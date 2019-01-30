Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 3)
В начале 90-х годов XX века истребительный парк ВВС НОАК выглядел весьма архаично. Его основу составляли истребители J-6 (копия МиГ-19) и J-7 (копия МиГ-21), также имелось около 150 перехватчиков ПВО J-8. После нормализации отношения между нашими странами Китай стал одним из крупнейших покупателей российского оружия. Ещё до развала СССР китайские представители высказали заинтересованность в приобретении современных истребителей. Первоначально Пекину были предложены фронтовые истребители МиГ-29. Однако ознакомившись с возможностями этих боевых самолётов, китайские военные выразили желание получить истребитель с большей дальностью полёта, с более мощным вооружением и радиолокатором. В 1991 году был заключён контракт на поставку в КНР 38 одноместных истребителей Су-27СК (экспортная модификация Су-27С) и 12 двухместных учебно-боевых Су-27УБК. По взаимной договоренности сторон содержание сделки, включая её стоимость, не разглашалась. Но эксперты полагают, что общая стоимость контракта составляла не менее $1,7 млрд. Впрочем, часть стоимости китайская сторона погасила не самыми качественными «товарами народного потребления».
В июне 1992 года первая партия из 8 Су-27СК и 4 Су-27УБК поступила в строевой авиаполк ВВС НОАК. В ноябре того же года к первой партии добавилось еще 12 одноместных машин. Одноместные Су-27СК были построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю. А. Гагарина (КнААПО), а спарки для Китая собирали на Иркутском авиационном производственном объединении (ИАПО). Вместе с самолётами Су-2СК/УБК из России поставлялись запасные части и авиационное вооружение. В том числе ракеты воздушного боя Р-27 и Р-73.
Вскоре после начала эксплуатации Су-27СК, китайская сторона предложила организовать в КНР совместное лицензионное производство. Переговоры, длившиеся несколько лет, успешно завершились в 1996 году. В рамках контракта стоимостью $2,5 млрд российская компания «Сухой » и Shenyang Aircraft Corporation заключили соглашение о строительстве на авиазаводе в Шеньяне (провинция Ляонин) 200 истребителей Су-27СК. Сборочные комплекты и электронную начинку для первых истребителей доставляли транспортными самолётами с Комсомольска-на-Амуре, но со временем в КНР наладили выпуск собственных комплектующих. В КНР истребители Су-27СК, собираемые в Шеньяне, получили обозначение J-11. Истребители J-11 первых серий были идентичны российским экспортным Су-27СК, они также были оснащены БРЛС Н001Э, оптоэлектронной станцией и аппаратурой управления вооружения РЛПК-27. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» составляла 70 км, максимальная дальность обнаружения 110 км. Бортовая радиолокационная станция могла сопровождать до 10 целей и одновременно обстреливать 2 из них. С учетом собранных по лицензии в Шеньяне Су-27СК, в общей сложности Китай получил 283 самолёта.
Истребитель J-11 впервые поднялся в воздух в 1998 году. Первые лицензионные машины поступали в те же авиационные полки, где уже эксплуатировались поставленные из России Су-27СК. Всего в КНР было собрано 105 лицензионных истребителей J-11. На значительной части самолётов устанавливалась авионика китайского производства. После того как в рамках лицензии было построено 105 самолетов J-11, китайская сторона разорвала соглашение, мотивируя это «низкими боевыми характеристиками» российских истребителей. Впоследствии не реализованный в рамках китайского контракта задел, на КнААПО использовали для выпуска истребителей Су-27СМ3.
Заявления о «низких боевых характеристиках» Су-27СК являлись явно надуманными. Набирающий экономическую и военную мощь Китай, получив самые современные на тот момент боевые самолёты, техническую документацию и технологии, не желал быть зависимым от доброй воли северного соседа, вступившего в затяжную полосу не слишком удачных экономических преобразований. Кроме того, в Пекине, помня историю советско-китайских отношений, решили «не класть все яйца в одну корзину» и постарались снизить зависимость от импортных комплектующих и развивать собственную авиастроительную промышленность. После того как в КНР было локализовано производство основных узлов и агрегатов, а китайские НИИ успешно разработали собственную авионику, наш восточный сосед решил не тратиться на закупку самолётов, которые он мог успешно строить сам. Полученные от России технологии позволили китайской авиационной промышленности совершить качественный скачок, выведя её на новый уровень развития. За короткий промежуток времени Китай сумел наверстать 30-летнее отставание в этой области. В настоящее время, несмотря на трудности с созданием современных авиадвигателей, в КНР имеется возможность строительства всех типов боевых самолётов, в том числе и истребителей 5-го поколения. Впрочем, после разрыва лицензионного соглашения Китай закупил в России 290 авиадвигателей АЛ-31Ф, которые устанавливались на истребители Су-27СК и J-11.
Мнение о том, что «копия всегда хуже оригинала», является несостоятельным. По рассказам российских специалистов, которые помогали налаживать строительство Су-27СК на авиазаводе в Шеньяне, наши китайские «партнёры» с самого начала предъявляли очень жесткие требования к качеству поставляемых из России комплектующих, безжалостно бракуя детали, которые имели даже мелкие царапины лакокрасочного покрытия, абсолютно не влияющие на лётные данные и безопасность полётов. Столь же строго китайцы следили непосредственно за сборкой самолётов, по нескольку раз проверяя каждую операцию. При этом качество собираемых в КНР самолётов было даже выше, чем на КнААПО.
Несмотря на крайне неприятный для России и весьма показательный инцидент с отказом от лицензионного строительства Су-27СК, военно-техническое сотрудничество в области боевой авиации между нашими странами не прекратилось. Специально для Китая в 1999 году был создан двухместный многофункциональный истребитель Су-30МКК. В отличие от индийских Су-30МКИ истребитель, созданный по китайскому заказу, отличался вертикальным оперением большей площади, а также штатными серийными двигателями АЛ-31Ф без системы управления вектором тяги. Кроме этого, на китайском варианте не устанавливался дестабилизатор. Благодаря дополнительным топливным бакам боевой радиус по сравнению с Су-27СК существенно увеличился.
По своим боевым возможностям на момент создания Су-30МКК превосходил все серийные боевые самолёты, имевшиеся в ВВС РФ. Истребитель получил новую бортовую радиолокационную и оптоэлектронную станцию и систему управления вооружением. Отображение информации осуществляется на многофункциональные ЖК-дисплеи. По сравнению с одноместным Су-27СК благодаря введению управляемых средств поражения «воздух-земля» существенно расширились ударные возможности. В августе 1999 года Россия и Китай подписали соглашение о поставке в течение трех лет 45 российских истребителей Су-30МКК. В дальнейшем Китай заказал ещё 31 истребитель. Согласно экспертным оценкам общая сумма сделки составила около $3 млрд.
Интенсивное использование и как следствие быстрый износ двухместных Су-27УБК и потеря нескольких машин в лётных происшествиях привели к нехватке в ВВС НОАК учебно-боевых спарок. В связи с этим в начале 2000-х было принято решение о закупке 24 Су-30МК2. В отличие от Су-27УБК многоцелевой Су-30МК2 способен выполнять боевые задачи, связанные с большой дальностью и продолжительностью полёта. На Су-30МК2 применялись системы дозаправки топливом в полёте, навигационные системы, введена аппаратура управления групповыми действиями. За счёт установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолёта.
После детального знакомства с Су-30МКК и Су-30МК2 китайские специалисты приступили к дальнейшему совершенствованию строящихся серийно тяжелых истребителей J-11. К моменту отказа от лицензионного соглашения для собираемых в Шеньяне тяжелых истребителей J-11А адаптировали китайскую БРЛС Тype 1492, которая ранее предназначалась для перехватчика J-8D. В китайских источниках утверждается, что эта станция способна видеть воздушную цель с ЭПР 1 м², летящую навстречу на дальности до 100 км.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-11 на стоянке заводского аэродрома в Шеньяне
Истребитель J-11А также получил двигатель китайского производства WS-10A. В российских СМИ неоднократно встречалось утверждение, что WS-10A является китайской копией российского двигателя АЛ-31Ф. Однако каждый посетитель пекинского Музея авиации может убедиться, что это не соответствует действительности. С июня 2010 года ТРДДФ WS-10A доступен для свободного осмотра в музейной экспозиции.
Разработка ТРДДФ WS-10 велась в 606-м Шэньянском НИИ Министерства авиационной промышленности. Американские источники утверждают, что появление WS-10A во многом обязано тому, что в 1982 году США продали в КНР «для тестирования» два двигателя CFM56-2, произведённых концерном CFM International. Двигатели этого типа устанавливались на авиалайнеры Douglas DC-8 и Boeing 707. Хотя ТРДДФ CFM56-2 является гражданским, его основные компоненты: компрессор высокого давления, камера сгорания и турбина высокого давления – использовались также на ТРДДФ General Electric F110, который в свою очередь устанавливался на истребителях 4-го поколения F-15 и F-16. Пентагон был категорически против отправки этих двигателей в Китай. Однако, тогдашняя администрация президента Рональда Рейгана, надеясь на союз с КНР против СССР, настояла на сделке при условии, что двигатели должны храниться в специальных герметичных контейнерах и вскрываться только в присутствии американских представителей, разборка двигателей категорически запрещалась. Но китайцы в свойственной себе манере не соблюли договоренность, вскрыли двигатели, разобрали и изучали их компоненты. Впоследствии Пекин отказался возвращать двигатели в США под мотивом того, что они «сгорели при пожаре».
До сих пор среди российских «патриотов» широко распространено мнение, что ТРДДФ WS-10 по всем параметрам сильно уступает советскому авиадвигателю АЛ-31Ф, а его межремонтный ресурс не превышает 30-40 часов. Но судя по всему, с момента создания первого варианта WS-10A китайским специалистам удалось серьёзно продвинуться вперёд в части увеличения ресурса, повышения надёжности и снижения массы. Согласно западным источникам, по состоянию на сегодняшний день в КНР могло быть собрано более 400 авиадвигателей WS-10 различных модификаций.
В китайских СМИ в 2014 году было опубликовано интервью, взятое на авиасалоне в Чжухае у Лао Дуна — представителя Шэньянского НИИ 606. Лао Дун заявил, что двигатели WS-10В устанавливаются на истребители J-11B. По словам Лао Дуна, назначенный ресурс WS-10 сейчас составляет 1500 часов, а межремонтный ресурс — 300 часов. Также, он сообщил, что двигатель совершенствуется и выпускаемая в данный момент версия использует больше новых композитных материалов, что сделало двигатель легче, а благодаря созданию новых тугоплавких сплавов для лопаток турбины он может дольше работать на форсажном режиме. Сообщается, что один из вариантов WS-10 способен развивать тягу до 155кН. Известны следующие модификации авиадвигателя:
— WS-10G – предназначенный для китайского истребителя 5-го поколения J-20.
— WS-10ТVС – с изменяемым вектором тяги для истребителя J-11D.
Впрочем, J-11В отличается от Су-27СК не только двигателем. Новый китайский истребитель получил бескаркасный фонарь кабины. Благодаря использованию композитных материалов «сухой» вес самолёта удалось уменьшить на 700 кг. Также на усовершенствованную китайскую нелицензионную копию Су-27 установили БРЭО местной разработки. Наиболее существенным новшеством в части БРЭО стал радар Type 1494 c дальностью обнаружения воздушных целей до 200 км. Китайская многоцелевая БРЛС, сопряженная с системой управления огнём, способна сопровождать 8 целей и наводить на них 4 ракеты одновременно. На новой модификации тяжелого истребителя китайские специалисты применили управляемые авиационные средства поражения национальной разработки, отказавшись от одного из ограничений, налагаемых лицензионным соглашением. При заключении контракта по поставке Су-27СК российская сторона выставила условие о запрете замены пилонов подвески, таким образом Россия пыталась ограничить арсенал истребителей только оружием российского производства.
В состав вооружения J-11В введены ракеты ближнего воздушного боя PL-8, которые, как считают на Западе, базируются на основе конструкции израильской УР Rafael Python 3. Масса ракеты 115 кг, дальность пуска 0,5-20 км.
Для борьбы с воздушными целями вне зоны прямой видимости могут быть использованы ракеты PL-12. Эту ракету в США считают китайским аналогом AIM-120 AMRAAM. Впрочем, в КНР традиционно утверждают, что это чисто китайская разработка. Ракета массой около 200 кг с двухрежимным твердотопливным двигателем оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и способна поражать цели на дальности до 80 км.
Практически одновременно с одноместным J-11В началось производство учебно-боевой спарки J-11BS. Двухместная модификация предназначалась для окончательной замены предельно изношенных к настоящему времени Су-27УБК. Западные эксперты сходятся во мнении, что производственные мощности авиастроительной компании Shenyang Aircraft Corporation позволяли в общей сложности построить более 130 самолетов J-11B и J-11BS. Cильной стороной китайских тяжелых истребителей J-11В в США считают наличие на их борту аппаратуры, позволяющей принимать в автоматизированном режиме по защищённому радиоканалу данные о воздушной обстановке с наземных пунктов наведения и самолётов ДРЛО KJ-200 и KJ-500, что даёт возможность китайским пилотам получить информационное превосходство над своим противником.
В первой половине 2015 года в СМИ появились изображения новой модификации — J-11D. В КНР эту машину называют китайским «аналогом» российского Су-35С. Утверждается, что новая модификация оснащена новейшей бортовой радиоэлектроникой.
Самолет получил многофункциональную БРЛС с АФАР, новую ЭДСУ, а также систему дозаправки в воздухе. В конструкции модернизированного истребителя широко применены композитные материалы, их доля достигает 10% от массы планера. В будущем J-11D должен получить двигатели с управляемым вектором тяги WS-10ТVС, что позволит ему иметь маневренность на уровне Су-35. Истребитель J-11D будет вооружаться ракетами «воздух-воздух» типа PL-10 и PL-15.
Некоторые технические характеристики PL-10Е раскрыл в интервью одному из китайских телеканалов главный конструктор ракеты Лян Сяогэн. Ракета оснащена многоэлементной помехозащищённой головкой самонаведения с фотоконтрастнным, тепловым и ультрафиолетовым каналами. Заявлено, что угол захвата ГСН УР PL-10Е поколения достиг 90 ° против 60 ° российской Р-73, что в сочетании с нашлемной системой целеуказания позволяет более успешно противостоять вражеским истребителям в ближнем бою. Масса PL-10Е составляет 90,7 кг, дальность пуска – до 20 км.
Ракета PL-15 создавалась для замены УР PL-12. Точные характеристики дальнобойной ракеты PL-10, оснащённой активной радиолокационной ГСН, не известны. Но в США считают, что дальность её пуска может достигать 150 км.
Таким образом, китайские истребители могут получить преимущество в дальних ракетных дуэлях над американскими боевыми самолетами, оснащёнными УР AIM-120C-7 с дальностью стрельбы 120 км. Тяжелые истребители ВВС НОАК с дальнобойными ракетами смогут отодвинуть рубежи патрулирования вражеских самолётов ДРЛО и радиотехнической разведки, а также перехватывать стратегические бомбардировщики до момента пуска с них крылатых ракет.
Впрочем, авиационная промышленность КНР пока не в состоянии создать собственный тяжелый истребитель поколения 4++, во всём превосходящий российский Су-35. В ряде российских СМИ даже появились сообщения, что программа J-11D остановлена. Однако крайне наивно считать, что в Китае, столкнувшись с техническими трудностями, откажутся от дальнейшего совершенствования собственной боевой авиации.
По своим возможностям имеющиеся в войсках самолёты J-11 последних серий примерно соответствуют или даже имеют преимущество над отечественными модернизированными Су-27СМ и являются наиболее совершенными истребителями китайского производства, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и перехвата воздушных целей при выполнении задач ПВО. В то же время китайские строевые J-11 серьёзно уступают российским истребителям Су-35С. Так Су-35С существенно превосходит все серийные варианты J-11 по запасу топлива на борту, что значительно увеличивает дальность и продолжительность полета без дозаправки в воздухе. Кроме того, благодаря лучшей манёвренности российский истребитель имеет больше шансов на победу в ближнем бою.
Характеристики новых китайских радиолокационных станций и систем управления вооружением точно не известны, но большинство экспертов склоняется к тому, что в случае использования на Су-35 ракет средней дальности Р-77-1/РВВ-СД, российский истребитель будет иметь превосходство в дальних ракетных дуэлях.
По всей видимости, ракеты Р-77 в экспортном исполнении в прошлом поставлялись в КНР одновременно с истребителями Су-30МКК и Су-30МК2. В 2010 году Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение в своем годовом отчёте опубликовало информацию об исполнении обязательств по заключенному с Китаем контракту о поставке запчастей к авиационным ракетам РВВ-АЕ на общую сумму $3 млн. 552 тыс. По неподтверждённой информации, опубликованной в неавторитетных источниках, в период с 2003 по 2010 год Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» изготовило для отправки в КНР до 1500 ракет.
В конце 2015 года была обнародована информация о подписании соглашения на поставку 24 истребителей Су-35СК в КНР. Оценочная стоимость контракта — около $2,5 млрд. Помимо самих самолётов в стоимость контракта входят также: обучение лётно-технического состава, наземное оборудование и резервные двигатели. Первые 4 Су-35СК прибыли в Китай в конце 2016 года. В ноябре 2018 года все заказанные в России истребители были переданы ВВС НОАК.
11 мая 2018 года китайский Су-35СК был замечен в новосибирском аэропорту Толмачево. Ряд экспертов полагает, что истребитель с бортовым номером 61271 совершал перелет из КНР в подмосковный Жуковский на аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, для использования в программе подготовки китайского летного состава.
Экспортный вариант Су-35СК для ВВС НОАК имеет ряд отличий от Су-35С, принятых на вооружение в ВКС РФ. Неоднократно на Военном обозрении в комментариях, посвящённых поставкам Су-35СК в Китай, высказывалось мнение, что экспортная модификация имеет «урезанные» характеристики и не может конкурировать со строевыми российскими истребителями. Впрочем, не стоит выдавать желаемое за действительность и считать наших «стратегических партнёров» откровенно не умными людьми, покупающими второсортное оружие. Отличия Су-35СК от Су-35С действительно имеются, но они в первую очередь заключаются в отсутствии на истребителях, построенных для КНР, российской системы опознавания государственной принадлежности и аппаратуры автоматизированного выдачи целеуказания принятой в ВКС РФ. Кроме того, китайская сторона потребовала оборудовать кабину пилота авионикой китайского производства.
В российских СМИ контракт на поставку в КНР Су-35СК зачастую представляют как значительное достижение. Однако не может не обращать на себя внимания ничтожное по китайским меркам количество закупленных истребителей, которого даже недостаточно для формирования полноценного по российским меркам истребительного авиаполка. К тому же, китайские представители не скрывают, что их в первую очередь интересуют конструктивные особенности и возможности российского истребителя. В первую очередь это относится к БРЛС с фазированной антенной решёткой Н035 «Ирбис» и системе управления вооружением. Судя по всему, радар, установленный на Су-35СК, превосходит китайскую БРЛС Тype 1494. В открытых источниках говорится, что Н035 «Ирбис» может обнаружить на встречном курсе воздушную цель с ЭПР 3 м² на дальности 350-400 км. В связи с неготовностью собственного двигателя с изменяемым вектором тяги, китайских разработчиков очень интересовали технические секреты, заложенные в ТРДДФ с ОВТ АЛ-41Ф1С. Не приходится сомневаться, что как минимум один двигатель АЛ-41Ф1С уже изучается в профильном китайском НИИ, то же самое касается и бортового радара Н035 «Ирбис».
Заявления, касающиеся того, что китайские специалисты не смогут раскрыть российских секретов, не состоятельны. В прошлом профильным китайским институтам удавалось нелегально скопировать весьма сложные образцы иностранной техники и вооружения. В начале 90-х в нашей стране многие не верили, что китайская авиационная промышленность в состоянии самостоятельно осуществлять выпуск копий истребителя Су-27. Однако, пусть и с трудом, но китайцы справились с этой задачей. Не стоит забывать, что благодаря огромным ресурсам, вложенным в подготовку кадров и фундаментальные исследования, научно-технический потенциал КНР с тех пор возрос многократно, китайским научно-исследовательским организациям и промышленной базе уже вполне по плечу самые сложные технологические изделия мирового уровня.
Продолжение следует…
По материалам:
https://tass.ru/info/2454199
http://avianews.info/dvigateli-ws-10a-nadyozhny/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/ws10.htm
https://defence.pk/pdf/threads/british-expert-believes-that-chinese-engines-used-american-technology.96940/
https://www.sinodefenceforum.com/chinese-radar-developments-klj-series-and-others.t6755/
https://forum.milavia.net/air-power/radar-klj-series/
https://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=19725.0
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-AAM.html
http://nevskii-bastion.ru/j-11d-china/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/pl-15.htm
http://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/rakety-vozdushnogo-boya/r-77-rvv-sd/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-105.html
http://eurasian-defence.ru/?q=node/23754
В июне 1992 года первая партия из 8 Су-27СК и 4 Су-27УБК поступила в строевой авиаполк ВВС НОАК. В ноябре того же года к первой партии добавилось еще 12 одноместных машин. Одноместные Су-27СК были построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном производственном объединении им. Ю. А. Гагарина (КнААПО), а спарки для Китая собирали на Иркутском авиационном производственном объединении (ИАПО). Вместе с самолётами Су-2СК/УБК из России поставлялись запасные части и авиационное вооружение. В том числе ракеты воздушного боя Р-27 и Р-73.
Пилоты ВВС НОАК по тревоге спешат занять места в кабинах Су-27СК
Вскоре после начала эксплуатации Су-27СК, китайская сторона предложила организовать в КНР совместное лицензионное производство. Переговоры, длившиеся несколько лет, успешно завершились в 1996 году. В рамках контракта стоимостью $2,5 млрд российская компания «Сухой » и Shenyang Aircraft Corporation заключили соглашение о строительстве на авиазаводе в Шеньяне (провинция Ляонин) 200 истребителей Су-27СК. Сборочные комплекты и электронную начинку для первых истребителей доставляли транспортными самолётами с Комсомольска-на-Амуре, но со временем в КНР наладили выпуск собственных комплектующих. В КНР истребители Су-27СК, собираемые в Шеньяне, получили обозначение J-11. Истребители J-11 первых серий были идентичны российским экспортным Су-27СК, они также были оснащены БРЛС Н001Э, оптоэлектронной станцией и аппаратурой управления вооружения РЛПК-27. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» составляла 70 км, максимальная дальность обнаружения 110 км. Бортовая радиолокационная станция могла сопровождать до 10 целей и одновременно обстреливать 2 из них. С учетом собранных по лицензии в Шеньяне Су-27СК, в общей сложности Китай получил 283 самолёта.
Су-27СК c ракетами P-73 и Р-27
Истребитель J-11 впервые поднялся в воздух в 1998 году. Первые лицензионные машины поступали в те же авиационные полки, где уже эксплуатировались поставленные из России Су-27СК. Всего в КНР было собрано 105 лицензионных истребителей J-11. На значительной части самолётов устанавливалась авионика китайского производства. После того как в рамках лицензии было построено 105 самолетов J-11, китайская сторона разорвала соглашение, мотивируя это «низкими боевыми характеристиками» российских истребителей. Впоследствии не реализованный в рамках китайского контракта задел, на КнААПО использовали для выпуска истребителей Су-27СМ3.
Заявления о «низких боевых характеристиках» Су-27СК являлись явно надуманными. Набирающий экономическую и военную мощь Китай, получив самые современные на тот момент боевые самолёты, техническую документацию и технологии, не желал быть зависимым от доброй воли северного соседа, вступившего в затяжную полосу не слишком удачных экономических преобразований. Кроме того, в Пекине, помня историю советско-китайских отношений, решили «не класть все яйца в одну корзину» и постарались снизить зависимость от импортных комплектующих и развивать собственную авиастроительную промышленность. После того как в КНР было локализовано производство основных узлов и агрегатов, а китайские НИИ успешно разработали собственную авионику, наш восточный сосед решил не тратиться на закупку самолётов, которые он мог успешно строить сам. Полученные от России технологии позволили китайской авиационной промышленности совершить качественный скачок, выведя её на новый уровень развития. За короткий промежуток времени Китай сумел наверстать 30-летнее отставание в этой области. В настоящее время, несмотря на трудности с созданием современных авиадвигателей, в КНР имеется возможность строительства всех типов боевых самолётов, в том числе и истребителей 5-го поколения. Впрочем, после разрыва лицензионного соглашения Китай закупил в России 290 авиадвигателей АЛ-31Ф, которые устанавливались на истребители Су-27СК и J-11.
Мнение о том, что «копия всегда хуже оригинала», является несостоятельным. По рассказам российских специалистов, которые помогали налаживать строительство Су-27СК на авиазаводе в Шеньяне, наши китайские «партнёры» с самого начала предъявляли очень жесткие требования к качеству поставляемых из России комплектующих, безжалостно бракуя детали, которые имели даже мелкие царапины лакокрасочного покрытия, абсолютно не влияющие на лётные данные и безопасность полётов. Столь же строго китайцы следили непосредственно за сборкой самолётов, по нескольку раз проверяя каждую операцию. При этом качество собираемых в КНР самолётов было даже выше, чем на КнААПО.
Несмотря на крайне неприятный для России и весьма показательный инцидент с отказом от лицензионного строительства Су-27СК, военно-техническое сотрудничество в области боевой авиации между нашими странами не прекратилось. Специально для Китая в 1999 году был создан двухместный многофункциональный истребитель Су-30МКК. В отличие от индийских Су-30МКИ истребитель, созданный по китайскому заказу, отличался вертикальным оперением большей площади, а также штатными серийными двигателями АЛ-31Ф без системы управления вектором тяги. Кроме этого, на китайском варианте не устанавливался дестабилизатор. Благодаря дополнительным топливным бакам боевой радиус по сравнению с Су-27СК существенно увеличился.
Су-30МКК
По своим боевым возможностям на момент создания Су-30МКК превосходил все серийные боевые самолёты, имевшиеся в ВВС РФ. Истребитель получил новую бортовую радиолокационную и оптоэлектронную станцию и систему управления вооружением. Отображение информации осуществляется на многофункциональные ЖК-дисплеи. По сравнению с одноместным Су-27СК благодаря введению управляемых средств поражения «воздух-земля» существенно расширились ударные возможности. В августе 1999 года Россия и Китай подписали соглашение о поставке в течение трех лет 45 российских истребителей Су-30МКК. В дальнейшем Китай заказал ещё 31 истребитель. Согласно экспертным оценкам общая сумма сделки составила около $3 млрд.
Интенсивное использование и как следствие быстрый износ двухместных Су-27УБК и потеря нескольких машин в лётных происшествиях привели к нехватке в ВВС НОАК учебно-боевых спарок. В связи с этим в начале 2000-х было принято решение о закупке 24 Су-30МК2. В отличие от Су-27УБК многоцелевой Су-30МК2 способен выполнять боевые задачи, связанные с большой дальностью и продолжительностью полёта. На Су-30МК2 применялись системы дозаправки топливом в полёте, навигационные системы, введена аппаратура управления групповыми действиями. За счёт установки новых ракет и системы управления вооружением, была значительно повышена боевая эффективность самолёта.
После детального знакомства с Су-30МКК и Су-30МК2 китайские специалисты приступили к дальнейшему совершенствованию строящихся серийно тяжелых истребителей J-11. К моменту отказа от лицензионного соглашения для собираемых в Шеньяне тяжелых истребителей J-11А адаптировали китайскую БРЛС Тype 1492, которая ранее предназначалась для перехватчика J-8D. В китайских источниках утверждается, что эта станция способна видеть воздушную цель с ЭПР 1 м², летящую навстречу на дальности до 100 км.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители J-11 на стоянке заводского аэродрома в Шеньяне
Истребитель J-11А также получил двигатель китайского производства WS-10A. В российских СМИ неоднократно встречалось утверждение, что WS-10A является китайской копией российского двигателя АЛ-31Ф. Однако каждый посетитель пекинского Музея авиации может убедиться, что это не соответствует действительности. С июня 2010 года ТРДДФ WS-10A доступен для свободного осмотра в музейной экспозиции.
ТРДДФ WS-10A в музейной экспозиции
Разработка ТРДДФ WS-10 велась в 606-м Шэньянском НИИ Министерства авиационной промышленности. Американские источники утверждают, что появление WS-10A во многом обязано тому, что в 1982 году США продали в КНР «для тестирования» два двигателя CFM56-2, произведённых концерном CFM International. Двигатели этого типа устанавливались на авиалайнеры Douglas DC-8 и Boeing 707. Хотя ТРДДФ CFM56-2 является гражданским, его основные компоненты: компрессор высокого давления, камера сгорания и турбина высокого давления – использовались также на ТРДДФ General Electric F110, который в свою очередь устанавливался на истребителях 4-го поколения F-15 и F-16. Пентагон был категорически против отправки этих двигателей в Китай. Однако, тогдашняя администрация президента Рональда Рейгана, надеясь на союз с КНР против СССР, настояла на сделке при условии, что двигатели должны храниться в специальных герметичных контейнерах и вскрываться только в присутствии американских представителей, разборка двигателей категорически запрещалась. Но китайцы в свойственной себе манере не соблюли договоренность, вскрыли двигатели, разобрали и изучали их компоненты. Впоследствии Пекин отказался возвращать двигатели в США под мотивом того, что они «сгорели при пожаре».
До сих пор среди российских «патриотов» широко распространено мнение, что ТРДДФ WS-10 по всем параметрам сильно уступает советскому авиадвигателю АЛ-31Ф, а его межремонтный ресурс не превышает 30-40 часов. Но судя по всему, с момента создания первого варианта WS-10A китайским специалистам удалось серьёзно продвинуться вперёд в части увеличения ресурса, повышения надёжности и снижения массы. Согласно западным источникам, по состоянию на сегодняшний день в КНР могло быть собрано более 400 авиадвигателей WS-10 различных модификаций.
ТРДДФ WS-10В на Чжухайском авиасалоне
В китайских СМИ в 2014 году было опубликовано интервью, взятое на авиасалоне в Чжухае у Лао Дуна — представителя Шэньянского НИИ 606. Лао Дун заявил, что двигатели WS-10В устанавливаются на истребители J-11B. По словам Лао Дуна, назначенный ресурс WS-10 сейчас составляет 1500 часов, а межремонтный ресурс — 300 часов. Также, он сообщил, что двигатель совершенствуется и выпускаемая в данный момент версия использует больше новых композитных материалов, что сделало двигатель легче, а благодаря созданию новых тугоплавких сплавов для лопаток турбины он может дольше работать на форсажном режиме. Сообщается, что один из вариантов WS-10 способен развивать тягу до 155кН. Известны следующие модификации авиадвигателя:
— WS-10G – предназначенный для китайского истребителя 5-го поколения J-20.
— WS-10ТVС – с изменяемым вектором тяги для истребителя J-11D.
Истребитель J-11В с ракетой PL-8
Впрочем, J-11В отличается от Су-27СК не только двигателем. Новый китайский истребитель получил бескаркасный фонарь кабины. Благодаря использованию композитных материалов «сухой» вес самолёта удалось уменьшить на 700 кг. Также на усовершенствованную китайскую нелицензионную копию Су-27 установили БРЭО местной разработки. Наиболее существенным новшеством в части БРЭО стал радар Type 1494 c дальностью обнаружения воздушных целей до 200 км. Китайская многоцелевая БРЛС, сопряженная с системой управления огнём, способна сопровождать 8 целей и наводить на них 4 ракеты одновременно. На новой модификации тяжелого истребителя китайские специалисты применили управляемые авиационные средства поражения национальной разработки, отказавшись от одного из ограничений, налагаемых лицензионным соглашением. При заключении контракта по поставке Су-27СК российская сторона выставила условие о запрете замены пилонов подвески, таким образом Россия пыталась ограничить арсенал истребителей только оружием российского производства.
Ракета «воздух-воздух» PL-8
В состав вооружения J-11В введены ракеты ближнего воздушного боя PL-8, которые, как считают на Западе, базируются на основе конструкции израильской УР Rafael Python 3. Масса ракеты 115 кг, дальность пуска 0,5-20 км.
Подвеска ракет PL-12 на узлы вооружения истребителя
Для борьбы с воздушными целями вне зоны прямой видимости могут быть использованы ракеты PL-12. Эту ракету в США считают китайским аналогом AIM-120 AMRAAM. Впрочем, в КНР традиционно утверждают, что это чисто китайская разработка. Ракета массой около 200 кг с двухрежимным твердотопливным двигателем оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения и способна поражать цели на дальности до 80 км.
Практически одновременно с одноместным J-11В началось производство учебно-боевой спарки J-11BS. Двухместная модификация предназначалась для окончательной замены предельно изношенных к настоящему времени Су-27УБК. Западные эксперты сходятся во мнении, что производственные мощности авиастроительной компании Shenyang Aircraft Corporation позволяли в общей сложности построить более 130 самолетов J-11B и J-11BS. Cильной стороной китайских тяжелых истребителей J-11В в США считают наличие на их борту аппаратуры, позволяющей принимать в автоматизированном режиме по защищённому радиоканалу данные о воздушной обстановке с наземных пунктов наведения и самолётов ДРЛО KJ-200 и KJ-500, что даёт возможность китайским пилотам получить информационное превосходство над своим противником.
Прототип J-11D
В первой половине 2015 года в СМИ появились изображения новой модификации — J-11D. В КНР эту машину называют китайским «аналогом» российского Су-35С. Утверждается, что новая модификация оснащена новейшей бортовой радиоэлектроникой.
Самолет получил многофункциональную БРЛС с АФАР, новую ЭДСУ, а также систему дозаправки в воздухе. В конструкции модернизированного истребителя широко применены композитные материалы, их доля достигает 10% от массы планера. В будущем J-11D должен получить двигатели с управляемым вектором тяги WS-10ТVС, что позволит ему иметь маневренность на уровне Су-35. Истребитель J-11D будет вооружаться ракетами «воздух-воздух» типа PL-10 и PL-15.
Ракета «воздух-воздух» PL-10Е
Некоторые технические характеристики PL-10Е раскрыл в интервью одному из китайских телеканалов главный конструктор ракеты Лян Сяогэн. Ракета оснащена многоэлементной помехозащищённой головкой самонаведения с фотоконтрастнным, тепловым и ультрафиолетовым каналами. Заявлено, что угол захвата ГСН УР PL-10Е поколения достиг 90 ° против 60 ° российской Р-73, что в сочетании с нашлемной системой целеуказания позволяет более успешно противостоять вражеским истребителям в ближнем бою. Масса PL-10Е составляет 90,7 кг, дальность пуска – до 20 км.
Ракета PL-15 создавалась для замены УР PL-12. Точные характеристики дальнобойной ракеты PL-10, оснащённой активной радиолокационной ГСН, не известны. Но в США считают, что дальность её пуска может достигать 150 км.
Ракета «воздух-воздух» PL-15 под крылом истребителя J-11D
Таким образом, китайские истребители могут получить преимущество в дальних ракетных дуэлях над американскими боевыми самолетами, оснащёнными УР AIM-120C-7 с дальностью стрельбы 120 км. Тяжелые истребители ВВС НОАК с дальнобойными ракетами смогут отодвинуть рубежи патрулирования вражеских самолётов ДРЛО и радиотехнической разведки, а также перехватывать стратегические бомбардировщики до момента пуска с них крылатых ракет.
Впрочем, авиационная промышленность КНР пока не в состоянии создать собственный тяжелый истребитель поколения 4++, во всём превосходящий российский Су-35. В ряде российских СМИ даже появились сообщения, что программа J-11D остановлена. Однако крайне наивно считать, что в Китае, столкнувшись с техническими трудностями, откажутся от дальнейшего совершенствования собственной боевой авиации.
По своим возможностям имеющиеся в войсках самолёты J-11 последних серий примерно соответствуют или даже имеют преимущество над отечественными модернизированными Су-27СМ и являются наиболее совершенными истребителями китайского производства, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе и перехвата воздушных целей при выполнении задач ПВО. В то же время китайские строевые J-11 серьёзно уступают российским истребителям Су-35С. Так Су-35С существенно превосходит все серийные варианты J-11 по запасу топлива на борту, что значительно увеличивает дальность и продолжительность полета без дозаправки в воздухе. Кроме того, благодаря лучшей манёвренности российский истребитель имеет больше шансов на победу в ближнем бою.
Характеристики новых китайских радиолокационных станций и систем управления вооружением точно не известны, но большинство экспертов склоняется к тому, что в случае использования на Су-35 ракет средней дальности Р-77-1/РВВ-СД, российский истребитель будет иметь превосходство в дальних ракетных дуэлях.
Ракеты Р-77 и Р-73 рядом с самолетом Су-30МКК ВВС НОАК
По всей видимости, ракеты Р-77 в экспортном исполнении в прошлом поставлялись в КНР одновременно с истребителями Су-30МКК и Су-30МК2. В 2010 году Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение в своем годовом отчёте опубликовало информацию об исполнении обязательств по заключенному с Китаем контракту о поставке запчастей к авиационным ракетам РВВ-АЕ на общую сумму $3 млн. 552 тыс. По неподтверждённой информации, опубликованной в неавторитетных источниках, в период с 2003 по 2010 год Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» изготовило для отправки в КНР до 1500 ракет.
В конце 2015 года была обнародована информация о подписании соглашения на поставку 24 истребителей Су-35СК в КНР. Оценочная стоимость контракта — около $2,5 млрд. Помимо самих самолётов в стоимость контракта входят также: обучение лётно-технического состава, наземное оборудование и резервные двигатели. Первые 4 Су-35СК прибыли в Китай в конце 2016 года. В ноябре 2018 года все заказанные в России истребители были переданы ВВС НОАК.
Су-35СК ВВС НОАК в новосибирском аэропорту Толмачево
11 мая 2018 года китайский Су-35СК был замечен в новосибирском аэропорту Толмачево. Ряд экспертов полагает, что истребитель с бортовым номером 61271 совершал перелет из КНР в подмосковный Жуковский на аэродром Летно-исследовательского института имени М.М. Громова, для использования в программе подготовки китайского летного состава.
Экспортный вариант Су-35СК для ВВС НОАК имеет ряд отличий от Су-35С, принятых на вооружение в ВКС РФ. Неоднократно на Военном обозрении в комментариях, посвящённых поставкам Су-35СК в Китай, высказывалось мнение, что экспортная модификация имеет «урезанные» характеристики и не может конкурировать со строевыми российскими истребителями. Впрочем, не стоит выдавать желаемое за действительность и считать наших «стратегических партнёров» откровенно не умными людьми, покупающими второсортное оружие. Отличия Су-35СК от Су-35С действительно имеются, но они в первую очередь заключаются в отсутствии на истребителях, построенных для КНР, российской системы опознавания государственной принадлежности и аппаратуры автоматизированного выдачи целеуказания принятой в ВКС РФ. Кроме того, китайская сторона потребовала оборудовать кабину пилота авионикой китайского производства.
В российских СМИ контракт на поставку в КНР Су-35СК зачастую представляют как значительное достижение. Однако не может не обращать на себя внимания ничтожное по китайским меркам количество закупленных истребителей, которого даже недостаточно для формирования полноценного по российским меркам истребительного авиаполка. К тому же, китайские представители не скрывают, что их в первую очередь интересуют конструктивные особенности и возможности российского истребителя. В первую очередь это относится к БРЛС с фазированной антенной решёткой Н035 «Ирбис» и системе управления вооружением. Судя по всему, радар, установленный на Су-35СК, превосходит китайскую БРЛС Тype 1494. В открытых источниках говорится, что Н035 «Ирбис» может обнаружить на встречном курсе воздушную цель с ЭПР 3 м² на дальности 350-400 км. В связи с неготовностью собственного двигателя с изменяемым вектором тяги, китайских разработчиков очень интересовали технические секреты, заложенные в ТРДДФ с ОВТ АЛ-41Ф1С. Не приходится сомневаться, что как минимум один двигатель АЛ-41Ф1С уже изучается в профильном китайском НИИ, то же самое касается и бортового радара Н035 «Ирбис».
Заявления, касающиеся того, что китайские специалисты не смогут раскрыть российских секретов, не состоятельны. В прошлом профильным китайским институтам удавалось нелегально скопировать весьма сложные образцы иностранной техники и вооружения. В начале 90-х в нашей стране многие не верили, что китайская авиационная промышленность в состоянии самостоятельно осуществлять выпуск копий истребителя Су-27. Однако, пусть и с трудом, но китайцы справились с этой задачей. Не стоит забывать, что благодаря огромным ресурсам, вложенным в подготовку кадров и фундаментальные исследования, научно-технический потенциал КНР с тех пор возрос многократно, китайским научно-исследовательским организациям и промышленной базе уже вполне по плечу самые сложные технологические изделия мирового уровня.
Продолжение следует…
По материалам:
https://tass.ru/info/2454199
http://avianews.info/dvigateli-ws-10a-nadyozhny/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/ws10.htm
https://defence.pk/pdf/threads/british-expert-believes-that-chinese-engines-used-american-technology.96940/
https://www.sinodefenceforum.com/chinese-radar-developments-klj-series-and-others.t6755/
https://forum.milavia.net/air-power/radar-klj-series/
https://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=19725.0
http://www.ausairpower.net/APA-PLA-AAM.html
http://nevskii-bastion.ru/j-11d-china/
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/pl-15.htm
http://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/rakety-vozdushnogo-boya/r-77-rvv-sd/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-105.html
http://eurasian-defence.ru/?q=node/23754
- Автор:
- Линник Сергей
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