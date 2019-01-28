Бутафорские украинские государства времён Гражданской войны. Часть 3

Помимо уже упомянутых Украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики Советов, в этот период на Украине существовали и другие советские республики. Одной из них была Донецко-Криворожская Советская Республика.До Февральской революции в этом регионе сложился консенсус экономических и политических элит по поводу необходимости объединения угольных, металлургических и промышленных районов края в единую область со столицей в Харькове. Инициаторами такого объединения были промышленники, видевшие преимущества единого управления промышленностью этих районов. Они предлагали объединить Харьковскую, Екатеринославскую губернии, части Херсонской и Таврической губерний, Область Войска Донского, Донецкий и Криворожский бассейны в единую область.На состоявшемся в Харькове 6 мая 1917 года съезде Советов рабочих депутатов было провозглашено такое объединение и создан Исполком Донецко-Криворожской области. Объединение производилось не по национальному признаку, а исходя из экономико-территориальных соображений.В связи с претензиями самостийной Центральной рады на территории этого края Союз промышленников юга России 1 (14) августа обратился к Временному правительству с требованием не допустить передачи «южной горной и горнозаводской промышленности — основы экономического развития и военной мощи государства» под контроль «провинциальной автономии, основанной на резко выраженном национальном признаке», поскольку «весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от киевского». Вот такое интересное обращение промышленников было к Временному правительству, приведенная в нем формулировка и обоснование актуальны до сих пор.Временное правительство поддержало это требование и 4 (17) августа направило Центральной раде «Временную инструкцию», согласно которой ее правомочность распространялась только на Киевскую, Волынскую, Подольскую, Полтавскую и Черниговскую губернии.Пленум Исполкома Донецко-Криворожской области 17 (30) ноября отверг «Третий универсал» Центральной рады, заявившей претензии на Донецко-Криворожскую область и потребовал проведения референдума по вопросу самоопределения края.Интересная ситуация по отношению к Донецко-Криворожской области сложилась и в стане большевиков. Петроградское руководство большевиков настаивало на включение области в состав Украины, а местное большевистское руководство области никак не хотело признавать себя частью Украины и отстаивало свою самостоятельность в составе Российской Федерации.Несмотря на решение Всеукраинского съезда Советов, проведенного в Харькове 11−12 (24−25) декабря 1917 года с участием делегатов Донецко-Криворожской области и признавшее область частью Украины, они, тем не менее, на IV Съезде Советов Донецко-Криворожской области 30 января (12 февраля) 1918 года в Харькове провозгласили Донецко-Криворожскую Советскую Республику как часть Всероссийской Федерации Советских Республик, создав Совнарком ДКСР и избрав его председателем большевика Артема (Сергеева).Инициаторы создания ДКСР считали, что в основе советского государства должны лежать не национальные признаки, а принцип территориально-производственной общности областей, и настаивали на выделении ДКСР из Украины и включении ее в состав Советской России.Эта позиция расходилось с политикой Совнаркома РСФСР во главе с Лениным, который стремился за счет пролетариата промышленных регионов разбавить националистическую и крестьянскую массу Украины.Совнарком ДКСР в хозяйственной деятельности руководствовался национализацией только крупной промышленности – металлургических заводов, шахт и рудников, проведением экономических реформ, введением налогов для крупных предпринимателей, но при этом придерживался сохранения финансовых средства частных банков для поддержки экономики.На фоне оккупации Украины австро-германскими войсками, начавшейся после подписания Центральной радой 27 января (9 февраля) 1918 года сепаратного Брестского мира Пленум ЦК РКП(б) 15 марта 1918 года заявил, что Донбасс является частью Украины и обязал всех партийных работников Украины, в том числе ДКСР, принять участие во Втором Всеукраинском съезде Советов с целью формирования на съезде единого для всех правительства Советской Украины.Второй Всеукраинский съезд Советов, проведенный 17−19 марта 1918 года в Екатеринославе, провозгласил Украинскую Советскую Республику независимым государством, объединив в нее территории Украинской Народной Республики Советов, Донецко-Криворожской Советской Республики и Одесской Советской Республики. Главой Народного секретариата республики был избран Скрыпник. Однако это было чисто декларативное заявление, поскольку в связи с наступлением австро-германских оккупационных войск Украинская Советская Республика прекратила в конце апреля свое существование, не продержавшись и двух месяцев.Деятельность Донецко-Криворожской Советской Республики также была прервана оккупацией, 18 марта войска вторглись в пределы ДКСР, 8 апреля правительство республики переехало в Луганск, а 28 апреля было эвакуировано на территорию РСФСР. За три месяца существования ДКСР отличилась своей разумной экономической и социальной политикой и руководили республикой неординарные люди, способные идти против течения и видевшие перспективу на много лет вперед. Тем не менее, 17 февраля 1919 года по предложению Ленина было принято постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации ДКСР, несмотря на сопротивление партийных и советских работников республики, пытавшихся её возродить.Спустя почти сто лет такая же ситуация сложилась с созданием Донецкой Народной Республики, которая стремилась войти в состав Российской Федерации, но это никак не поддерживалось и не поддерживается в Москве.Помимо ДКСР, на Украине существовала еще одна менее известная советская республика — в Одессе. После падения Временного правительства на Северо-Западное Причерноморье и Одессу претендовали местные власти Центральной рады и дислоцированные в Одессе части гайдамаков, молдавско-бессарабский совет «Сфатул Цэрий», ориентировавшийся на Румынию, и Совет солдат и матросов Румынского фронта и Черноморского флота (РУМЧЕРОД), поддержавший большевиков.До января 1918 года противоборствующие стороны не предпринимали серьезных действий, но в начале января румынские войска вторглись в Бессарабию. В те же дни власти УНР в Одессе попытались разоружить поддерживающие большевиков воинские части гарнизона.РУМЧЕРОД 13 января поднял восстание в Одессе против властей УНР, к тому времени советские войска уже изгнали войска УНР из Екатеринослава, Александровска (Запорожья), Полтавы. В Одессе 17 января при поддержке артиллерии кораблей Черноморского флота сопротивление гайдамаков было подавлено.Большевики при поддержке анархистов, левых эсеров, восставших солдат и матросов 18 (31) января 1918 года на части территорий Херсонской и Бессарабской губерний провозгласили Одесскую Советскую Республику и сформировали правительство — Совет народных комиссаров, признав власть Совнаркома и советского правительства в Харькове.Совнарком республики начал проводить национализацию крупных предприятий, мельниц, пекарен, морского транспорта, экспроприацию жилого фонда у крупных домовладельцев для передачи нуждающимся, реквизиции у предпринимателей продовольствия, борьбу со спекуляцией, устанавливал нормы выдачи продовольствия для населения, сопровождавшиеся насилием по отношению к имущим классам.Для республики основной задачей стала защита от румынского вторжения. Несмотря на сопротивление республиканской армии, румынские войска захватили Кишинев и значительную часть Бессарабии. В этих боях отличились командовавшие отдельными отрядами Котовский и Якир, ставшие впоследствии известными красными командирами.В феврале в Одессу прибыла 3-я революционная армия под командованием Муравьёва, который возглавил вооружённые силы республики и по сути установил режим личной власти, ограничив полномочия Одесского Совнаркома, реорганизованного в облисполком.С установлением режима личной власти Муравьева усилился террор в отношении «классовых врагов»: офицеров царской армии, буржуазии, священников, имевший место и ранее, поскольку в отрядах красногвардейцев была значительная доля криминальных элементов. Одесская республика прославилась не только социальной защитой малоимущих, но и внесудебными расправами. За это время без суда было убито до двух тысяч человек, в том числе казнено до 400 офицеров царской армии. По большей части это были расправы с «буржуазией», имевшие в своей основе как политические, так и уголовные мотивы.Республиканские войска во главе с Муравьёвым нанесли румынским войскам чувствительные поражения, принудив их 9 марта подписать советско-румынское соглашение, по которому Румыния обязалось вывести свою армию из Бессарабии.Тем не менее, Одесская Советская Республика пала 13 марта 1918 года под натиском австро-германских оккупационных войск. На их плечах в Одессу и Херсонскую губернию вернулись власти УНР, а Южная Бессарабия была аннексирована Румынией.Донецко-Криворожская Советская Республика наряду с Одесской Советской Республикой шли по пути строительства федерации не на основе национальных территориальных образований, а федерации регионов, образованных по территориально-экономическому принципу, но это не поддерживалось правительством большевиков во главе с Лениным, строившим федерацию на основе национальных республик.Австро-германские оккупационные войска, беспрепятственно оккупировавшие Украину во исполнение сепаратного Брестского мира, подписанного Центральной радой с Германией и Австро-Венгрией 27 января (9 февраля) 1918 года, вошли 2 марта в Киев. За день до этого Петлюра в пропагандистских целях организовал торжественный парад в оставленном большевиками Киеве подчиненных ему гайдамаков и сечевых стрельцов, что возмутило немцев и руководство ЦР, и Петлюра был удален из армии УНР.Центральная рада, вернувшаяся в Киев на плечах оккупационных войск, мало интересовала немецкое командование, рассматривающее Украину как территорию, с которой надо было в соответствии с Брестским миром получать в больших объемах сельскохозяйственную продукцию для нужд Германии, испытывающей большие трудности с обеспечением армии и населения.Немцам нужен был хлеб, а идеи руководителей ЦР о социализации земли, ведущие к очередному ее переделу, только усложняли задачу по быстрому изъятию хлеба. К тому же ЦР была не в состоянии обеспечить порядок на подконтрольной территории, где продолжался разгул банд и атаманов, не подчиняющихся киевской власти. В докладе немецкого командования в Берлин указывалось, что существующее правительство не в состоянии установить в стране необходимый порядок, что из украинизации практически ничего не выходит и что желательно открыто объявить об оккупации Украины немецкими войсками.Немецкое командование искало способ заменить Центральную раду на более подконтрольную и дееспособную власть. Поводом для этого послужило похищение 24 апреля в Киеве с целью получения выкупа Абрама Доброго, главы банка, через который шло финансовые операций оккупационных войск с Рейхсбанком Германии. К похищению оказались причастны видные деятели Центральной рады. Это вызвало возмущение командующего немецкими войсками Эйхгорна, который издал указ о подсудности немецким полевым судам отдельных уголовных преступлений. Немецкий патруль 28 апреля пришел на заседание Центральной рады, арестовал ряд министров ЦР и приказал всем покинуть помещение. Власть ЦР на этом закончилась, никто не попытался ее защитить, она полностью себя дискредитировала и не пользовалась поддержкой в армии и у населения.На следующий день после разгона Центральной рады 29 апреля в Киеве был организован «съезд хлеборобов», который передал верховную власть в стране генералу Скоропадскому, Украинская Народная Республика была переименована в Украинскую державу, Скоропадский провозглашён гетманом Украинской Державы.Скоропадский издал грамоту, согласно которой Центральная и Малая рады распускались, а изданные ими законы отменялись, на Украине устанавливался режим Гетманата. Сразу же был сформирован кабинет министров во главе с премьером — крупным землевладельцем Лизогубом, большинство министерских должностей получили кадеты, которые поддержали гетманский режим.Бывший царский генерал не доверял сторонникам Центральной рады, поэтому его власть опиралась на германские оккупационные войска, крупных землевладельцев, буржуазию, бывших государственных и местных чиновников, русское офицерство, перешедшее на службу в гетманскую армию.Армия гетмана формировалась на основе бывшей царской армии, командные должности занимали русские офицеры, десятки тысяч которых спасались в Киеве от преследований большевиков. В последующем большинство из высшего командного состава отказались служить в петлюровской армии и перешли под знамена Деникина.Восстанавливалось крупное помещичье землевладение, было подтверждено право частной собственности, объявлялась свобода покупки и продажи земли. Ставка делалась на восстановление крупных помещичьих и середняцких крестьянских хозяйств, в чём были заинтересованы оккупационные власти.Значительная часть собранного крестьянами урожая подлежала реквизиции, был введён продналог для выполнения обязательств Украины перед Германией и Австро-Венгрией по Брестскому миру.Восстановление помещичьего землевладения с сопутствующим террором помещиков, продовольственный грабёж и насилие со стороны оккупационных войск до предела обострили и без того напряжённую политическую и социально-экономическую ситуацию, а репрессивные действия гетманских карательных отрядов провоцировали крестьян на вооружённое сопротивление. Относительное спокойствие и порядок были в городах, бывшее царское чиновничество и офицерство при содействии немецкой оккупационной администрации обеспечивали функционирование структур управления.Эта обстановка уже в мае привела к повсеместным крестьянским восстаниям в разных регионах Украины. В ходе крестьянских восстаний за шесть первых месяцев оккупации по данным немецкого Генерального штаба было убито около 22 тысяч солдат и офицеров оккупационных сил и более 30 тысяч военнослужащих гетманской армии.С конца мая начала формироваться оппозиция гетманскому режиму из различных партий, действовавших в период правления УНР. Сформированный в августе Украинский национальный союз возглавил Владимир Винниченко. Он вступил в контакт с крестьянскими атаманами, представителями правительства большевиков и отдельными командирами гетманской армии, поддерживающими украинскую государственность, которые дали согласие на участие в восстании против Скоропадского.Власть Скоропадского держалась в основном на штыках оккупационных войск. После поражения в ноябре 1918 года Центральных держав в войне он лишился поддержки внешних союзников и попытался перейти на сторону победившей Антанты, издав манифест об отстаивании «давнего могущества и силы Всероссийской державы».Этот манифест ставил крест на самостоятельной украинской государственности и, естественно, не был принят большинством политиков на Украине, отстаивающих эти идеи. Винниченко 13 ноября образовал Директорию УНР, начав вооруженную борьбу с гетманом за власть на Украине. Вооруженная борьба закончилась захватом войсками Директории 14 декабря Киева. Режим Скоропадского был ликвидирован, и он бежал вместе с отступающими немецкими войсками. УНР была восстановлена в виде Директории. Украинская Держава, просуществовав 9 месяцев на немецких штыках, пала в результате крестьянского восстания против террора оккупационных войск и армии гетмана.Окончание следует...