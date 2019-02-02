Почему были необходимы сталинские репрессии

Для того чтобы Россия и народ выжили, чтобы сохранилась русская цивилизация, был только один путь – переход цивилизационной матрицы-кода в национальный проект. Когда цивилизационные и национальные задачи совпадают с проектом развития, который предлагает элита. Особенность русской цивилизации в том, что, когда цивилизационная матрица расходится с действиями элиты, то происходит цивилизационная социально-политическая катастрофа – смута. Так было в начала XVI века и в начале XX века, при катастрофе 1917 года.Для устойчивого развития России необходимо было переложить основополагающие, базовые принципы, ценности и идеалы в реальную политику, принципы хозяйствования и повседневного быта. То есть необходимо было провести материализацию новой реальности, мира-сказки. Русского идеала бытия – Светлой (Святой) Руси, Града Китежа.Что определяло историю человечества на столетия вперёд.Чтобы справиться с этой беспрецедентной, не имеющей примеров в истории задачей, советскому вождю нужно было разрешить несколько ключевых проблем. В первую очередь утвердить проект создания нового мира, будущей солнечной цивилизации (мироустроительная задача). А для этого нужно было сломать хребет внутренним и внешним врагам, всем противникам преображения России в цивилизацию будущего.Новый мир только начали создавать, ему предстояло материализоваться, стать полноценным, укрепиться и перейти в наступление. А до этого нельзя было дать старому миру на основе несправедливой концепции жизнеустройства (рабовладение и все его формы, включая капитализм) подавить новый, выхолостить его суть, сделать его своей специфической частью вроде лжекоммунизма на основе марксизма и троцкизма. Советский (красный) проект в ходе жесточайшей Гражданской войны смог одержать вверх над Белым проектом на базе западной матрицы развития. Победа большевиков вынудила великие западные державы временно отказать от планов раздела и освоения земель и ресурсов русской цивилизации, вывести оккупационные войска.Однако до полной победы в 1920 – начале 1930-х годов было ещё далеко. Внешняя и внутренняя угроза определяли политику Кремля. Старый мир всеми силами пытался похоронить новую советскую цивилизацию. В Европе быстро вызрели агрессивные, авторитарные, нацистские и фашистские режимы, нацеленные на войну с Советской Россией. На Востоке наступательную политику вела милитаристская Япония. Да и в самой России значительная часть общества ещё сопротивлялась наступлению новой эры. В стране существовала мощная «пятая колонна» — украинские и прибалтийские националисты, среднеазиатские басмачи, бандиты и националисты на Кавказе и в Крыму, заговорщики в Красной Армии, троцкисты и представители «ленинской гвардии», захватившие власть и желающие стать новой элитой России, при этом на старых основаниях (власть и богатство). Необходимо было ломать мещанскую и кулацкую психологию обывателей, жителей городов и деревень. Создавать нового советского человека, созидателя и творца, учителя и честного труженика, воина и философа, устремленного к звездам.Красный император всё это прекрасно осознавал. Было очевидно, что назревает новая мировая война. Первая мировая война не разрешила всех противоречий, создала новые. Начался второй этап кризиса капитализма. Хозяева Запада нацелились добить, расчленить и разграбить Россию-СССР. Тем самым продлить своё паразитическое существование. Звериный закон Запада – умри ты сегодня, а я завтра; человек человеку волк. Запад – это мир-вампир, существующий за счёт убийства, людоедства, ресурсов и энергии других народов, стран, культур и цивилизаций. Волчий закон западных хищников и чужих – бить отсталых и слабых, грабить и жить за чужой счёт. Ты отстал, ты слаб, хотя можешь иметь многотысячелетнюю историю и культуру, как Индия или Китай, значит, ты не прав, тебя можно бить, порабощать и грабить. Сильных же Запад опасается.Поэтому Россия-СССР должна была стать сильной, стать единым монолитом, без вредителей, паразитов и предателей. Только единая, могучая советская цивилизация могла выстоять перед лицом западных и восточных хищников. Дать им отпор, сохранить ядро, очаг новой, солнечной цивилизации. Общества будущего – общества знания, служения и созидания. Цивилизации, которая могла стать спасением для всего человечества! Иного выхода не было! Либо рывок в будущее, либо смерть.Такова историческая правда. Нет «просвещенного и цивилизованного» Запада или Востока, готового бескорыстно помогать России. Только хищники и чужие, готовые немедленно разорвать цивилизацию, съесть и «освоить» богатства России. Любая слабость немедленно вызывает агрессию и попытку поработить, уничтожить. Всё это актуально и сегодня в эпоху глобализации и «цифрового мира». Миролюбие и гуманность – это высокие слова, которыми живут отдельные личности, но не хозяева Запада. За «демократией», «правами человека» и «толерантностью» скрываются те же самые капиталистические хищники и паразиты, которые развязали все мировые войны. Ничто не изменилось! Только глобальный концлагерь уже на «цифровых» рельсах, и цепи виртуальные, информационные. Но кровь, миллионы жертв по всему миру, обеспечивающие процветание «бриллиантового миллиона», – настоящие.Таким образом, Сталин решал грандиозную задачу — преодолеть вековую научно-технологическую, индустриальную отсталость за десять лет и отразить внешний удар. И эта титаническая задача была выполнена!Над Берлином и Веной развевались русские красные стяги. А «пятая колонна» была разбита и не смогла во время Великой Отечественной войны нанести изнутри смертельный удар по советской цивилизации.Созданный во время хрущевской и горбачевской «перестроек» и поддержанный в годы «реформ» миф о том, что сталинское руководство не осознавало всей угрозы предстоящей войны и не готовилось к ней, глубоко ошибочен и ложен. Как и запущенное при Хрущеве мнение о том, что сталинские репрессии – это параноидальные, психические издержки борьбы за власть. Личный психологический комплекс «кровавого тирана». Позднее, при «демократах», стало модно утверждать о преступной сущности сталинского коммунистического режима. Это миф с удовольствием поддерживают на Западе, ставя знак равенства между советской цивилизацией Сталина и нацистским режимом Гитлера.В реальности и индустриализация, и коллективизация (в целом создание нового передового хозяйства), и форсированное развитие науки и образования, и создание новых вооруженных сил, и внешняя имперская политика СССР – всё это было направлено укрепление обороны страны, на отражение внешней угрозы, сохранение советской (русской) цивилизации и её развитие. Создание нового мира-сказки. И такая часть внутренней политики, как жесткие чистки и репрессии, была уничтожением «пятой колонны» в лице явных и скрытых врагов советского государства, цивилизации и проекта. Это был очистительный процесс, который помог России выжить и победить в жесточайшей Второй мировой войне. В отличие от Российской империи, которая не сумела этого сделать, сталинская империя подготовилась к войне и смогла очистить себя от вредителей, саботажников и предателей. Это и стало основой Великой победы.Одновременно Сталин «чистил» советскую элиту, не давал ей загнивать в беспечности и самодовольстве. Репрессии не давали советской верхушке воровать! Заставляли работать на благо всей страны и народа! Понятно, что это был жестокий метод селекции, воспитания новой советской элиты. Но он работал, и другого в тех условиях просто не было. Мир жесток вообще (ничего не изменилось и сейчас). Неудивительно, что сталинская империя получила целую плеяду блестящих организаторов и управленцев, дипломатов и полководцев, инженеров и конструкторов, ученых и космонавтов., а не только для процветания «избранных», кучки социальных паразитов. Эти люди, настоящие титаны создали империю, которая позволила жить в условиях относительного мира, без голода и тотальной нищеты целому поколению жителей обломков СССР (Великой России) – РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана и других республик.Можно вспомнить и ещё одну важную функцию сталинских репрессий. Сталин не только не позволял разлагаться и воровать советской верхушке, но и смог в ходе политических процессов 1930-х годов вернуть большие капиталы, которые были незаконно вывезены из России в ходе тотального разграбления страны после революции 1917 года и Гражданской войны. Капиталы возвращались в СССР в виде станков, оборудования, опытных иностранных специалистов, инженеров и т. д. Всё это позволило в кратчайшие сроки преобразовать страну, создать её промышленную базу, подготовиться к большой войне.Таким образом,Воскрешение предполагает смерть. Русская цивилизация, старая Россия фактически умерла в 1917 году.А перед этим ещё большие страдания — поражение, оккупация, геноцид. И как итог — историческая смерть многотысячелетней русской цивилизации уже в первой половине XX столетия.