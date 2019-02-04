Судостроительный завод имени 61 коммунара. Броненосец «Екатерина II»: несостоявшийся десант

Броненосный корабль «Екатерина II». Рисунок В. В. Игнациуса из альбома «Русский флот»

Игнациус В. В. Броненосный корабль «Синоп», третий корабль в серии типа «Екатерина II»

Броненосный корабль «Чесма», второй в серии типа «Екатерина II». Рисунок В. В. Игнациуса из альбома «Русский флот»

Броненосец «Синоп», третий корабль в серии типа «Екатерина II», перед спуском на воду. Верфь РОПиТ в Севастополе, 1887 г.

Орудия главного калибра броненосного корабля «Георгий Победоносец», последний в серии типа «Екатерина II»

«Екатерина II» в Южной бухте в Севастополе, 1890-е гг.

Броненосец «Екатерина II» на буксире уходит на разборку

Айвазовский И. К. Бухта Золотой Рог, 1895 г.