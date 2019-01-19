Как петлюровцы привели Малороссию к полной катастрофе
Складывание режима петлюровцев и атаманщина (власть полевых командиров и их банд) практически сразу вызвали сопротивление на местах, направленное против Директории и политического лагеря УНР в целом. Смута в Малой России запылала с новой силой.
Директория и её поражение
Захватив власть, Директория первоначало пыталась идти левым курсом, в интересах рабочих и крестьян. Были приняты решения, направленные против помещиков, буржуазии и старого чиновничества. 26 декабря 1918 года было сформировано правительство социал-демократа В. Чеховского. Декларацией от 26 декабря было восстановлено законодательство Центральной рады, планировали восстановить демократически избранные органы местного самоуправления, создана культурно-национальная автономия для национальных меньшинств, восстановили 8-часовой рабочий день, обещали рабочий контроль на предприятиях, госуправление ведущими отраслями промышленности и борьбу со спекуляцией.
В ходе аграрной реформы планировалось изъять государственные, церковные и крупные частные земли для их перераспределения среди крестьянства. Было объявлено об изъятии помещичьей земли без выкупа, но компенсировались расходы на проведенные агротехнические, мелиоративные и пр. работы, за землевладельцами оставались их дома, породистый скот, виноградник и т. д. Конфискации не подлежали земли иностранных подданных, промышленных предприятий и заводов. Вплоть до полного разрешения земельного вопроса Директория сообщила, что все мелкие крестьянские хозяйства и все трудовые хозяйства остаются в неприкосновенности в пользовании прежних владельцев, остальная земля переходит во владение безземельных и малоземельных крестьян, и в первую очередь тех, кто боролся с режимом гетмана. То есть земельный вопрос не был разрешён окончательно. Были обижены все – и помещики, и буржуазия, и крестьяне. И большевики, уже отдавшие землю без всяких проволочек и отсылок к будущему парламенту, казались крестьянству предпочтительнее. Поэтому крестьянская война в Малороссии продолжалась.
Правительство планировало провести выборы в Конгресс трудового народа. Крестьяне должны были выбирать делегатов на съездах в губернских городах, рабочие – от фабрик и предприятий (затем за ними закрепили пятую часть мест). Интеллигенция могла участвовать в выборах своей «трудовой» частью (служащие, работники просвещения, здравоохранения и т. д.). Буржуазию лишали избирательных прав. Конгресс должен был получить права верховной власти до созыва Учредительного собрания, которое собирались собрать после завершения войны. В реальности же власть на местах перешла к тем, у кого было больше вооруженных бойцов – к атаманам. А верховная власть была в штабе сечевых стрельцов, с которыми нашёл общий язык и Петлюра. Военные (петлюровцы) всем верховодили, отменяли собрание, вводили цензуру и т. д.
В итоге Директория и правительство играли лишь роль ширмы для новой военной диктатуры. А в январе 1919 года, когда началась война с Советской Россией, военная диктатура была оформлена – Петлюра был назначен главным атаманом. Петлюровцы, как до этого и гетманщина Скоропадского, пытались в первую очередь создать новую армию УНР. Если гетман сделал основную ставку на кадры бывшей русской царской армии, то Петлюра и его сторонники – на основе бандформирований уже отметившихся полевых командиров и атаманов. Крестьянскую же армию, которая помогла свалить режим Скоропадского, распустили. Атаманы и батьки устанавливали свою личную диктатуру на местах и не собирались согласовывать свою политику с Директорией и соблюдать какие-либо демократические принципы. Это обернулось новой волной произвола, насилия, атаманщины и хаоса. Ещё больше, чем раньше, расцвели разные негативные проявления смуты – налеты, грабежи, реквизиции, вымогательства и насилия. Разгулявшиеся бандиты грабили богатеев, которые бежали в Киев со всей России. Наказать бандитов, по сути, никто не мог.
В целом курс на создание украинской армии из полевых отрядов (банд) провалился. Когда началось наступление Красной Армии, то одни атаманы перешли на сторону советской власти. К примеру, атаман Зелёный (Даниил Терпило) в 1918 году воевал против немцев и сторонников гетмана, создал Днепровскую повстанческую дивизию, поддержал восстание Директории и помог петлюровцам в декабре взять Киев, а в январе 1919 года порвал с Петлюрой, и выступил против Директории на стороне красных, его дивизия вошла в состав Украинской советской армии (в марте 1919 года выступил уже против большевиков). Другие полевые командиры умели грабить и арестовывать обычных людей, а воевать не умели и не желали. Поэтому армия УНР имела низкую боеспособность и быстро рассыпалась, бежала, когда в начале 1919 года началось наступление Красной Армии.
В отличие от режима гетманщины, в целом равнодушного в украинизации, на новый уровень вышла украинизация. Происходила массовая замена вывесок на русском языке (иногда просто переправлял буквы). Опорой украинизаторов были солдаты, прибывшие из Галиции. Петлюра показывал приверженность «национальной идее», в январе вышли его указы о высылки из УНР её врагов, отмеченных в агитации против украинской власти, об аресте и отдаче под суд граждан, которые носят погоны царской армии и её награды (кроме георгиевских крестов), как «врагов Украины».
Главный атаман армии УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском. 1919 год
Директора УНР Ф. Швец, А. Макаренко и С. Петлюра. 1919 год
Петлюровцы разгромили резиденцию киевских профсоюзов, разгоняли Советы. Это усиливало конфликтную ситуацию, множило число противников Директории. На востоке Малороссии верховная власть находилась в руках военного командования под началом Болбочана, как и до поражения гетманщины. Он разогнал местный Совет и профсоюзы. Не удивительно, что на востоке страны народные массы и до этого не склонные поддерживать украинских националистов, быстро стали врагами Директории и петлюровцев. Таким образом, складывание режима петлюровцев и атаманщина (власть полевых командиров и их банд) практически сразу вызвали сопротивление на местах, направленного против Директории и политического лагеря УНР в целом. Смута в Малой России (Украине) запылала с новой силой.
В начале января 1919 года вспыхнуло восстание против петлюровцев в Житомире. Его подавили, но восстания и бунты продолжали вспыхивать то тут, то там. В январе за власть Советов выступил Всеукраинский совет крестьянских депутатов.
Всё это происходило на фоне продолжающейся экономической катастрофы и транспортного развала. Директория не смогла стабилизировать положение экономики. Леворадикальные заявления и действия продолжила развал аппарата управления, привели к оппозиции и бегству промышленников, специалистов и управленцев. Резко упала добыча угля, топливный голод обострился. Многие отрасли промышленности либо практически развалились, либо сильно деградировали. В плачевном отношении находилась даже пищевая отрасль (традиционно сильная в Малороссии), включая производство сахара. Торговля деградировала. Положение городского населения резко ухудшилось, тысячи рабочих, спасаясь от голодной смерти, бежали в деревню, где ещё можно было как-то существовать за счёт натурального хозяйства.
На съезде Украинской социал-демократической партии (УСДРП) 10 – 12 января 1919 года левые предложили установить власть Советов на Украине, начать социализацию хозяйства, помириться с Советской Россией и участвовать в мировой революции. Позицию перехода к советской власти (но без диктаторских методов большевиков) поддержал и глава правительства Чеховский. Лозунг власти Советов был популярным в народе и Директория его хотела перехватить. Однако против советизации власти резко выступило правое крыло партии во главе с Петлюрой, Мазепой и др. Винниченко колебался, но не желая раскалывать Директорию, не поддержал своих левых сторонников. Таким образом, в целом партия поддержала идею парламентаризма и созыва Трудового конгресса. Левое меньшинство («независимые») откололись, создали свою Украинскую социал-демократическую рабочую партию (независимых), и затем приняли участие в создании украинских коммунистических партий.
Украинские социал-демократы надеялись, что ситуация будет нормализована на Трудовом конгрессе, который должен был провозгласить воссоединение Украины. В ходе развала Австро-Венгерской империи на территории Галиции возникла Западно-украинская народная республика (ЗУНР) со столицей в Львове. Её возглавил Генеральный секретариат К. Левицкого. Началось формирование Галицкой армии. Украинские националисты немедленно сцепились с поляками, которые считали Львов и всю Галицию неотъемлемой частью Польши. Так, в ноябре 1918 года началась украинско-польская война. Поляки отбили Львов и руководство ЗУНР бежало в Тернополь. При этом в Буковине появились румынские войска, а в Закарпатье – чехословацкие. 1 декабря 1918 года делегаты ЗУНР и УНР подписали договор об объединении обоих украинских государств в одно. В начале января 1919 года договор был ратифицирован и 22 января, накануне созыва Трудового конгресса, в Киеве было торжественно объявлено об объединении ЗУНР с Украинской народной республикой. ЗУНР входила в состав УНР на правах широкой автономии, и переименовывалась в Западную область Украинской Народной Республики (ЗОУНР). Президент ЗУНР Е. Петрушевич вошёл в состав Директории. Но до созыва Учредительного собрания Западная область де-факто сохраняла независимость и продолжала боевые действия с Польшей и Чехословакией. Это осложняло для Директории налаживание связей с Антантой. Галицкая армия в январе 1919 года попыталась атаковать в Закарпатье, но была разбита чехами. В феврале — марте 1919 года Галицкая армия потерпела поражение и от польских войск.
Отношения с Антантой у Директории были сложными. Во время падения режима гетмана и начало эвакуации австро-германских войск из Малороссии в Одессе началась высадка десанта Антанты. Здесь главную роль играли французы. Петлюровцы, не решаясь вступать в конфликт с великими державами, очистили район Одессы. В начале 1919 года интервенты взяли под свой контроль Херсон и Николаев. Союзное командование, используя стратегию «разделяй, стравливай и властвуй», начало поддержку деникинцев, которые исповедуя идею «единой и неделимой России», были враждебны петлюровцам. В Одессе формируется стрелковая бригада генерала Тимановского (в составе армии Деникина). А атаман Григорьев (под его началом была целая повстанческая армия), который формально подчинялся Директории и являлся хозяином района Херсон – Николаев, вёл борьбу с белыми добровольческими частями и был против уступок интервентам. В итоге уступки интервентам со стороны Директории привели к тому, что в конце января 1919 года Григорьев объявил войну Директории и перешёл на сторону советских войск.
Суда интервентов на рейде и в Одесском порту в дни эвакуации
8 января 1919 года Директория приняла земельный закон. Частная собственность на землю была отменена. Земля передавалась в пользование владельцам с правом передачи по наследству тем, кто её обрабатывает. Учреждался земельный максимум в 15 десятин с возможностью увеличения этого участка земельными комитетами, если земля признавалась низкоплодородной (болото, песок и т. д.). С согласия земельного комитета владелец мог передать участок другому. Излишки земли подлежали перераспределению, но перед этим нужно было изучить этот вопрос. Земля сахарных, винокуренных и других предприятий изъятию не подлежала.
Собравшийся Трудовой конгресс (более 400 делегатов, большинство принадлежало к партии эсеров) в целом не мог переломить кризисную ситуацию. Партия эсеров была в расколе, поэтому на конгрессе доминировали социал-демократы (их основные позиции тогда совпадали с эсерами). При этом Красная Армия, при массовой поддержке на востоке Малороссии, быстро приближалась к Киеву. А власть Директории, как ранее гетманщины, уже ограничивалась столичным округом, в провинции правили атаманы, полевые командиры со своими отрядами-бандами. А их власть в основном выражалась в произвольных арестах, насилии и самочинных грабежах. Поэтому 28 января 1919 года Трудовой конгресс призвал готовить выборы в парламент и сохранил власть за Директорией. После этого делегаты торопливо разъехались по домам, а Директория 2 февраля бежала в Винницу.
Таким образов, власть украинских социал-демократов, националистов (петлюровцев) и местных атаманов привела Малую Россию к полной катастрофе. Неудивительно, что Красная Армия сравнительно легко снова взяла власть на Украине. По многим пунктам — украинизация, вмешательство внешних сил, заинтересованных в уничтожении русского мира, криминальная революция с властью полевых командиров-атаманов, крах экономики, одичание населения, гражданская война и т. д., — мы наблюдаем полную аналогию с современными событиями. История наказывает за незнание уроков.
Директория и её поражение
Захватив власть, Директория первоначало пыталась идти левым курсом, в интересах рабочих и крестьян. Были приняты решения, направленные против помещиков, буржуазии и старого чиновничества. 26 декабря 1918 года было сформировано правительство социал-демократа В. Чеховского. Декларацией от 26 декабря было восстановлено законодательство Центральной рады, планировали восстановить демократически избранные органы местного самоуправления, создана культурно-национальная автономия для национальных меньшинств, восстановили 8-часовой рабочий день, обещали рабочий контроль на предприятиях, госуправление ведущими отраслями промышленности и борьбу со спекуляцией.
В ходе аграрной реформы планировалось изъять государственные, церковные и крупные частные земли для их перераспределения среди крестьянства. Было объявлено об изъятии помещичьей земли без выкупа, но компенсировались расходы на проведенные агротехнические, мелиоративные и пр. работы, за землевладельцами оставались их дома, породистый скот, виноградник и т. д. Конфискации не подлежали земли иностранных подданных, промышленных предприятий и заводов. Вплоть до полного разрешения земельного вопроса Директория сообщила, что все мелкие крестьянские хозяйства и все трудовые хозяйства остаются в неприкосновенности в пользовании прежних владельцев, остальная земля переходит во владение безземельных и малоземельных крестьян, и в первую очередь тех, кто боролся с режимом гетмана. То есть земельный вопрос не был разрешён окончательно. Были обижены все – и помещики, и буржуазия, и крестьяне. И большевики, уже отдавшие землю без всяких проволочек и отсылок к будущему парламенту, казались крестьянству предпочтительнее. Поэтому крестьянская война в Малороссии продолжалась.
Правительство планировало провести выборы в Конгресс трудового народа. Крестьяне должны были выбирать делегатов на съездах в губернских городах, рабочие – от фабрик и предприятий (затем за ними закрепили пятую часть мест). Интеллигенция могла участвовать в выборах своей «трудовой» частью (служащие, работники просвещения, здравоохранения и т. д.). Буржуазию лишали избирательных прав. Конгресс должен был получить права верховной власти до созыва Учредительного собрания, которое собирались собрать после завершения войны. В реальности же власть на местах перешла к тем, у кого было больше вооруженных бойцов – к атаманам. А верховная власть была в штабе сечевых стрельцов, с которыми нашёл общий язык и Петлюра. Военные (петлюровцы) всем верховодили, отменяли собрание, вводили цензуру и т. д.
В итоге Директория и правительство играли лишь роль ширмы для новой военной диктатуры. А в январе 1919 года, когда началась война с Советской Россией, военная диктатура была оформлена – Петлюра был назначен главным атаманом. Петлюровцы, как до этого и гетманщина Скоропадского, пытались в первую очередь создать новую армию УНР. Если гетман сделал основную ставку на кадры бывшей русской царской армии, то Петлюра и его сторонники – на основе бандформирований уже отметившихся полевых командиров и атаманов. Крестьянскую же армию, которая помогла свалить режим Скоропадского, распустили. Атаманы и батьки устанавливали свою личную диктатуру на местах и не собирались согласовывать свою политику с Директорией и соблюдать какие-либо демократические принципы. Это обернулось новой волной произвола, насилия, атаманщины и хаоса. Ещё больше, чем раньше, расцвели разные негативные проявления смуты – налеты, грабежи, реквизиции, вымогательства и насилия. Разгулявшиеся бандиты грабили богатеев, которые бежали в Киев со всей России. Наказать бандитов, по сути, никто не мог.
В целом курс на создание украинской армии из полевых отрядов (банд) провалился. Когда началось наступление Красной Армии, то одни атаманы перешли на сторону советской власти. К примеру, атаман Зелёный (Даниил Терпило) в 1918 году воевал против немцев и сторонников гетмана, создал Днепровскую повстанческую дивизию, поддержал восстание Директории и помог петлюровцам в декабре взять Киев, а в январе 1919 года порвал с Петлюрой, и выступил против Директории на стороне красных, его дивизия вошла в состав Украинской советской армии (в марте 1919 года выступил уже против большевиков). Другие полевые командиры умели грабить и арестовывать обычных людей, а воевать не умели и не желали. Поэтому армия УНР имела низкую боеспособность и быстро рассыпалась, бежала, когда в начале 1919 года началось наступление Красной Армии.
В отличие от режима гетманщины, в целом равнодушного в украинизации, на новый уровень вышла украинизация. Происходила массовая замена вывесок на русском языке (иногда просто переправлял буквы). Опорой украинизаторов были солдаты, прибывшие из Галиции. Петлюра показывал приверженность «национальной идее», в январе вышли его указы о высылки из УНР её врагов, отмеченных в агитации против украинской власти, об аресте и отдаче под суд граждан, которые носят погоны царской армии и её награды (кроме георгиевских крестов), как «врагов Украины».
Главный атаман армии УНР Симон Петлюра в Каменец-Подольском. 1919 год
Директора УНР Ф. Швец, А. Макаренко и С. Петлюра. 1919 год
Петлюровцы разгромили резиденцию киевских профсоюзов, разгоняли Советы. Это усиливало конфликтную ситуацию, множило число противников Директории. На востоке Малороссии верховная власть находилась в руках военного командования под началом Болбочана, как и до поражения гетманщины. Он разогнал местный Совет и профсоюзы. Не удивительно, что на востоке страны народные массы и до этого не склонные поддерживать украинских националистов, быстро стали врагами Директории и петлюровцев. Таким образом, складывание режима петлюровцев и атаманщина (власть полевых командиров и их банд) практически сразу вызвали сопротивление на местах, направленного против Директории и политического лагеря УНР в целом. Смута в Малой России (Украине) запылала с новой силой.
В начале января 1919 года вспыхнуло восстание против петлюровцев в Житомире. Его подавили, но восстания и бунты продолжали вспыхивать то тут, то там. В январе за власть Советов выступил Всеукраинский совет крестьянских депутатов.
Всё это происходило на фоне продолжающейся экономической катастрофы и транспортного развала. Директория не смогла стабилизировать положение экономики. Леворадикальные заявления и действия продолжила развал аппарата управления, привели к оппозиции и бегству промышленников, специалистов и управленцев. Резко упала добыча угля, топливный голод обострился. Многие отрасли промышленности либо практически развалились, либо сильно деградировали. В плачевном отношении находилась даже пищевая отрасль (традиционно сильная в Малороссии), включая производство сахара. Торговля деградировала. Положение городского населения резко ухудшилось, тысячи рабочих, спасаясь от голодной смерти, бежали в деревню, где ещё можно было как-то существовать за счёт натурального хозяйства.
На съезде Украинской социал-демократической партии (УСДРП) 10 – 12 января 1919 года левые предложили установить власть Советов на Украине, начать социализацию хозяйства, помириться с Советской Россией и участвовать в мировой революции. Позицию перехода к советской власти (но без диктаторских методов большевиков) поддержал и глава правительства Чеховский. Лозунг власти Советов был популярным в народе и Директория его хотела перехватить. Однако против советизации власти резко выступило правое крыло партии во главе с Петлюрой, Мазепой и др. Винниченко колебался, но не желая раскалывать Директорию, не поддержал своих левых сторонников. Таким образом, в целом партия поддержала идею парламентаризма и созыва Трудового конгресса. Левое меньшинство («независимые») откололись, создали свою Украинскую социал-демократическую рабочую партию (независимых), и затем приняли участие в создании украинских коммунистических партий.
Украинские социал-демократы надеялись, что ситуация будет нормализована на Трудовом конгрессе, который должен был провозгласить воссоединение Украины. В ходе развала Австро-Венгерской империи на территории Галиции возникла Западно-украинская народная республика (ЗУНР) со столицей в Львове. Её возглавил Генеральный секретариат К. Левицкого. Началось формирование Галицкой армии. Украинские националисты немедленно сцепились с поляками, которые считали Львов и всю Галицию неотъемлемой частью Польши. Так, в ноябре 1918 года началась украинско-польская война. Поляки отбили Львов и руководство ЗУНР бежало в Тернополь. При этом в Буковине появились румынские войска, а в Закарпатье – чехословацкие. 1 декабря 1918 года делегаты ЗУНР и УНР подписали договор об объединении обоих украинских государств в одно. В начале января 1919 года договор был ратифицирован и 22 января, накануне созыва Трудового конгресса, в Киеве было торжественно объявлено об объединении ЗУНР с Украинской народной республикой. ЗУНР входила в состав УНР на правах широкой автономии, и переименовывалась в Западную область Украинской Народной Республики (ЗОУНР). Президент ЗУНР Е. Петрушевич вошёл в состав Директории. Но до созыва Учредительного собрания Западная область де-факто сохраняла независимость и продолжала боевые действия с Польшей и Чехословакией. Это осложняло для Директории налаживание связей с Антантой. Галицкая армия в январе 1919 года попыталась атаковать в Закарпатье, но была разбита чехами. В феврале — марте 1919 года Галицкая армия потерпела поражение и от польских войск.
Отношения с Антантой у Директории были сложными. Во время падения режима гетмана и начало эвакуации австро-германских войск из Малороссии в Одессе началась высадка десанта Антанты. Здесь главную роль играли французы. Петлюровцы, не решаясь вступать в конфликт с великими державами, очистили район Одессы. В начале 1919 года интервенты взяли под свой контроль Херсон и Николаев. Союзное командование, используя стратегию «разделяй, стравливай и властвуй», начало поддержку деникинцев, которые исповедуя идею «единой и неделимой России», были враждебны петлюровцам. В Одессе формируется стрелковая бригада генерала Тимановского (в составе армии Деникина). А атаман Григорьев (под его началом была целая повстанческая армия), который формально подчинялся Директории и являлся хозяином района Херсон – Николаев, вёл борьбу с белыми добровольческими частями и был против уступок интервентам. В итоге уступки интервентам со стороны Директории привели к тому, что в конце января 1919 года Григорьев объявил войну Директории и перешёл на сторону советских войск.
Суда интервентов на рейде и в Одесском порту в дни эвакуации
8 января 1919 года Директория приняла земельный закон. Частная собственность на землю была отменена. Земля передавалась в пользование владельцам с правом передачи по наследству тем, кто её обрабатывает. Учреждался земельный максимум в 15 десятин с возможностью увеличения этого участка земельными комитетами, если земля признавалась низкоплодородной (болото, песок и т. д.). С согласия земельного комитета владелец мог передать участок другому. Излишки земли подлежали перераспределению, но перед этим нужно было изучить этот вопрос. Земля сахарных, винокуренных и других предприятий изъятию не подлежала.
Собравшийся Трудовой конгресс (более 400 делегатов, большинство принадлежало к партии эсеров) в целом не мог переломить кризисную ситуацию. Партия эсеров была в расколе, поэтому на конгрессе доминировали социал-демократы (их основные позиции тогда совпадали с эсерами). При этом Красная Армия, при массовой поддержке на востоке Малороссии, быстро приближалась к Киеву. А власть Директории, как ранее гетманщины, уже ограничивалась столичным округом, в провинции правили атаманы, полевые командиры со своими отрядами-бандами. А их власть в основном выражалась в произвольных арестах, насилии и самочинных грабежах. Поэтому 28 января 1919 года Трудовой конгресс призвал готовить выборы в парламент и сохранил власть за Директорией. После этого делегаты торопливо разъехались по домам, а Директория 2 февраля бежала в Винницу.
Таким образов, власть украинских социал-демократов, националистов (петлюровцев) и местных атаманов привела Малую Россию к полной катастрофе. Неудивительно, что Красная Армия сравнительно легко снова взяла власть на Украине. По многим пунктам — украинизация, вмешательство внешних сил, заинтересованных в уничтожении русского мира, криминальная революция с властью полевых командиров-атаманов, крах экономики, одичание населения, гражданская война и т. д., — мы наблюдаем полную аналогию с современными событиями. История наказывает за незнание уроков.
- Автор:
- Самсонов Александр
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