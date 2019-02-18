Судостроительный завод имени 61 коммунара. Броненосец «Три Святителя»

Эскадренный броненосец «Три Святителя» в Севастополе, 1895 г.

Эскадренный броненосец Балтийского флота «Наварин»

Эскадренный броненосец «Георгий Победоносец»

Схема броненосца «Три Святителя»

«Три Святителя» на достройке у эллинга №7

«Три Святителя», уже линейный корабль, в доке в Севастополе

Линейный корабль «Три Святителя»

«Три Святителя» – корабль, с которого на Черноморском флоте началось строительство броненосцев классического типа с закрытыми башнями главного калибра, окончательно заменившими устаревшие барбетные установкиСо смертью главы морского Министерства адмирала Шестакова закончился период экспериментирования с малыми универсальными броненосцами. Корабли действительно обладали относительно небольшим водоизмещением, но вряд ли могли относиться к категории универсальных. На последнем из них, черноморском «Двенадцать Апостолов», были четко выражены недостатки всей концепции: обладая лучшей мореходностью, чем корабли типа «Екатерина II», он имел более слабое вооружение и бронирование. Кроме того, возможности для дальнейшей модернизации «Двенадцати Апостолов» были исчерпаны из-за полного отсутствия запаса водоизмещения. Однако вскоре в России, и на Николаевском адмиралтействе в частности, приступили к строительству классических броненосцев, первым из которых на Балтике стал «Наварин», а на Черном море – «Три Святителя».На последнем этапе своей службы на посту главы Морского министерства, несмотря на очевидные технические трудности и не утихающие споры, адмирал Шестаков продолжал вынашивать идею о «небольших и малостоящих» броненосцах. К созданию очередного из них было решено привлечь Франко-Русский завод, считавшийся хорошо оборудованным. В феврале 1888 года Главный уполномоченный общества Франко-Русских заводов инженер П. К. Дю Буи представил на рассмотрение проект броненосца водоизмещением 6500 тонн, что полностью отвечало замыслу о «небольших и малостоящих».Пока шло рассмотрение данного проекта, в Главный морской штаб поступила информация о строительстве в Германии броненосцев типа «Бранденбург». Эти корабли водоизмещением в 10,5 тыс. тонн развивали скорость до 16 узлов и были вооружены шестью 280-мм орудиями в трех башнях. Разумеется, все строившиеся по идеям адмирала Шестакова корабли экономкласса выглядели на этом фоне несколько неуверенно.Решено было полностью переделать проект Франко-Русского завода. Водоизмещение от 6500 тонн подняли до 8900 тонн. Вооружить будущий корабль планировалось четырьмя 305-мм орудиями в башнях и четырьмя 152-мм орудиями в казематах. Сплошной броневой пояс достигал толщины 406 мм и 203 мм в оконечностях. Впоследствии в эти характеристики Морской технический комитет внес свои поправки и изменения. Количество 152-мм орудий удвоили, усилили бронирование казематов, и водоизмещение увеличилось до 9500 тонн.Вскоре проект удостоился высочайшего одобрения, и 1 июля 1889 года на освободившемся после спуска на воду «Императора Николая I» стапеле был заложен новый броненосец. Он получил название «Наварин». Ведущую роль в проектировании и строительстве «Наварина» сыграл известный русский кораблестроитель и изобретатель Петр Акиндинович Титов, уже несколько лет к тому времени возглавлявший техническое руководство Франко-Русского завода. Новый управляющий Морским министерством вице-адмирал Николай Матвеевич Чихачёв тоже не был чужд к внедрению различных новшеств – в конструкцию «Наварина» уже в ходе строительства вносились самые различные изменения. Закругленные казематы переделывались в прямоугольные, чтобы потом вновь стать закругленными. Фок-мачта броненосца то исчезала с чертежей, то самым удивительным образом появилась вновь. В конце концов, ее все-таки оставили, чтобы использовать в качестве флагштока.Большие проблемы начались при оснащении корабля броней – основной ее поставщик и изготовитель Ижорский завод критически срывал сроки поставок. Технологии изготовления броневых плит в тот период быстро совершенствовались: на смену железной броне пришла сталежелезная, чтобы быть замененной в свою очередь на сталеникелевую. Каждая очередная технология требовала более совершенного, порой качественно нового оборудования и заново обученных специалистов – всё это требовало бо́льших временных затрат.В октябре 1891 года с отставанием от графика на три месяца «Наварин» спустили на воду. После началась рутинная и тернистая процедура достройки. Поставщики задерживали котлы и механизмы, с трудом давалось отечественным предприятиям изготовление первых в русском флоте закрытых башен главного калибра. На ходовых испытаниях выяснилось, что броненосец не удовлетворяет требованиям по обеспечению непотопляемости: водонепроницаемые переборки доходили на нем только до жилой палубы. Только летом 1896 года, через пять лет после спуска на воду, «Наварин» был, наконец, принят в казну.На Черноморском флоте тем временем ситуация складывалась следующим образом. В 1888 году от первоначальной идеи строить второй броненосец по типу «Двенадцать Апостолов» отказались. Пятым кораблем этого класса, построенным для Черноморского флота, стал заложенный на верфи РОПиТ в Севастополе «Георгий Победоносец». За неимением принципиально новых проектов его решено было строить по типу «Екатерины II». В проект было внесено множество улучшений, в том числе новые 35-калиберные 305-мм орудия главного калибра.Постройка «Георгия Победоносца» началась в 1889 году, а вступил в строй корабль в середине 90-х гг. Каким же будет шестой броненосец для Черного моря, строительство которого планировалось в Николаевском адмиралтействе, однозначного мнения не было – нового проекта после «Двенадцати Апостолов» просто не существовало.Руководство Морского министерства поменялось, а вместе с ним изменениям подверглись и взгляды на развитие флота и его приоритеты. В октябре 1890 года Главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Алексей Алексеевич Пещуров обратился к управляющему Морским министерством с докладом. В нем вице-адмирал обосновывал необходимость строительства для Черноморского флота броненосца нового типа.Корабли типа «Екатерина II» имели довольно большую осадку, достигавшую с перегрузкой 8,5 метров. Этот параметр несколько затруднял их основное боевое использование против береговых укреплений и батарей. По мнению Главного командира Черноморского флота, новый броненосец должен был иметь осадку не более 7,6 метров, но при этом быть не слабее «Двенадцати Апостолов». Для убедительности к докладу прилагался проект такого броненосца, созданный корабельным инженером Саверием Ксаверьевичем Ратником.Стоит отметить, что еще в 1889 году, не дожидаясь свежих идей из Петербурга, вице-адмирал Пещуров в порядке инициативы поручил Ратнику заняться проектированием нового броненосца. В итоге получился эскизный проект корабля водоизмещением 9250 тонн, вооруженного четырьмя 305-мм орудиями в двух барбетных установках. Их дополняли десять 152-мм орудий и столько же 76-мм орудий. Осадка броненосца была выдержанна в пределах, указанных Пещуровым – 7,6 метров.Морской технический комитет передал работу Ратника на рассмотрение ученому кораблестроителю Эрасту Евгеньевичу Гуляеву, авторитетной фигуре в тогдашних военно-морских кругах. Гуляев, изучив проект черноморского броненосца, сделал следующие выводы. В проекте имелись уже устаревшие технические решения, например, применение барбетных установок и 305-мм орудий 30-, а не 35-калиберной длины. Масса механизмов и топлива оказалась завышенной за счет снижения массы брони. Корпус броненосца Ратника показался Гуляеву и другим специалистам из Морского технического комитета слишком удлиненным. Показатель отношения длины к ширине у него составлял 5,35, тогда как у «Наварина» – 5,04.В итоге проект Ратника был признан уступающим балтийскому «Наварину», хоть и имел ряд бесспорно положительных особенностей, например, удобно расположенные машины и котлы. Новый черноморский броненосец было решено строить на основе «Наварина», и в Морском техническом комитете немедленно приступили к проектным работам.Процесс создания проекта нового корабля шел оперативно: уже в ноябре 1890 года он был утвержден в Морском техническом комитете. Водоизмещение броненосца, не ограниченное стремлением к «малостоимости», возросло до 12500 тонн – крупнейшему показателю в отечественном флоте. Спустя непродолжительное время утвержденные чертежи были переданы в Главное управление кораблестроения и снабжений для дальнейших распоряжений по постройке.Глава Морского министерства вице-адмирал Николай Матвеевич Чихачёв высказал пожелание, чтобы работами в Николаеве руководил младший строитель Николаевского адмиралтейства Саверий Ксаверьевич Ратник, с оставлением за ним ответственности по «Двенадцати Апостолам» до момента ухода последнего в Севастополь.Строительство шестого броненосца Черноморского флота планировалось в Николаевском адмиралтействе. Вскоре там начались интенсивные работы по подготовке эллинга №7, единственного места, где строились корабли подобного класса. Очередное детище николаевских корабелов должно было иметь невиданные еще для Черноморского флота размеры и водоизмещение. Из-за большой длины корпуса будущего корабля переднюю стенку эллинга №7 разобрали, так как головная часть в нем не помещалась. Кроме того, требовалось удлинить стапель – для этой цели рабочие вбили большое количество свай и сделали соответствующую размерам корпуса настилку. 2 августа 1891 года в эллинге №7 приступили, наконец, к корпусным работам.Согласно утвержденному проекту, новый броненосец напоминал британские корабли этого класса «Трафальгар» и «Нил». Их отличительной особенностью был низкий, почти «мониторный» борт, главный калибр из 305-мм орудий в двух башнях. В центральном бронированном двухъярусном каземате располагались скорострельные 152- и 120-мм орудия.Черноморцам «Нил по-русски» показался неприемлемым – особенно вызывал нарекания откровенно низкий борт. Вокруг уже строящегося броненосца с новой силой закипели страсти проектно-технического характера. Ратник предложил в Морской технический комитет пять вариантов улучшения существующего проекта. Главной идеей была переделка низкобортного башенного корабля в высокобортный барбетный.«Барбетная» партия на Черноморском флоте оказалась довольно внушительной: широкую поддержку предложениям Ратника оказали главный артиллерист Николаевского порта полковник Л. И. Саноцкий и даже Великий князь Александр Михайлович. Однако все эти инициативы Морским техническим комитетом были отвергнуты, в том числе и такое разумное предложение, как замена гидравлических приводов поворота башен на электрические.Шестой черноморский броненосец должен был иметь водоизмещение 12480 тонн, длину между оконечностями – 115,2 м, ширину по миделю – 22,7 м, среднюю осадку – 8,3 м. Внушительное бронирование (3238 тонн) выполнялось из закаленных по способу Гарвея броневых плит. Толщина главного пояса достигала рекордного для русского флота показателя 457 мм. Толщина брони башен и нижнего каземата составляла 406 мм. Поскольку на корабле использовались разные виды брони – кроме гарвеевской планировалась и хромоникелевая, – то ее изготовление было поручено сразу нескольким поставщикам: французским фирмам «Шнейдер и К» в Крезо, заводу в Сен-Шамоне и английской фирме Виккерса.Броненосец получил четыре 305-мм 40-калиберных орудия с поршневыми затворами системы Канэ в качестве главного калибра. Восемь 152-мм орудий, также выпускаемых по французскому образцу, были расположены по четыре с каждого борта на нижнем ярусе каземата. Четыре 120-мм орудия разместили по углам верхнего каземата. Вооружение дополняли десять 47-мм орудий системы Гочкиса и многочисленные 37-мм орудия.В начале августа 1891 года состоялось подписание контракта с английской фирмой «Хамфрэйс, Тэннант и К» на поставку котлов и механизмов. Две трехцилиндровые паровые машины обладали расчетной мощностью в 5300 л. с. каждая. В четырех котельных отделениях размещались 14 цилиндрических огнетрубных котлов. Такие механизмы устанавливались и на британских броненосцах, например, на печально знаменитой впоследствии «Виктории». Флагман британской средиземноморской эскадры опрокинулся и затонул в результате таранного удара броненосца «Кэмпердаун» в 1897 году.Емкость угольных ям нового корабля позволяла разместить там 900 тонн угля, что обеспечивало расчетную дальность плавания в 2400 миль 10-узловым ходом.15 ноября 1891 года броненосец был официально зачислен в списки флота под наименованием «Три Святителя». С 1 февраля 1892 года, согласно принятой новой классификации, «Три Святителя» стал эскадренным броненосцем. В том же месяце на запрос Главного командира Черноморского флота о сроках официальной закладки «Трех Святителей» Морское министерство ответило, что она пройдет летом.Корпус нового броненосца постепенно вырастал на стапеле. В Николаевское адмиралтейство постоянно приходили новые материалы и оборудование для строящегося корабля. Румпель и баллер руля были приобретены у германского концерна Круппа. Рулевое устройство прибыло из Англии. Изготовленные из алюминиевой стали иллюминаторы, откидные леерные стойки поставил завод Лаврова в Гатчине.4 сентября 1892 года «Три Святителя» был официально заложен в присутствии генерал-адмирала Великого князя Александра Михайловича, управляющего морским министерством адмирала Чихачёва, Главного командира Черноморского флота и портов вице-адмирала Николая Васильевича Копытова и другого высокопоставленного начальства. Готовность корабля на этот момент составляла 13%.В июле 1893 года руководством работ на «Трех Святителях» перешло к старшему судостроителю Севастопольского порта Александру Эрнестовичу Шотту. Саверий Ксаверьевич Ратник отбыл к новому месту службы в столицу. 31 октября 1893 года броненосец был торжественно спущен на воду. Вместе с ним проходил спуск и минного крейсера «Гридень».Начался долгий нелегкий период достройки на плаву. Несмотря на жесткие, оговоренные в контракте сроки и штрафы, поставки оборудования срывались и затягивались. Множество вопросов, вплоть до мелочей, приходилось согласовывать с Морским техническим комитетом. При тогдашних средствах связи это было хлопотно, затратно и очень долго. Так, в сентябре 1894 года от Морского технического комитета добивались срочного ответа на архиважный вопрос: чем оббивать мебель в кают-компании: шерстяным репсом или сафьяном?В чертежи постоянно вносились исправления и дополнения, и в Петербурге зачастую их не успевали утверждать. Например, в августе 1895 года, по прошествии двух лет после спуска на воду, строитель не мог провести вентиляцию по кораблю из-за отсутствия на нее чертежей. И только в ноябре 1894 года, когда «Три Святителя» уже был переведен для дальнейшей достройки из Николаева в Севастополь, в Морском техническом комитете определились с типом боевой рубки, чтобы начать, наконец, изготавливать для нее броню.В ноябре 1896 года начались первые испытания. Машины английского производства развили мощность 11300 л. с. вместо расчетных 10600 л. с. Благодаря этому «Три Святителя» развил скорость в 16,5 узлов, что являлось лучшим показателем среди броненосцев Черноморского флота.Корабль вступил в строй в конце 1896 года, проведя ряд успешных стрельб и испытаний. На этот момент «Три Святителя» считался самым сильным броненосцем Черноморского флота и всего Российского флота. Однако корабль имел ряд недоделок, которые исправлялись без особой спешки. Даже в начале 1901 года командование флота определяло перечень дополнительных работ по кораблю в 32 пункта. Большой запас водоизмещения позволил модернизировать «Три Святителя» в 1910–1911 гг., и, переклассифицированный в линейный корабль, он принял активное участие в Первой мировой войне.В 1918 году его сдали на хранение в порт, а в 1920-х разобрали на металл. В истории отечественного кораблестроения и Николаевского адмиралтейства броненосец «Три Святителя» сыграл важную роль. С него на Черноморском флоте началось строительство броненосцев классического типа с расположенными по оконечностям закрытыми башнями главного калибра, окончательно заменившими устаревшие барбетные установки.Продолжение следует…