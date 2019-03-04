«Пулемёт с моторчиком». Несомненная удача российских конструкторов
Список моделей российских боевых роботов совсем недавно пополнился новым образцом. Разработчик, на сей раз Фонд перспективных технологий, показал видео нового боевого робота "Маркер". Новая машина уже покаталась по зимнему полигону и постреляла по мишеням. Разбору этой разработки мы и посвятим эту статью.
Боевой робот "Маркер". Фото зеркальное. В действительности пулемет расположен в правой, а гранатометы — в левой части боевого модуля
Кадр из видеоролика, на котором хорошо виден боевой модуль робота
Первое, что нужно отметить, так это то, что конструкторы и разработчики явно читали "Военное обозрение", в частности, мои статьи, посвященные критике предыдущих образцов ("Соратник") и рассмотрению того, что нужно для боевых роботов этого типа.
Во всяком случае, "Маркер" изжил многие недостатки предыдущих моделей. Далее, разработчики новой модели, понимая, что их машина не останется без внимания, сразу оговорились, что это экспериментальная модель, предназначенная для демонстрации технологии, а также не представили пока никаких тактико-технических характеристик. Что ж, никто не любит критики.
Впрочем, в отношении этой машины стоит сразу сказать, что критиковать в ней особо нечего, и на мой взгляд, это лучшая машина в номинации "пулемет с моторчиком". Даже более того, при некоторой, сравнительно несложной модификации, не затрагивающей конструкцию в целом, она может быть доведена до образца, пригодного для боя.
Несомненные достоинства
Первое достоинство — это корпус "Маркера". Конструкторы сделали робота приземистым. Судя по кадрам короткого видео, корпус бойцу примерно до пояса, то есть его высота вряд ли превышает 120 см. Вместе с боевым модулем робот бойцу примерно по плечи (может, чуть выше), то есть высота машины составляет около 160 см. Ширина корпуса, насколько можно судить по видео, также около 160 см, может быть, чуть больше.
Это сразу выдвигает "Маркер" в разряд машин, наиболее пригодных к бою, поскольку в столь компактную и приземистую машину весьма трудно попасть, ее легко замаскировать, да и вообще, она малозаметна на поле боя, особенно при наличии растительности.
Второе достоинство — расположение верхнего и нижнего лобовых листов под большими углами, что резко увеличивает пулестойкость корпуса даже при довольно слабом бронировании. Оставлен лишь небольшой вертикальный лоб (высотой около 10 см), что вполне допустимо. При необходимости можно конструкцию лобовой части машины модифицировать, убрав этот лоб совсем, например, путем установки дополнительного нижнего броневого листа.
Третье достоинство: конструкторы избавились от выступающего направляющего колеса гусеницы, что было серьезным недостатком предыдущих моделей. Конструкция корпуса допускает дополнительную защиту направляющего колеса установкой бронелиста или усиления корпуса накладкой.
Четвертое достоинство — применение штатного вооружения: 12,7-мм пулемета "Утес" и блока для двух РПГ-26. Причем блок оснащен захватами, которые позволяют сбрасывать тубус использованного гранатомета, а также позволяют быстро установить на него новый гранатомет. Сзади на робота можно установить крепления для нескольких РПГ в качестве возимого боезапаса.
Пятое достоинство — дистанционное управление боевым модулем при помощи прицельного прибора, установленного на автомате бойца. Этот момент вызвал многочисленные усмешки, когда модуль на видео повернулся в сторону бойца и ствол пулемета оказался направлен ему в спину. Мол, так и самого себя можно подстрелить. На мой же взгляд, это остроумная идея, весьма ценная в условиях боя. При огневом контакте с противником боец вряд ли будет стоять во весь рост перед роботом. Скорее, он будет управлять роботом лежа, отползет вперед него на 20-30 метров, и из укрытия будет управлять огнем боевого робота, который будет стрелять из пулемета поверх него. На мой взгляд, такой способ управления наиболее простой, наиболее подходящий к боевым условиям, интуитивно понятный и не требующий специального обучения оператора. К тому же оператор сам может принимать участие в бою.
Так что у "Маркера" достаточно достоинств, чтобы признать его наиболее удачной машиной этого типа.
Некоторые модификации
Судя по всему, "Маркер" в представленном виде не имеет бронирования. Так можно судить по внешнему облику. Но это вовсе не означает, что машина не имеет никакой защиты. Бронелисты, защищающие наиболее важные узлы машины, могут располагаться внутри корпуса, внутренний объем которого ужат до самого возможного минимума. В сущности, для того чтобы защитить двигатель, трансмиссию, топливные баки и блок электроники, требуется смонтированный внутри корпуса своего рода броневой ящик, толщина которого вполне может достигать 10-12 мм. Даже если этого нет, то конструкция корпуса вполне допускает установку внешних экранов из стальной, текстолитовой или композитной брони.
Далее, боевой модуль на экспериментальном образце сделан по самому минимуму и, видимо, ничем не защищен. Однако вполне возможно установить бронещиток, защищающий поворотный механизм, пулемет и приборы. При желании можно сделать для боевого модуля бронированную полубашню.
Пока не защищена и камера переднего обзора, установленная на нижнем лобовом листе. Но и ее не так трудно закрыть броневой маской с триплексом.
Некоторым недостатком является отсутствие панорамных камер обзора, которые существенно улучшают разведывательные возможности боевого робота. По всей видимости, разработчики старались быстрее представить машину на испытания и потому отнесли этот момент к категории второстепенных. Тем не менее, можно установить телескопическую штангу с камерой кругового обзора на левой стороне боевого модуля, рядом с пулеметом, напротив антенны, размещенной с правой стороны боевого модуля.
Таким образом, модификации, превращающие "Маркер" из экспериментальной во вполне боевую машину, сравнительно невелики и могут быть произведены достаточно быстро.
Самый серьезный на сегодняшний момент вопрос состоит в том, какие у "Маркера" реальный запас хода, скорость движения и эксплуатационный ресурс. Эти сведения можно получить только опытным путем, в ходе специальных испытаний техники на износ. Отсюда последует ответ на очень важный для боевого применения вопрос: хватит ли у робота запаса хода и эксплуатационного ресурса, чтобы своим ходом следовать в одной колонне вместе с остальной боевой техникой, положенной мотострелковому подразделению, а потом еще участвовать в бою?
Если хватает, и это доказано испытаниями, то "Маркер" будет стоять в полушаге от принятия на вооружение.
Это очень важный вопрос. Дело в том, что по своим возможностям "Маркер" вполне встраивается в структуру мотострелковой роты. Просматривается два варианта. Первый: придать каждому взводу по одному роботу (с расчетом из двух человек: оператор-стрелок и оператор-механик) в качестве средства усиления в распоряжении командира взвода. В этом виде робот заменяет расчет ПКМ в подчинении комвзвода. Замена ощутимо усиливает взвод, поскольку командир получает высокомобильное средство разведки и огневое средство, заменяющее расчет пулемета и по крайней мере одного гранатометчика. "Утес" или другой крупнокалиберный пулемет — веский аргумент, позволяющий бороться с легкобронированной техникой, подавлять и уничтожать огневые точки.
Второй: сформировать в составе мотострелковой роты роботопулеметный взвод в составе: 3 БМП, 8 роботов и 16 человек расчетов, всего во взводе 21 человек. Гусеничных роботов целесообразнее придавать мотострелковым ротам на БМП, что облегчает их обслуживание и возможный ремонт. За каждым БМП идет три робота, их расчеты занимают места десанта, еще два робота с расчетами следуют за командирским БМП и находятся в его распоряжении. Взвод может действовать самостоятельно или же придаваться другим взводам в роте в качестве средства усиления. В итоге мотострелковая рота получает 8 самоходных крупнокалиберных пулеметов, что резко увеличивает ее огневую мощь.
Это становится возможным, если боевой робот может самостоятельно двигаться в колонне бронетехники мотострелковой роты и его запаса хода и ресурса хватает на все перемещения и участие в бою. Робота, которому требуется транспортер для перевозки, весьма трудно включить в имеющуюся мотострелковую роту, поскольку она оказывалась бы перегруженной техникой. Если же робот в состоянии двигаться сам, то эта проблема отпадает.
В общем, как ы видим, если разработчики прислушиваются к критике и учитывают высказанные соображения, то довольно быстро получается машина, в очень большой степени пригодная к бою. Если разработчики "Маркера" проведут указанные выше модификации и испытания, то уже через год или полтора у нас уже будет образец боевого робота, который можно принять на вооружение и включить в состав боевой техники мотострелковых подразделений.
Боевой робот "Маркер". Фото зеркальное. В действительности пулемет расположен в правой, а гранатометы — в левой части боевого модуля
Кадр из видеоролика, на котором хорошо виден боевой модуль робота
Первое, что нужно отметить, так это то, что конструкторы и разработчики явно читали "Военное обозрение", в частности, мои статьи, посвященные критике предыдущих образцов ("Соратник") и рассмотрению того, что нужно для боевых роботов этого типа.
Во всяком случае, "Маркер" изжил многие недостатки предыдущих моделей. Далее, разработчики новой модели, понимая, что их машина не останется без внимания, сразу оговорились, что это экспериментальная модель, предназначенная для демонстрации технологии, а также не представили пока никаких тактико-технических характеристик. Что ж, никто не любит критики.
Впрочем, в отношении этой машины стоит сразу сказать, что критиковать в ней особо нечего, и на мой взгляд, это лучшая машина в номинации "пулемет с моторчиком". Даже более того, при некоторой, сравнительно несложной модификации, не затрагивающей конструкцию в целом, она может быть доведена до образца, пригодного для боя.
Несомненные достоинства
Первое достоинство — это корпус "Маркера". Конструкторы сделали робота приземистым. Судя по кадрам короткого видео, корпус бойцу примерно до пояса, то есть его высота вряд ли превышает 120 см. Вместе с боевым модулем робот бойцу примерно по плечи (может, чуть выше), то есть высота машины составляет около 160 см. Ширина корпуса, насколько можно судить по видео, также около 160 см, может быть, чуть больше.
Это сразу выдвигает "Маркер" в разряд машин, наиболее пригодных к бою, поскольку в столь компактную и приземистую машину весьма трудно попасть, ее легко замаскировать, да и вообще, она малозаметна на поле боя, особенно при наличии растительности.
Второе достоинство — расположение верхнего и нижнего лобовых листов под большими углами, что резко увеличивает пулестойкость корпуса даже при довольно слабом бронировании. Оставлен лишь небольшой вертикальный лоб (высотой около 10 см), что вполне допустимо. При необходимости можно конструкцию лобовой части машины модифицировать, убрав этот лоб совсем, например, путем установки дополнительного нижнего броневого листа.
Третье достоинство: конструкторы избавились от выступающего направляющего колеса гусеницы, что было серьезным недостатком предыдущих моделей. Конструкция корпуса допускает дополнительную защиту направляющего колеса установкой бронелиста или усиления корпуса накладкой.
Четвертое достоинство — применение штатного вооружения: 12,7-мм пулемета "Утес" и блока для двух РПГ-26. Причем блок оснащен захватами, которые позволяют сбрасывать тубус использованного гранатомета, а также позволяют быстро установить на него новый гранатомет. Сзади на робота можно установить крепления для нескольких РПГ в качестве возимого боезапаса.
Пятое достоинство — дистанционное управление боевым модулем при помощи прицельного прибора, установленного на автомате бойца. Этот момент вызвал многочисленные усмешки, когда модуль на видео повернулся в сторону бойца и ствол пулемета оказался направлен ему в спину. Мол, так и самого себя можно подстрелить. На мой же взгляд, это остроумная идея, весьма ценная в условиях боя. При огневом контакте с противником боец вряд ли будет стоять во весь рост перед роботом. Скорее, он будет управлять роботом лежа, отползет вперед него на 20-30 метров, и из укрытия будет управлять огнем боевого робота, который будет стрелять из пулемета поверх него. На мой взгляд, такой способ управления наиболее простой, наиболее подходящий к боевым условиям, интуитивно понятный и не требующий специального обучения оператора. К тому же оператор сам может принимать участие в бою.
Так что у "Маркера" достаточно достоинств, чтобы признать его наиболее удачной машиной этого типа.
Некоторые модификации
Судя по всему, "Маркер" в представленном виде не имеет бронирования. Так можно судить по внешнему облику. Но это вовсе не означает, что машина не имеет никакой защиты. Бронелисты, защищающие наиболее важные узлы машины, могут располагаться внутри корпуса, внутренний объем которого ужат до самого возможного минимума. В сущности, для того чтобы защитить двигатель, трансмиссию, топливные баки и блок электроники, требуется смонтированный внутри корпуса своего рода броневой ящик, толщина которого вполне может достигать 10-12 мм. Даже если этого нет, то конструкция корпуса вполне допускает установку внешних экранов из стальной, текстолитовой или композитной брони.
Далее, боевой модуль на экспериментальном образце сделан по самому минимуму и, видимо, ничем не защищен. Однако вполне возможно установить бронещиток, защищающий поворотный механизм, пулемет и приборы. При желании можно сделать для боевого модуля бронированную полубашню.
Пока не защищена и камера переднего обзора, установленная на нижнем лобовом листе. Но и ее не так трудно закрыть броневой маской с триплексом.
Некоторым недостатком является отсутствие панорамных камер обзора, которые существенно улучшают разведывательные возможности боевого робота. По всей видимости, разработчики старались быстрее представить машину на испытания и потому отнесли этот момент к категории второстепенных. Тем не менее, можно установить телескопическую штангу с камерой кругового обзора на левой стороне боевого модуля, рядом с пулеметом, напротив антенны, размещенной с правой стороны боевого модуля.
Таким образом, модификации, превращающие "Маркер" из экспериментальной во вполне боевую машину, сравнительно невелики и могут быть произведены достаточно быстро.
Самый серьезный на сегодняшний момент вопрос состоит в том, какие у "Маркера" реальный запас хода, скорость движения и эксплуатационный ресурс. Эти сведения можно получить только опытным путем, в ходе специальных испытаний техники на износ. Отсюда последует ответ на очень важный для боевого применения вопрос: хватит ли у робота запаса хода и эксплуатационного ресурса, чтобы своим ходом следовать в одной колонне вместе с остальной боевой техникой, положенной мотострелковому подразделению, а потом еще участвовать в бою?
Если хватает, и это доказано испытаниями, то "Маркер" будет стоять в полушаге от принятия на вооружение.
Это очень важный вопрос. Дело в том, что по своим возможностям "Маркер" вполне встраивается в структуру мотострелковой роты. Просматривается два варианта. Первый: придать каждому взводу по одному роботу (с расчетом из двух человек: оператор-стрелок и оператор-механик) в качестве средства усиления в распоряжении командира взвода. В этом виде робот заменяет расчет ПКМ в подчинении комвзвода. Замена ощутимо усиливает взвод, поскольку командир получает высокомобильное средство разведки и огневое средство, заменяющее расчет пулемета и по крайней мере одного гранатометчика. "Утес" или другой крупнокалиберный пулемет — веский аргумент, позволяющий бороться с легкобронированной техникой, подавлять и уничтожать огневые точки.
Второй: сформировать в составе мотострелковой роты роботопулеметный взвод в составе: 3 БМП, 8 роботов и 16 человек расчетов, всего во взводе 21 человек. Гусеничных роботов целесообразнее придавать мотострелковым ротам на БМП, что облегчает их обслуживание и возможный ремонт. За каждым БМП идет три робота, их расчеты занимают места десанта, еще два робота с расчетами следуют за командирским БМП и находятся в его распоряжении. Взвод может действовать самостоятельно или же придаваться другим взводам в роте в качестве средства усиления. В итоге мотострелковая рота получает 8 самоходных крупнокалиберных пулеметов, что резко увеличивает ее огневую мощь.
Это становится возможным, если боевой робот может самостоятельно двигаться в колонне бронетехники мотострелковой роты и его запаса хода и ресурса хватает на все перемещения и участие в бою. Робота, которому требуется транспортер для перевозки, весьма трудно включить в имеющуюся мотострелковую роту, поскольку она оказывалась бы перегруженной техникой. Если же робот в состоянии двигаться сам, то эта проблема отпадает.
В общем, как ы видим, если разработчики прислушиваются к критике и учитывают высказанные соображения, то довольно быстро получается машина, в очень большой степени пригодная к бою. Если разработчики "Маркера" проведут указанные выше модификации и испытания, то уже через год или полтора у нас уже будет образец боевого робота, который можно принять на вооружение и включить в состав боевой техники мотострелковых подразделений.
Видео испытаний боевого робота "Маркер"
- Автор:
- Дмитрий Верхотуров
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter