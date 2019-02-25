"Восхождение десяти тысяч". Невероятный поход греческих воинов

Сегодня, 05:02

Ксенофонт, памятник в Вене

Ксенофонт, Анабасис, российское издание

Ксенофонт, Анабасис, оксфордское издание

Ксенофонт, Анабасис, турецкое издание

Дарий II

Изображение Артаксеркса II, гробница в Персеполисе

Бегущий гоплит, античная статуэтка из Додоны

Персидская боевая колесница

Воины битвы при Кунаксе, рисунок Richard Scollins

Атака персидской колесницы с косами. Рисунок Андре Кастеня (1898—1899 г.г.)

Греческие воины в битве при Кунаксе

Персидские воины в битве при Кунаксе

Серебряная тетрадрахма Милета (411 г. до н. э.) с изображением персидского сатрапа Тиссаферна