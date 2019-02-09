Это Спарта! Часть II

Тарент на карте

Монета города Тарент, IV век до н.э.

Мраморная статуя гоплита. V век до н.э. Археологический музей Спарты, Греция

«Ведь каждый воин, опасаясь за свою незащищенную сторону, старается сколь возможно прикрыться щитом своего товарища справа, и думает, что чем плотнее сомкнуты ряды, тем безопаснее его положение»

Жан-Жак ле Барбье, Спартанка вручает щит своему сыну

«Это заведено у них не по религиозному обычаю, а для того, чтобы в такт музыке маршировать в ногу и чтобы не ломался боевой строй»

Спартанские воины, идущие в бой, и флейтист рисунок с коринфской вазы, VII в. до н.э.

Дарий I



[center]Персидские воины

Рельефное изображение головы и плеч персидского лучника времен правления Ксеркса I

Ксеркс I

«Так у селения Альпены за Фермопилами есть проезжая дорога только для одной повозки… На Западе от Фермопил поднимется недоступная, обрывистая и высокая гора, простирающаяся до Эты. На востоке же проход подходит непосредственно к морю и болоту. В ущелье этом построена стена, а в ней когда-то были ворота… Эллины решили теперь восстановить эту стену и этим преградить варвару путь в Элладу».

«Эллинские силы состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинейцев (по 500 тех и других), 120 человек из Орхомена в Аркадии и 1000 из остальной Аркадии, Затем из Коринфа 400, из Флиунта 200 и 80 из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии был0 700 феспийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунтских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев».

Памятник в Фермопилах

Памятный знак в Фермопилах

Павсаний, бюст

Пелопонесский и Делосский союзы

Перикл, сын Ксантиппа, афинянин, римская мраморная копия с греческого оригинала

Алкивиад, бюст

Лисандр

Пьер Жан Давид д’Анже, Смерть Эпаминонда, рельеф

Пирр, бюст из палаццо Питти, Флоренция

Македония, Этолийский и Ахейский союзы

Мистра, церковь Митрополи

Современная Спарта

Современная Спарта, археологический музей

Современная Спарта, зал археологического музея