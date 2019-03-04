Системы управления огнём танка. Ч. 5. СУО танков Т-80У, М1, "Леопард 2" и семейства Т-72

После внедрения на танках М60А2, Т-64Б, «Леопард А4» первого поколения СУО, характеризующихся наличием лазерных дальномеров и баллистических вычислителей, на танках Т-80, М1 и «Леопард 2» внедряется следующее поколение СУО с применением более совершенных прицелов наводчика и панорамных прицелов командира с тепловизионными каналами и увязкой их в единый автоматизированный комплекс.Первая СУО «Обь» на советском Т-64Б с комплексом управляемого вооружения «Кобра» оставалась самой совершенной до внедрения СУО на танк «Леопард 2А2». Дальнейшее развитие СУО советских танков пошло по двум направлениям: для семейства танков Т-80 на базе СУО «Обь» совершенствовался прицельный комплекс наводчика и создавался прицельный комплекс командира, увязанный в единую систему с комплексом наводчика, а для семейства танков Т-72 создаются упрошенные варианты системы на базе прицела наводчика ТПД-2-49.Этапным было создание СУО 1А42 «Иртыш» для танка Т-80У (1985). Основная задача ставилась в разработке более простого и технологичного прицела наводчика и нового прицельного комплекса командира, а также более простого комплекса управляемого вооружения. Головной по разработке СУО ЦКБ КМЗ (Красногорск) не выполнял свои функции и структура системы определялась в танковых КБ в Харькове и Ленинграде.Разработчиком прицела наводчика было определено ЦКБ «Точприбор» (Новосибирск). Ему был присвоен шифр «Иртыш», преемственность прицелов «Обь» и «Иртыш» была видна в их названиях, река Иртыш является притоком Оби.По своим характеристикам дневной прицел 1Г46 «Иртыш» принципиально не отличался от прицела «Обь». В прицеле был оптический канал с большей плавной кратностью увеличения x3,6…12,0, лазерный дальномер и вместо оптико-электронного канала определения координат управляемой ракеты «Кобра» бал канал наведения ракеты по лучу лазера «Рефлекс».Разработка в КБ приборостроения (Тула) комплекса управляемого вооружения 9К119 «Рефлекс» с наведением ракеты по лучу лазера позволило существенно упростить комплекс вооружения танка путем исключения радиокомандной станции наведения ракеты «Кобра» и упрощения конструкции прицела наводчика 1Г46. На танке была обеспечена эффективная стрельба с места и с ходу артиллерийскими снарядами, а также управляемой ракетой 9М119 с вероятностью поражения цели 0,8 на дальности до 5000 м.У наводчика устанавливался ночной прицел «Буран-ПА» с зависимой стабилизацией поля зрения и дальностью видения ночью в пассивном режиме 1000 м и активном режиме 1500 м. При дальнейшей модернизации танка на модификации Т-80УМ (1992) ночной прицел «Буран-ПА» был заменен на тепловизионный прицел «Агава-2» с дальностью видения ночью в пассивном режиме до 2000 м и в активном режиме с подсветкой прожектором системы "Штора" до 2500 м.В качестве прицела командира велась разработка панорамного прицела с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту. Но разработчик прицела ЦКБ КМЗ настоял на упрощенном варианте дневно-ночного прицела командира и был разработан прицел командира ТКН-4С «Агат-С» со стабилизацией поля зрения только по вертикали с дальностью видения ночью в пассивном режиме 700 м и активном режиме 1000 м. С помощью прицела ТКН-4С на танке было реализовано дублированное управление огнем из пушки ос места командира.Стабилизатор вооружения 2Э42 обеспечивал стабилизацию пушки по вертикали с помощью электрогидравлического привода и по горизонту с помощью электромашинного привода.Вычислитель 1В528 обеспечивал автоматический учет метеобаллистических параметров, как и в ТБВ 1В517 на танке Т-64Б, и дополнительно автоматически учитывал параметры давления и температуры воздуха и скорости ветра от датчика состояния атмосферы. ТБВ автоматически рассчитывал углы прицеливания и упреждения и вводил их в приводы пушки, обеспечивая оптимальный режим работы наводчика при стрельбе.В качестве вспомогательного вооружения на танке Т-80У использовалась зенитная установка «Утес» с танка Т-64Б закрытого типа с дистанционным управлением через прицел ПЗУ-7.Внедрение на танке Т-80У прицельного комплекса 1А45 с СУО 1А42 «Иртыш», управляемым вооружением 9К119 «Рефлекс» и прицелом командира ТКН-4С «Агат-С» позволило реализовать на танке комплекс вооружения с высокой эффективностью огня при стрельбе артиллерийскими снарядами и управляемыми ракетами, а также существенно повысить возможности командира по поиску целей и ведению огня из пушки и зенитного пулемета.В России с 2010 года началось освоение производства тепловизионных матриц,что позволило ликвидировать отставание в разработке тепловизионных прицелов. До этого на базе французских тепловизионных матриц был разработан тепловизионный прицел «Плиса» для модернизации танка Т-80У. В 2017 году был разработан отечественный тепловизионный прицел «Ирбис» с дальностью распознавания цели в любое время суток до 3200м, предназначенный для модернизации танков Т-80У и Т-90СМ.СУО танка «Леопард 2» (1979) создавалась с учетом опыта внедрения СУО на танке «Леопард А4» и использования отдельных приборов этой системы.Основным прицелом наводчика был комбинированный прицел EMES 15 с оптическим каналом и лазерным дальномером, в конструкции прицела была предусмотрена возможность введения тепловизионного канала, который был внедрен на модификации «Леопард 2А2» (1983). Поскольку к принятию танка на вооружение тепловизионный канал еще не был готов у серийному производству, на первых партиях танка устанавливались прицелы с системой PZB 200 усиления яркости изображения.Прицел имел независимую стабилизацию поля зрения по вертикали и горизонту, оптический канал обеспечивал увеличение с кратностью x12 и лазерный дальномер измерял дальность с точностью 10 м в диапазоне 200…4000 м.В качестве резервного прицела наводчика был установлен телескопический шарнирный прицел FERO Z18, связанный с пушкой, обеспечивающей аварийное ведение огня при выходе СУО из строя.У командира устанавливался панорамный прицел с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту с вращающейся не 360 градусов по горизонту головкой прицела, обеспечивающий ему круговой обзор независимо от наводчика, поиск целей, целеуказание наводчику и ведение огня из пушки вместо наводчика при совмещении оси панорамы с продольной осью прицела наводчика. В конструкции прицела командира также была предусмотрена возможность введения тепловизионного канала, который был внедрен на модификации танка «Леопард 2А2», при этом наводчик и командир получили возможность видеть ночью на дальности до 2000 м.Стабилизатор вооружения был такой же, как на «Леопарде А4», с электрогидравлическими приводами пушки башни. Центральным элементом СУО был аналого-цифровой баллистический вычислитель, обеспечивающий автоматический учет метеобаллистических данных со стандартным набором датчиков, расчет углов прицеливания и упреждения и ввод их в приводы пушки и башни, при сохранении неподвижной прицельной марки наводчика.При дальнейшей модернизации танка на модификации «Леопард 2А4» аналого-цифровой юбаллитсический вычислитель был заменен на цифровой, а на модификации Леопард А5 вместо электрогидравлического привода башни был внедрен более пожаробезопасный электромашинный привод.СУО танка М1 (1980) отличалось от СУО танка «Леопард 2» не в лучшую сторону, из соображений простоты конструкции и удешевления стоимости системы отказались от комбинированного прицела наводчика и панорамного прицела командира с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту.У наводчика устанавливался перископический монокулярный комбинированный прицел наводчика GPS со встроенным тепловизионным каналом и лазерным дальномером. Прицел имел независимую стабилизацию поля зрения только по вертикали и зависимую по горизонту от стабилизатора вооружения со всеми недостатками прицела наводчика танка М60.В оптическом канале прицела было предусмотрено дискретное увеличение с кратностью x3 и x10, а в тепловизионном ряд дискретных увеличений, в том числе электронное с кратностью x50. Прицел обеспечивал измерение дальности в диапазоне 200…8000 м и дальность видения ночью до 2000м.Для возможности стрельбы командиром из пушки вместо наводчика в прицеле наводчика имелся окулярный отвод для командира. В качестве дублирующего прицела наводчика устанавливался связанный с пушкой оптический телескопический шарнирный прицел с кратностью увеличения x8.Командир во вращающейся башенке для обзорности и поиска целей имел только набор призменных приборов наблюдения. Для управления зенитным пулеметом у него был дневной перископический прицел М919 с кратностью увеличения x3 и полем зрения 21 град. Прицел устанавливался в командирской башенке и был связан с пулеметом параллелограммным механизмом. Башенка по горизонту вращалась с помощью электромашинного привода.Стабилизатор вооружения обеспечивал стабилизацию пушки по вертикали и горизонту с помощью электрогидравлических приводов. При этом была обеспечена высокая перебросочная скорость 40 град./с башни по горизонту.Объединял приборы и прицелы наводчика и командира в единую систему аналого-цифровой баллистический вычислитель, автоматически рассчитывающий и вводящий в прицел углы прицеливания и упреждения по данным лазерного дальномера, скорости движения танка и цели, скорости бокового ветра и крена оси цапф пушки. Параметры температуры и давления воздуха, температура заряда, износа канала ствола вводились вручную.Несовершенство СУО танка М1 было явным по сравнению с СУО танка «Леопард 2». Командир практически не имел приборов для поиска целей, прицел М919 с малой кратностью увеличения и ограниченным углом поля зрения не позволял ему своевременно обнаруживать цели и давать целеуказание наводчику, а прицел наводчика с зависимым полем зрения по горизонту от стабилизатора вооружения не обеспечивал эффективного ведения огня из пушки. На модификации танка М1А2 (1992) СУО была существенно модернизирована.Прицел наводчика получил независимую стабилизацию поля зрения по вертикали и горизонту, лазерный дальномер был заменен на более совершенный работающий на СО2, обеспечивающий измерение дальности при наличии метеорологических и дымовых помех. Аналого-цифровой баллистический вычислитель был заменен на цифровой и внедрены элементы ТИУС, объединившие элементы СУО цифровой шиной передачи данных.У командира вместо прицела М919 был установлен панорамный тепловизионный прицел CITV с независимой стабилизацией полем зрения по вертикали и горизонту и вращающейся на 360 градусов головкой прицела. От внедрения панорамного прицела с оптическим каналом, как на танке Леопард 2, на танке М1А2 отказались.Для семейства танков Т-72 разрабатывались упрошенные варианты СУО на базе прицела наводчика ТПД-2-49 со стабилизацией поля зрения по вертикали и оптическим дальномером, аналогично танку Т-64А. На модификации танка Т-72А (1979) вместо ТПД-2-49 устанавливается его модификация ТПД-К1с лазерным дальномером, который по измеренной дальности и скорости танка рассчитывал угол прицеливания. Угол бокового упреждения вводился наводчиком вручную. Стабилизатор вооружения 2Э28М обеспечивал стабилизацию пушки по вертикали и горизонту с помощью электрогидравлических приводов, при модернизации привод башни был заменен на электромашинный.В дальнейшем на этом танке вместо ТПД-К1 устанавливается его модификация прицел 1А40, который отличался наличием устройства выработки угла бокового упреждения, вводимого в прицел, наводчик на величину угла упреждения смещал прицельную марку.На модификации танка Т-72Б (1985) вместо ночного прицела наводчика ТПН-3 устанавливается ночной прицел 1К13 с каналом управляемого вооружения 9К120 «Свирь» для стрельбы с места управляемой по лучу лазера ракетой 9М119. Прицел 1А40 сохраняется, в дополнение к нему устанавливается баллистический поправочник, с помощью которого в прицел вводятся поправки на температуру заряда и воздуха, атмосферное давление, угловую и радиальную скорость движения танка и цели.На бюджетной модификации танка Т-72Б3 (2013) вместо прицела 1К13 устанавливается многоканальный прицел «Сосна-У» с каналами оптическим, тепловизионным, лазерного наведения ракеты, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Тепловизионный канал обеспечивает дальность видения ночью до 3000м и вывод поля зрения на мониторы наводчика и командира. Информация о стабилизации поля зрения противоречивая, по одним источникам она двухплоскостная, по другим одноплоскостная по вертикали.Упрощенный баллистический поправочник рассчитывает углы прицеливания и упреждения по данным от лазерного дальномера, датчика крена, угловой и радиальной скорости движения танка и цели, температуре и давлении воздуха, скорости ветра, температуре заряда и изгиба ствола пушки. В варианте с зависимой стабилизацией поля зрения по горизонту ввести в привод башни угол упреждения невозможно, в тепловизионном канале это реализуется в электронном виде.Прицел наводчика 1А40 сохранился как резервный прицел-дальномер. Прицельный комплекс командира построен на базе древнего дневно-ночного прицела ТКН-3МК с дальностью видения ночью до 500м, тем не менее с этим прицелом удалось реализовать дублированное ведения огня из пушки с места командира.Полноценной СУО на семействе танков Т-72 так и не появилось и они по эффективности огня существенно отставали от танков Т-64Б и Т-80У. В связи с этим при принятии на вооружение очередной модификации Т-90 (1991), было принято решение установить на этот танк прицельный комплекс 1А45 с танка Т-80У (Т80-УД). При этом на танке Т-90 была обеспечена стрельба с места и сходу артиллерийскими снарядами и управляемыми ракетами «Рефлекс» или «Инвар», дублированное ведение огнем из пушки с места командира и дистанционное управление зенитной установкой «Утес».На модификации танка Т-90СМ СУО было серьезно модернизировано. Вместо тепловизионного прицела «Агава-2» был установлен тепловизионный прицел «Эсса» с французской тепловизионной матрицей и зависимой стабилизацией поля зрения, обеспечивающий дальность видения ночью до 3000м. Внедрение тепловизионного прицела с высокой разрешающей способностью позволило по видеоизображению тапловизионного канала создать автомат сопровождения цели.Претерпел серьезные изменения и прицельный комплекс командира. Вместо дневно-ночного прицела командира ПКН-4С со стабилизацией поля зрения только по вертикали и ночным ИК-каналом был установлен комбинированный электронно-оптический прицел ПК-5 с независимой стабилизацией поля зрения по вертикали и горизонту, с телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Дневной канал прицела обеспечивал увеличение с кратностью х8, а ночной х5,2. Дальность видения ночью через тепловизионный канал увеличилась до 3000м. Введение в прицел лазерного дальномера позволило командиру повысить эффективность стрельбы из пушки при дублированном ведении огня вместо наводчика.Следующим шагом по модернизации СУО танка Т-90СМ было внедрение с 2014 года СУО «Калина», основным элементом которой является панорамный прицел командира, объединивший в себе последние разработки многоканальных прицелов. Панорамный прицел ПК ПАН «Соколиный глаз» с двухплоскостной независимой стабилизацией поля зрения, телевизионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером обеспечивает командиру всесуточное и всепогодное наблюдение и поиск целей, а также эффективное ведение огня из пушки, спаренного и зенитного пулеметов.В состав СУО входит цифровой баллистический вычислитель, набор метеобаллистических датчиков, система отображения видеосигналов с прицелов наводчика и командира, стабилизатор вооружения и элементы танковой информационно-управляющей системы.Появилась информация, что в состав СУО «Калина» входят также многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» и прицел-дублер 1А40. Логики в этом никакой нет. На танке Т-90СМ в качестве основного прицела наводчика используется прицел 1Г46 «Иртыш», обеспечивающий стрельбу управляемыми ракетами «Рефлекс» или «Инвар». Такой же канал управления имеется в прицеле «СоснаУ». Прицел «Сосна У» устанавливается слева от прицела наводчика 1А40, что создает определенные неудобства при работе с ним. Прицел 1А40, который теперь стал прицелом-дублером, по своей конструкции избыточен для функций прицела-дублера и установлен в наиболее оптимальной зоне для работы наводчика.Концепция СУО для модернизации семейства танков Т-72 явно не из лучших. По всей видимости, на месте прицела 1А40 целесообразно устанавливать многоканальный дневно-ночной прицел с каналом наведения управляемой ракеты и двухплоскостной независимой стабилизацией поля зрения, тем более такой принцип уже реализован в панораме командира «Соколиный глаз». В качестве прицела –дублера должен быть простой телескопический прицел, связанный с пушкой. Такая концепция СУО принята на танке Леопард 2А2 и это оправдано.Для танков Т-90СМ и Т-80У более разумна комплектация СУО в составе панорамы командира «Соколиный глаз», а прицельный комплекс наводчика на основе комбинации модернизированных прицела «Иртыш» и тепловизора «Ирбис» или установки на место прицела «Иртыш» многоканального прицела с независимой двухплоскостной стабилизацией поля зрения типа «Сосна У» и простым телескопическим прицелом-дублером.Для комплектации СУО российских танков, наконец разработаны достойные прицелы, не уступающие по основным характеристикам зарубежным образцам. Но концепция СУО для выпускаемых промышленностью танков и для модернизации многих тысяч танков, находящихся в эксплуатации и на базах хранения, до конца не отработана и требует принятия специальной программы оснащения российских танков современными СУО.