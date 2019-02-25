Наша память. Русская императорская армия в Болгарии

Очень много русских знают храм Александра Невского и памятник «Шипка», но здесь я постараюсь дать немного больше описания этим монументальным памятникам.Храм Александра Невского — это соборный храм Болгарского патриархата. Его создание началось в далеком 1882 году. Решение создать памятник светлому подвигу Освобождения, в котором „слились кровь освободителей и кровь освобожденных“, принято болгарским парламентом еще в 1879 году, когда был создан инициативный комитет, а болгарский князь Александр I обратился к болгарскому народу с воззванием собрать средства. В короткий срок собраны 1 900 000 золотых левов, и в 1882 году началось строительство храма.Архитектором храма был выбран выдающийся русский архитектор и скульптор Александр Померанцев, ему ассистировали Александр Смирнов и Александр Яковлев. Имя храма выбрано в признательность болгарского народа к русскому народу, в лице царя-освободителя, чьим духовным покровителем был святой Александр Невский.Храм представляет из собой крестокупольную базилику в неовизантийском стиле, в архитектурном стиле „северный русский ампир“. Общая площадь храма 3 170 кв. метров, высота купола 53 метра. Все колокола отлиты в Москве, из них самый большой весом в 12 тонн, а самый маленький – 10 кг. Общая площадь позолоченных куполов – 700 кв. м., а вес использованного золота – 8,35 кг.Порт Варны, 1906 год. Доставка колоколов для храма Александра НевскогоПо обе стороны главного входа стоят памятные надписи, высеченные в карарском мраморе: „За увековечаване на братската любов и дълбока признателност към великия руски народ, заради Освобождението на България в 1878 г.“; „В увековечивание братской любви и глубочайшей признательности великому русскому народу, освободившему Болгарию в 1878 г.“.Внутренняя отделка храма богата и выполнена из оникса, кальцитового алебастра из Индии (не путать с современным гипсовым!) и нескольких видов мрамора (из Италии, Германии, Бразилии, Марокко).Пол храма покрыт итальянским мрамором в виде мозаик. Сами мозаики сделаны и доставлены из Венеции, а металлическая пластика дверей изготовлена в Мюнхене.Центральный иконостас сделан из итальянского камня – бело-желтый мрамор (Джиало ди Сиена) с колоннами из зеленого мрамора (Верде ди Маре), а верхняя часть из светло-красного мрамора (Чиполино ди Сиена).В конце концов окончательная стоимость храма перевалила за 5 500 000 золотых левов. Ну не запретишь жить прекрасно...Торжества по открытию и освящению храма продолжались с большой торжественностью три дня – 12-14 сентября 1924 года.Во время Второй мировой войны храму был причинен большой урон от бомбардировок Софии авиацией союзников, но после окончания войны он очень быстро был восстановлен в прежнем великолепии.В наши дни храм постоянно реставрируется и обновляется, а весной 2019 году начнется и большая реконструкция околохрамового пространства, на что выделен бюджет в 21 миллион левов (часть денег дает муниципалитет Софии и часть по европейской программе сохранения шедевров искусства). Площадь и сейчас хороша, но пусть сделают еще лучше.В 1920 году на конгрессе болгарских ополченцев возникла идея создать памятник сражениям на Шипке. Средства по традиции были собраны всем болгарским народом, и строительство началось весной 1926 года.Историческая справка. Бои на Шипке начались шипкинским отрядом генерала Николая Столетова, в состав которого входили 5 дружин болгарского ополчения, 3 батальона Брянского 35-го пехотного полка, части 36-го Орловского пехотного полка, 27 орудий – в общей сложности 7 500 человек.Неизвестно, что побудило Сулеймана-паши (слывшего грамотным командиром), который мог обойти Шипкинский перевал и выйти в тыл Дунайской армии (и тогда война могла быть с другим исходом), но он бросил весь свой 27 000 тысячный корпус в лоб шипкинскому отряду.Бои продолжались с июля по сентябрь 1877 года и поэтому называются Шипкинской эпопеей.Погибли больше 3 600 рядовых и офицеров, русских солдат и болгарских ополченцев. В некоторых моментах августовских сражений кончились боеприпасы, и обороняющиеся вели бой только штыками, кидали в наступавших турок камни, бревна и тела своих погибших товарищей.Враг не прошел, а эта битва оказалась решающей, то есть во многом благодаря ей и была выиграна война. Турецкие потери составили около 6 800 тысяч только убитыми.Оборона Шипки. Русский художник Алексей Николаевич Попов (1858-1917).Болгарское ополчение. Идея создания болгарского ополчения принадлежит генерал-майору Ростиславу Фадееву, на основе которой было принято решение о его создании императором Александром II, 13 ноября 1876 года.Многими „авторитетными экспертами“ от истории сегодня высказывается мнение весьма однобокое. Это либо Россия обломала рога Османской империи, либо русские были на подтанцовках. В зависимости от личной русофобии „эксперта“.На самом деле болгары стояли с русскими в одном строю. И точно так же умирали вместе со своими братьями. И также точно шли рука об руку к победе.К началу боевых действий ополчение насчитывало больше 10 000 солдат, в том числе болгар из сегодняшней Украины и Бессарабии. Командующим ополчением назначили генерал-майора Николая Столетова. Ополчение числилось в составе Русской армии, и все служащие имели права русских военнослужащих.В 1876 году жители города Самары сделали знамя, предназначавшееся участникам Апрельского восстания того же года в Болгарии. Восстание потопили в крови, а в 1877 году знамя было вручено болгарскому ополчению и стало первым боевом знаменем болгарской армии. Знамя сохраняется в Военно-историческом музее в Софии.Реконструкция сражений 1877 года и Самарское знамяПраздник 3-го марта. ШипкаПраздник 3-го марта. Шипка. Болгарский президент и Национальная гвардияПамятник на Шипке был торжественно открыт 26 августа 1934 года болгарским царем Борисом III. На торжествах присутствовали больше 100 000 человек, в том числе и ополченцы, сражавшиеся в той битве.Все в Болгарии знают знаменитую фразу из ежедневных рапортов командующего Шипкинскими позициями генерала Радецкого: „На Шипке все спокойно“.Самый грустный факт и трагедия Шипкинской эпопеи: после сражений зимой 1877 года от холода, болезней и лютой зимы на шипкинских позициях погибли больше 9 000 русских солдат.Шипка. Крипта с мраморным саркофагом в котором погребены останки 317 погибших русских солдатИзготовлен по проекту русского архитектора Вокара, а организация строительства была возложена на трех офицеров инженерных войск Одесского военного округа под руководством инженер-полковника Рамбаха.Строительство начинается в 1880 году; памятник открыт уже в 1881 году.Большой русский памятник. Справа виден памятник «Шипка». 1881 годНа передней стороны памятника русский державный герб, Георгиевский крест и регалии.Мраморную плиту с начертанными именами частей, сражавшимся здесь, сделали в итальянском городе Карара, в мастерской мастера Фиаски.Памятник стоит на месте „Железной батареи“ (2-я батарея 9-й артиллерийской бригады), которая сражалась здесь, и турки так и не смогли взять ее позицию.Надпись на плите гласит: „Като лавини се свличаха свирепите турци от насрещните върхове, но тук стоманено твърда ги посрещаше Стоманената батарея“. Перевод: „Как лавина, спускались свирепые турки с соседней высоты, но жестокой сталью встречала их здесь Стальная батарея“.Инициатива строительства храма принадлежит графу Николаю Игнатьеву и Ольге Скобелевой, матери героя войны генерал-майора Михаила Скобелева.Строительство началось в 1885 году и закончилось в середине 1902 года. Средства на строительство собраны в России и в Болгарии.Храм торжественно открылся 27 сентября 1902 года в присутствии русских генералов и множества других почетных гостей. Колокола (самый тяжелый весит 12 тонн) отлиты из артиллерийских гильз, собранных в местах сражений.Храм построен в стиле русских церквей 17-го века, по проекту русского архитектора Антония Осиповича Томишко. Иконостас сделан по проекту профессора Александра Померанцева. На внутренних стенах и в аркадных галереях стоят 34 каменные плиты, на которых золотыми буквами написаны имена 8 491 русских солдат и офицеров, погибших в Освободительной войне.В подземелье храма построена крипта, в которой в 12 каменных саркофагах покоятся останки погибших русских солдат и офицеров.Интересно, что первоначально монастырь и церковь были русской собственностью, но в 1934 году советское правительство предоставило на вечные времена собственность Царству Болгария.Великое множество памятников героям той войны стоят на всей территории Болгарии и напоминают поколениям молодых болгар об истории и о подвиге Русской Императорской армии, обычных русских солдат и офицеров, оставшимся вечно в нашей земле.Времена меняются, геополитика тоже, и все эти годы Болгария и Россия не раз бывали по различные стороны фронта. Сменялись цари и императоры, генеральные секретари и президенты.Но ничто не мешало болгарским правительствам и в первую очередь народу все эти годы строить новые и новые памятники русским солдатам и хранить память о погибших.