Гражданское оружие в России. Часть 6. Пневматика: игрушка или оружие?
Пневматические винтовки и пистолеты — это первое «настоящее» оружие, с которым чаще всего знакомится ребёнок. Мы сейчас говорим не о детских пистолетах с пластмассовыми пульками и даже не о пейнтбольном/страйкбольном оружии, а именно о пневматическом оружии, стреляющем свинцовыми пулями или стальными шариками. Многие помнят тиры с ижевскими пневматическими винтовками Иж-22 и Иж-38, достаточно широко распространёнными в бывшем СССР. Для многих это была первая возможность пострелять «железной» пулей, почувствовать тяжесть оружия и запах оружейной смазки. Из этих же винтовок многие, в том числе автор, стреляли на занятиях по начальной военной подготовке в старших классах школы («мелкашки», нарезные винтовки калибра .22 l.r., на тот момент из школ уже давно изъяли).
После развала СССР отрасль получила бурное развитие. В страну хлынула «пневматика» иностранного производства, появились новые образцы отечественного пневматического оружия. Как и в случае с газовым/травматическим оружием, иностранные образцы очень хороши по качеству, но зачастую изготовлены из лёгких сплавов, что ограничивает их мощность и срок активной эксплуатации. Проще говоря силумин лопается. Особенно это относится к пневматическим пистолетам. Отечественное пневматическое оружие сделано из прочной стали, но часто требует доработки напильником «по месту».
Пневматическое оружие можно разделить по способу получения энергии для метания снаряда. В России в основном распространены три варианта – газобаллонная пневматика (на баллончиках с углекислым газом CO2), пружинно-поршневая пневматика, когда зарядка ружья осуществляется механическим перемещением поршня, за счёт перелома ствола или отведения специального рычага, и пневматика с предварительной накачкой (PCP). В России установлено ограничение на калибр (до 4.5 мм) и мощность (до 7,5 Дж) пневматики. При мощности до 3 Дж калибр может быть любым, так как с точки зрения законодательства РФ такая пневматика является не оружием, а «конструктивно схожим» с ним предметом. Пневматическое оружие с мощностью от 7,5 Дж до 25 Дж приобретается по лицензии на охотничье оружие, с прохождением таких же процедур, как и при получении лицензии на приобретение гладкоствольного оружия. Пневматическое оружие в России может быть калибра 4.5, 5.5 и 6.35 мм. Пневматика до 7,5 Дж свободно может приобретаться гражданами России начиная с 18 лет.
Газобаллонная пневматика представлена по большей части пистолетами, коих на рынке присутствует огромное количество. Приобретать газобаллонную пневматику в винтовочном исполнении особого резона нет. По больше части пневматические газобаллонные пистолеты используются для развлекательной стрельбы по мишеням, банкам, бутылкам и прочему. Стоит отметить, что после нескольких громких инцидентов со стрельбой из пневматического оружия по людям, принят, и в настоящее время действует, закон, запрещающий ношение в заряженном состоянии и стрельбу из пневматического оружия, в черте города, вне специально отведённых мест.
Нет смысла подробно рассматривать всё изобилие рынка, выделим несколько моделей. Из отечественных образцов – это пневматическая версия пистолета Макарова «ПМ» – МР-654К. Пневматический ПМ начал выпускаться с конца 90-х годов и за это время разошёлся огромным тиражом.
Изначально больше был похож на модернизированную версию пистолета Макарова – ПММ. Дульная энергия до 3 Дж, магазин на 13 стальных шариков и баллон CO2. В настоящий момент внешний вид больше приближен к оригинальному ПМ. Пистолет изначально полностью стальной, допускает и требует «напиллинг», позволяющий существенно облагородить внешний вид и улучшить характеристики стрельбы. Автор лично видел в начале 2000-х годов доработанный умельцем МР-654К, по внешнему виду практически не отличимый от боевого ПМ.
Из иностранных образцов можно рассмотреть SIG Sauer P320 ASP. Данный пневматический пистолет является точной копией боевого пистолета SIG Sauer M17, принятого на вооружение армией США взамен пистолета Beretta M9. Внешний вид, а также вес, тип ударно-спускового механизма (УСМ) и усилие спуска идентичны боевому образцу. Присутствует имитация отдачи и движения затвора (BlowBack). Вмещает 30 пулек калибра 4.5 мм в магазине конвейерного типа.
Помимо развлечения, это и другое подобное оружие, пригодно для выработки первичных навыков стрельбы, привыкания к массе и габаритам оружия. Некоторые модели пневматического оружия можно использовать для «холощения», т.е. выполнения практических занятий при подготовке по правилам IPSC (практическая стрельба) без непосредственного производства выстрела – перемещение, выхватывание, наведение на цель и т. д.
Из недостатков пневматики на CO2 можно отметить то, что на морозе или при быстром темпе стрельбы (из-за адиабатного расширения) энергия выстрела быстро падает.
На газобаллонных винтовках останавливаться не будем, так как концептуально они ничем от пистолетов не отличаются.
Другая категория пневматического оружия — это пружинно-поршневые винтовки и пистолеты. Впрочем, пистолеты здесь уже приобретают значительные габариты, поэтому будем рассматривать только винтовки. К такой пневматике как раз относятся уже упомянутые «тировые» винтовки Иж-22 и Иж-38.
В настоящий момент классическим олицетворением пружинно-поршневой пневматики отечественного производства можно считать наследницу Иж-22 и Иж-38 – пневматическую винтовку Мр-512. Данная модель относится к «переломкам» – пневматическим винтовкам с взведением путём перелома ствола относительно казённой части оружия.
Изначально дизайн Мр-512 отталкивался от классических моделей, но в дальнейшем появилось много модификаций, в том числе футуристичного дизайна. Дульная энергия по паспорту до 3 Дж. Как и пневматический «ПМ», винтовка Мр-512 является одной из самых тюнингуемых моделей пневматического оружия. В сети Интернет можно найти огромное количество материалов по проведению апгрейда данной винтовки. Низкая стоимость Мр-512 делает её зачастую первым приобретением молодого стрелка.
Помимо безлицензионной, существует версия Мр-512М «Магнум», калибра 5.5 мм и дульной энергией до 25 Дж (на сайте производителя теперь имеет обозначение Мр-513М).
В верхнем ценовом сегменте пружинно-поршневых винтовок одним из лидеров являются винтовки Diana. Возможно самый известный представитель этой марки – модель Diana 54. Официально её мощность находится в границах разрешённых 7,5 Дж. Не знаю, как сейчас, но в начале 2000-х в оружейном магазине автору эту модель предложили в комплекте сразу с двумя пружинами. С первой она соответствовала требованиям законодательства, со второй, по утверждению продавца, мощность выстрела становилась значительно больше, что позволяло полностью раскрыть потенциал данной винтовки.
Возможности лучших представителей пружинно-поршневых винтовок, а также качественно тюнингованных недорогих винтовок, уже позволяют охотиться на мелкую дичь.
Преимущество пружинно-поршневых винтовок состоит в том, что не требуется дополнительный источник воздуха. Пули для пневматических винтовок стоят недорого, после начальных вложений в винтовку и оптический прицел, дальнейшие затраты невелики. Из-за низкой массы и стоимости пуль для пневматики, их можно взять на охоту очень много, поэтому время охоты фактически будет ограничено только выносливостью стрелка.
К недостаткам можно отнести то, что удар массивного поршня приводит к сильным ударным нагрузкам на оптические прицелы, что в свою очередь быстро выводит их из строя. Вследствие этого необходимо аккуратно подходить к выбору «оптики», уточняя её пригодность для применения на пружинно-поршневых винтовках.
Вершиной эволюции пневматики является пневматическое оружие с предварительной накачкой (PCP). В пневматическом оружии с предварительной накачкой энергию пуле придаёт сжатый воздух, предварительно закачиваемый в специальный резервуар. Давление в резервуаре может достигать 300 атмосфер. Закачивать воздух можно несколькими способами – компрессором высокого давления, ручным насосом высокого давления или заправлять на специальных станциях. Стоимость компрессора высокого давления начинается примерно от 20 000 рублей, на китайские модели, без гарантии. Качественное оборудование стоит от 200 000 тысяч рублей. Ручной насос высокого давления требует от стрелка достаточно серьёзных мускульных усилий, стоимость насосов составляет примерно от 5000 рублей. Для хранения сжатого воздуха используют специальные баллоны высокого давления. Необходимо учитывать, что заправленные до 300 атмосфер баллоны со сжатым воздухом представляет серьёзную опасность при неправильном хранении.
Для понимания возможностей PCP оружия начнём с вершины.
Одной из самых мощных пневматических винтовок в мире является Quackenbush калибра 0.458 (11.63 мм). При выстреле пулей весом 32 грамма достигается скорость до 214 м/с и мощность дульной энергии составляет до 650 Дж. Это превышает дульную энергию пистолетного патрона калибра 9х19.
Её затмевает немецкая пневматическая винтовка «Umarex Hammer» калибра .50 (12.7 мм). Дульная энергия составляет умопомрачительные (для пневматики) 955 Дж (максимально до 1030). В отличие от абсолютного большинства конкурентов такого калибра, винтовка является многозарядной и способна сделать 3 выстрела на максимальной мощности. С ней вполне можно охотиться на кабана.
Посмотрели, помечтали и забыли. В России официально продажа этой и других аналогичных по мощности винтовок запрещена законом.
Возникает вопрос, почему мощность отечественной пневматики ограничена величиной в 25 Дж? Скорее всего это сделано с целью не позволить использовать пневматику для браконьерства, поскольку, учитывая тихий звук выстрела, деятельность браконьера с PCP винтовкой сложно обнаружить и отследить. В теории бесшумные и мощные модели PCP пневматики могли бы использоваться и в криминальной среде.
Тем не менее, отечественный рынок PCP винтовок может порадовать широким ассортиментом менее мощных, но куда более универсальных моделей. В России продаётся пневматическое оружие многих компаний, включая такие, как Ataman, Cricket, EDgun, Jager, Kral, Umarex и другие. Стоимость качественных PCP винтовок в среднем составляет от 50 000 до 150 000 рублей.
Одним из наиболее ярких производителей пневматики семейства PCP можно назвать отечественную компанию EDgun. Винтовки серии «Матадор», одни из самых распространённых в мире, выполнены по схеме «буллпап» и продаются в калибрах 4.5, 5.5, 6.5 мм со стволами разной длинны.
PCP винтовки продаются либо по лицензии, с максимальной дульной энергией до 25 Дж, либо как предмет, «конструктивно схожий» с оружием, с ограничением дульной энергии до 3 Дж. По факту большая часть владельцев, после приобретения «конструктивно схожей» винтовки, производят так называемую «раздушку», т.е. внесение конструктивных изменений для повышения максимальной мощности от оружия. Необходимо знать, что данные действия являются незаконными, у владельца, пойманного полицией с «раздушенной» винтовкой, могут быть неприятности, как минимум это приведёт к потере отнюдь не дешёвой винтовки.
У PCP пневматики отсутствуют факторы, негативно влияющие на оптические прицелы, поэтому выбор прицельных приспособлений для неё сильно упрощается
Винтовки PCP часто оснащают глушителями. Поскольку в России глушители запрещены, то официально они называются саунд-модераторами, но суть от этого не изменяется. Выстрел PCP пневматики и так не слишком громкий, существенно уменьшается за счёт применения глушителя-модератора. В результате пневматическая винтовка крупного калибра вполне может сравнится по своим характеристикам с малокалиберной нарезной винтовкой СВ-99 с глушителем, созданной для антитеррористических подразделений российских спецслужб.
Максимальная дульная энергия мощной PCP винтовки после «раздушки», с правильными пулями, по факту может значительно превышать 25 Дж. В сочетании с достаточно массивной пулей калибра 6.35 это позволяет охотиться на небольших животных. Охота с пневматикой сильно отличается от охоты с гладкоствольным ружьём, и даже от охоты с нарезной винтовкой. С одной стороны, низкая дульная энергия требует стрельбы точно по убойным местам дичи, с другой стороны отсутствие отдачи и высокая точность качественных PCP винтовок, позволяют реализовать это на практике. Слабый звука выстрела позволяет не распугивать дичь.
Следует отметить, что законодательно охота с пневматикой окончательно не урегулирована, поэтому необходимо тщательно ознакомиться с правилами того охот хозяйства, где предполагается охота.
Ну и напоследок ещё один интересный представитель пневматического оружия. Его можно назвать частным случаем PCP пневматики – это пневматическое оружие с накачкой патрона – «Brocock Air Cartridge System» (BACS). В данном типе оружия патрон-картридж (Air-Cartridge) включает в себя одновременно компактный резервуар, клапан и пулю. При выстреле боёк открывает клапан, что приводит к производству выстрела. Пневматические патроны можно менять на заправленные, как в обычном оружии. Пустые патроны можно переснарядить и заправить самостоятельно.
Наибольшее распространение получили пневматические револьверы с системой BACS, хотя существовали образцы пистолетов и винтовок этого типа.
Не так давно пневматические револьверы системы BACS можно было приобрести свободно, однако в настоящий момент на территории РФ их реализация не ведётся. Очевидно, что высокая мощность, которую можно получить в данном оружии, в сочетании с компактностью, бесшумностью и возможностью быстрой перезарядки, привели к тому, что компетентные органы перестали выдавать сертификаты на пневматическое оружие системы BACS.
Пневматическая «тировая» винтовка Иж-22
После развала СССР отрасль получила бурное развитие. В страну хлынула «пневматика» иностранного производства, появились новые образцы отечественного пневматического оружия. Как и в случае с газовым/травматическим оружием, иностранные образцы очень хороши по качеству, но зачастую изготовлены из лёгких сплавов, что ограничивает их мощность и срок активной эксплуатации. Проще говоря силумин лопается. Особенно это относится к пневматическим пистолетам. Отечественное пневматическое оружие сделано из прочной стали, но часто требует доработки напильником «по месту».
Пневматическое оружие можно разделить по способу получения энергии для метания снаряда. В России в основном распространены три варианта – газобаллонная пневматика (на баллончиках с углекислым газом CO2), пружинно-поршневая пневматика, когда зарядка ружья осуществляется механическим перемещением поршня, за счёт перелома ствола или отведения специального рычага, и пневматика с предварительной накачкой (PCP). В России установлено ограничение на калибр (до 4.5 мм) и мощность (до 7,5 Дж) пневматики. При мощности до 3 Дж калибр может быть любым, так как с точки зрения законодательства РФ такая пневматика является не оружием, а «конструктивно схожим» с ним предметом. Пневматическое оружие с мощностью от 7,5 Дж до 25 Дж приобретается по лицензии на охотничье оружие, с прохождением таких же процедур, как и при получении лицензии на приобретение гладкоствольного оружия. Пневматическое оружие в России может быть калибра 4.5, 5.5 и 6.35 мм. Пневматика до 7,5 Дж свободно может приобретаться гражданами России начиная с 18 лет.
Газобаллонная пневматика представлена по большей части пистолетами, коих на рынке присутствует огромное количество. Приобретать газобаллонную пневматику в винтовочном исполнении особого резона нет. По больше части пневматические газобаллонные пистолеты используются для развлекательной стрельбы по мишеням, банкам, бутылкам и прочему. Стоит отметить, что после нескольких громких инцидентов со стрельбой из пневматического оружия по людям, принят, и в настоящее время действует, закон, запрещающий ношение в заряженном состоянии и стрельбу из пневматического оружия, в черте города, вне специально отведённых мест.
Нет смысла подробно рассматривать всё изобилие рынка, выделим несколько моделей. Из отечественных образцов – это пневматическая версия пистолета Макарова «ПМ» – МР-654К. Пневматический ПМ начал выпускаться с конца 90-х годов и за это время разошёлся огромным тиражом.
Изначально больше был похож на модернизированную версию пистолета Макарова – ПММ. Дульная энергия до 3 Дж, магазин на 13 стальных шариков и баллон CO2. В настоящий момент внешний вид больше приближен к оригинальному ПМ. Пистолет изначально полностью стальной, допускает и требует «напиллинг», позволяющий существенно облагородить внешний вид и улучшить характеристики стрельбы. Автор лично видел в начале 2000-х годов доработанный умельцем МР-654К, по внешнему виду практически не отличимый от боевого ПМ.
Из иностранных образцов можно рассмотреть SIG Sauer P320 ASP. Данный пневматический пистолет является точной копией боевого пистолета SIG Sauer M17, принятого на вооружение армией США взамен пистолета Beretta M9. Внешний вид, а также вес, тип ударно-спускового механизма (УСМ) и усилие спуска идентичны боевому образцу. Присутствует имитация отдачи и движения затвора (BlowBack). Вмещает 30 пулек калибра 4.5 мм в магазине конвейерного типа.
Пневматический пистолет SIG Sauer P320 ASP
Помимо развлечения, это и другое подобное оружие, пригодно для выработки первичных навыков стрельбы, привыкания к массе и габаритам оружия. Некоторые модели пневматического оружия можно использовать для «холощения», т.е. выполнения практических занятий при подготовке по правилам IPSC (практическая стрельба) без непосредственного производства выстрела – перемещение, выхватывание, наведение на цель и т. д.
Из недостатков пневматики на CO2 можно отметить то, что на морозе или при быстром темпе стрельбы (из-за адиабатного расширения) энергия выстрела быстро падает.
На газобаллонных винтовках останавливаться не будем, так как концептуально они ничем от пистолетов не отличаются.
Другая категория пневматического оружия — это пружинно-поршневые винтовки и пистолеты. Впрочем, пистолеты здесь уже приобретают значительные габариты, поэтому будем рассматривать только винтовки. К такой пневматике как раз относятся уже упомянутые «тировые» винтовки Иж-22 и Иж-38.
В настоящий момент классическим олицетворением пружинно-поршневой пневматики отечественного производства можно считать наследницу Иж-22 и Иж-38 – пневматическую винтовку Мр-512. Данная модель относится к «переломкам» – пневматическим винтовкам с взведением путём перелома ствола относительно казённой части оружия.
Изначально дизайн Мр-512 отталкивался от классических моделей, но в дальнейшем появилось много модификаций, в том числе футуристичного дизайна. Дульная энергия по паспорту до 3 Дж. Как и пневматический «ПМ», винтовка Мр-512 является одной из самых тюнингуемых моделей пневматического оружия. В сети Интернет можно найти огромное количество материалов по проведению апгрейда данной винтовки. Низкая стоимость Мр-512 делает её зачастую первым приобретением молодого стрелка.
Помимо безлицензионной, существует версия Мр-512М «Магнум», калибра 5.5 мм и дульной энергией до 25 Дж (на сайте производителя теперь имеет обозначение Мр-513М).
Пневматическая винтовка Мр-512 в современном дизайне
В верхнем ценовом сегменте пружинно-поршневых винтовок одним из лидеров являются винтовки Diana. Возможно самый известный представитель этой марки – модель Diana 54. Официально её мощность находится в границах разрешённых 7,5 Дж. Не знаю, как сейчас, но в начале 2000-х в оружейном магазине автору эту модель предложили в комплекте сразу с двумя пружинами. С первой она соответствовала требованиям законодательства, со второй, по утверждению продавца, мощность выстрела становилась значительно больше, что позволяло полностью раскрыть потенциал данной винтовки.
Пневматическая винтовка Diana 54
Возможности лучших представителей пружинно-поршневых винтовок, а также качественно тюнингованных недорогих винтовок, уже позволяют охотиться на мелкую дичь.
Преимущество пружинно-поршневых винтовок состоит в том, что не требуется дополнительный источник воздуха. Пули для пневматических винтовок стоят недорого, после начальных вложений в винтовку и оптический прицел, дальнейшие затраты невелики. Из-за низкой массы и стоимости пуль для пневматики, их можно взять на охоту очень много, поэтому время охоты фактически будет ограничено только выносливостью стрелка.
К недостаткам можно отнести то, что удар массивного поршня приводит к сильным ударным нагрузкам на оптические прицелы, что в свою очередь быстро выводит их из строя. Вследствие этого необходимо аккуратно подходить к выбору «оптики», уточняя её пригодность для применения на пружинно-поршневых винтовках.
Вершиной эволюции пневматики является пневматическое оружие с предварительной накачкой (PCP). В пневматическом оружии с предварительной накачкой энергию пуле придаёт сжатый воздух, предварительно закачиваемый в специальный резервуар. Давление в резервуаре может достигать 300 атмосфер. Закачивать воздух можно несколькими способами – компрессором высокого давления, ручным насосом высокого давления или заправлять на специальных станциях. Стоимость компрессора высокого давления начинается примерно от 20 000 рублей, на китайские модели, без гарантии. Качественное оборудование стоит от 200 000 тысяч рублей. Ручной насос высокого давления требует от стрелка достаточно серьёзных мускульных усилий, стоимость насосов составляет примерно от 5000 рублей. Для хранения сжатого воздуха используют специальные баллоны высокого давления. Необходимо учитывать, что заправленные до 300 атмосфер баллоны со сжатым воздухом представляет серьёзную опасность при неправильном хранении.
Для понимания возможностей PCP оружия начнём с вершины.
Одной из самых мощных пневматических винтовок в мире является Quackenbush калибра 0.458 (11.63 мм). При выстреле пулей весом 32 грамма достигается скорость до 214 м/с и мощность дульной энергии составляет до 650 Дж. Это превышает дульную энергию пистолетного патрона калибра 9х19.
Пневматическая PCP винтовка Quackenbush калибра 0.458
Её затмевает немецкая пневматическая винтовка «Umarex Hammer» калибра .50 (12.7 мм). Дульная энергия составляет умопомрачительные (для пневматики) 955 Дж (максимально до 1030). В отличие от абсолютного большинства конкурентов такого калибра, винтовка является многозарядной и способна сделать 3 выстрела на максимальной мощности. С ней вполне можно охотиться на кабана.
Пневматическая PCP винтовка «Umarex Hammer» калибра .50
Посмотрели, помечтали и забыли. В России официально продажа этой и других аналогичных по мощности винтовок запрещена законом.
Возникает вопрос, почему мощность отечественной пневматики ограничена величиной в 25 Дж? Скорее всего это сделано с целью не позволить использовать пневматику для браконьерства, поскольку, учитывая тихий звук выстрела, деятельность браконьера с PCP винтовкой сложно обнаружить и отследить. В теории бесшумные и мощные модели PCP пневматики могли бы использоваться и в криминальной среде.
Тем не менее, отечественный рынок PCP винтовок может порадовать широким ассортиментом менее мощных, но куда более универсальных моделей. В России продаётся пневматическое оружие многих компаний, включая такие, как Ataman, Cricket, EDgun, Jager, Kral, Umarex и другие. Стоимость качественных PCP винтовок в среднем составляет от 50 000 до 150 000 рублей.
Одним из наиболее ярких производителей пневматики семейства PCP можно назвать отечественную компанию EDgun. Винтовки серии «Матадор», одни из самых распространённых в мире, выполнены по схеме «буллпап» и продаются в калибрах 4.5, 5.5, 6.5 мм со стволами разной длинны.
PCP винтовка EDgun Matador R5M
PCP винтовки продаются либо по лицензии, с максимальной дульной энергией до 25 Дж, либо как предмет, «конструктивно схожий» с оружием, с ограничением дульной энергии до 3 Дж. По факту большая часть владельцев, после приобретения «конструктивно схожей» винтовки, производят так называемую «раздушку», т.е. внесение конструктивных изменений для повышения максимальной мощности от оружия. Необходимо знать, что данные действия являются незаконными, у владельца, пойманного полицией с «раздушенной» винтовкой, могут быть неприятности, как минимум это приведёт к потере отнюдь не дешёвой винтовки.
У PCP пневматики отсутствуют факторы, негативно влияющие на оптические прицелы, поэтому выбор прицельных приспособлений для неё сильно упрощается
Винтовки PCP часто оснащают глушителями. Поскольку в России глушители запрещены, то официально они называются саунд-модераторами, но суть от этого не изменяется. Выстрел PCP пневматики и так не слишком громкий, существенно уменьшается за счёт применения глушителя-модератора. В результате пневматическая винтовка крупного калибра вполне может сравнится по своим характеристикам с малокалиберной нарезной винтовкой СВ-99 с глушителем, созданной для антитеррористических подразделений российских спецслужб.
Максимальная дульная энергия мощной PCP винтовки после «раздушки», с правильными пулями, по факту может значительно превышать 25 Дж. В сочетании с достаточно массивной пулей калибра 6.35 это позволяет охотиться на небольших животных. Охота с пневматикой сильно отличается от охоты с гладкоствольным ружьём, и даже от охоты с нарезной винтовкой. С одной стороны, низкая дульная энергия требует стрельбы точно по убойным местам дичи, с другой стороны отсутствие отдачи и высокая точность качественных PCP винтовок, позволяют реализовать это на практике. Слабый звука выстрела позволяет не распугивать дичь.
Следует отметить, что законодательно охота с пневматикой окончательно не урегулирована, поэтому необходимо тщательно ознакомиться с правилами того охот хозяйства, где предполагается охота.
Ну и напоследок ещё один интересный представитель пневматического оружия. Его можно назвать частным случаем PCP пневматики – это пневматическое оружие с накачкой патрона – «Brocock Air Cartridge System» (BACS). В данном типе оружия патрон-картридж (Air-Cartridge) включает в себя одновременно компактный резервуар, клапан и пулю. При выстреле боёк открывает клапан, что приводит к производству выстрела. Пневматические патроны можно менять на заправленные, как в обычном оружии. Пустые патроны можно переснарядить и заправить самостоятельно.
Патрон-картридж (Air-Cartridge)
Наибольшее распространение получили пневматические револьверы с системой BACS, хотя существовали образцы пистолетов и винтовок этого типа.
Пневматические револьверы системы BACS компании «Guno Melcher GmbH & Co»
Не так давно пневматические револьверы системы BACS можно было приобрести свободно, однако в настоящий момент на территории РФ их реализация не ведётся. Очевидно, что высокая мощность, которую можно получить в данном оружии, в сочетании с компактностью, бесшумностью и возможностью быстрой перезарядки, привели к тому, что компетентные органы перестали выдавать сертификаты на пневматическое оружие системы BACS.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- kalashnikov.ru, baikal.kalashnikovgroup.ru, air-gun.ru, edgun.ru
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