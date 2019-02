Рыцари и рыцарство трёх веков. Рыцари Шотландии (часть 3)

Здесь доблесть родилась, здесь северный край.

И где бы я ни был и где ни бродил,

Высокие горы всегда я любил.



Мы привыкли видеть в шотландцах «мужиков в клетчатых юбках», но таковыми они сделались относительно недавно. Во времена римского владычества в землях современных шотландцев обитали пикты. Очень воинственный народ, воины которого перед боем намазывались синей краской. Римляне не стали тратить силы и людей на завоевание этого холодного и безрадостного мира, а предпочли отгородиться от него стеной. Во времена императора Антонина было решено воздвигнуть укрепление между западным и восточным побережьем, то есть между заливами Ферт-оф-Клайд и Ферт-оф-Форт, в 160 км к северу от ранее сооруженного вала Адриана, и названное Антонинов вал. Во время раскопок на территории лежащей здесь области Фолкерк археологи нашли многочисленные следы присутствия здесь римлян. Но потом римляне отсюда ушли, и началась многовековая эпоха смут и раздоров.Современные реконструкторы битвы при Баннокберне.Ну, в течение рассматриваемого нами периода, то есть с 1050 по 1350 год в позднюю англосаксонскую и нормандскую эпоху Королевство Шотландия теоретически находилось под английским сюзеренитетом. Но когда в конце XIII и начале XIV века британское влияние сменились попытками прямого политического контроля, это сразу же привело к войнам за независимость, кульминацией которых стало поражение Англии на поле Бэннокберн в 1314 году.Они же, но крупнее. С исторической точки зрения все очень точно. Разве что шлемы уж очень блестят, ржавчина их мало тронула. А ведь в то время железо было низкого качества…В то же время внутри Шотландии шел процесс культурного, политического и военного объединения, который, однако, так и не был завершен вплоть до XVIII века. Сердцем королевства было пиктско-шотландское государство, известное как Королевство Альба, находившееся в Шотландии к северу от линии между Ферт-оф-Форт и Клайдом. Впоследствии здесь неоднократно высаживались викинги, так что англо-шотландская граница оказалась отодвинутой от этой линии далеко на юг.Статуя короля Шотландии Малькома III с 1058 по 1093 г., (Шотландская национальная галерея, Эдинбург)Шотландские монархи также начали политику феодализации, взяв за образец англосаксонские и англо-нормандские институты и даже призывали норманнов поселиться в Шотландии, что оказало в итоге глубокое влияние на военную культуру шотландцев. Тем не менее, Шотландия XI века все еще единым государством не являлась, чему виной были и такие естественно-географические причины, как низменные районы («Lowland») на востоке и юге и нагорья («Highlands») на севере и западе, что вызывало также различия и в хозяйственной деятельности.«Английские рыцари атакуют шотландцев в битве при Баннокберне. Художник Грэхэм Тюрнер.В XI веке военная организация, тактика и оснащение шотландских воинов низменных районов были очень похожи на таковые в северной Англии, в частности в Нортумбрии, причем кавалерия здесь играла лишь незначительную роль вплоть до 1000 года. Излюбленным оружием пехоты были топоры, мечи и копья, причем воины большинства регионов, например, Галлоуэя, в течение всей этой эпохи имели сравнительно легкое с другими вооружение.Рукоять меча викингов X в. (Национальный музей истории Шотландии, Эдинбург)Несмотря на появление пусть даже небольшой, но типичной феодальной элиты в XII-XIV веках, шотландская армия по-прежнему главным образом состояла из пехоты, вооруженной вначале мечами и короткими копьями, а позже длинными копьями или пиками. В отличие от Англии, где война теперь стала уделом профессионалов, шотландское крестьянство продолжало играть важную роль в военном деле, а военная добыча и грабежи были главной целью военных действий. В конце XIII и XIV веков шотландцы научились использовать те же осадные орудия, что и англичане, и среди них также широко распространилась стрельба из лука.В то же время, война в горах и на островах сохранила многие архаичные черты, хотя даже они со временем менялись. В целом можно сказать, что военная экипировка во многом отражала скандинавское влияние, причем даже в XIV веке вооружение и доспехи воинов высокогорных кланов оставались более легкими, чем у воинов «низменных земель», что, в свою очередь, являлось старомодным по сравнению с соседней Англией.Миниатюра «Холкхемской Библии» 1320 – 1330 гг., предположительно изображающая битву при Бэннокберне 1314 года. (Британская библиотека, Лондон)Основным оружием шотландских копейщиков являлось копье длиной 12 футов, а дополнительным вооружением короткий меч либо кинжал. Доспехом для защиты от стрел и мечей им служили кожаные или же стеганые куртки, а также кольчужные рукавицы и корсеты из связанных кожаными ремешками железных пластин. Голову покрывал бацинет конической формы или и широкими полями. Точное соотношение копейщиков и лучников неизвестно, но копейщиков, видимо, было все-таки больше. Лучник стрелял из длинного лука (ок. 1, 80 см) из тиса и имел колчан, в котором было 24 стрелы, длиной в один ярд, с железным черешковым наконечником. В бою лучники выходили вперед, выстраивались в линию, стоя на расстоянии в пять-шесть шагов друг от друга, и стреляли по команде, посылая стрелы под углом к горизонту, чтобы они падали на цель так же под углом или же почти отвесно. В армии английского короля Эдуарда I служили в основном лучники из Ирландии, северной Англии и из Уэльса. И оттуда же набирали лучников и шотландские феодалы, комплектовавшие свои войска.Эффигия Алана Свинтона, ум.1200 г., Свинтон, Бервикшир, Шотландия.(Из монографии Brydall, Robert. 1895. The monumental effigies of Scotland. Glasgow: Society of Antiquaries of Scotland)Важным источником информации по истории военного дела Шотландии являются эффигии – надгробные скульптуры. Таких эффигий, которые на сегодня являются очень ценными историческими источниками, здесь сохранилось довольно много, но они, как правило, повреждены гораздо сильнее, чем их аналоги в Англии. Кроме того, возможно также, что некоторые из них были сделаны к югу от англо-шотландской границы и, как таковые, могут не совсем точно отображать военное снаряжение воинов-шотландцев. С другой стороны, характерная для них грубая резьба и старомодный стиль могут указывать на то, что, хотя их создатели и были вдохновлены эффигиями из Англии, это были местные изделия. Так, на сильно поврежденном изображении графа Стратхарна изображен мужчина в хауберге с кольчужным куафом на голове и большим и старомодным щитом, явно намекающим на то, что латные доспехи или даже кирасу из кожи под сюрко он все еще не носил, довольствуясь одной лишь кольчугой. Меч относительно короткий и прямой.Многие шотландские эффигии сильно пострадали от времени… Одна из эффигий приората Инчмахон.А вот эффигия Уолтера Стюарта, графа Ментейта, Пертшир, конца XIII века из приората Инчмахон в Шотландии, на которой он изображен вместе с женой. На нем тот же хауберг с приплетенными к рукавам кольчужными «варежками», которые свободно свисают с кистей. То есть на ладонях у них были прорези, через которые руки, при необходимости, можно было легко освободить. У него также большой щит с плоской вершиной, хотя он и сильно изношен, а на бедрах – традиционный пояс с мечом.Сохранилась до нашего времени и эффигия сэра Джеймса Дугласа, (Ланаркшир, ок.1335 г., церковь Святой Невесты, Дуглас, Шотландия) – одного из самых великих баронов Шотландии, однако на ней он изображен в очень простом, почти элементарном военном снаряжении, состоящем из кольчужного хауберка, и кольчужных перчаток. На нем имеется подбитый гамбезон, видимый под подолом хауберка, и у него великолепно украшенный пояс с мечом. Щит, однако, все еще очень большой, учитывая дату изготовления эффигии, и, вероятно, отражает отсутствие у него пластинчатой брони.Более поздние изображения XIV и XVI веков, например, эффигия из Финлаггана, принадлежащая Догнальду МакГиллеспаю показывает, что в этом регионе сохранился особый стиль оружия и доспехов; стиль, который имеет некоторые параллели в Ирландии. Усопший одет в стеганую одежду с кольчужным оплечьем. Такая мода неизвестна среди рыцарского сословия Англии. И это может быть результатом как изоляции и нехватки ресурсов, так и традиционной тактики шотландской пехоты и легкой кавалерии. Человек явно носит отдельные рукавицы. На его бедре длинный всаднический меч с большим изогнутым перекрестием, однако ножны поддерживаются по старинке. Конструкция рукояти удивительно похожа на самые ранние изображения знаменитого шотландского меча клэймор, датированные концом XV века.Эффигия Дональда МакГиллеспая, ок. 1540 г. из Финлаггана, Шотландия. Национальный музей Шотландии). Самая выразительная часть ее – это меч!Клеймор, ок. 1610 –1620 гг. Длина 136 см. Длина клинка 103,5 см. Вес 2068,5 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Таким образом, если у шотландской знати рыцарское вооружение практически во всем соответствовало «английской моде», хотя с некоторыми элементами анахронизма, пехота из крестьян долгое время была вооружена в традициях прошлых эпох, а тактику использовала еще времен пиктов – то есть плотные построения, ощетинившиеся длинными копьями, что делало их недоступными для вражеской конницы, включая даже и рыцарскую.Продолжение следует…