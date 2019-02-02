Другой ленд-лиз. ЗСУ М17: «Только для русских!»

"2 мая 1945 года на окраине Берлина вели тяжелый бой гвардейцы 359 зенитно-артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой армии. Большая группа немцев, пытавшаяся пробиться из окруженного города на запад, вклинилась в боевые порядки советских войск и атаковала батарею старшего лейтенанта Суркова. Завязалась рукопашная схватка.



На помощь батарейцам подоспел взвод установок М17, которые с ходу атаковали противника. Шквальный огонь счетверенных крупнокалиберных пулеметов буквально сметал немецкие цепи. В результате враг потерял 138 солдат и офицеров убитыми и ранеными. 76 немецких солдат сдались в плен".

Сегодня начать статью об очередном превращении боевых машин мы решили не с описания предпосылок для их создания, не с технических подробностей конструкции, даже не с нашего видения образа мыслей конструкторов. Всё это интересно. Но начнем мы сегодня с описания одного эпизода Великой Отечественной войны.Те из читателей, кто действительно интересуется техникой Великой Отечественной, уже поняли, что речь сегодня пойдет не об одной конкретной, а о целом семействе машин, которые настолько хорошо вписались в состав боевых частей, что представить себе сегодня действия моторизованных частей без таких машин просто невозможно.Историю создания "Half-Track" мы описали достаточно подробно на примере артиллерийского тягача М2 и бронетранспортера М3. Остальные машины этого семейства, как мы указывали в предыдущих статьях, отличались друг от друга не существенно.Любое новшество, будь то вооружение, боевая техника или новый вид частей или подразделений, всегда порождает кучу сопутствующих проблем. Все понимают, что новое нужно, но те, кто думает на шаг вперед, понимает, что это новое потянет за собой множество проблем. Может потому-то так сильно консервативное мышление в армии.Американская армия с появлением транспортеров, тягачей, амфибий, легких танков, танкеток, вездеходов стала более мобильной. Войска стали достаточно быстро передвигаться на линии фронта, достаточно быстро менять позиции. Это огромный плюс с точки зрения тактики.Но это и огромный минус. Войска попали в парадоксальную ситуацию. Быстрое перемещение лишало войска средств противотанковой защиты, а часто и вообще артиллерийской поддержки и средств ПВО. Пехота оказалась беззащитной перед авиацией противника.Единственным верным решением в этом случае было бы решение о создании САУ и ЗСУ на базе тех же бронемашин, которые использует мотопехота. Такая унификация дает возможность не только находиться ПТС и ПВО в рядах перемещающихся подразделений, но и возможность быстрого ремонта поврежденных машин.Именно по этому пути и пошли американские конструкторы. В частности, первым опытом создания противотанковых средств для пехоты была... артиллерийская тачанка! Американцы на "Виллис" установили 37-мм противотанковую пушку.Военные оценили идею. Но на вооружение это создание не приняли. Маловат "Виллис" для артиллерии. Но в целом, артиллерию все-таки "посадили" на автомобили и транспортеры. История этих машин интересна, но не тема этой статьи. Наша тема — ПВО.Первой машиной, предназначенной для отражения атак авиации противника, стала машина на базе тягача М2. Тягач оборудовали авиационной турелью Bendix с двумя крупнокалиберными пулеметами Браунинг. Машина под индексом М1 была вполне боеспособна, но эффективность её все-таки была не высокой.Двухствольный вариант турели продолжали разрабатывать. Здесь следует обратить внимание на другую машину — прототип Т1Е1. В этой ЗСУ использовалась турель Martin. На самом деле эта турель является турелью бомбардировщика. Стеклянная башенка с двумя крупнокалиберными Браунингами.Правда, база М2 оказалась маловата для ЗСУ. Поэтому установку пересадили на М3. Именно эта машина в дальнейшем стала известной под обозначением М13MGMC (многоствольная самоходная пушка). В дальнейшем эту же конструкцию перенесли на базу транспортера М5. Эта ЗСУ известна под обозначением М14.Таких машин СССР не получал. Объемы производства были невелики. А потребность в таких машинах была. В частности, М14 почти полностью ушли в Великобританию, где использовались чаще всего не как ЗСУ, а как БТР. М13 служили в американской армии.То, что произошло дальше, уже больше интересно именно нам. Скорострельность в 1000 выстрелов в минуту все-таки не давала необходимой эффективности заградительного огня. Это понимали все. В том числе и конструкторы фирмы Maxson.Именно поэтому осенью 1942 года они представили модернизированную турель Maxson М45. Это была уже счетверенная установка. Скорострельность повысилась до 2000 выстрелов в минуту. ЗСУ на базе бронетранспортера М3 получила обозначение М16MGMC. Установка на базе М5 — М17.Выпуск установок М16 был начат в мае 1943 года. Машина получилась настолько удачной, что кроме серийного выпуска ЗСУ, американцы пошли на модернизацию транспортеров М3 в ЗСУ. 568 машин М3 были модернизированы в М16.Была даже попытка установки турели Maxson М45 на многочисленные М2. Однако от использования этой базы быстро отказались по тем же причинам, что и в случае со спаренной турелью. База тягача не подходила под ЗСУ.В декабре 1943 года американцы начали производство ЗСУ М17. Базой для этих установок был все тот же транспортер М5. Вся партия, 1000 единиц, была предназначена для СССР. В начале 1944 года машины стали поступать в советскую армию. Появление этих ЗСУ было хорошим подспорьем для моторизованных и танковых частей.Повторимся, ЗСУ М17 была сооружена на базе уже известного полугусеничного бронетранспортера М5. И обладала всеми недостатками и преимуществами этой машины.Броня. Все те же 6,35 мм по кузову и 12,7 в лобовой проекции. Тот же полный привод (и пара колес, и гусеницы), лебедка и все остальное.Ну и естественно, все те же органы управления, что и в М5.Механический стеклоочиститель. Крутишь ручку — машет щетка. Щеток две, надо две руки... Понятно, что в плохую погоду место пассажира было не самым спокойным в машине.Псевдолюк в псевдокрыше. Нет, где-нибудь в Техасе все было бы вполне себе. А вот в наших краях, с нашей-то зимой — ну не самая лучшая комплектация, если честно.Турель. Я так скажу: если сесть, на ум сразу приходят кадры из фильма "Водный мир". Вот так и хочется взять, и что-то такое эпохальное их четырех стволов совершить. Очень хочется.Это и есть место, откуда можно причинять добро со скоростью 2000 огурчиков .А это да, это интересная вещь. Собственный моторчик для турели. Так-то крутить-вертеть, поднимать-опускать намашешься, вот чудо инженерной американской мысли. Бензиновое.В начале статьи мы говорили о том, что новинки всегда несут какие-то изменения. Не стала исключением из этого правила и ЗСУ М17.Командиры танковых соединений быстро оценили мощь данной машины и поняли заложенный неё потенциал. Конечно, в условиях господства вражеской авиации начального периода войны такого произойти не могло. Но шел уже 1944-й. Командование могло себе позволить использовать ЗСУ на земле.Итак. Новые ЗСУ в количестве 10-20 единиц поступали в механизированные и танковые корпуса. Именно в составе зенитно-артиллерийских полков таких корпусов должны были действовать самоходные установки.Однако советские генералы придумали новое применение зенитных установок. В корпусах часто создавались специальные передовые отряды из числа обстрелянных солдат и офицеров, которые выполняли задачи захвата позиций противника, а иногда, даже быстрого захвата населенных пунктов.Отряд состоял из нескольких танков Т-34, бронетранспортеров М3А1 «Скаут» и 3-4 ЗСУ М17. Пехота располагалась в «Скаутах». При начале наступления отряд получал конкретную задачу. Это мог быть мост, опорный пункт, населенный пункт, железнодорожный узел или станция. В принципе, задачей всегда был захват либо уничтожение наиболее важного объекта обороны немцев.Дальше было все просто. Т-34 пробивали оборону используя собственную броню и мощь орудий. ЗСУ уничтожали пехоту противника огнем своих пулеметов, а разведчики зачищали захваченный объект. Остальным подразделениям корпуса оставалось добить очаги сопротивления противника и зачистить территорию.Вы, наверное, заметили, что в перечисленных машинах отсутствует ЗСУ М15. На самом деле такая установка выпускалась. Она просто не использовала крупнокалиберные пулеметы и не поставлялась в СССР.М15 это ЗСУ с использованием базы М3, 37-мм автоматической зенитной пушки Gun M1 и двух крупнокалиберных пулеметов Браунинг. Таких машин нам не поставляли.А данный экземпляр ЗСУ М17 под именем ЗСУ М16 вы можете увидеть в экспозиции Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.В рамках поставок по ленд-лизу в СССР было доставлено 1006 зенитных установок М17.Тактико-технические характеристики:Длина корпуса, мм: 6500Ширина, мм: 1980Высота, мм: 2616База, мм: 3441Колея, мм: 1638Клиренс, мм: 285БронированиеТип брони стальная катаная, поверхностно закалённаяЛоб корпуса (верх), мм: 12,7Лоб, борт, корма корпуса, мм: 6,35Вооружение:— четыре пулемёта 12,7-мм M2HBУглы ВН, град: 360Углы ГН, град: −10…+90Тип двигателя: рядный, 6-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлажденияМощность двигателя, л. с: 147Скорость по шоссе, км/ч: 72Запас хода по шоссе, км: 320Преодолеваемый подъём, град: 37Преодолеваемая стенка, м: 0,3Преодолеваемый брод, м: 0,8