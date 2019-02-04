Шифровальщики Петра I. Часть третья

«В начале XVIII века Посольская канцелярия не имела права рассматривать важнейшие политические дела, поскольку это право принадлежало Сенату. Члены Сената: «господа тайные советники» обычно на своих заседаниях слушали изготовленные в Посольской канцелярии рескрипты к русским министрам за границей. Тайные советники собирались иногда в присутствии царя в доме канцлера «на конференцию» о наиболее серьезных вопросах иностранной политики».

«Лишь в 1725 году миссия вернулась в Россию, таким образом, работа Беневени и его спутников в Азии продолжалась около 6 лет. Собранные ими сведения сыграли важную роль в дальнейшем развитии отношений с Бухарой и Хивой (в конце концов, во второй половине ХIХ века оба ханства стали частью Российской Империи). После возвращения из путешествия Ф. Беневени был принят на службу в Коллегию иностранных дел, где вскоре, благодаря хорошему знанию стран Востока, возглавил отдел «турецкого и других языков», осуществлявший дипломатическую деятельность на восточном направлении».

«К делам иностранным служителей коллегии иметь верных и добрых, чтобы не было дыряво, и в том крепко смотреть, и отнюдь не определять туда недостойных людей или своих родственников, особенно своих креатур. А ежели кто непотребного во оное место допустит или, ведая за кем в сем деле вину, а не объявит, то будут наказаны яко изменники».

Походная Посольская канцелярия, которая упоминалась в предыдущих частях цикла, к 1709 году значительно расширилась и превратилась в «стационарную» Посольскую канцелярию, расположившуюся в Петербурге. В юрисдикцию нового органа входила работа по шифрованию, анализу существующих схем и разработке новых алгоритмов, а также важное химическое направление по новым рецептурам невидимых чернил.Историк Татьяна Соболева в своем труде «История шифровального дела в России» упоминает о введении в 1716 году коллегиального порядка:Головкин Гаврила Иванович, первый государственный канцлер РоссииВажнейшая работа по новым шифрам велась под личным руководством Петра I, государственного канцлера графа Гавриила Головкина и вице-канцлера барона Петра Шафирова. Крупной вехой истории стало введение в обращение Петром I в 1710 году нового гражданского шифра взамен классического церковно-славянского. По этой причине и шифры теперь стали писаться на основе новой письменности.Буквы нового гражданского шрифта, выбранные Петром I. Зачеркнутые царем буквы не принятыВ 1712 году Петр I издал указ о создании Коллегии иностранных дел, в составе которой, в частности, была организована 1-я экспедиция (по-современному, отдел), который специализировался на криптографической работе. Теперь монополия Посольского указа в вопросах шифрования была утеряна. В новой Коллегии занимались преимущественно бумажной работой – обрабатывали корреспонденцию, поступающую из почты, расшифровывали, регистрировали и отправляли адресатам. А с 1718 года среди обязанностей сотрудников Коллегии появилась перлюстрация – тайное прочтение всех писем как за границу, так и поступающих оттуда. Окончательное законодательное утверждение Коллегии иностранных дел произошло 13 февраля 1720 года, когда Петр I «прислал канцлеру графу Головкину подписанное и скрепленное резолюцией «быть по сему» «Определение Коллегии иностранных дел».Среди секретарей этого органа работал Флорио Беневени, сыгравший особую роль в истории внешнеполитической деятельности Империи. Флорио, итальянец по происхождению, был дипломатом при Петре I, которому царь, естественно, поручал ответственные разведывательные миссии. Работу за границей на благо России Флорио начал с русского посольства в Персии, в которой на протяжении полутора лет вел активную деятельность и снабжал царя ценной информацией. Это очень пригодилось летом 1722 года, когда Петр отправил армию в Персидский поход, результатом которого стало присоединение новых земель около Каспия. Беневени, стоит отметить, годом ранее успел вернуться из Тегерана в Бухару. И здесь итальянец продолжил работу на благо царя Петра I. Он стал важным информатором Санкт-Петербурга о крупных залежах драгоценных металлов в Бухарском ханстве, которые тщательно скрывались ханом. Кандидат технических наук Дмитрий Александрович Ларин, доцент кафедры интеллектуальных технологий и систем МГТУ МИРЭА, в одном из своих исторических экскурсов пишет о дальнейшей судьбе Беневени:Персидский поход Петра IВся переписка с «центром» велась итальянцем с помощью специально изготовленного шифра простой замены, получившим в дальнейшем его имя. В общем, именно его уникальность и обеспечивала стойкость подобного шифра – в техническом плане ничего особенного в нем не было. Шифр не имел пустышек, а точки в нем шифровались десятью двузначными числами.Россия ширила свои представительства за рубежом для организации зашифрованной связи всех представительства, а к 1719 году они были в семи странах и должны были иметь собственный штат шифровальщиков. Мало того, начинается дифференциация зарубежного дипкорпуса. В дополнение к дипломатическим представительствам появляются еще и российские консульства. К началу 20-х годов XVIII века в Голландии открывают сразу три таких учреждения и по одному в Париже, Вене, Антверпене и Люттихе. Естественно, весь этот дипломатический состав приходилось обеспечивать шифровальной связью с Коллегией иностранных дел и царем.Особый подход к работе с кадрам в прообразе современного МИДа описывается в книге Молчанов Н. Н. «Дипломатия Петра Первого»:С начала 1720-х годов шифровальная методика дипломатов России меняется. Намечается отход от простой замены на более сложные совершенные коды пропорциональной замены. В этой схеме знаки, которые встречаются чаще всего в исходном тексте, получают сразу несколько обозначений в шифре. Это несколько затрудняет частотный анализ, который активно применяется для взлома шифров простой замены. Историки в качестве примера приводят шифр русского дипломата в Александра Гавриловича Головкина, который работал в Пруссии. Он был сыном канцлера Гавриила Головкина и до конца своих дней работал за границей.Русский шифр пропорциональной замены, используемый послом в Пруссии Александром ГоловкинымВ шифре каждой согласной букве русского алфавита исходного текста соответствует один знак шифра, а гласной – два, причем один из латинского алфавита, а другой знак – число одно- или двузначное. В используемом Головкиным шифре было 13 пустышек и 5 специальных обозначений для точек и запятых. Но такие сложные шифры не были повсеместно применимы у дипломатов. Долгое время использовались старые коды простой замены, причем даже в прямой переписке с царем Петром I.Продолжение следует…По материалам:Астрахан В. И., Гусев В. В., Павлов В. В., Чернявский Б. Г. Становление и развитие правительственной связи в России. – Орел: ВИПС, 1996.Бабаш А. В., Шанкин Г. П. История криптографии. Часть I. – М.: Гелиос, 2002.Бабаш А.В., Баранова Е.К., Ларин Д.А. Информационная безопасность. история защиты информации в России: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2012.Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. – М.: Международные отношения, 1984.Соболева Т. А. История шифровального дела в России. – М.: ОЛМА-пресс — Образование, 2002.