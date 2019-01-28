Судостроительный завод имени 61 коммунара. Предыстория броненосца «Екатерина II»

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Крейсер «Память Меркурия» на рейде Севастополя

Крейсер «Азия»

Крейсер «Африка»

Крейсер «Европа»

Крейсер «Память Меркурия»

Контр-адмирал Пещуров

Схема броненосца «Екатерина II»

Изменения в системе бронирования будущего броненосца «Екатерина II»

Адмиралтейство. Северный берег Ингула, Николаев

Модель броненосца «Екатерина II» в Музее судостроения и флота в Николаеве