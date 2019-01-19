Как петлюровцы привели Малороссию к полной катастрофе

Складывание режима петлюровцев и атаманщина (власть полевых командиров и их банд) практически сразу вызвали сопротивление на местах, направленное против Директории и политического лагеря УНР в целом. Смута в Малой России запылала с новой силой.Захватив власть, Директория первоначало пыталась идти левым курсом, в интересах рабочих и крестьян. Были приняты решения, направленные против помещиков, буржуазии и старого чиновничества. 26 декабря 1918 года было сформировано правительство социал-демократа В. Чеховского. Декларацией от 26 декабря было восстановлено законодательство Центральной рады, планировали восстановить демократически избранные органы местного самоуправления, создана культурно-национальная автономия для национальных меньшинств, восстановили 8-часовой рабочий день, обещали рабочий контроль на предприятиях, госуправление ведущими отраслями промышленности и борьбу со спекуляцией.В ходе аграрной реформы планировалось изъять государственные, церковные и крупные частные земли для их перераспределения среди крестьянства. Было объявлено об изъятии помещичьей земли без выкупа, но компенсировались расходы на проведенные агротехнические, мелиоративные и пр. работы, за землевладельцами оставались их дома, породистый скот, виноградник и т. д. Конфискации не подлежали земли иностранных подданных, промышленных предприятий и заводов. Вплоть до полного разрешения земельного вопроса Директория сообщила, что все мелкие крестьянские хозяйства и все трудовые хозяйства остаются в неприкосновенности в пользовании прежних владельцев, остальная земля переходит во владение безземельных и малоземельных крестьян, и в первую очередь тех, кто боролся с режимом гетмана. То есть земельный вопрос не был разрешён окончательно. Были обижены все – и помещики, и буржуазия, и крестьяне. И большевики, уже отдавшие землю без всяких проволочек и отсылок к будущему парламенту, казались крестьянству предпочтительнее. Поэтому крестьянская война в Малороссии продолжалась.Правительство планировало провести выборы в Конгресс трудового народа. Крестьяне должны были выбирать делегатов на съездах в губернских городах, рабочие – от фабрик и предприятий (затем за ними закрепили пятую часть мест). Интеллигенция могла участвовать в выборах своей «трудовой» частью (служащие, работники просвещения, здравоохранения и т. д.). Буржуазию лишали избирательных прав. Конгресс должен был получить права верховной власти до созыва Учредительного собрания, которое собирались собрать после завершения войны. В реальности же власть на местах перешла к тем, у кого было больше вооруженных бойцов – к атаманам. А верховная власть была в штабе сечевых стрельцов, с которыми нашёл общий язык и Петлюра. Военные (петлюровцы) всем верховодили, отменяли собрание, вводили цензуру и т. д.В итоге Директория и правительство играли лишь роль ширмы для новой военной диктатуры. А в январе 1919 года, когда началась война с Советской Россией, военная диктатура была оформлена – Петлюра был назначен главным атаманом. Петлюровцы, как до этого и гетманщина Скоропадского, пытались в первую очередь создать новую армию УНР. Если гетман сделал основную ставку на кадры бывшей русской царской армии, то Петлюра и его сторонники – на основе бандформирований уже отметившихся полевых командиров и атаманов. Крестьянскую же армию, которая помогла свалить режим Скоропадского, распустили. Атаманы и батьки устанавливали свою личную диктатуру на местах и не собирались согласовывать свою политику с Директорией и соблюдать какие-либо демократические принципы. Это обернулось новой волной произвола, насилия, атаманщины и хаоса. Ещё больше, чем раньше, расцвели разные негативные проявления смуты – налеты, грабежи, реквизиции, вымогательства и насилия. Разгулявшиеся бандиты грабили богатеев, которые бежали в Киев со всей России. Наказать бандитов, по сути, никто не мог.В целом курс на создание украинской армии из полевых отрядов (банд) провалился. Когда началось наступление Красной Армии, то одни атаманы перешли на сторону советской власти. К примеру, атаман Зелёный (Даниил Терпило) в 1918 году воевал против немцев и сторонников гетмана, создал Днепровскую повстанческую дивизию, поддержал восстание Директории и помог петлюровцам в декабре взять Киев, а в январе 1919 года порвал с Петлюрой, и выступил против Директории на стороне красных, его дивизия вошла в состав Украинской советской армии (в марте 1919 года выступил уже против большевиков). Другие полевые командиры умели грабить и арестовывать обычных людей, а воевать не умели и не желали. Поэтому армия УНР имела низкую боеспособность и быстро рассыпалась, бежала, когда в начале 1919 года началось наступление Красной Армии.В отличие от режима гетманщины, в целом равнодушного в украинизации, на новый уровень вышла украинизация. Происходила массовая замена вывесок на русском языке (иногда просто переправлял буквы). Опорой украинизаторов были солдаты, прибывшие из Галиции. Петлюра показывал приверженность «национальной идее», в январе вышли его указы о высылки из УНР её врагов, отмеченных в агитации против украинской власти, об аресте и отдаче под суд граждан, которые носят погоны царской армии и её награды (кроме георгиевских крестов), как «врагов Украины».Главный атаман армии УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском. 1919 годДиректора УНР Ф. Швец, А. Макаренко и С. Петлюра. 1919 годПетлюровцы разгромили резиденцию киевских профсоюзов, разгоняли Советы. Это усиливало конфликтную ситуацию, множило число противников Директории. На востоке Малороссии верховная власть находилась в руках военного командования под началом Болбочана, как и до поражения гетманщины. Он разогнал местный Совет и профсоюзы. Не удивительно, что на востоке страны народные массы и до этого не склонные поддерживать украинских националистов, быстро стали врагами Директории и петлюровцев.В начале января 1919 года вспыхнуло восстание против петлюровцев в Житомире. Его подавили, но восстания и бунты продолжали вспыхивать то тут, то там. В январе за власть Советов выступил Всеукраинский совет крестьянских депутатов.Всё это происходило на фоне продолжающейся экономической катастрофы и транспортного развала. Директория не смогла стабилизировать положение экономики. Леворадикальные заявления и действия продолжила развал аппарата управления, привели к оппозиции и бегству промышленников, специалистов и управленцев. Резко упала добыча угля, топливный голод обострился. Многие отрасли промышленности либо практически развалились, либо сильно деградировали. В плачевном отношении находилась даже пищевая отрасль (традиционно сильная в Малороссии), включая производство сахара. Торговля деградировала. Положение городского населения резко ухудшилось, тысячи рабочих, спасаясь от голодной смерти, бежали в деревню, где ещё можно было как-то существовать за счёт натурального хозяйства.На съезде Украинской социал-демократической партии (УСДРП) 10 – 12 января 1919 года левые предложили установить власть Советов на Украине, начать социализацию хозяйства, помириться с Советской Россией и участвовать в мировой революции. Позицию перехода к советской власти (но без диктаторских методов большевиков) поддержал и глава правительства Чеховский. Лозунг власти Советов был популярным в народе и Директория его хотела перехватить. Однако против советизации власти резко выступило правое крыло партии во главе с Петлюрой, Мазепой и др. Винниченко колебался, но не желая раскалывать Директорию, не поддержал своих левых сторонников. Таким образом, в целом партия поддержала идею парламентаризма и созыва Трудового конгресса. Левое меньшинство («независимые») откололись, создали свою Украинскую социал-демократическую рабочую партию (независимых), и затем приняли участие в создании украинских коммунистических партий.Украинские социал-демократы надеялись, что ситуация будет нормализована на Трудовом конгрессе, который должен был провозгласить воссоединение Украины. В ходе развала Австро-Венгерской империи на территории Галиции возникла Западно-украинская народная республика (ЗУНР) со столицей в Львове. Её возглавил Генеральный секретариат К. Левицкого. Началось формирование Галицкой армии. Украинские националисты немедленно сцепились с поляками, которые считали Львов и всю Галицию неотъемлемой частью Польши. Так, в ноябре 1918 года началась украинско-польская война. Поляки отбили Львов и руководство ЗУНР бежало в Тернополь. При этом в Буковине появились румынские войска, а в Закарпатье – чехословацкие. 1 декабря 1918 года делегаты ЗУНР и УНР подписали договор об объединении обоих украинских государств в одно. В начале января 1919 года договор был ратифицирован и 22 января, накануне созыва Трудового конгресса, в Киеве было торжественно объявлено об объединении ЗУНР с Украинской народной республикой. ЗУНР входила в состав УНР на правах широкой автономии, и переименовывалась в Западную область Украинской Народной Республики (ЗОУНР). Президент ЗУНР Е. Петрушевич вошёл в состав Директории. Но до созыва Учредительного собрания Западная область де-факто сохраняла независимость и продолжала боевые действия с Польшей и Чехословакией. Это осложняло для Директории налаживание связей с Антантой. Галицкая армия в январе 1919 года попыталась атаковать в Закарпатье, но была разбита чехами. В феврале — марте 1919 года Галицкая армия потерпела поражение и от польских войск.Отношения с Антантой у Директории были сложными. Во время падения режима гетмана и начало эвакуации австро-германских войск из Малороссии в Одессе началась высадка десанта Антанты. Здесь главную роль играли французы. Петлюровцы, не решаясь вступать в конфликт с великими державами, очистили район Одессы. В начале 1919 года интервенты взяли под свой контроль Херсон и Николаев. Союзное командование, используя стратегию «разделяй, стравливай и властвуй», начало поддержку деникинцев, которые исповедуя идею «единой и неделимой России», были враждебны петлюровцам. В Одессе формируется стрелковая бригада генерала Тимановского (в составе армии Деникина). А атаман Григорьев (под его началом была целая повстанческая армия), который формально подчинялся Директории и являлся хозяином района Херсон – Николаев, вёл борьбу с белыми добровольческими частями и был против уступок интервентам. В итоге уступки интервентам со стороны Директории привели к тому, что в конце января 1919 года Григорьев объявил войну Директории и перешёл на сторону советских войск.Суда интервентов на рейде и в Одесском порту в дни эвакуации8 января 1919 года Директория приняла земельный закон. Частная собственность на землю была отменена. Земля передавалась в пользование владельцам с правом передачи по наследству тем, кто её обрабатывает. Учреждался земельный максимум в 15 десятин с возможностью увеличения этого участка земельными комитетами, если земля признавалась низкоплодородной (болото, песок и т. д.). С согласия земельного комитета владелец мог передать участок другому. Излишки земли подлежали перераспределению, но перед этим нужно было изучить этот вопрос. Земля сахарных, винокуренных и других предприятий изъятию не подлежала.Собравшийся Трудовой конгресс (более 400 делегатов, большинство принадлежало к партии эсеров) в целом не мог переломить кризисную ситуацию. Партия эсеров была в расколе, поэтому на конгрессе доминировали социал-демократы (их основные позиции тогда совпадали с эсерами). При этом Красная Армия, при массовой поддержке на востоке Малороссии, быстро приближалась к Киеву. А власть Директории, как ранее гетманщины, уже ограничивалась столичным округом, в провинции правили атаманы, полевые командиры со своими отрядами-бандами. А их власть в основном выражалась в произвольных арестах, насилии и самочинных грабежах. Поэтому 28 января 1919 года Трудовой конгресс призвал готовить выборы в парламент и сохранил власть за Директорией. После этого делегаты торопливо разъехались по домам, а Директория 2 февраля бежала в Винницу.Неудивительно, что Красная Армия сравнительно легко снова взяла власть на Украине. По многим пунктам — украинизация, вмешательство внешних сил, заинтересованных в уничтожении русского мира, криминальная революция с властью полевых командиров-атаманов, крах экономики, одичание населения, гражданская война и т. д., — мы наблюдаем полную аналогию с современными событиями. История наказывает за незнание уроков.