Наша память. Русская императорская армия в Болгарии
Храм-памятник. Собор Александра Невского, София
Очень много русских знают храм Александра Невского и памятник «Шипка», но здесь я постараюсь дать немного больше описания этим монументальным памятникам.
Храм Александра Невского — это соборный храм Болгарского патриархата. Его создание началось в далеком 1882 году. Решение создать памятник светлому подвигу Освобождения, в котором „слились кровь освободителей и кровь освобожденных“, принято болгарским парламентом еще в 1879 году, когда был создан инициативный комитет, а болгарский князь Александр I обратился к болгарскому народу с воззванием собрать средства. В короткий срок собраны 1 900 000 золотых левов, и в 1882 году началось строительство храма.
Архитектором храма был выбран выдающийся русский архитектор и скульптор Александр Померанцев, ему ассистировали Александр Смирнов и Александр Яковлев. Имя храма выбрано в признательность болгарского народа к русскому народу, в лице царя-освободителя, чьим духовным покровителем был святой Александр Невский.
Храм представляет из собой крестокупольную базилику в неовизантийском стиле, в архитектурном стиле „северный русский ампир“. Общая площадь храма 3 170 кв. метров, высота купола 53 метра. Все колокола отлиты в Москве, из них самый большой весом в 12 тонн, а самый маленький – 10 кг. Общая площадь позолоченных куполов – 700 кв. м., а вес использованного золота – 8,35 кг.
Порт Варны, 1906 год. Доставка колоколов для храма Александра Невского
По обе стороны главного входа стоят памятные надписи, высеченные в карарском мраморе: „За увековечаване на братската любов и дълбока признателност към великия руски народ, заради Освобождението на България в 1878 г.“; „В увековечивание братской любви и глубочайшей признательности великому русскому народу, освободившему Болгарию в 1878 г.“.
Внутренняя отделка храма богата и выполнена из оникса, кальцитового алебастра из Индии (не путать с современным гипсовым!) и нескольких видов мрамора (из Италии, Германии, Бразилии, Марокко).
Пол храма покрыт итальянским мрамором в виде мозаик. Сами мозаики сделаны и доставлены из Венеции, а металлическая пластика дверей изготовлена в Мюнхене.
Центральный иконостас сделан из итальянского камня – бело-желтый мрамор (Джиало ди Сиена) с колоннами из зеленого мрамора (Верде ди Маре), а верхняя часть из светло-красного мрамора (Чиполино ди Сиена).
В конце концов окончательная стоимость храма перевалила за 5 500 000 золотых левов. Ну не запретишь жить прекрасно...
Торжества по открытию и освящению храма продолжались с большой торжественностью три дня – 12-14 сентября 1924 года.
Во время Второй мировой войны храму был причинен большой урон от бомбардировок Софии авиацией союзников, но после окончания войны он очень быстро был восстановлен в прежнем великолепии.
В наши дни храм постоянно реставрируется и обновляется, а весной 2019 году начнется и большая реконструкция околохрамового пространства, на что выделен бюджет в 21 миллион левов (часть денег дает муниципалитет Софии и часть по европейской программе сохранения шедевров искусства). Площадь и сейчас хороша, но пусть сделают еще лучше.
Памятник на Шипке
В 1920 году на конгрессе болгарских ополченцев возникла идея создать памятник сражениям на Шипке. Средства по традиции были собраны всем болгарским народом, и строительство началось весной 1926 года.
Историческая справка. Бои на Шипке начались шипкинским отрядом генерала Николая Столетова, в состав которого входили 5 дружин болгарского ополчения, 3 батальона Брянского 35-го пехотного полка, части 36-го Орловского пехотного полка, 27 орудий – в общей сложности 7 500 человек.
Неизвестно, что побудило Сулеймана-паши (слывшего грамотным командиром), который мог обойти Шипкинский перевал и выйти в тыл Дунайской армии (и тогда война могла быть с другим исходом), но он бросил весь свой 27 000 тысячный корпус в лоб шипкинскому отряду.
Бои продолжались с июля по сентябрь 1877 года и поэтому называются Шипкинской эпопеей.
Погибли больше 3 600 рядовых и офицеров, русских солдат и болгарских ополченцев. В некоторых моментах августовских сражений кончились боеприпасы, и обороняющиеся вели бой только штыками, кидали в наступавших турок камни, бревна и тела своих погибших товарищей.
Враг не прошел, а эта битва оказалась решающей, то есть во многом благодаря ей и была выиграна война. Турецкие потери составили около 6 800 тысяч только убитыми.
Оборона Шипки. Русский художник Алексей Николаевич Попов (1858-1917).
Болгарское ополчение. Идея создания болгарского ополчения принадлежит генерал-майору Ростиславу Фадееву, на основе которой было принято решение о его создании императором Александром II, 13 ноября 1876 года.
Многими „авторитетными экспертами“ от истории сегодня высказывается мнение весьма однобокое. Это либо Россия обломала рога Османской империи, либо русские были на подтанцовках. В зависимости от личной русофобии „эксперта“.
На самом деле болгары стояли с русскими в одном строю. И точно так же умирали вместе со своими братьями. И также точно шли рука об руку к победе.
К началу боевых действий ополчение насчитывало больше 10 000 солдат, в том числе болгар из сегодняшней Украины и Бессарабии. Командующим ополчением назначили генерал-майора Николая Столетова. Ополчение числилось в составе Русской армии, и все служащие имели права русских военнослужащих.
В 1876 году жители города Самары сделали знамя, предназначавшееся участникам Апрельского восстания того же года в Болгарии. Восстание потопили в крови, а в 1877 году знамя было вручено болгарскому ополчению и стало первым боевом знаменем болгарской армии. Знамя сохраняется в Военно-историческом музее в Софии.
Реконструкция сражений 1877 года и Самарское знамя
Праздник 3-го марта. Шипка
Праздник 3-го марта. Шипка. Болгарский президент и Национальная гвардия
Памятник на Шипке был торжественно открыт 26 августа 1934 года болгарским царем Борисом III. На торжествах присутствовали больше 100 000 человек, в том числе и ополченцы, сражавшиеся в той битве.
Все в Болгарии знают знаменитую фразу из ежедневных рапортов командующего Шипкинскими позициями генерала Радецкого: „На Шипке все спокойно“.
Самый грустный факт и трагедия Шипкинской эпопеи: после сражений зимой 1877 года от холода, болезней и лютой зимы на шипкинских позициях погибли больше 9 000 русских солдат.
Шипка. Крипта с мраморным саркофагом в котором погребены останки 317 погибших русских солдат
Большой русский памятник. Шипка
Изготовлен по проекту русского архитектора Вокара, а организация строительства была возложена на трех офицеров инженерных войск Одесского военного округа под руководством инженер-полковника Рамбаха.
Строительство начинается в 1880 году; памятник открыт уже в 1881 году.
Большой русский памятник. Справа виден памятник «Шипка». 1881 год
На передней стороны памятника русский державный герб, Георгиевский крест и регалии.
Мраморную плиту с начертанными именами частей, сражавшимся здесь, сделали в итальянском городе Карара, в мастерской мастера Фиаски.
Памятник стоит на месте „Железной батареи“ (2-я батарея 9-й артиллерийской бригады), которая сражалась здесь, и турки так и не смогли взять ее позицию.
Надпись на плите гласит: „Като лавини се свличаха свирепите турци от насрещните върхове, но тук стоманено твърда ги посрещаше Стоманената батарея“. Перевод: „Как лавина, спускались свирепые турки с соседней высоты, но жестокой сталью встречала их здесь Стальная батарея“.
Храм Рождества Христова, город Шипка
Инициатива строительства храма принадлежит графу Николаю Игнатьеву и Ольге Скобелевой, матери героя войны генерал-майора Михаила Скобелева.
Строительство началось в 1885 году и закончилось в середине 1902 года. Средства на строительство собраны в России и в Болгарии.
Храм торжественно открылся 27 сентября 1902 года в присутствии русских генералов и множества других почетных гостей. Колокола (самый тяжелый весит 12 тонн) отлиты из артиллерийских гильз, собранных в местах сражений.
Храм построен в стиле русских церквей 17-го века, по проекту русского архитектора Антония Осиповича Томишко. Иконостас сделан по проекту профессора Александра Померанцева. На внутренних стенах и в аркадных галереях стоят 34 каменные плиты, на которых золотыми буквами написаны имена 8 491 русских солдат и офицеров, погибших в Освободительной войне.
В подземелье храма построена крипта, в которой в 12 каменных саркофагах покоятся останки погибших русских солдат и офицеров.
Интересно, что первоначально монастырь и церковь были русской собственностью, но в 1934 году советское правительство предоставило на вечные времена собственность Царству Болгария.
Великое множество памятников героям той войны стоят на всей территории Болгарии и напоминают поколениям молодых болгар об истории и о подвиге Русской Императорской армии, обычных русских солдат и офицеров, оставшимся вечно в нашей земле.
Времена меняются, геополитика тоже, и все эти годы Болгария и Россия не раз бывали по различные стороны фронта. Сменялись цари и императоры, генеральные секретари и президенты.
Но ничто не мешало болгарским правительствам и в первую очередь народу все эти годы строить новые и новые памятники русским солдатам и хранить память о погибших.
Очень много русских знают храм Александра Невского и памятник «Шипка», но здесь я постараюсь дать немного больше описания этим монументальным памятникам.
Храм Александра Невского — это соборный храм Болгарского патриархата. Его создание началось в далеком 1882 году. Решение создать памятник светлому подвигу Освобождения, в котором „слились кровь освободителей и кровь освобожденных“, принято болгарским парламентом еще в 1879 году, когда был создан инициативный комитет, а болгарский князь Александр I обратился к болгарскому народу с воззванием собрать средства. В короткий срок собраны 1 900 000 золотых левов, и в 1882 году началось строительство храма.
Архитектором храма был выбран выдающийся русский архитектор и скульптор Александр Померанцев, ему ассистировали Александр Смирнов и Александр Яковлев. Имя храма выбрано в признательность болгарского народа к русскому народу, в лице царя-освободителя, чьим духовным покровителем был святой Александр Невский.
Храм представляет из собой крестокупольную базилику в неовизантийском стиле, в архитектурном стиле „северный русский ампир“. Общая площадь храма 3 170 кв. метров, высота купола 53 метра. Все колокола отлиты в Москве, из них самый большой весом в 12 тонн, а самый маленький – 10 кг. Общая площадь позолоченных куполов – 700 кв. м., а вес использованного золота – 8,35 кг.
Порт Варны, 1906 год. Доставка колоколов для храма Александра Невского
По обе стороны главного входа стоят памятные надписи, высеченные в карарском мраморе: „За увековечаване на братската любов и дълбока признателност към великия руски народ, заради Освобождението на България в 1878 г.“; „В увековечивание братской любви и глубочайшей признательности великому русскому народу, освободившему Болгарию в 1878 г.“.
Внутренняя отделка храма богата и выполнена из оникса, кальцитового алебастра из Индии (не путать с современным гипсовым!) и нескольких видов мрамора (из Италии, Германии, Бразилии, Марокко).
Пол храма покрыт итальянским мрамором в виде мозаик. Сами мозаики сделаны и доставлены из Венеции, а металлическая пластика дверей изготовлена в Мюнхене.
Центральный иконостас сделан из итальянского камня – бело-желтый мрамор (Джиало ди Сиена) с колоннами из зеленого мрамора (Верде ди Маре), а верхняя часть из светло-красного мрамора (Чиполино ди Сиена).
В конце концов окончательная стоимость храма перевалила за 5 500 000 золотых левов. Ну не запретишь жить прекрасно...
Торжества по открытию и освящению храма продолжались с большой торжественностью три дня – 12-14 сентября 1924 года.
Во время Второй мировой войны храму был причинен большой урон от бомбардировок Софии авиацией союзников, но после окончания войны он очень быстро был восстановлен в прежнем великолепии.
В наши дни храм постоянно реставрируется и обновляется, а весной 2019 году начнется и большая реконструкция околохрамового пространства, на что выделен бюджет в 21 миллион левов (часть денег дает муниципалитет Софии и часть по европейской программе сохранения шедевров искусства). Площадь и сейчас хороша, но пусть сделают еще лучше.
Памятник на Шипке
В 1920 году на конгрессе болгарских ополченцев возникла идея создать памятник сражениям на Шипке. Средства по традиции были собраны всем болгарским народом, и строительство началось весной 1926 года.
Историческая справка. Бои на Шипке начались шипкинским отрядом генерала Николая Столетова, в состав которого входили 5 дружин болгарского ополчения, 3 батальона Брянского 35-го пехотного полка, части 36-го Орловского пехотного полка, 27 орудий – в общей сложности 7 500 человек.
Неизвестно, что побудило Сулеймана-паши (слывшего грамотным командиром), который мог обойти Шипкинский перевал и выйти в тыл Дунайской армии (и тогда война могла быть с другим исходом), но он бросил весь свой 27 000 тысячный корпус в лоб шипкинскому отряду.
Бои продолжались с июля по сентябрь 1877 года и поэтому называются Шипкинской эпопеей.
Погибли больше 3 600 рядовых и офицеров, русских солдат и болгарских ополченцев. В некоторых моментах августовских сражений кончились боеприпасы, и обороняющиеся вели бой только штыками, кидали в наступавших турок камни, бревна и тела своих погибших товарищей.
Враг не прошел, а эта битва оказалась решающей, то есть во многом благодаря ей и была выиграна война. Турецкие потери составили около 6 800 тысяч только убитыми.
Оборона Шипки. Русский художник Алексей Николаевич Попов (1858-1917).
Болгарское ополчение. Идея создания болгарского ополчения принадлежит генерал-майору Ростиславу Фадееву, на основе которой было принято решение о его создании императором Александром II, 13 ноября 1876 года.
Многими „авторитетными экспертами“ от истории сегодня высказывается мнение весьма однобокое. Это либо Россия обломала рога Османской империи, либо русские были на подтанцовках. В зависимости от личной русофобии „эксперта“.
На самом деле болгары стояли с русскими в одном строю. И точно так же умирали вместе со своими братьями. И также точно шли рука об руку к победе.
К началу боевых действий ополчение насчитывало больше 10 000 солдат, в том числе болгар из сегодняшней Украины и Бессарабии. Командующим ополчением назначили генерал-майора Николая Столетова. Ополчение числилось в составе Русской армии, и все служащие имели права русских военнослужащих.
В 1876 году жители города Самары сделали знамя, предназначавшееся участникам Апрельского восстания того же года в Болгарии. Восстание потопили в крови, а в 1877 году знамя было вручено болгарскому ополчению и стало первым боевом знаменем болгарской армии. Знамя сохраняется в Военно-историческом музее в Софии.
Реконструкция сражений 1877 года и Самарское знамя
Праздник 3-го марта. Шипка
Праздник 3-го марта. Шипка. Болгарский президент и Национальная гвардия
Памятник на Шипке был торжественно открыт 26 августа 1934 года болгарским царем Борисом III. На торжествах присутствовали больше 100 000 человек, в том числе и ополченцы, сражавшиеся в той битве.
Все в Болгарии знают знаменитую фразу из ежедневных рапортов командующего Шипкинскими позициями генерала Радецкого: „На Шипке все спокойно“.
Самый грустный факт и трагедия Шипкинской эпопеи: после сражений зимой 1877 года от холода, болезней и лютой зимы на шипкинских позициях погибли больше 9 000 русских солдат.
Шипка. Крипта с мраморным саркофагом в котором погребены останки 317 погибших русских солдат
Большой русский памятник. Шипка
Изготовлен по проекту русского архитектора Вокара, а организация строительства была возложена на трех офицеров инженерных войск Одесского военного округа под руководством инженер-полковника Рамбаха.
Строительство начинается в 1880 году; памятник открыт уже в 1881 году.
Большой русский памятник. Справа виден памятник «Шипка». 1881 год
На передней стороны памятника русский державный герб, Георгиевский крест и регалии.
Мраморную плиту с начертанными именами частей, сражавшимся здесь, сделали в итальянском городе Карара, в мастерской мастера Фиаски.
Памятник стоит на месте „Железной батареи“ (2-я батарея 9-й артиллерийской бригады), которая сражалась здесь, и турки так и не смогли взять ее позицию.
Надпись на плите гласит: „Като лавини се свличаха свирепите турци от насрещните върхове, но тук стоманено твърда ги посрещаше Стоманената батарея“. Перевод: „Как лавина, спускались свирепые турки с соседней высоты, но жестокой сталью встречала их здесь Стальная батарея“.
Храм Рождества Христова, город Шипка
Инициатива строительства храма принадлежит графу Николаю Игнатьеву и Ольге Скобелевой, матери героя войны генерал-майора Михаила Скобелева.
Строительство началось в 1885 году и закончилось в середине 1902 года. Средства на строительство собраны в России и в Болгарии.
Храм торжественно открылся 27 сентября 1902 года в присутствии русских генералов и множества других почетных гостей. Колокола (самый тяжелый весит 12 тонн) отлиты из артиллерийских гильз, собранных в местах сражений.
Храм построен в стиле русских церквей 17-го века, по проекту русского архитектора Антония Осиповича Томишко. Иконостас сделан по проекту профессора Александра Померанцева. На внутренних стенах и в аркадных галереях стоят 34 каменные плиты, на которых золотыми буквами написаны имена 8 491 русских солдат и офицеров, погибших в Освободительной войне.
В подземелье храма построена крипта, в которой в 12 каменных саркофагах покоятся останки погибших русских солдат и офицеров.
Интересно, что первоначально монастырь и церковь были русской собственностью, но в 1934 году советское правительство предоставило на вечные времена собственность Царству Болгария.
Великое множество памятников героям той войны стоят на всей территории Болгарии и напоминают поколениям молодых болгар об истории и о подвиге Русской Императорской армии, обычных русских солдат и офицеров, оставшимся вечно в нашей земле.
Времена меняются, геополитика тоже, и все эти годы Болгария и Россия не раз бывали по различные стороны фронта. Сменялись цари и императоры, генеральные секретари и президенты.
Но ничто не мешало болгарским правительствам и в первую очередь народу все эти годы строить новые и новые памятники русским солдатам и хранить память о погибших.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter