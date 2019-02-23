Пистолет-пулемёт: вчера, сегодня, завтра. Ч. 3. Пистолеты-пулемёты второго поколения. MAS 38 против МР-35 и МАВ 38А
1938 год ознаменовался в истории ПП тем, что в это время на вооружение ряда армий поступили их образцы, уже на копировавшие МР-18. То есть он, безусловно, тоже был их предком, но уже достаточно отдаленным. Пошло второе поколение пистолетов-пулеметов, причем многие из них встретились на поле боя.
Схема внутреннего устройства MAS 38.
Начнем с французского пистолета-пулемета MAS 38, который на предприятии Ст. Этьен начали разрабатывать еще в 1935 году, но при этом постарались максимально «уйти» от конструкции МР-18. И это у создателей данного образца получилось. Получилось «уйти». А вот создать оружие, о котором бы все говорили, как о чем-то впечатляющем, увы, нет. Но тем не менее и этот образец ПП тоже вошел в историю и его вполне можно сравнивать с его главным на то время противником – германским пистолетом-пулеметом «шмайсером» МР-38.
MAS 38
Поскольку оружие делается «от патрона» и именно его характеристиками обеспечивается едва ли не на 50%, то сразу же надо сказать, что выбор французы сделали явно неудачный. Они взяли свой, «национальный» патрон калибра 7,65-мм «Лонг», и это вроде бы было хорошо. Но… патрон оказался маломощным. А кроме того – выпускался только во Франции! А как же экспорт, как же… «бизнес»? Получается, что французы А – или вообще не рассчитывали на продажу этого своего ПП за рубеж, или же Б – почему-то посчитали, что люди их купят прямо с патронами, а еще лучше с лицензией на производство последних у себя дома. Однако кому нужен патрон только под пистолет-пулемет? Да еще довольно-таки слабый.
Интересно, что в конструкции MAS 38 было много оригинальных решений, из которых каждое само по себе было вроде бы и хорошим, но, объединенное в одно целое, они дали в итоге «не совсем то», что ожидалось.
Так, затвор данного пистолета-пулемета имел длинных ход. Длинный ход – это длинная ствольная коробка, а французам хотелось получить компактное оружие. Как быть? Решение нашли быстро. Коробку сделали наклонной, причем переходящей в приклад, и именно в нем разместили возвратную пружину. Красивое с точки зрения техники решение. Но… удар таким прикладом противника по голове мог привести к поломке оружия и починить его собственными силами было уже невозможно. Впрочем, особо-то и брать этот пистолет-пулемет, чтобы оглушить противника было не за что, разве что за ствол, не имевший кожуха и к тому же тонкий и длинный. То есть если он разогревался при стрельбе, то хвататься за него явно не следовало. Да и вообще удерживать это оружие в руках было довольно проблематично. Цевья под стволом не было. Приемное окно магазина находилось прямо под стволом. И если считать, что за магазин удерживать оружие нельзя, то… за что вообще можно было удерживать MAS 38? За одну только пистолетную рукоятку? Согласитесь, не очень удобно. Причем, подобное же расположение приемника магазина было и на американском «Томпсоне», но там под стволом сначала поставили дополнительную рукоятку, а затем цевье. И никаких проблем с его удержанием никогда не возникало. А тут…
Генерал Джон Томпсон со своим пистолетом-пулеметом. Хорошо видна рукоятка под стволом, отсутствовавшая на французском образце.
Кстати, приемник магазина имел крышку, которая сдвигалась вперед, когда требовалось оружие зарядить. И крышка это хорошо! Она препятствовала попаданию внутрь механизма пыли и грязи. Но крышка, сдвигавшаяся вперед – плохо! Поскольку она опять-таки мешала удерживать оружие левой рукой.
Рукоятка перезаряжания находилась справа и была не связана с затвором, то есть при стрельбе не двигалась. Но… пользоваться ей при отсутствии надежного удержания оружия левой рукой было не очень удобно. Разумнее было расположить ее слева.
Вес MAS 38 оказался небольшим – всего 3,356 г. Темп стрельбы составлял 600 выстр./мин., а скорость пули 350 м/сек, что для такого калибра было явно маловато.
К началу войны с немцами этих ПП произвести в достаточном количестве не успели, более того – армия от первых образцов вообще отказалась (и это неудивительно!) и они все ушли в полицию. Но с началом войны, под треск германских МР-35 и МР-38 прозрение наступило быстро и промышленность немедленно получила крупный заказ. Получило… но оказалась не в состоянии его выполнить! Тогда французы заказали «томпсоны» в США, но они прибыли слишком поздно, чтобы помочь французской армии остановить врага. Но MAS 38 все-таки производился. На заводах, на территории, контролируемой правительством Виши. Причем, не только в годы войны, но и после нее вплоть до 1949 года. С ним французские солдаты воевали в Индокитае, но особых лавров он не сыскал и там и никто его на вооружение так и не принял. Хотя нет – на вооружение кроме французской армии его приняла армия… Германии, где он был стандартизирован под обозначением Maschinenpistole 722(f). Вооружались ими тыловые войска во Франции и части обороны Атлантического вала.
МР-35
Кстати, упомянутый выше германский пистолет-пулемет МР-35 (появившийся как раз в 1935 году) стал своего рода итогом совершенствования МР-18. Магазин переместили на правую сторону, а рукоятку перезаряжания поставили сзади. Получилась полностью закрытая ствольная коробка, куда грязь ну просто никак не могла попасть! И – наряду с чисто немецким качеством изготовления, именно МР-35 привлек внимание… войск СС, одной из особенностей которых было желание во всем отличаться от армии! Вот они и отличались, приняв на вооружение МР-35, выпуск которых в тяжелых, напряженных условиях военного времени продолжался, как пишет об этом Кристофер Шант, вплоть до 1945 года! Вот уж поистине бог кого хочет наказать, того и лишает разума. И, кстати, киношникам это прямой намек – хотите реалистично показать войска СС – вооружайте их не МР-38, а МР-35. Ну хотя бы в форме макетов! Кстати, они до сих пор состоят на вооружении полиции различных южноамериканских «банановых республик». И неудивительно, ведь большинство их деталей точили и фрезеровали из цельных металлических болванок, переводя в стружку целые горы металла!
И неудивительно, что для вооружения массовой армии эпохи тотальных войн сами же немцы МР-35 при всем своем качестве признали неподходящим.
Другим ровесником неудачника «француза» и «немца-эсэсовца» стал «итальянец» — итальянский пистолет-пулемет «Беретта» МАВ 38А. Также был сконструирован в 1935 году. Также принят на вооружение в 1938-ом. Конструктор Туллио Мареньоли. Вроде бы ничего особенного в нем не было: цилиндрическая ствольная коробка, тщательной выделки деревянная ложа с гнездом для вставляемого снизу магазина, перфорированный кожух ствола, рукоятка перезаряжания справа. Вроде бы все как обычно и ничего особенного. Но… главной изюминкой конструкции была… превосходная балансировка. Это оружие было просто приятно держать в руках! Хотя каждый «автомат» доводился вручную, себестоимость изготовления М38А была не слишком высокой, а вот надежность и точность стрельбы, напротив, впечатляли каждого, кто имел дело с этим пистолетом-пулеметом. То есть это было простое, но очень качественное оружие!
«Беретта» МАВ 38/42. Вид справа.
«Беретта» МАВ 38/42. Вид слева.
Когда началась Вторая мировая война, МАВ 38А «модернизировали»: стали делать кожух ствола штампованным и сварным. Но это было единственной данью моде на всемерное упрощение оружия. Большего удалось добиться лишь в 1944 году, когда Италия уже вышла из войны, вернее поделилась на оккупированный союзниками Юг и оккупированный нацистами Север. И вот там-то как раз и начался выпуск «беретты» для германской армии под обозначениями МР 739(i) и МР 738(i) – МАВ 38А и МАВ 38/42. На последней модели укоротили цевье, сняли со ствола перфорированный кожух, а на конце ствола сделали два пропила сразу же за мушкой, чтобы уменьшить подбрасывание ствола вверх при стрельбе. Интересно, что Мареньоли отказался от такого устройства, как переводчик огня. Вместо этого у него было два спусковых крючка – задний для стрельбы очередями и передний для одиночного огня. Огонь велся с открытого затвора. Магазинов почему-то было много: на 10,20,30 и даже 40 патронов.
«Беретта» M38/49 (Modello 4) у бойца 6913-го эскадрона электронной безопасности на учениях DISPLAY DETERMINATION '85.
Забавно, но и у немцев существовал образец пистолета-пулемета, похожий на «Беретту». Вот только появился он в 1941 г. и сконструировал его как раз Хуго Шмайссер, к МР-38 никакого отношения не имеющий. Но зато, учтя пожелания пехоты, он сконструировал MP-41. Который, по сути дела, был гибридом MP28/II – от которого он взял деревянное ложе с прикладом, скобу и спусковой крючок, и MP-40, от которого он позаимствовал ствол и затворную коробку, сам затвор, возвратно-боевую пружину и приемник для магазина. От MP38 и MP40 он отличался еще и тем, что у него было два режима ведения огня: очередями и одиночными выстрелами. Деревянный приклад позволял достичь более высокой точности стрельбы. Но несмотря на это Управление вооружений германской армии MP-41 отклонило, посчитав невыгодным менять МР-40 на МР-41. И, тем не менее, фирма «Хаенель» стала его выпускать, как считается, по заказу Румынии. Кроме этой страны они поставлялись в Хорватию и некоторым другим союзникам Гитлера на Балканах. В германской армии MP-41 официально на вооружении не состоял, но вот в самые последние месяцы войны ими стали вооружать бойцов-фольксштурмистов. Всего фирмой «Хаенель» было произведено 27500 пистолетов-пулеметов M-41. 26000 штук в 1941 г, и в конце 1944 г. еще 1500. Причем производить МР-41 удавалось в количестве 100 пистолетов-пулеметов в сутки, а вот MP-40 – 300. И выходит, что MP-41 был ровно в три раза сложнее для производителя, чем MP-40 и явно не годился для тотальной войны!
МР-41 со снятым магазином.
Трофейные «беретты», что попадали в руки к англо-американским союзникам, пользовались славой надежного и точного оружия, и они охотно применяли их в боях. Хотя, случалось, что солдаты жаловались на недостаточную емкость магазина в тех случаях, если магазины им попадались на 10 и 20 патронов.
Продолжение следует…
Схема внутреннего устройства MAS 38.
Начнем с французского пистолета-пулемета MAS 38, который на предприятии Ст. Этьен начали разрабатывать еще в 1935 году, но при этом постарались максимально «уйти» от конструкции МР-18. И это у создателей данного образца получилось. Получилось «уйти». А вот создать оружие, о котором бы все говорили, как о чем-то впечатляющем, увы, нет. Но тем не менее и этот образец ПП тоже вошел в историю и его вполне можно сравнивать с его главным на то время противником – германским пистолетом-пулеметом «шмайсером» МР-38.
MAS 38
Поскольку оружие делается «от патрона» и именно его характеристиками обеспечивается едва ли не на 50%, то сразу же надо сказать, что выбор французы сделали явно неудачный. Они взяли свой, «национальный» патрон калибра 7,65-мм «Лонг», и это вроде бы было хорошо. Но… патрон оказался маломощным. А кроме того – выпускался только во Франции! А как же экспорт, как же… «бизнес»? Получается, что французы А – или вообще не рассчитывали на продажу этого своего ПП за рубеж, или же Б – почему-то посчитали, что люди их купят прямо с патронами, а еще лучше с лицензией на производство последних у себя дома. Однако кому нужен патрон только под пистолет-пулемет? Да еще довольно-таки слабый.
Интересно, что в конструкции MAS 38 было много оригинальных решений, из которых каждое само по себе было вроде бы и хорошим, но, объединенное в одно целое, они дали в итоге «не совсем то», что ожидалось.
Так, затвор данного пистолета-пулемета имел длинных ход. Длинный ход – это длинная ствольная коробка, а французам хотелось получить компактное оружие. Как быть? Решение нашли быстро. Коробку сделали наклонной, причем переходящей в приклад, и именно в нем разместили возвратную пружину. Красивое с точки зрения техники решение. Но… удар таким прикладом противника по голове мог привести к поломке оружия и починить его собственными силами было уже невозможно. Впрочем, особо-то и брать этот пистолет-пулемет, чтобы оглушить противника было не за что, разве что за ствол, не имевший кожуха и к тому же тонкий и длинный. То есть если он разогревался при стрельбе, то хвататься за него явно не следовало. Да и вообще удерживать это оружие в руках было довольно проблематично. Цевья под стволом не было. Приемное окно магазина находилось прямо под стволом. И если считать, что за магазин удерживать оружие нельзя, то… за что вообще можно было удерживать MAS 38? За одну только пистолетную рукоятку? Согласитесь, не очень удобно. Причем, подобное же расположение приемника магазина было и на американском «Томпсоне», но там под стволом сначала поставили дополнительную рукоятку, а затем цевье. И никаких проблем с его удержанием никогда не возникало. А тут…
Генерал Джон Томпсон со своим пистолетом-пулеметом. Хорошо видна рукоятка под стволом, отсутствовавшая на французском образце.
Кстати, приемник магазина имел крышку, которая сдвигалась вперед, когда требовалось оружие зарядить. И крышка это хорошо! Она препятствовала попаданию внутрь механизма пыли и грязи. Но крышка, сдвигавшаяся вперед – плохо! Поскольку она опять-таки мешала удерживать оружие левой рукой.
Рукоятка перезаряжания находилась справа и была не связана с затвором, то есть при стрельбе не двигалась. Но… пользоваться ей при отсутствии надежного удержания оружия левой рукой было не очень удобно. Разумнее было расположить ее слева.
Вес MAS 38 оказался небольшим – всего 3,356 г. Темп стрельбы составлял 600 выстр./мин., а скорость пули 350 м/сек, что для такого калибра было явно маловато.
К началу войны с немцами этих ПП произвести в достаточном количестве не успели, более того – армия от первых образцов вообще отказалась (и это неудивительно!) и они все ушли в полицию. Но с началом войны, под треск германских МР-35 и МР-38 прозрение наступило быстро и промышленность немедленно получила крупный заказ. Получило… но оказалась не в состоянии его выполнить! Тогда французы заказали «томпсоны» в США, но они прибыли слишком поздно, чтобы помочь французской армии остановить врага. Но MAS 38 все-таки производился. На заводах, на территории, контролируемой правительством Виши. Причем, не только в годы войны, но и после нее вплоть до 1949 года. С ним французские солдаты воевали в Индокитае, но особых лавров он не сыскал и там и никто его на вооружение так и не принял. Хотя нет – на вооружение кроме французской армии его приняла армия… Германии, где он был стандартизирован под обозначением Maschinenpistole 722(f). Вооружались ими тыловые войска во Франции и части обороны Атлантического вала.
МР-35
Кстати, упомянутый выше германский пистолет-пулемет МР-35 (появившийся как раз в 1935 году) стал своего рода итогом совершенствования МР-18. Магазин переместили на правую сторону, а рукоятку перезаряжания поставили сзади. Получилась полностью закрытая ствольная коробка, куда грязь ну просто никак не могла попасть! И – наряду с чисто немецким качеством изготовления, именно МР-35 привлек внимание… войск СС, одной из особенностей которых было желание во всем отличаться от армии! Вот они и отличались, приняв на вооружение МР-35, выпуск которых в тяжелых, напряженных условиях военного времени продолжался, как пишет об этом Кристофер Шант, вплоть до 1945 года! Вот уж поистине бог кого хочет наказать, того и лишает разума. И, кстати, киношникам это прямой намек – хотите реалистично показать войска СС – вооружайте их не МР-38, а МР-35. Ну хотя бы в форме макетов! Кстати, они до сих пор состоят на вооружении полиции различных южноамериканских «банановых республик». И неудивительно, ведь большинство их деталей точили и фрезеровали из цельных металлических болванок, переводя в стружку целые горы металла!
И неудивительно, что для вооружения массовой армии эпохи тотальных войн сами же немцы МР-35 при всем своем качестве признали неподходящим.
Другим ровесником неудачника «француза» и «немца-эсэсовца» стал «итальянец» — итальянский пистолет-пулемет «Беретта» МАВ 38А. Также был сконструирован в 1935 году. Также принят на вооружение в 1938-ом. Конструктор Туллио Мареньоли. Вроде бы ничего особенного в нем не было: цилиндрическая ствольная коробка, тщательной выделки деревянная ложа с гнездом для вставляемого снизу магазина, перфорированный кожух ствола, рукоятка перезаряжания справа. Вроде бы все как обычно и ничего особенного. Но… главной изюминкой конструкции была… превосходная балансировка. Это оружие было просто приятно держать в руках! Хотя каждый «автомат» доводился вручную, себестоимость изготовления М38А была не слишком высокой, а вот надежность и точность стрельбы, напротив, впечатляли каждого, кто имел дело с этим пистолетом-пулеметом. То есть это было простое, но очень качественное оружие!
«Беретта» МАВ 38/42. Вид справа.
«Беретта» МАВ 38/42. Вид слева.
Когда началась Вторая мировая война, МАВ 38А «модернизировали»: стали делать кожух ствола штампованным и сварным. Но это было единственной данью моде на всемерное упрощение оружия. Большего удалось добиться лишь в 1944 году, когда Италия уже вышла из войны, вернее поделилась на оккупированный союзниками Юг и оккупированный нацистами Север. И вот там-то как раз и начался выпуск «беретты» для германской армии под обозначениями МР 739(i) и МР 738(i) – МАВ 38А и МАВ 38/42. На последней модели укоротили цевье, сняли со ствола перфорированный кожух, а на конце ствола сделали два пропила сразу же за мушкой, чтобы уменьшить подбрасывание ствола вверх при стрельбе. Интересно, что Мареньоли отказался от такого устройства, как переводчик огня. Вместо этого у него было два спусковых крючка – задний для стрельбы очередями и передний для одиночного огня. Огонь велся с открытого затвора. Магазинов почему-то было много: на 10,20,30 и даже 40 патронов.
«Беретта» M38/49 (Modello 4) у бойца 6913-го эскадрона электронной безопасности на учениях DISPLAY DETERMINATION '85.
Забавно, но и у немцев существовал образец пистолета-пулемета, похожий на «Беретту». Вот только появился он в 1941 г. и сконструировал его как раз Хуго Шмайссер, к МР-38 никакого отношения не имеющий. Но зато, учтя пожелания пехоты, он сконструировал MP-41. Который, по сути дела, был гибридом MP28/II – от которого он взял деревянное ложе с прикладом, скобу и спусковой крючок, и MP-40, от которого он позаимствовал ствол и затворную коробку, сам затвор, возвратно-боевую пружину и приемник для магазина. От MP38 и MP40 он отличался еще и тем, что у него было два режима ведения огня: очередями и одиночными выстрелами. Деревянный приклад позволял достичь более высокой точности стрельбы. Но несмотря на это Управление вооружений германской армии MP-41 отклонило, посчитав невыгодным менять МР-40 на МР-41. И, тем не менее, фирма «Хаенель» стала его выпускать, как считается, по заказу Румынии. Кроме этой страны они поставлялись в Хорватию и некоторым другим союзникам Гитлера на Балканах. В германской армии MP-41 официально на вооружении не состоял, но вот в самые последние месяцы войны ими стали вооружать бойцов-фольксштурмистов. Всего фирмой «Хаенель» было произведено 27500 пистолетов-пулеметов M-41. 26000 штук в 1941 г, и в конце 1944 г. еще 1500. Причем производить МР-41 удавалось в количестве 100 пистолетов-пулеметов в сутки, а вот MP-40 – 300. И выходит, что MP-41 был ровно в три раза сложнее для производителя, чем MP-40 и явно не годился для тотальной войны!
МР-41 со снятым магазином.
Трофейные «беретты», что попадали в руки к англо-американским союзникам, пользовались славой надежного и точного оружия, и они охотно применяли их в боях. Хотя, случалось, что солдаты жаловались на недостаточную емкость магазина в тех случаях, если магазины им попадались на 10 и 20 патронов.
Продолжение следует…
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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