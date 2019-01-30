Совершенствование системы ПВО КНР на фоне стратегического соперничества с США (ч. 3)

Сегодня, 05:17

Пилоты ВВС НОАК по тревоге спешат занять места в кабинах Су-27СК

Су-27СК c ракетами P-73 и Р-27

Су-30МКК

ТРДДФ WS-10A в музейной экспозиции

ТРДДФ WS-10В на Чжухайском авиасалоне

Истребитель J-11В с ракетой PL-8

Ракета «воздух-воздух» PL-8

Подвеска ракет PL-12 на узлы вооружения истребителя

Прототип J-11D

Ракета «воздух-воздух» PL-10Е

Ракета «воздух-воздух» PL-15 под крылом истребителя J-11D

Ракеты Р-77 и Р-73 рядом с самолетом Су-30МКК ВВС НОАК

Су-35СК ВВС НОАК в новосибирском аэропорту Толмачево

По материалам:

https://tass.ru/info/2454199

http://avianews.info/dvigateli-ws-10a-nadyozhny/

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/ws10.htm

https://defence.pk/pdf/threads/british-expert-believes-that-chinese-engines-used-american-technology.96940/

https://www.sinodefenceforum.com/chinese-radar-developments-klj-series-and-others.t6755/

https://forum.milavia.net/air-power/radar-klj-series/

https://www.secretprojects.co.uk/forum/index.php?topic=19725.0

http://www.ausairpower.net/APA-PLA-AAM.html

http://nevskii-bastion.ru/j-11d-china/

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/pl-15.htm

http://dfnc.ru/katalog-vooruzhenij/rakety-vozdushnogo-boya/r-77-rvv-sd/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-105.html

http://eurasian-defence.ru/?q=node/23754