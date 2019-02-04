История

Шифровальщики Петра I. Часть третья

0
Походная Посольская канцелярия, которая упоминалась в предыдущих частях цикла, к 1709 году значительно расширилась и превратилась в «стационарную» Посольскую канцелярию, расположившуюся в Петербурге. В юрисдикцию нового органа входила работа по шифрованию, анализу существующих схем и разработке новых алгоритмов, а также важное химическое направление по новым рецептурам невидимых чернил.

Историк Татьяна Соболева в своем труде «История шифровального дела в России» упоминает о введении в 1716 году коллегиального порядка:
«В начале XVIII века Посольская канцелярия не имела права рассматривать важнейшие политические дела, поскольку это право принадлежало Сенату. Члены Сената: «господа тайные советники» обычно на своих заседаниях слушали изготовленные в Посольской канцелярии рескрипты к русским министрам за границей. Тайные советники собирались иногда в присутствии царя в доме канцлера «на конференцию» о наиболее серьезных вопросах иностранной политики».



Шифровальщики Петра I. Часть третья

Головкин Гаврила Иванович, первый государственный канцлер России

Важнейшая работа по новым шифрам велась под личным руководством Петра I, государственного канцлера графа Гавриила Головкина и вице-канцлера барона Петра Шафирова. Крупной вехой истории стало введение в обращение Петром I в 1710 году нового гражданского шифра взамен классического церковно-славянского. По этой причине и шифры теперь стали писаться на основе новой письменности.


Буквы нового гражданского шрифта, выбранные Петром I. Зачеркнутые царем буквы не приняты

В 1712 году Петр I издал указ о создании Коллегии иностранных дел, в составе которой, в частности, была организована 1-я экспедиция (по-современному, отдел), который специализировался на криптографической работе. Теперь монополия Посольского указа в вопросах шифрования была утеряна. В новой Коллегии занимались преимущественно бумажной работой – обрабатывали корреспонденцию, поступающую из почты, расшифровывали, регистрировали и отправляли адресатам. А с 1718 года среди обязанностей сотрудников Коллегии появилась перлюстрация – тайное прочтение всех писем как за границу, так и поступающих оттуда. Окончательное законодательное утверждение Коллегии иностранных дел произошло 13 февраля 1720 года, когда Петр I «прислал канцлеру графу Головкину подписанное и скрепленное резолюцией «быть по сему» «Определение Коллегии иностранных дел».

Среди секретарей этого органа работал Флорио Беневени, сыгравший особую роль в истории внешнеполитической деятельности Империи. Флорио, итальянец по происхождению, был дипломатом при Петре I, которому царь, естественно, поручал ответственные разведывательные миссии. Работу за границей на благо России Флорио начал с русского посольства в Персии, в которой на протяжении полутора лет вел активную деятельность и снабжал царя ценной информацией. Это очень пригодилось летом 1722 года, когда Петр отправил армию в Персидский поход, результатом которого стало присоединение новых земель около Каспия. Беневени, стоит отметить, годом ранее успел вернуться из Тегерана в Бухару. И здесь итальянец продолжил работу на благо царя Петра I. Он стал важным информатором Санкт-Петербурга о крупных залежах драгоценных металлов в Бухарском ханстве, которые тщательно скрывались ханом. Кандидат технических наук Дмитрий Александрович Ларин, доцент кафедры интеллектуальных технологий и систем МГТУ МИРЭА, в одном из своих исторических экскурсов пишет о дальнейшей судьбе Беневени:
«Лишь в 1725 году миссия вернулась в Россию, таким образом, работа Беневени и его спутников в Азии продолжалась около 6 лет. Собранные ими сведения сыграли важную роль в дальнейшем развитии отношений с Бухарой и Хивой (в конце концов, во второй половине ХIХ века оба ханства стали частью Российской Империи). После возвращения из путешествия Ф. Беневени был принят на службу в Коллегию иностранных дел, где вскоре, благодаря хорошему знанию стран Востока, возглавил отдел «турецкого и других языков», осуществлявший дипломатическую деятельность на восточном направлении».



Персидский поход Петра I

Вся переписка с «центром» велась итальянцем с помощью специально изготовленного шифра простой замены, получившим в дальнейшем его имя. В общем, именно его уникальность и обеспечивала стойкость подобного шифра – в техническом плане ничего особенного в нем не было. Шифр не имел пустышек, а точки в нем шифровались десятью двузначными числами.

Россия ширила свои представительства за рубежом для организации зашифрованной связи всех представительства, а к 1719 году они были в семи странах и должны были иметь собственный штат шифровальщиков. Мало того, начинается дифференциация зарубежного дипкорпуса. В дополнение к дипломатическим представительствам появляются еще и российские консульства. К началу 20-х годов XVIII века в Голландии открывают сразу три таких учреждения и по одному в Париже, Вене, Антверпене и Люттихе. Естественно, весь этот дипломатический состав приходилось обеспечивать шифровальной связью с Коллегией иностранных дел и царем.

Особый подход к работе с кадрам в прообразе современного МИДа описывается в книге Молчанов Н. Н. «Дипломатия Петра Первого»:
«К делам иностранным служителей коллегии иметь верных и добрых, чтобы не было дыряво, и в том крепко смотреть, и отнюдь не определять туда недостойных людей или своих родственников, особенно своих креатур. А ежели кто непотребного во оное место допустит или, ведая за кем в сем деле вину, а не объявит, то будут наказаны яко изменники».



С начала 1720-х годов шифровальная методика дипломатов России меняется. Намечается отход от простой замены на более сложные совершенные коды пропорциональной замены. В этой схеме знаки, которые встречаются чаще всего в исходном тексте, получают сразу несколько обозначений в шифре. Это несколько затрудняет частотный анализ, который активно применяется для взлома шифров простой замены. Историки в качестве примера приводят шифр русского дипломата в Александра Гавриловича Головкина, который работал в Пруссии. Он был сыном канцлера Гавриила Головкина и до конца своих дней работал за границей.


Русский шифр пропорциональной замены, используемый послом в Пруссии Александром Головкиным

В шифре каждой согласной букве русского алфавита исходного текста соответствует один знак шифра, а гласной – два, причем один из латинского алфавита, а другой знак – число одно- или двузначное. В используемом Головкиным шифре было 13 пустышек и 5 специальных обозначений для точек и запятых. Но такие сложные шифры не были повсеместно применимы у дипломатов. Долгое время использовались старые коды простой замены, причем даже в прямой переписке с царем Петром I.

Продолжение следует…

По материалам:
Астрахан В. И., Гусев В. В., Павлов В. В., Чернявский Б. Г. Становление и развитие правительственной связи в России. – Орел: ВИПС, 1996.
Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. Часть I. – М.: Гелиос, 2002.
Бабаш А.В., Баранова Е.К., Ларин Д.А. Информационная безопасность. история защиты информации в России: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2012.
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. – М.: Международные отношения, 1984.
Соболева Т. А. История шифровального дела в России. – М.: ОЛМА-пресс — Образование, 2002.
Автор:
Евгений Федоров
Использованы фотографии:
родина-моя.рф wikipedia.org
Статьи из этой серии:
Шифровальщики Петра I. Часть первая
Шифровальщики Петра I. Часть вторая
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
У истоков Дня чекиста: об истории служб госбезопасности России
Как Донбасс превратился в центр российской металлургии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
Добавить комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти