все хуже. В результате, не дожидаясь окончательного краха, тевтонцы, воспользовавшись приглашением графа Боппо фон Вертхайма, основные силы ордена передислоцировали в Баварию (город Эшенбах). Но часть «братьев» ещё оставалась в Палестине, в 1217-1221 г.г. они приняли участие в V Крестовом походе – в Египет.В 1211 г. тевтонцы были приглашены в Венгрию – защищать Трансильванию от половцев.Но уже в 1225 г. король Андраш II, заподозрив тевтонцев в попытке создать на территории Венгрии собственное, вассальное папе римскому, государство, изгнал их из страны.Казалось бы, эта некрасивая история должна была стать уроком для других европейских правителей, но уже в 1226 г. Конрад Мазовецкий (польский князь из династии Пястов) пригласил Орден для борьбы с языческими племенами Прибалтики, в первую очередь – с пруссами.Он даже передал им Кульмскую (Хелменьскую) и Добжинскую (Добрыньскую) земли с правом расширять свои владения за счёт завоёванных земель. Право на захват прусских и литовских земель в 1234 г. подтвердил и папа Римский Григорий IX, а позже – германские императоры Фридрих II и Людвиг IV. Фридрих II даровал Великим магистрам титул и права курфюрста. И в 1228 году Орден начинает покорение Пруссии. Но штаб-квартира тевтонцев пока еще находится в Палестине – в замке Монфор.А в 1230 первый тевтонский замок (Нешава) появляется на Кульмской земле. Далее были построены Велюн, Кандау, Дурбен, Велау, Тильзит, Рагнит, Георгенбург, Мариенвердер, Барга и Кёнигсберг. Всего было построено около 40 замков, около некоторых из них (Эльбинг, Кeнигсберг, Кульм, Торн) образовались немецкие города, ставшие членами Ганзейского союза.Между тем, ещё в 1202 г. в Прибалтике появился «свой», местный рыцарский Орден – Братство рыцарей Христа Ливонии, более известный, как орден Меченосцев.Господину Великому Новгороду новые соседи, пытающиеся подчинить себе племена, которые платили дань новгородцам, очень не понравились. В результате уже в 1203 г. Новгород организует первый поход против меченосцев. Всего с 1203 по 1234 г.гг. таких походов новгородцы совершили 8. В 1234 г. крупную победу над Орденом одержал отец Александра Невского – князь Ярослав.Кажется, было бы логичным, если бы с меченосцами подрался и новгородский богатырь Василий Буслаев. Но, нет, Васька их игнорирует, напротив, сам отправляется в Иерусалим и гибнет в пути. В русских былинах у меченосцев другой – гораздо более именитый и «статусный» противник. В одном из вариантов былины «О трёх поездках Ильи Муромца» есть такие строки:После отказа героя:Но не нужно думать, что русские и меченосцы только воевали между собой. Порой, они выступали и в роли союзников. Так, в 1228 г. Псков заключил с Орденом союз против посягающего на его независимость Новгорода – и новгородцы отступили.В 1236 г. меченосцы приняли опрометчивое решение начать войну против Литвы. На помощь им пришли рыцари из Саксонии («гости Ордена») и 200 воинов из Пскова:(«Ливонская рифмованная хроника».)22 сентября 1236 г. союзники потерпели сокрушительное поражение от литовцев в сражении при Сауле (Шауляй). Погибли магистр Ордена меченосцев Фолквин Шенке фон Винтерстерн, граф Генрих фон Даненберг, господин Теодорих фон Намбург и еще 48 орденских рыцарей. Большие потери понесли саксонцы и псковичи. В "Первой Новгородской летописи" сообщается, что из 200 дружинников, посланных Псковом «немцам в помощь» «на безбожную Литву» «приидоша коиждо десятыи в домы своя». После этого поражения Братство оказалось на грани гибели, спасло его присоединение к Тевтонскому Ордену, ландмайстерством которого под именем Ливонского Ордена оно становится. 54 тевтонских рыцаря «сменили прописку», возместив потери, понесенные меченосцами.В 1242 году состоялась знаменитая битва на Чудском озере – уже с ливонскими рыцарями, а не с меченосцами. Союзниками ливонцев выступили датчане.«Ледовое побоище» известно всем, но масштабы этой битвы традиционно преувеличиваются. Гораздо более крупное и значимое сражение состоялось в феврале 1268 г. при Раковаре (эстонский Раквере). В летописи сообщается:Объединенная русская армия псковского князя Довмонта, новгородского посадника Михаила и сына Александра Невского Дмитрия опрокинула союзные войска Ливонского ордена и датчан и гнала их 7 верст. Потери сторон были действительно серьезными, исчислялись тысячами профессиональных воинов, что по меркам XIII столетия весьма ощутимо.Но в целом в Европе, несмотря на отдельные поражения, дела Ордена идут неплохо. В 1244 г. происходит важнейшее событие в истории Ордена – папа римский признает его государство в Европе. В 1283 году тевтонцы завершают покорение Пруссии (Боруссии) – несмотря на восстания 1242-1249 и 1260-1274 г.г. В 1308-1309 г.г. Орден получает во владение Восточную Померанию и Данциг. В Палестине же в это время все очень плохо: в 1271 г. мамелюки захватывают Монфор, в 1291 – крестоносцы теряют Акру, и Тевтонский орден переносит свою штаб-квартиру в Венецию. В 1309 году, когда Орден вполне освоится в Прибалтике, гроссмайстер переедет в Мариенбург – резиденцией великих магистров этот замок останется до 1466 г.В конце XIII века Орден вступил в конфликт с рижским архиепископом, вследствие чего в 1311 г. он был даже отлучен от Церкви. Но тогда все решилось миром и снятием отлучения в следующем, 1312 году. В 1330 г. противостояние тевтонцев и архиепископа закончилось победой Ордена, который стал сеньором Риги. Тогда же произошел обмен территориями между Тевтонским орденом и его Ливонским ландмайстерством: В 1328 г. Ливонский орден передал Тевтонскому Мемель и его окрестности. А в 1346 тевтонцы купили у Дании Северную Эстонию и, в свою очередь, передали её Ливонскому ордену.Между тем, в это время в Европе появилась любопытная традиция – «прусские путешествия»: рыцари разных государств, в том числе из самых знатных аристократических фамилий, приезжали в Пруссию для участия в войне против языческой Литвы. Эти «туристические поездки на войну» стали так популярны, что иногда Орден лишь давал «гостям» проводников и командира, предоставляя им возможность самим подраться с литовцами. Начавший было проводить миролюбивую политику великий магистр Карл фон Трир (вступил в должность в 1311 г.) настолько возмутил европейское рыцарство, что в 1317-м был снят с должности на заседании Капитула. Не помогло даже заступничество папы римского.Одним из «гостей» Тевтонского ордена стал Генри Болингброк, граф Дерби, сын знаменитого Джона Гонта. 19 июля 1390 г. он прибыл в Данциг на собственном корабле с отрядом в 150 человек, его сопровождали 11 рыцарей и 11 оруженосцев.В «Торуньских анналах» говорится:В 1392 г. Генри снова приплыл в Пруссию, но войны не было, и потому он в сопровождении 50 воинов отправился через Прагу и Вену в Венецию. В 1399 г. умер Джон Гонт и король Ричард II конфисковал родовые владения его семьи. Возмущенный Генри вернулся в Англию, поднял мятеж и захватил короля в плен (19 августа 1399 г.). В парламенте, собравшемся 30 сентября, он заявил о своих притязаниях на трон. Его доводы были восхитительны:Во-первых, высокое происхождения – аргумент, прямо скажем, не очень, но это так – на затравку.Во-вторых, право завоевания – вот это уже серьезно, это по-взрослому.И, наконец, в третьих – необходимость реформ. Волшебная фраза, услышав которую нынешние президенты (и прочие главы государств) понимают, что англосаксам что-то очень нужно в их стране. И, если им это «что-то» немедленно не отдать – будут бить (возможно, даже ногами). На территории Англии волшебство, по-видимому, работало уже и в конце XIV века. Ричард II быстро отрекся от престола и был так любезен, что очень скоро (14 февраля 1400 г.) умер в замке Понтекрафт – в возрасте 33 лет. А наш герой 13 октября 1399 года был коронован как Генрих IV, король Англии. Он стал основателем Ланкастерской династии и правил до 1413 г.В 1343 г. Орден вернул Польше захваченные земли (кроме Поморья – Калишский договор) и сосредоточил все свои силы на борьбе с Литвой. Всего XIV веке тевтонцы совершили около 70 крупных походов в Литву из Пруссии и около 30 – из Ливонии. Причем в 1360-1380 г.г. крупные походы на Литву совершались ежегодно. В 1362 г. армия Ордена разрушила Каунасский замок, в 1365 г. – тевтонцы впервые напали на Вильнюс. Литовцы, в свою очередь, в 1345-1377 г.г. совершили около 40 ответных походов. В 1386 г. великий князь Литовский Ягайло принимает католичество и провозглашается польским королем под именем Владислава II (основание династии Ягеллонов, которая будет править в Польше до 1572 г.). После крещения Литвы тевтонцы потеряли формальные основания для нападений. Но повод для войны никуда не делся: принадлежавшие Литве Жемайтия и западная Аукшайтия отделяли владения Тевтонского ордена от его Ливонского ландмайстерства (Ливонского Ордена). А у великого князя Литовского Витовта в это время были большие проблемы: и его соперник – князь Свидригайло, никак не мог успокоиться, и татары все время беспокоили юго-восточные рубежи, и польская королева Ядвига, вдруг потребовала платежей с литовских земель, подаренных ей Ягайлой. Притязания последней особенно возмутили литовцев, которые на специально собранном совете постановили сообщить королеве, что они, как люди честные и порядочные, могут только пожелать ей «здоровья побольше и хорошего настроения». А все остальное – пусть с мужа требует. В этих условиях Витовт был вынужден заключить с Орденом Салинский договор (1398 г.), согласно которому, в обмен на поддержку, он уступил Ордену земли до Невежиса. Это была территория с очень значительным языческим влиянием, которую сам Витовт практически не контролировал. В результате в 1399 г. Тевтонский орден даже выступил союзником Литвы в битве на Ворскле (довольно странный союз князя Витовта, хана Тохтамыша и тевтонцев).Это сражение стало одним из самых крупных и кровопролитных в XIV веке, и закончилось тяжелым поражением союзников.В 1401 г. восстание жемайтийцев вынудило Орден уйти из этой провинции, после чего его нападения на Литву возобновились. В 1403 г. папа Римский Бонифаций IX официально запретил тевтонцам воевать с Литвой. В качестве компромисса в 1404 г. Орден получил ту самую Жемайтию в совместное управление с Польшей и Литвой (Рационжский договор). Идиллия завершилась в 1409 г. восстанием недовольных орденской администрацией жемайтийцев, на помощь которым пришли литовцы. Так началась решающая война Польши и Литовского княжества с Тевтонским Орденом, завершившаяся катастрофическим поражением последнего в сражении при Грюнвальде (Таненберге).Армия союзников впечатляла: в поход отправились войска польского короля Ягайло, великого князя литовского Витовта, «хоругви» из Смоленска, Полоцка, Галича, Киева, чешское войско во главе с Яном Жижкой, которому еще только предстояло стать великим во времена Гуситских войн, а также отряд татарской конницы (около 3 000 человек). Включая вспомогательные войска и обоз, численность этой армии достигала 100 тысяч человек. На правом фланге встали русско-литовские отряды и татары (40 хоругвей) под командованием Витовта. На левом – поляки, которыми командовал полководец Зындрам (50 хоругвей). Артиллерия была распределена по всему фронту. Часть пехотных частей прикрывали обозы. Чтобы поднять боевой дух армии, перед началом сражения король Ягайло перед строем посвятил в рыцари несколько десятков человек.Войско Тевтонского ордена состояло из представителей 22 стран западной Европы (51 «знамя») и насчитывало около 85 тысяч человек. Численность именно членов Ордена историки оценивают в 11 тысяч человек, 4 тысячи из них были арбалетчиками. Главнокомандующим стал магистр Ульрих фон Юнгинген.Артиллерию Ульрих фон Юнгинген расположил впереди боевых порядков, основная масса пехоты расположилась в вагенбурге (укрепление из повозок) – позади развернутых позиций тяжелой кавалерии и артиллерии ордена.15 июля 1410 г. армии противников встали между деревнями Танненберг и Грюнвальд. Великий магистр отправил к Ягайле и Витовту герольдов с провокационным посланием, в котором говорилось:Крестоносцы, действительно, отошли назад. По воззрениям тех лет, это был вызов, граничащий с оскорблением. И союзники начали сражение. Первыми двинулись войска Витовта. Здесь начинаются разночтения: часть историков утверждает, что атака легкой кавалерии Витовта и татарской конницы была поначалу успешной: им, якобы, удалось порубить орденских артиллеристов. Польский хронист Длугош утверждает обратное: атаковавшая тевтонцев конница попала в заранее устроенные ловушки («ямы, прикрытые землею, чтобы в них падали люди и кони»). Во время этой атаки погиб подольский князь Иван Жедевид «и еще многим людям от тех ям большой вред был». После этого, против литовцев двинулись отряды «гостей» – рыцарей других стран, пожелавших сразиться с «язычниками». Примерно через час левое крыло союзников стало «отступать и наконец, обратилось в бегство... Враги рубили и забирали в плен бегущих, преследуя их на расстоянии многих миль... Бегущих же охватил такой страх, что большинство их прекратило бегство, только достигнув Литвы» (Длугош). Бежала и татарская конница. Многие современные историки считают это свидетельство Длугоша чересчур категоричным. Развить успех рыцарская конница не смогла, так как попала в болотистую пересеченную местность. Низко оценивая действия литовской армии в целом, Длугош противопоставляет им действия трех смоленских полков:Это имело огромное значение для хода всего сражения, так как смоленские полки примыкали к польскому войску справа, и, удержав позицию, не дали возможности рыцарской коннице ударить по флангу.Только теперь тевтонцы и прусское ополчение вступили в бой с поляками, ударив по ним «с более высокого места» (Длугош). Успех, казалось, сопутствовал воинам Ордена, им даже удалось захватить королевское знамя. В этот момент, уже уверенный в победе, великий магистр бросил в бой последние резервы, но резервные части были использованы и союзниками, к тому же, на поле боя вдруг вернулась часть армии Витовта. И теперь решающую роль сыграл численный перевес. Армию Ордена удалось обойти с левого фланга и окружить. В последней фазе сражения погибли великий магистр, великий комтур, великий маршал и 600 рыцарей. Из комтуров в живых остался только один – не принимавший участия в битве. В плен попали около 15 000 человек. Были захвачены обоз, артиллерия, боевые знамена крестоносцев (51 было отправлено в Краков, остальные – в Вильнюс).I Торуньский договор (1411 г.) был достаточно мягким по отношению к проигравшей стороне, но тевтонцы вынуждены были вернуть Литве Жемайтию и Занеманье. Тевтонский орден, который в какой-то момент оказался в положении самого сильного в Европе (Орден Тамплиеров был предательски разгромлен и запрещен, а у госпитальеров не было такой ресурсной базы, как у тевтонцев, которые собирали налоги с многочисленных земель да ещё и монополизировали торговлю янтарем) от этого удара уже не оправился. Тевтонцы потеряли стратегическую инициативу, и теперь могли только обороняться, пытаясь защитить свои владения. В 1429 г. Орден еще помогает Венгрии отразить нападение турок. Но последовавшие далее неудачные войны с Литвой (1414 г., 1422 г.), с Польшей и Чехией (1431-1433 г.г.) усугубили кризис Ордена.В 1440 г. был образован оппозиционный Ордену Прусский союз – организация светских рыцарей и горожан. В феврале 1454 году этот союз поднял восстание и объявил, что все прусские земли отныне будут находиться под покровительством польского короля Казимира. Последовавшая затем тринадцатилетняя война Ордена с Польшей закончилась очередным поражением тевтонцев. Теперь Орден лишился Восточного Поморья и Данцига, Кульмской земели, Мариенбурга, Эльбинга, Вармии, которые отошли к Польше. Из потерянного навсегда Мариенбурга (ставшего польским Мальборком) столица была перенесена в Кeнигсберг. Это поражение могло бы стать фатальным, если бы по Ордену ударили ещё и литовцы, но они почему-то осталась нейтральными. Авторитет тевтонцев неуклонно падает, и в 1452 г. Орден теряет единоличную власть над Ригой – теперь он вынужден был делить ее с архиепископом. А в 1466 г. получает автономию Ливонский орден. В 1470 магистр Генрих фон Рихтенберг вынужден был принести вассальную присягу королю Польши. Попытка вернуть независимость в 1521-1522 г.г. успехом не увенчалась.В 1502 г. армия Ордена одержала последнюю победу над русским войском, но в 1503 г. война закончилась в пользу Москвы. А в 1525 г. произошло событие, всколыхнувшее всю Европу: гроссмайстер католического Ордена Альбрехт Гогенцоллерн и часть рыцарей приняли лютеранство. Тевтонский орден был упразднен, его территория объявлена наследственным княжеством Пруссия, вассальным, по отношению к Польше. Из рук польского короля Сигизмунда Альбрехт получил титул герцога. После этого он женился на датской принцессе Доротее.Но часть рыцарей осталась верна прежней вере, в 1527 г. ими был выбран новый гроссмайстер – Вальтер фон Кронберг. Император Священной римской империи это назначение утвердил, ушедшие из Пруссии тевтонские рыцари сражались в религиозных войнах против лютеран. В 1809 г. Тевтонский орден был распущен Наполеоном Бонапартом, но в 1840 г. снова возрожден в Австрии.Что касается Ливонского ордена, он был упразднен в ходе Ливонской войны. Его последний магистр, Готхард Кеттлер, последовал примеру гроссмайстера тевтонцев: в 1561 г. он принял лютеранство и стал первым герцогом Курляндии.Герцогиней Курляндской была племянница Петра I – Анна Иоанновна, которая в 1730 г. взошла на российский престол. А последним герцогом Курляндии стал Петр Бирон – сын ее фаворита, Эрнста Иоганна Бирона.28 марта 1795 г. он был вызван в Петербург, где подписал отречение от герцогства. Компенсацией стали ежегодная пенсия в 100 тысяч талеров (50 тысяч червонцев) и 500 000 червонцев в качестве платы за поместья в Курляндии. Остаток жизни он провел в Германии.В 1701 г. великий курфюрст Бранденбурга и герцог Пруссии Фридрих Вильгельм провозгласил себя пока ещё «королем в Пруссии» – дело в том, западная часть Пруссии тогда еще принадлежала Польше. В 1722 г. Фридрих II в ходе I раздела Польши присоединил эти земли к своему государству и стал уже «королём Пруссии». В 1871 г. последний прусский король Вильгельм I Гогенцоллерн стал первым императором II Германского рейха.Руководители III Рейха в 1933 г. объявили себя «духовными наследниками» Тевтонского ордена. После поражения в развязанной ими II Мировой войне и эти «наследники» прекратили свое существование.Но чисто формально Тевтонский орден и в наши дни существует на территории Австрии. Правда, осталось от него лишь громкое название: главой теперь является не великий магистр, а аббат-хохмайстер, и состоят в кастрированном победителями ордене не воинственные, всегда готовые к бою рыцари, а почти одни только женщины (сёстры), работающие в больницах и санаториях Австрии и Германии.