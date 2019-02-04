Судостроительный завод имени 61 коммунара. Броненосец «Екатерина II»: несостоявшийся десант
Начавшаяся наконец-то постройка броненосца «Екатерина II» ознаменовала собой новую веху в истории Черноморского флота и Николаевского адмиралтейства. Закладывалась основа полноценных военно-морских сил России на южном направлении вместо фактически импровизированных.
Осуществление кораблестроительной программы шло с большими трудностями и с неизбежными задержками. Приходилось изощренно лавировать между необходимостью строить современные сложные и дорогие корабли и неистребимым стремлением части руководства к пресловутой экономии. Причем зачастую подобная экономия приносила больше вреда, чем пользы. Не стоит забывать, что имевшиеся кораблестроительные и промышленные мощности не были готовы к новым требованиям.
«Екатерина II» и другие
Первая партия стали для головного черноморского броненосца прибыла в Николаев в феврале 1883 года, и вскоре началась ее обработка. 14 июня того же года в недавно построенном эллинге №7 Николаевского адмиралтейства рабочие верфи приступили к сборке листов горизонтального киля. Новый корабль пока не имел официального названия. Спустя две недели в Севастополе на верфи РОПиТ началось строительство еще двух однотипных броненосцев.
Однако к этому моменту у вице-адмирала Ивана Алексеевича Шестакова, управляющего Морским министерством и движущей силы возрождения Черноморского флота, в очередной раз изменились взгляды на уже неоднократно пересмотренный проект броненосца. Проект опять начали перекраивать.
Шестаков распорядился уменьшить количество стволов главного калибра с шести до четырех, причем все они должны были теперь располагаться вместо барбетов в одноорудийных закрытых башнях системы французской фирмы «Forges et chantiers de la Mediterranee» («Кузницы и верфи Средиземноморья»). Чуть позже это решение было пересмотрено в пользу изделий концерна «Армстронг». Противоминный калибр удваивался с семи до четырнадцати 152-мм орудий с перенесением их на верхнюю палубу.
Началась довольно мучительная переделка уже утвержденного проекта, причем сделать это надо было в довольно сжатые сроки. К счастью, Шестаков пересмотрел вскоре свои решения насчет артиллерии, и изменения коснулись в основном бронирования. Железные 457-мм плиты в центральной части корпуса заменялись на 406-мм сталежелезные. Далее к носу и корме их толщина снижалась до 305 мм и достигала 203 мм в носу и 152 мм в корме. В итоге водоизмещение корабля даже несколько превысило отметку в 10 тыс. тонн.
Все броневые плиты в количестве 137 штук были заказаны британской фирме «Ч. Кэммел и К» в Шеффилде. К слову, именно она изготавливала в свое время броню и для «Петра Великого». Также в Англии были заказаны два снижающихся станка под 305-мм орудия главного калибра, по образцу которых Обуховский завод должен был освоить собственное производство. Изготовление комплекта механизмов для николаевского броненосца возлагалось на Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
Броню для севастопольских кораблей также заказали «Ч. Кэммел и К». Кроме упомянутых 137 плит для Николаевского адмиралтейства эта фирма должна была изготовить 265 плит для севастопольских броненосцев – общим сроком в два года. Механизмы для этих кораблей, в отличие от николаевского, также заказали в Англии.
В самый разгар проектных страстей 3 октября 1883 года приказом по Морскому ведомству броненосцу, строящемуся в Николаевском адмиралтействе, было присвоено наименование «Екатерина II».
Строительство первого черноморского броненосца проходило сложно. Николаевское адмиралтейство не имело опыта постройки таких больших и сложных кораблей. Продукция Брянского завода, отвечающего за изготовление стали для корпуса, поступала нередко с большими опозданиями. Постоянно вносимые в проект изменения создавали задержки в изготовлении чертежей. Свою лепту в замедление темпов строительства вносил и традиционный дефицит квалифицированных кадров. В итоге стапельный период работ на «Екатерине II» затянулся почти на три года.
Весной 1885 года конструкция корпуса была доведена до батарейной палубы, и установлены почти все водонепроницаемые переборки. Их испытание было порчено провести капитану 1-го ранга Степану Осиповичу Макарову. Будущий создатель «Ермака» подошел к делу со свойственной ему энергией и тщательностью. Комплекс испытаний показал недостаточную прочность водонепроницаемых переборок, некоторые из которых даже прогибались под напором воды.
В результате некоторое время ушло на вносимые в их конструкцию изменения. «Надо только, чтобы переборки, которые проектированы непроницаемыми для воды, были действительно непроницаемые», – писал Степан Осипович в рапорте вице-адмиралу Шестакову.
Весной 1886 года «Екатерину II» начали готовить к спуску. Практики по спуску таких крупных кораблей в узости реки Ингул у Николаевского адмиралтейства не было, и поэтому обратились к зарубежному опыту. Предстояло изготовить и смонтировать специальную задерживающую систему, состоявшую из прочных пеньковых тросов, поочередно протягивающихся через систему блоков и приспособлений. Затем тросы разрывались и частично гасили энергию спускаемого корабля. Корпус броненосца как бы придерживался от стремительного схождения в воду.
Процедуры спуска «Екатерины II» и однотипной «Чесмы» в Севастополе должны были проходить в торжественной обстановке в присутствии Александра III и членов императорской фамилии. Так сложилось, что весной 1886 года государь вместе с семьей прибыл на отдых в Крым и в мае посетил Севастополь. Из-за этого «Чесма» сошла на воду раньше, чем полностью готовая и ожидающая августейших персон «Екатерина II», хотя спуск николаевского броненосца был запланирован первым.
«Воля и помыслы Мои направлены к мирному развитию народного Благоденствия; но обстоятельства могут затруднить исполнение моих желаний и вынудить Меня на вооруженную защиту Государственного достоинства», – говорилось в императорском приказе перед спуском «Чесмы».
6 мая 1886 г. Александр III и сопровождающие его лица на пароходе «Эриклик» под эскортом крейсера «Память Меркурия» и корвета «Забияка» из Севастополя отправились в Николаев. Спуск «Екатерины II» был назначен на 10 мая. Броненосец начал сходить со стапеля, но, пройдя две трети длины, остановился. Как оказалось, это случилось из-за течения Ингула, навалившего корпус левым бортом, отчего спусковые полозья прижались к направляющим раскосинам. Ситуация зависла в прямом и в переносном смысле этого слова.
В качестве мер по выходу из трудного положения в Николаевском адмиралтействе предложили смонтировать на другом берегу мощные шпили, чтобы стянуть корабль в реку. По самым скромным прикидкам на эту операцию должно было уйти не менее 10 дней. Однако всё произошло само собой. На следующий день, 11 мая 1886 года, в семь часов утра при небольшом подъеме воды в Ингуле первый заложенный броненосец Черноморского флота «Екатерина II» самостоятельно сошел со стапеля.
Началась достройка корабля на плаву, которая продолжалась в Николаевском адмиралтействе до конца 1887 года. Параллельно на реке велись интенсивные работы по расчистке и углублению дна, поскольку броненосец имел большое водоизмещение.
Поздней осенью «Екатерину II» отбуксировали в Севастополь, где работы на ней продолжились. В первую очередь предстояло установить артиллерийское вооружение, механизмы и другое оборудование. Только в конце 1888 г. броненосец был, наконец, введен в состав Черноморского флота, однако всесторонние его испытания продолжались.
В мае 1889 года «Екатерина II» была выведена на мерную милю, где показала полную скорость хода в 14,3 узла. Ходовые и артиллерийские испытания выявили ряд конструктивных недостатков, которые впоследствии пришлось устранять в ходе эксплуатации.
Служба у «Екатерины II» была довольно размеренной и не отмеченной боевыми эпизодами. В ходе капитального ремонта в 1898–1902 гг., проведенного в Севастополе, на броненосце установили новые котлы системы Бельвиля, изготовленные в Николаеве, и модернизировали главные паровые машины – с двойного на тройное расширение пара. Эти меры позволили на ходовых испытаниях осенью 1902 года уже не молодому броненосцу развить ход в 15 узлов.
Осенью 1907 года «Екатерина II» была исключена из списков Черноморского флота и разоружена. Впоследствии, после нескольких лет простоя в гавани Севастополя, бывший броненосец был продан на слом.
Броненосцы и проливы
Повествуя о строительстве первых черноморских броненосцев – «Екатерины II» и последующих кораблей этой серии, несколько отличающихся между собой, «Чесмы», «Синопа» и «Георгия Победоносца», – нельзя обойти злободневный вопрос о Черноморских проливах.
Каким бы флотом ни располагала Россия на своих южных морских рубежах, в тогдашней системе международных отношений он был ограничен акваторией Черного моря. «Медведь заперт в черноморской клетке», – злорадствовала пресса одной «дружелюбной» островной монархии. В самом проекте серии русских броненосцев типа «Екатерина II» была заложена концепция их непосредственного участия в возможной десантной операции по овладению Босфором и Дарданеллами.
Первые планы относительно десантной операции в Черноморских проливах относятся ко времени правления императрицы Екатерины II. Заключительные годы ее правления пришлись на чрезвычайно благоприятную для России политическую обстановку, когда большинство уважаемых западных партнеров было всерьез озабочено восстановлением порядка во Франции, причем, по большей части, за счет самой Франции.
Пока императрица устраивала публичные небезуспешные представления со слезами по бедному «брату нашему Людовику», в Николаевском адмиралтействе строились канонерки, а в Одессе создавались запасы провианта и амуниции для десантного корпуса. Бросок на юг, имевший тогда все шансы на успех, не был реализован из-за внезапной кончины Екатерины II.
Череда наполеоновских войн отодвинула проблему проливов на второй план, однако впоследствии возвращение к ней было неизбежно. В ноябре 1849 года молодой контр-адмирал великий князь Константин Николаевич, будущий глава Морского министерства, представил докладную записку в Главный морской штаб, где предлагал свой план по овладению проливами.
Главные силы Черноморского флота, взяв на борт не менее 12 батальонов пехоты, должны были прорваться через Босфор и овладеть османской столицей и самим проливом. Константин Николаевич настаивал также на захвате Дарданелл, поскольку без их удержания русские позиции были бы шаткими. Общее число войск, задействованных в будущей операции, оценивалось в 35 тыс. человек пехоты и 10 тыс. конницы, которые предполагалось доставить к месту назначения в несколько этапов.
Такая инициатива повергла в ужас канцлера Карла Васильевича Нессельроде, яростного консерватора и сторонника покрытых исторической пылью идей Священного союза. Пока в верхах взвешивали аргументы за и против, началась Крымская война, и в Черное море вошел англо-французский флот. Этот конфликт был Россией проигран, и она на некоторое время лишилась своего Черноморского флота.
В следующий раз план по захвату проливов встал на повестку дня после окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Несмотря на военные успехи русской армии, итоги войны были сведены западной дипломатией к весьма скромным результатам. Император Александр II поручил генералу Эдуарду Васильевичу Тотлебену составить план захвата Босфора десантом.
Тотлебен предложил весьма смелый и довольно простой в техническом отношении вариант. В случае новой войны десантные войска должны быть доставлены к Босфору на быстроходных мобилизованных пароходах РОПиТ, поскольку полноценные боевые корабли у России на Черном море были наперечет.
Гибель Александра II от бомбы народовольцев внесла очередные коррективы в течение истории, и злополучные Босфор и Дарданеллы замелькали в политических расчетах уже в середине 80-х гг. XIX века, когда отношения России и Англии резко обострились из-за противоречий в Средней Азии и Афганистане.
Осуществление десанта предполагалось возложить на Одесский военный округ. Конкретно под операцию выделялось войск 30 тыс. человек, которых к проливам должны были доставить не менее 60 пароходов. Вторым и последующими рейсами они могли осуществить переброску подкреплений и средств снабжения. Для подобного случая еще со времен тотлебеновского плана на специальных складах Одесского порта хранился так называемый «особый запас» – около сотни полевых орудий.
Однако конфликта с Англией удалось избежать путем следования линии «конструктивного диалога». «Особый запас» остался не потревоженным до особых обстоятельств. Последние могли вполне наступить в 1895 году, когда Военное и Морское министерства в очередной раз занялись планированием операции захвата Черноморских проливов. В отличие от предыдущих импровизаций, к ее разработке подошли с возможной тщательностью.
Главный морской штаб определил широкий комплекс мер по подготовке. В него входили и увеличение «особого запаса» орудий на одесских складах, создание дополнительных запасов мин заграждения для постановок их в узкостях Босфора и Дарданелл. В «особый запас» были также включены 24 пулемета системы «Максим», количество которых собственно в действующей армии измерялось невероятно дорогими считаными единицами.
Отдельно оговаривалась необходимость постройки трех специальных судов. Одно из них было бы приспособлено для быстрой погрузки и выгрузки полевой артиллерии, а два других – для перевозки кавалерии. Фактически речь шла о прообразах более поздних десантных транспортов специальной постройки.
Все эти решения потребовали выделения из казны почти трех с половиной миллионов рублей. В июле 1895 года на совещании, где присутствовали главы военного и морского министерств и министерства иностранных дел, был окончательно решен вопрос о необходимости Босфорской операции. Руководство детальной разработкой ее плана было поручено начальнику Генерального штаба генералу Обручеву.
Русское командование делало ставку на внезапность. Черноморский флот, в составе которого к тому времени находились уже шесть броненосцев, должен был покинуть Севастополь в полном составе – якобы для проведения маневров. Одновременно в Одессе под видом регулярно проводившихся учений войска численностью около 30 тыс. человек грузились на пароходы Добровольного флота, которые ночью покинули бы рейд Одессы и под эскортом канонерских лодок двинулись к Босфору. Городской телеграф при этом должен был быть «неисправен».
В назначенной точке рандеву транспортный караван соединялся с кораблями Черноморского флота и шел к Босфору, где осуществлялась высадка на берег вблизи Константинополя. Босфор со стороны Мраморного моря должен быть надежно прикрыт минными банками. Для противодействия английскому флоту (его появление ожидалось не ранее, чем через сутки – двое) предусматривалось также оборудование береговых минных аппаратов и батарей, создание заграждения из поставленных на якорь пароходов, груженных пустыми бочками.
Особо отмечалась возможность ведения огня броненосцами типа «Екатерина II», поставленными носом к противнику, в четыре ствола главного калибра против стандартных двух на английских кораблях.
Вопрос о взятии под контроль Дарданелл особо не рассматривался – это был главный изъян плана. Однако будто злой рок играл в свои игры с русскими планами в отношении проливов. Власть в империи вновь переменилась, и новый император стал интересоваться более проблемами политики на Дальнем Востоке, чем на близлежащем Черном море.
Все идеи, планы и проекты, связанные с проливами, так и остались на бумаге. Хотя корабли для них уже были воплощены в металле, а верфи Николаева и Севастополя продолжали свою напряженную работу.
Продолжение следует…
Броненосный корабль «Екатерина II». Рисунок В. В. Игнациуса из альбома «Русский флот»
Осуществление кораблестроительной программы шло с большими трудностями и с неизбежными задержками. Приходилось изощренно лавировать между необходимостью строить современные сложные и дорогие корабли и неистребимым стремлением части руководства к пресловутой экономии. Причем зачастую подобная экономия приносила больше вреда, чем пользы. Не стоит забывать, что имевшиеся кораблестроительные и промышленные мощности не были готовы к новым требованиям.
«Екатерина II» и другие
Первая партия стали для головного черноморского броненосца прибыла в Николаев в феврале 1883 года, и вскоре началась ее обработка. 14 июня того же года в недавно построенном эллинге №7 Николаевского адмиралтейства рабочие верфи приступили к сборке листов горизонтального киля. Новый корабль пока не имел официального названия. Спустя две недели в Севастополе на верфи РОПиТ началось строительство еще двух однотипных броненосцев.
Игнациус В. В. Броненосный корабль «Синоп», третий корабль в серии типа «Екатерина II»
Однако к этому моменту у вице-адмирала Ивана Алексеевича Шестакова, управляющего Морским министерством и движущей силы возрождения Черноморского флота, в очередной раз изменились взгляды на уже неоднократно пересмотренный проект броненосца. Проект опять начали перекраивать.
Шестаков распорядился уменьшить количество стволов главного калибра с шести до четырех, причем все они должны были теперь располагаться вместо барбетов в одноорудийных закрытых башнях системы французской фирмы «Forges et chantiers de la Mediterranee» («Кузницы и верфи Средиземноморья»). Чуть позже это решение было пересмотрено в пользу изделий концерна «Армстронг». Противоминный калибр удваивался с семи до четырнадцати 152-мм орудий с перенесением их на верхнюю палубу.
Началась довольно мучительная переделка уже утвержденного проекта, причем сделать это надо было в довольно сжатые сроки. К счастью, Шестаков пересмотрел вскоре свои решения насчет артиллерии, и изменения коснулись в основном бронирования. Железные 457-мм плиты в центральной части корпуса заменялись на 406-мм сталежелезные. Далее к носу и корме их толщина снижалась до 305 мм и достигала 203 мм в носу и 152 мм в корме. В итоге водоизмещение корабля даже несколько превысило отметку в 10 тыс. тонн.
Все броневые плиты в количестве 137 штук были заказаны британской фирме «Ч. Кэммел и К» в Шеффилде. К слову, именно она изготавливала в свое время броню и для «Петра Великого». Также в Англии были заказаны два снижающихся станка под 305-мм орудия главного калибра, по образцу которых Обуховский завод должен был освоить собственное производство. Изготовление комплекта механизмов для николаевского броненосца возлагалось на Балтийский завод в Санкт-Петербурге.
Броню для севастопольских кораблей также заказали «Ч. Кэммел и К». Кроме упомянутых 137 плит для Николаевского адмиралтейства эта фирма должна была изготовить 265 плит для севастопольских броненосцев – общим сроком в два года. Механизмы для этих кораблей, в отличие от николаевского, также заказали в Англии.
В самый разгар проектных страстей 3 октября 1883 года приказом по Морскому ведомству броненосцу, строящемуся в Николаевском адмиралтействе, было присвоено наименование «Екатерина II».
Строительство первого черноморского броненосца проходило сложно. Николаевское адмиралтейство не имело опыта постройки таких больших и сложных кораблей. Продукция Брянского завода, отвечающего за изготовление стали для корпуса, поступала нередко с большими опозданиями. Постоянно вносимые в проект изменения создавали задержки в изготовлении чертежей. Свою лепту в замедление темпов строительства вносил и традиционный дефицит квалифицированных кадров. В итоге стапельный период работ на «Екатерине II» затянулся почти на три года.
Весной 1885 года конструкция корпуса была доведена до батарейной палубы, и установлены почти все водонепроницаемые переборки. Их испытание было порчено провести капитану 1-го ранга Степану Осиповичу Макарову. Будущий создатель «Ермака» подошел к делу со свойственной ему энергией и тщательностью. Комплекс испытаний показал недостаточную прочность водонепроницаемых переборок, некоторые из которых даже прогибались под напором воды.
В результате некоторое время ушло на вносимые в их конструкцию изменения. «Надо только, чтобы переборки, которые проектированы непроницаемыми для воды, были действительно непроницаемые», – писал Степан Осипович в рапорте вице-адмиралу Шестакову.
Весной 1886 года «Екатерину II» начали готовить к спуску. Практики по спуску таких крупных кораблей в узости реки Ингул у Николаевского адмиралтейства не было, и поэтому обратились к зарубежному опыту. Предстояло изготовить и смонтировать специальную задерживающую систему, состоявшую из прочных пеньковых тросов, поочередно протягивающихся через систему блоков и приспособлений. Затем тросы разрывались и частично гасили энергию спускаемого корабля. Корпус броненосца как бы придерживался от стремительного схождения в воду.
Процедуры спуска «Екатерины II» и однотипной «Чесмы» в Севастополе должны были проходить в торжественной обстановке в присутствии Александра III и членов императорской фамилии. Так сложилось, что весной 1886 года государь вместе с семьей прибыл на отдых в Крым и в мае посетил Севастополь. Из-за этого «Чесма» сошла на воду раньше, чем полностью готовая и ожидающая августейших персон «Екатерина II», хотя спуск николаевского броненосца был запланирован первым.
Броненосный корабль «Чесма», второй в серии типа «Екатерина II». Рисунок В. В. Игнациуса из альбома «Русский флот»
«Воля и помыслы Мои направлены к мирному развитию народного Благоденствия; но обстоятельства могут затруднить исполнение моих желаний и вынудить Меня на вооруженную защиту Государственного достоинства», – говорилось в императорском приказе перед спуском «Чесмы».
Броненосец «Синоп», третий корабль в серии типа «Екатерина II», перед спуском на воду. Верфь РОПиТ в Севастополе, 1887 г.
6 мая 1886 г. Александр III и сопровождающие его лица на пароходе «Эриклик» под эскортом крейсера «Память Меркурия» и корвета «Забияка» из Севастополя отправились в Николаев. Спуск «Екатерины II» был назначен на 10 мая. Броненосец начал сходить со стапеля, но, пройдя две трети длины, остановился. Как оказалось, это случилось из-за течения Ингула, навалившего корпус левым бортом, отчего спусковые полозья прижались к направляющим раскосинам. Ситуация зависла в прямом и в переносном смысле этого слова.
В качестве мер по выходу из трудного положения в Николаевском адмиралтействе предложили смонтировать на другом берегу мощные шпили, чтобы стянуть корабль в реку. По самым скромным прикидкам на эту операцию должно было уйти не менее 10 дней. Однако всё произошло само собой. На следующий день, 11 мая 1886 года, в семь часов утра при небольшом подъеме воды в Ингуле первый заложенный броненосец Черноморского флота «Екатерина II» самостоятельно сошел со стапеля.
Началась достройка корабля на плаву, которая продолжалась в Николаевском адмиралтействе до конца 1887 года. Параллельно на реке велись интенсивные работы по расчистке и углублению дна, поскольку броненосец имел большое водоизмещение.
Поздней осенью «Екатерину II» отбуксировали в Севастополь, где работы на ней продолжились. В первую очередь предстояло установить артиллерийское вооружение, механизмы и другое оборудование. Только в конце 1888 г. броненосец был, наконец, введен в состав Черноморского флота, однако всесторонние его испытания продолжались.
Орудия главного калибра броненосного корабля «Георгий Победоносец», последний в серии типа «Екатерина II»
В мае 1889 года «Екатерина II» была выведена на мерную милю, где показала полную скорость хода в 14,3 узла. Ходовые и артиллерийские испытания выявили ряд конструктивных недостатков, которые впоследствии пришлось устранять в ходе эксплуатации.
Служба у «Екатерины II» была довольно размеренной и не отмеченной боевыми эпизодами. В ходе капитального ремонта в 1898–1902 гг., проведенного в Севастополе, на броненосце установили новые котлы системы Бельвиля, изготовленные в Николаеве, и модернизировали главные паровые машины – с двойного на тройное расширение пара. Эти меры позволили на ходовых испытаниях осенью 1902 года уже не молодому броненосцу развить ход в 15 узлов.
«Екатерина II» в Южной бухте в Севастополе, 1890-е гг.
Осенью 1907 года «Екатерина II» была исключена из списков Черноморского флота и разоружена. Впоследствии, после нескольких лет простоя в гавани Севастополя, бывший броненосец был продан на слом.
Броненосец «Екатерина II» на буксире уходит на разборку
Броненосцы и проливы
Повествуя о строительстве первых черноморских броненосцев – «Екатерины II» и последующих кораблей этой серии, несколько отличающихся между собой, «Чесмы», «Синопа» и «Георгия Победоносца», – нельзя обойти злободневный вопрос о Черноморских проливах.
Каким бы флотом ни располагала Россия на своих южных морских рубежах, в тогдашней системе международных отношений он был ограничен акваторией Черного моря. «Медведь заперт в черноморской клетке», – злорадствовала пресса одной «дружелюбной» островной монархии. В самом проекте серии русских броненосцев типа «Екатерина II» была заложена концепция их непосредственного участия в возможной десантной операции по овладению Босфором и Дарданеллами.
Первые планы относительно десантной операции в Черноморских проливах относятся ко времени правления императрицы Екатерины II. Заключительные годы ее правления пришлись на чрезвычайно благоприятную для России политическую обстановку, когда большинство уважаемых западных партнеров было всерьез озабочено восстановлением порядка во Франции, причем, по большей части, за счет самой Франции.
Пока императрица устраивала публичные небезуспешные представления со слезами по бедному «брату нашему Людовику», в Николаевском адмиралтействе строились канонерки, а в Одессе создавались запасы провианта и амуниции для десантного корпуса. Бросок на юг, имевший тогда все шансы на успех, не был реализован из-за внезапной кончины Екатерины II.
Череда наполеоновских войн отодвинула проблему проливов на второй план, однако впоследствии возвращение к ней было неизбежно. В ноябре 1849 года молодой контр-адмирал великий князь Константин Николаевич, будущий глава Морского министерства, представил докладную записку в Главный морской штаб, где предлагал свой план по овладению проливами.
Главные силы Черноморского флота, взяв на борт не менее 12 батальонов пехоты, должны были прорваться через Босфор и овладеть османской столицей и самим проливом. Константин Николаевич настаивал также на захвате Дарданелл, поскольку без их удержания русские позиции были бы шаткими. Общее число войск, задействованных в будущей операции, оценивалось в 35 тыс. человек пехоты и 10 тыс. конницы, которые предполагалось доставить к месту назначения в несколько этапов.
Такая инициатива повергла в ужас канцлера Карла Васильевича Нессельроде, яростного консерватора и сторонника покрытых исторической пылью идей Священного союза. Пока в верхах взвешивали аргументы за и против, началась Крымская война, и в Черное море вошел англо-французский флот. Этот конфликт был Россией проигран, и она на некоторое время лишилась своего Черноморского флота.
В следующий раз план по захвату проливов встал на повестку дня после окончания русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Несмотря на военные успехи русской армии, итоги войны были сведены западной дипломатией к весьма скромным результатам. Император Александр II поручил генералу Эдуарду Васильевичу Тотлебену составить план захвата Босфора десантом.
Тотлебен предложил весьма смелый и довольно простой в техническом отношении вариант. В случае новой войны десантные войска должны быть доставлены к Босфору на быстроходных мобилизованных пароходах РОПиТ, поскольку полноценные боевые корабли у России на Черном море были наперечет.
Гибель Александра II от бомбы народовольцев внесла очередные коррективы в течение истории, и злополучные Босфор и Дарданеллы замелькали в политических расчетах уже в середине 80-х гг. XIX века, когда отношения России и Англии резко обострились из-за противоречий в Средней Азии и Афганистане.
Осуществление десанта предполагалось возложить на Одесский военный округ. Конкретно под операцию выделялось войск 30 тыс. человек, которых к проливам должны были доставить не менее 60 пароходов. Вторым и последующими рейсами они могли осуществить переброску подкреплений и средств снабжения. Для подобного случая еще со времен тотлебеновского плана на специальных складах Одесского порта хранился так называемый «особый запас» – около сотни полевых орудий.
Айвазовский И. К. Бухта Золотой Рог, 1895 г.
Однако конфликта с Англией удалось избежать путем следования линии «конструктивного диалога». «Особый запас» остался не потревоженным до особых обстоятельств. Последние могли вполне наступить в 1895 году, когда Военное и Морское министерства в очередной раз занялись планированием операции захвата Черноморских проливов. В отличие от предыдущих импровизаций, к ее разработке подошли с возможной тщательностью.
Главный морской штаб определил широкий комплекс мер по подготовке. В него входили и увеличение «особого запаса» орудий на одесских складах, создание дополнительных запасов мин заграждения для постановок их в узкостях Босфора и Дарданелл. В «особый запас» были также включены 24 пулемета системы «Максим», количество которых собственно в действующей армии измерялось невероятно дорогими считаными единицами.
Отдельно оговаривалась необходимость постройки трех специальных судов. Одно из них было бы приспособлено для быстрой погрузки и выгрузки полевой артиллерии, а два других – для перевозки кавалерии. Фактически речь шла о прообразах более поздних десантных транспортов специальной постройки.
Все эти решения потребовали выделения из казны почти трех с половиной миллионов рублей. В июле 1895 года на совещании, где присутствовали главы военного и морского министерств и министерства иностранных дел, был окончательно решен вопрос о необходимости Босфорской операции. Руководство детальной разработкой ее плана было поручено начальнику Генерального штаба генералу Обручеву.
Русское командование делало ставку на внезапность. Черноморский флот, в составе которого к тому времени находились уже шесть броненосцев, должен был покинуть Севастополь в полном составе – якобы для проведения маневров. Одновременно в Одессе под видом регулярно проводившихся учений войска численностью около 30 тыс. человек грузились на пароходы Добровольного флота, которые ночью покинули бы рейд Одессы и под эскортом канонерских лодок двинулись к Босфору. Городской телеграф при этом должен был быть «неисправен».
В назначенной точке рандеву транспортный караван соединялся с кораблями Черноморского флота и шел к Босфору, где осуществлялась высадка на берег вблизи Константинополя. Босфор со стороны Мраморного моря должен быть надежно прикрыт минными банками. Для противодействия английскому флоту (его появление ожидалось не ранее, чем через сутки – двое) предусматривалось также оборудование береговых минных аппаратов и батарей, создание заграждения из поставленных на якорь пароходов, груженных пустыми бочками.
Особо отмечалась возможность ведения огня броненосцами типа «Екатерина II», поставленными носом к противнику, в четыре ствола главного калибра против стандартных двух на английских кораблях.
Вопрос о взятии под контроль Дарданелл особо не рассматривался – это был главный изъян плана. Однако будто злой рок играл в свои игры с русскими планами в отношении проливов. Власть в империи вновь переменилась, и новый император стал интересоваться более проблемами политики на Дальнем Востоке, чем на близлежащем Черном море.
Все идеи, планы и проекты, связанные с проливами, так и остались на бумаге. Хотя корабли для них уже были воплощены в металле, а верфи Николаева и Севастополя продолжали свою напряженную работу.
Продолжение следует…
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