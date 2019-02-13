Смерть из ниоткуда. О минной войне на море. Часть 3

На этой схеме параметрическая ультразвуковая антенна. В гидроакустике диапазон будет очень сильно смещён "влево", но принцип формирования "антенны" из объёма среды тот же самый.

Старичок ещё мог бы послужить.

СТИУМ "Маёвка". Это было лучше, чем ничего, но победило "ничего".

TOMAS



Слева прошлое, справа настоящее. Сейчас не тралят.

А это — будущее. Причём у некоторых оно уже наступило.

Вид на хвостовые люки Ми-14БТ — буксировщика тралов. Вертолёт ВМС Болгарии.





Nampo-class, он же MLS-II class, он же Hyundai HMD-4000