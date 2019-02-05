Диск из Небры: звёздный компас бронзового века (часть 3)
Земля таит просто огромное количество всевозможных артефактов. Буквально тонны камня, бронзы, меди и ржавого железа, не говоря уже об изделиях из золота и серебра. Одной только бронзы уже откопали, наверное, тысячи тонн! Вот, например, посмотрите на фотографию под этим текстом. На ней стена в Археологическом музее в Галле в Саксонии-Анхальт, Галле, в Германии. На стене каменные топоры, найденные только, подчеркнем это, именно в этой германской «земле». А ведь в Германии «земель» еще много, а в Европе много разных стран. И в некоторых их музеях мы здесь, на «ВО», уже побывали и видели, сколько там всего не только на витринах, но и в запасниках.
Находки из Небры. Государственный музей древней истории, Галле
Так что смешно говорить о том, что все это зарыто в землю специально (причем на разную глубину!), чтобы доказать… что? Что доказывают сотни тонн бронзовых серпов или кинжалов, разных форм, с разным составом металла, которые находят с разными костями, бусами и древесными останками?
Каменные топоры на стене Археологического музея в Галле.
Ну, а это бронзовые шлемы в запаснике Археологического музея в Афинах. Хватит на целый отряд гоплитов. Причем таких музеев (и запасников) в Греции, на Крите и на Кипре – десятки!
То есть археологи имеют дело с потрясающим объемом рутины. И вся эту рутина говорит лишь об одном. В прошлом в разное время жили люди. Совсем внизу их орудия труда и оружие из камня, но иногда все это находят наверху. В особенности на речных откосах, где вода их вымывает из грунта. Потом идет медь, за ней мышьяковистые и сурмистые бронзы, затем оловянистые, потом железо. И ни разу не наоборот! А вот золото (ох уж это вожделенное золото!) попадается во всех горизонтах, кроме горизонтов каменного века.
Серпы, топоры и тесла, а также золотая пластина из Археологического музея в Хемнице, тоже в Германии.
Литейная форма. И она подходит к серпам из погребений, находки из которых экспонируются в музее в Хемнице.
Впрочем, рутина – рутиной, но иногда археологам попадаются очень оригинальные находки, ну просто очень. Можно сказать, уникальные! И к тому же находят их очень часто случайно. О многих таких находках – «болотных людях», древних богатых шлемах, скульптурах на дне моря, мы здесь уже рассказывали. Сегодня мы познакомимся с еще одной прямо-таки уникальной находкой – «Небесным диском из Небры».
«Небесный диск из Небры», ок. XVII в. до н. э. (Государственный музей древней истории, Галле)
Что это такое: «Небесный диск из Небры»? А это бронзовый диск, диаметр которого равен 30 см. Поверхность его покрыта патиной аквамаринового цвета, а еще на нем есть вставки из золота, которые изображают Солнце, Луну и 32 звезды, и в их числе почему-то есть скопление Плеяд. И с художественной, и с археологической точек зрения эта находка просто уникум. Принято относить этот артефакт к унетицкой культуре, существовавшей в Центральной Европе по данным радиоуглеродного анализа около 1700—1300 гг. до н. э. Сегодня, однако, благодаря данным дендрохронологических исследований, эта датировка несколько удревлена: 2300—1600 гг до н. э. Назвали ее так в честь могильника Унетице неподалеку от Праги, раскопанного еще в 1880 году. В погребениях ее встречаются янтарные бусы, каменные сверленые топоры, затем топоры из бронзы, наконечники стрел, кинжалы, грузила для ткацких станков, а также… чаши из черепов! И вот теперь нашелся еще и такой артефакт, как этот диск.
Находка диска для первого десятилетия XXI века стало археологической сенсацией и вызвало множество ожесточенных споров среди ученых. Дело в том, что появился он не в результате раскопок, а как «товар» черного рынка в 2001 году. Но по немецким законам все археологические находки представляют собой собственность государства. Поэтому швейцарская полиция в ходе специальной операции в Базеле арестовала продавцов диска. Находку передали в археологический музей при университете Мартина Лютера в городе Галле, а охотников за древними артефактами отправили в тюрьму.
Здание Государственного музея древней истории в Галле.
Сначала находку восприняли довольно скептически, причем в особенности в Германии, где этот диск посчитали подделкой. Например, Петер Шауер из Регенсбургского университета высказался о ней так: «Если вы помочитесь на кусок бронзы и закопаете его на пару недель, то получите точно такую же патину». Но затем была проведена микрофотография коррозионных кристаллов и вот она-то как раз и подтвердила древность находки, так что сегодня у большинства специалистов сомнений в подлинности диска не возникает.
На суде продавцы артефакта сообщили, что он был ими найден в 1999 году при помощи металлоискателя в местечке под названием Небра (земля Саксония-Анхальт, в 60 км на запад от Лейпцига). В этом же захоронении они обнаружили два бронзовых меча, два топора, бронзовое долото, а также фрагменты браслетов в форме спиралей. Археологи тут же отправились в указанное ими место, начали там копать и нашли следы бронзы. Они выяснили, что и почва с места раскопок точно соответствует по составу той, что нашли на диске. Так что и с этой стороны его подлинность была подтверждена. Рентгеноспектральный анализ материалов диска показал следующее: медь, из которой он был изготовлен, была добыта в Штирии, а золото добыли в Карпатах.
Интересно, что диск нашли на месте, где было найдено около тысячи древних погребений еще с эпохи неолита. Интересно, что место, где нашли диск, находилось на вершине 252-метрового холма, причем в древности ее окружала ограда. Археологи внимательно изучили и само это место, и окрестности и выяснили, что данное городище было устроено так, что при каждом солнцестоянии Солнце садилось прямо за самой высокой точкой ближайшей горной гряды. Это дало основание связать артефакт с доисторическими «обсерваториями», такими, как Стоунхендж и значительно более древний Гозекский круг, находящийся неподалеку.
Очень возможно, что этот диск применялся для измерения угла между точками восхода и захода Солнца как раз во время солнцестояний. И если это действительно так, то перед нами не что иное, как древнейшее переносное устройство для подобных измерений. О том, что этот диск имел функцию астрономического устройства, говорит и добавление с правого и левого края дугообразных пластин, сделанных из золота другого состава, нежели знаки Солнца, Луны и звёзд. Дуги эти описывают угол в 82 градуса, что равно углу между положением Солнца на широте Небры во время летнего и зимнего солнцестояния. Дело в том, что две звезды оказались под этими дугами, а одну звезду перенесли в сторону. И хотя левая пластина сегодня утрачена, можно сделать вывод, что этот «прибор» сначала имел одну «базовую комплектацию», а затем его «настроили» именно под то место, где затем его нашли!
На нижней части диска прикреплена еще одна золотая вставка, относительно предназначения которой пока что ясности нет. Считается, что это «солнечная лодка», а поперечные царапины на ней – это весла), и что она символизирует либо Млечный Путь, либо радугу. По окружности диска просверлено еще 39—40 отверстий. Диаметр каждого из них около 3 мм каждое, и зачем они были нужны тоже не ясно.
«Диск из Небры» стал причиной нескольких судебных дел, прежде всего связанных с тем, что земля Саксония-Анхальт зарегистрировала его изображение в качестве… своей торговой марки! В 2003 году государство выиграло процесс против города Кверфурта, который также стал использовать на своих сувенирах изображение диска. В 2006 году последовало еще одно разбирательство, связанное с тем, что диск попал на обложки книг издательских домов Piper и Heyne.
Здание центра в Нербе, непосредственно на месте находки.
Его ни с чем не спутать! И мимо него трудно проехать, не заглянув внутрь.
Представители ответчика заявляли, что первая «публикация диска» имела место 3500 лет назад, в силу чего оно естественным образом является общественным достоянием, то есть «паблик домайн», и потому может использоваться свободным образом. Представители властей напротив указывали на то, что первая публикация данного артефакта произошла в 2002 году, то есть его изображения по закону об авторском праве принадлежат государству в течение 25 лет, то есть до 2027 года. В общем, погрязла эта находка в судах. Тем не менее, с октября 2004 по февраль 2007 гг. этот диск вместе с «Повозкой из Трундхольма» и еще 1600 артефактами бронзового века стал участником впечатляющей выставки «Кованые небеса», экспонировавшейся в Галле, Копенгагене, Вене, Мангейме и Базеле. Сейчас диск находится в музее в Галле, но в июне 2007 года в Небре ради привлечения туристов открыли еще и ультрасовременный мультимедийный центр, целиком посвященный этому уникальному предмету далекого прошлого.
Находки из Небры. Государственный музей древней истории, Галле
Так что смешно говорить о том, что все это зарыто в землю специально (причем на разную глубину!), чтобы доказать… что? Что доказывают сотни тонн бронзовых серпов или кинжалов, разных форм, с разным составом металла, которые находят с разными костями, бусами и древесными останками?
Каменные топоры на стене Археологического музея в Галле.
Ну, а это бронзовые шлемы в запаснике Археологического музея в Афинах. Хватит на целый отряд гоплитов. Причем таких музеев (и запасников) в Греции, на Крите и на Кипре – десятки!
То есть археологи имеют дело с потрясающим объемом рутины. И вся эту рутина говорит лишь об одном. В прошлом в разное время жили люди. Совсем внизу их орудия труда и оружие из камня, но иногда все это находят наверху. В особенности на речных откосах, где вода их вымывает из грунта. Потом идет медь, за ней мышьяковистые и сурмистые бронзы, затем оловянистые, потом железо. И ни разу не наоборот! А вот золото (ох уж это вожделенное золото!) попадается во всех горизонтах, кроме горизонтов каменного века.
Серпы, топоры и тесла, а также золотая пластина из Археологического музея в Хемнице, тоже в Германии.
Литейная форма. И она подходит к серпам из погребений, находки из которых экспонируются в музее в Хемнице.
Впрочем, рутина – рутиной, но иногда археологам попадаются очень оригинальные находки, ну просто очень. Можно сказать, уникальные! И к тому же находят их очень часто случайно. О многих таких находках – «болотных людях», древних богатых шлемах, скульптурах на дне моря, мы здесь уже рассказывали. Сегодня мы познакомимся с еще одной прямо-таки уникальной находкой – «Небесным диском из Небры».
«Небесный диск из Небры», ок. XVII в. до н. э. (Государственный музей древней истории, Галле)
Что это такое: «Небесный диск из Небры»? А это бронзовый диск, диаметр которого равен 30 см. Поверхность его покрыта патиной аквамаринового цвета, а еще на нем есть вставки из золота, которые изображают Солнце, Луну и 32 звезды, и в их числе почему-то есть скопление Плеяд. И с художественной, и с археологической точек зрения эта находка просто уникум. Принято относить этот артефакт к унетицкой культуре, существовавшей в Центральной Европе по данным радиоуглеродного анализа около 1700—1300 гг. до н. э. Сегодня, однако, благодаря данным дендрохронологических исследований, эта датировка несколько удревлена: 2300—1600 гг до н. э. Назвали ее так в честь могильника Унетице неподалеку от Праги, раскопанного еще в 1880 году. В погребениях ее встречаются янтарные бусы, каменные сверленые топоры, затем топоры из бронзы, наконечники стрел, кинжалы, грузила для ткацких станков, а также… чаши из черепов! И вот теперь нашелся еще и такой артефакт, как этот диск.
Находка диска для первого десятилетия XXI века стало археологической сенсацией и вызвало множество ожесточенных споров среди ученых. Дело в том, что появился он не в результате раскопок, а как «товар» черного рынка в 2001 году. Но по немецким законам все археологические находки представляют собой собственность государства. Поэтому швейцарская полиция в ходе специальной операции в Базеле арестовала продавцов диска. Находку передали в археологический музей при университете Мартина Лютера в городе Галле, а охотников за древними артефактами отправили в тюрьму.
Здание Государственного музея древней истории в Галле.
Сначала находку восприняли довольно скептически, причем в особенности в Германии, где этот диск посчитали подделкой. Например, Петер Шауер из Регенсбургского университета высказался о ней так: «Если вы помочитесь на кусок бронзы и закопаете его на пару недель, то получите точно такую же патину». Но затем была проведена микрофотография коррозионных кристаллов и вот она-то как раз и подтвердила древность находки, так что сегодня у большинства специалистов сомнений в подлинности диска не возникает.
На суде продавцы артефакта сообщили, что он был ими найден в 1999 году при помощи металлоискателя в местечке под названием Небра (земля Саксония-Анхальт, в 60 км на запад от Лейпцига). В этом же захоронении они обнаружили два бронзовых меча, два топора, бронзовое долото, а также фрагменты браслетов в форме спиралей. Археологи тут же отправились в указанное ими место, начали там копать и нашли следы бронзы. Они выяснили, что и почва с места раскопок точно соответствует по составу той, что нашли на диске. Так что и с этой стороны его подлинность была подтверждена. Рентгеноспектральный анализ материалов диска показал следующее: медь, из которой он был изготовлен, была добыта в Штирии, а золото добыли в Карпатах.
Интересно, что диск нашли на месте, где было найдено около тысячи древних погребений еще с эпохи неолита. Интересно, что место, где нашли диск, находилось на вершине 252-метрового холма, причем в древности ее окружала ограда. Археологи внимательно изучили и само это место, и окрестности и выяснили, что данное городище было устроено так, что при каждом солнцестоянии Солнце садилось прямо за самой высокой точкой ближайшей горной гряды. Это дало основание связать артефакт с доисторическими «обсерваториями», такими, как Стоунхендж и значительно более древний Гозекский круг, находящийся неподалеку.
Очень возможно, что этот диск применялся для измерения угла между точками восхода и захода Солнца как раз во время солнцестояний. И если это действительно так, то перед нами не что иное, как древнейшее переносное устройство для подобных измерений. О том, что этот диск имел функцию астрономического устройства, говорит и добавление с правого и левого края дугообразных пластин, сделанных из золота другого состава, нежели знаки Солнца, Луны и звёзд. Дуги эти описывают угол в 82 градуса, что равно углу между положением Солнца на широте Небры во время летнего и зимнего солнцестояния. Дело в том, что две звезды оказались под этими дугами, а одну звезду перенесли в сторону. И хотя левая пластина сегодня утрачена, можно сделать вывод, что этот «прибор» сначала имел одну «базовую комплектацию», а затем его «настроили» именно под то место, где затем его нашли!
На нижней части диска прикреплена еще одна золотая вставка, относительно предназначения которой пока что ясности нет. Считается, что это «солнечная лодка», а поперечные царапины на ней – это весла), и что она символизирует либо Млечный Путь, либо радугу. По окружности диска просверлено еще 39—40 отверстий. Диаметр каждого из них около 3 мм каждое, и зачем они были нужны тоже не ясно.
«Диск из Небры» стал причиной нескольких судебных дел, прежде всего связанных с тем, что земля Саксония-Анхальт зарегистрировала его изображение в качестве… своей торговой марки! В 2003 году государство выиграло процесс против города Кверфурта, который также стал использовать на своих сувенирах изображение диска. В 2006 году последовало еще одно разбирательство, связанное с тем, что диск попал на обложки книг издательских домов Piper и Heyne.
Здание центра в Нербе, непосредственно на месте находки.
Его ни с чем не спутать! И мимо него трудно проехать, не заглянув внутрь.
Представители ответчика заявляли, что первая «публикация диска» имела место 3500 лет назад, в силу чего оно естественным образом является общественным достоянием, то есть «паблик домайн», и потому может использоваться свободным образом. Представители властей напротив указывали на то, что первая публикация данного артефакта произошла в 2002 году, то есть его изображения по закону об авторском праве принадлежат государству в течение 25 лет, то есть до 2027 года. В общем, погрязла эта находка в судах. Тем не менее, с октября 2004 по февраль 2007 гг. этот диск вместе с «Повозкой из Трундхольма» и еще 1600 артефактами бронзового века стал участником впечатляющей выставки «Кованые небеса», экспонировавшейся в Галле, Копенгагене, Вене, Мангейме и Базеле. Сейчас диск находится в музее в Галле, но в июне 2007 года в Небре ради привлечения туристов открыли еще и ультрасовременный мультимедийный центр, целиком посвященный этому уникальному предмету далекого прошлого.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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