Армия Византии VI в. Сражения полководца Велисария
Военное искусство
Период VI века можно охарактеризовать как период роста римского военного искусства в новых исторических условиях: как теоретического, так и практического. И если Э. Гиббон писал, о том, что в «лагерях Юстиниана и Маврикия теория военного искусства была не менее хорошо известна, чем в лагерях Цезаря и Траяна», то сегодня можно точно утверждать, что военно-теоретическая и практическая составляющая военного искусства встала на более высокий уровень, чем в предшествующий период. [Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Т. V. СПб., 2004. С.105; Кучма В. В. «Стратегикон» Онасандра и «Стратегикон Маврикия»: опыт сравнительной характеристики//Военная организация Византийской империи. СПб., 2001. С.203.]
На основе боевого опыта V-VI веков разрабатывались новые проблемы, актуальных для новых исторических условий. Было бы неверно утверждать, что «все это» не очень помогало римлянам. Наоборот, именно превосходство в теории и применении ее на практике обеспечивало Империи военные успехи, при скудных, прежде всего, людских ресурсах и огромных территориях, и протяженном театре военных действий. Несмотря на крайнюю варваризацию армии, римская пехота продолжала существовать как важная боевая сила, о чем говорил сам полководец Велисарий.
Основным же родом войск становится кавалерии: так римлянам приходилось сражаться как с легкой кавалерией арабов, мавров (мавруссий), гуннов, так и «тяжелой» кавалерией сасанидов и авар, смешанной кавалерией франков и готов. Поэтому, полководцы используют как кавалерии союзников-варваров, так и собственно фракийскую, иллирийскую кавалерию, находившуюся в плане вооружения и тактики под сильным воздействием варваров (например – великолепных наездников – авар). Следует все же отметить, что в этот период наблюдается упадок пехоты и усиление роли конницы.
К особенностям тактики ромеев следует отнести применение метательного оружие, использование лука. Стрельбе из лука, метанию всевозможных снарядов в армии уделялось особое внимание и это, зачастую, обеспечивала им победу в сражениях, как это было в битвах в Африке и Италии. Вместе с тем дальнейшее развитие получило лагерное и фортификационное искусство. С мощью стен усиливалась мощь осадной техники, постоянно применялись воинские хитрости, подкупы и переговоры. Осада и последующая оборона такого гигантского города как Рим только подчеркнула это. В ходе осад используются все известные в античности осадные и штурмовые орудия (осадные башни, баллисты, тараны, подкопы). Подготовка солдат оставалась важной составной частью воинского искусства.
В сражениях этого периода используются как слоны (Сасанидами), так и верблюжья конница (арабы, мавруссии).
Наконец, совершенствуется искусство дипломатии и разведки (армейской и с помощью гражданских шпионов) как неотъемлемой части боевых операций.
Следует отдельно отметить важный факт, который часто проходит мимо, византийская армия на протяжении своего существования претерпела массу преобразований и «реформ». Что вполне понятно: менялись противники и их тактика. Например, у всадников на рубеже VI-VII веков появились стремена, реальная революцию в управлении конем, и соответственно, тактике боя. Так называемый тяжелый всадник в период «Стратигекона Маврикий» (начало VII в.) и Никифора II Фоки — это не одно и тоже. Шла эволюция в защитном вооружении и в наступательном оружии. Поэтому, каждый условный период развития византийского воинского искусства можно и нужно рассматривать автономно. Не забывая при этом о связи времён. Но, повторюсь от успешного в военном отношении VIвека до «ренессанса» Х века – в военном деле дистанция огромного размера и не учитывать это, значит допускать большую ошибку.
Полководцы
У империи, которая вела боевые действия на территории всего Средиземноморья, было много выдающихся полководцев. Это и Соломон, разгромившей маврусиев в Африке; Беса, успешно сражавшийся в Месопотамии и на Кавказе, но сдавший готам Рим; Иоанн Троглит — «усмиритель» Африки; Маврикий, ставший императором; Герман, магистр оффиций Юстиниана, и его сын Герман и многие другие. Но наиболее выдающиеся среди них: Урсикий Ситта, полководец, которого, считали равным по способностям Велисарию, арменин Нарсес и Велисарий, величайший римский полководец.
Мало кому за такой короткий промежуток времени удавалось завоевать такие огромные пространства (Африка, Италия, Испания, война в Азии). А если учесть тот фактор, что походы Велисария совершались в условиях однозначного численного превосходства противника, постоянного отсутствия ресурса для ведения боевых действий, то слава его как полководца стоит на недосягаемой высоте. Ради справедливости надо признать, что о его талантах, мы узнаем благодаря его секретарю, написавшему о нем и о войнах времен Юстиниана. Следует отметить, что он также проигрывал сражения, захватывал огромные богатства и участвовал в интригах. Впрочем, в отличии, например, Беса, он не делал это в ущерб делу. И последнее, все полководцы этого периода сами были прекрасными бойцами: и Нарсес, и Велизарий лично рубились с врагами, а Ситта погиб во время рукопашного боя. Более того, Велизарий был еще и метким стрелком из лука, говоря современным языком – снайпером. С другой стороны, следует признать, что именно в этот период закладывается принцип предполагавший, что, кто лучший рубака – и есть лучшим полководцев, принцип, не раз вредивший ромеям впоследствии.
Велизарий (505-565 гг.) – выдающийся полководец Юстиниана Великого, именно его победы составили славу императора и обеспечили государству ромеев возврат Африки и Италии. Велисарий начал свою службу в личной дружине племянника императора Юстина – Юстиниана. Он был копьеносцем, и начал свой воинский путь, когда «показывалась первая борода». Впрочем, этот путь, в Ромейской державе был тесно связан с придворной службой. В данной статье мы не будем описывать (или переписывать вслед за Прокопием) биографию полководца, а коснёмся боевых действий, в которых он участвовал и описанию сражений.
На нескольких ключевых сражениях этого полководца мы остановимся подробнее.
1 августа 527 г. к власти пришел василевс Юстиниана, приказавший построить крепость Миндуй (Биддон) у персидского города и крепости Нисибиса, чем вызвал войну со стороны сасанидского Ирана.
Битва у крепости Миндуй (Биддон). В 528 г. персы двинули войска под предводительством Мирама и Ксеркса для разрушения крепости Биддона, построенной силенциарием Фомой на левом берегу Тигра. Им навстречу из Сирии шли римляне: войсками командовали дукс Дамаска Куца, командир ливанских войск Вуза, дукс Финикии Проклиан, дукс Месопотамии Велисарий, комит Василий, Севастьян с исаврами, воинственными горцами из Малой Азии, филарх арабов Тафар (Атафар). В пустыне Таннурин персы заманили римлян на поле с вырытыми ловушками и траншеями. Упали с лошадей и были изрублены Тафара и Проклиан. В плен попали Севастьян, были ранены Куца и Василий. Пехота частью была уничтожена, частью, попала в плен. Велисарий бежал с конницей к Даре. После чего руководство войсками на Ближнем Востоке было поручено магистру оффиций, полководцу и дипломату Гермогену и теперь уже военному магистру Востока Велисарию.
Стоит отметить, что эта чехарда, нежелание подчиняться полководцев друг другу, в отсутствии назначенного императором верховного военачальника крайне вредило делу. Войска, каждого дукса, шли отдельной колонной, часто располагались отдельными лагерями, а не единым лагерем. Это ситуация с отсутствием единоначалия, конечно же было связанна с боязнью императора, лично не участвовавшему в руководстве войсками, с узурпацией и провозглашением нового императора в полевом лагере или в отдалённой провинции (Италии). Это боязнь привела к тому, что Новеллой 116 от 9 марта 542 г. были запрещены личные дружины – буккеларии или щитоносцы (гипасписты) и копьеносцы (дорифоры) — полководцам. Кстати, термин буккеларий не встречается в литературе VI века, он использовался ранее, и вдруг «всплыл» в начале VII века и в другом смысле. О об этом в другой работе.
Итак, вернемся к боевому пути Велисария.
Сражение у крепости Дара. Летом 530г. персы выдвинулись к городу Дара (совр. деревня Огуз, Турция). Так как персы полководца Пероза имели подавляющее численное преимущество, Велисарий решил нейтрализовать его численное преимущество (50тысяч против 25тысяч человек) противника построением полевых укреплений: были вырыты траншеи и рвы.
Вскоре подошла основная часть войск миррана Пероза: сорок тысяч всадников и пехотинцев. Стоит отметить, что все римские и византийские авторы пишут о крайне низкой боеспособности сасанидской пехоты, в отличие от всадников. Сасаниды использовали естественные боевые физические свойства того или иного народа, входивших в их государство: иранские кочевые племена кадисинов, суннитов (не путать с мусульманами-суннитами) были всадниками, а дейлемиты – профессиональной пехотой, в отличии от местного месопотамского ополчения из семитских племён.
В первый день Велисарий с Германом расположили 25 тысяч конницы и пехоты следующим образом. На левом фланге стояли всадники Вузы, ещё левее триста герулов Фары. Правее их снаружи рва, в углу, образованном поперечной траншеей, стояли шестьсот гуннов Суники и Эгажа. Напротив их правее, в противоположном углу, шестьсот гуннов Симма и Аскан. Правее конница Иоанна, а с ним Иоанн сын Никиты, Кирилл и Маркелл, Герман и Дорофей. В случае атак флангов, гунны, которые стояли по углам рвов, должны были наносить удары в тыл атакующим. Вдоль рвов и по центру стояли всадники и пехота Велисарий и Гермоген. Персы выстроились в одну фалангу. Вечером сасаниды атаковали левый фланг Вузы и Фары, они отступили и атаковали врагов, которые отступили к общему строю. Этим столкновения и ограничились.
Во второй день к персам подошло подкрепление из 10 тысяч воинов. Персы построились в две линии, «бессмертные» — гвардия, осталась во второй линии центра, как главный резерв. В центре стоял Пероз, справа — Питиакс, слева – Варесман. Велисарий и Гермоген оставили диспозицию так же, как в предыдущий день, только Фаре, по его просьбе, разрешили расположиться на левом крыле за холмом, тем самым спрятав его от врагов.
Бой начался с перестрелки. Вначале племенное ополчение кочевников кадисинов в конной атаке с копьями ударили по левому флангу ромеев, как и предусматривалось диспозицией, справа по персам ударили гунны Суники и Эгажа, а герулы спустившись с холма ударили врагам в тыл. Римляне обратили в бегство правый фланг и уничтожили три тысячи врагов.
Второй этап начался с того, что Пероз скрыто перевел на левый фланг «бессмертных» и начал стремительную атаку на конницу Иоанна: «Всадники начали облекаться в шлемы и панцири…Сев на коней плотными рядами, они медленно гордым шагом двинулись против ромеев» [Феофилакт Симокатта].
В это время гунны Суники и Эгажа были переброшены на правый фланг к Симме и Аскану. Они ударили справа по персам, разбив строй «бессмертных», а Симма лично убил знаменоносца Варесмана и самого полководца. Пало пять тысяч всадников. Персидская пехота, «побросав свои длинные щиты» обратилась в бегство. Ромеи недолго преследовали врага, и отошли к крепости Дара. Благодаря этому сражению Велисарий стал самым известным полководцем в государстве.
Даже поражение в следующей битве не изменило этой ситуации.
Битва при Каллинике, или Леонтополе (сегодня это печально известный г. Эр-Ракка). 19 апреля 531г. на стоянке в городе Суроне, на сходке, воины обвинили полководцев в трусости, и Велисарий вынужден был принять бой. Противоборствующие силы были приблизительно равными по 20 0000 воинов. Войско было выстроено в одну линию. На левом фланге, у реки, стояла пехота копьеносца императора, Петра, на правом – арабские всадники с филархом Арефой. В центре конница, состоявшая из: дружина Велисария. Левее от них: федераты-гунны с Асканом; стратиоты-ликаонцы, всадники исавры; справа: федераты-гунны Суника и Сима. Малала указывал, что войско сразу стояло спиной к Евфрату, в тоже время, как Прокопий, пишет, что в начале сражения левый фланг находился у реки.
Противоречия здесь нет, на карте видно, где расположен современный город Эр-Ракка, один рукав Евфрата проходит на юге, а второй на востоке города. Таким образом, войско действительно было выстроено так, что пехота стояла на севере, опираясь на Евфрат слева, а Арефа на юге, но после того, как правый фланг был опрокинут и персы зашли в тыл центру, правый фланг (пехота) была прижата к реке. Захарий Ритор сообщает, что день был холодный, еще и ветер был встречный ромеям. [Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. СПб., 2011. С.590.]
Бой начался с перестрелки и исход его был неясен, пока персы не ударили на арабов, которые, в силу слабой дисциплины, не держали строя. Исавры решили, что арабы бегут и побежали сами. Левый фланг еще держался, пока сражался Аскон, но после его гибели, всадники тоже не выдержала удара персов. Сам Велисарий с букелариями (личной дружиной), скорее всего, несмотря на оправдания его Прокопием, бежал за Евфрат. Сопротивлялась только прижатая к реке пехота Петра, и примкнувшие к ним, спешившиеся, экзархи Суника и Сима: «Плотно сомкнув свои ряды на малом пространстве, воины все время тесно держались один рядом с другим и, крепко оградив себя щитами, с большим искусством поражали персов, чем те поражали их. Варвары, многократно отброшенные, вновь на них нападали, надеясь смешать и привести в расстройство их ряды, но снова отступали, не добившись никакого успеха. Ибо кони у персов, не вынося шума ударов по щитам, поднимались на дыбы, и вместе со своими всадниками приходили в смятение».
Так ромейская пехота снова снискала себе славу, равную всадникам сасанидам. Ночью персы отступили в свой лагерь и оплиты переправились через Евфрат. Велисарий был отстранен от командования войсками, хотя зимой 531—532 гг. он был восстановлен на посту magister militum per Orientem, а командование над войсками востока принял Ситта.
Нужно отметить, что Велисарий, принявший участие в жестоком подавлении восстания Ники в Константинополе в январе 532года., стал доверенным базилевса. Возможно, поэтому он получил командование над войсками, направляющимися в Ливию.
Война в Африке
Африканские римские провинции были захвачены вандалами и союзными им аланами в V в., вандалы правили здесь к моменту похода войск Юстиниана около ста лет. Для местного романизированного и ромейского населения ситуация осложнялась тем, что пришельцы были не православными, а арианами. Перед походом, к империи перебежал гот Года, управляющий вандальской Сардинией. Император решил начать боевые действия и поставил во главе войск Велисария. Против вандалов было собрано войско из 10 тысяч пеших и 5 тысяч всадников. Войско состояло не из кадровых арифм, а из воинов, «набранных из регулярных солдат и из федератов». Федераты состояли из конных гуннов и пеших герулов. Для перевозки этого войска было использовано 500 длинных кораблей – дромонов. Команды состояли из египтян, ионян и килликийцев, флотом командовал Калоним Александрийский. Во главе похода император поставил Велисария. В это же время, Гелимер, король вандалов, отправил пять тысяч наиболее боеспособных вандалов на ста двадцати кораблях под предводительством своего брата Цазона, против Сардинии, которые победили гота Году и его дружину. Гелимер же остался без наиболее дееспособной части в самый важный момент боевых действий, дело в том, что за сто лет жизни в богатой римской провинции Африки, сильно расслабились, переняли привычки ромеев (бани, массаж) и растеряли боевой дух. Тем не менее, вандалы остались многочисленным народом-воином, значительно превышавшим по численности экспедиционный корпус из Константинополя.
31 августа 533 г., после проведения Велисарием разведки, флот римлян пристал к Капут-Ваде (Рас Капудии). Воины разбили на берегу моря укрепленный лагерь, окружив его рвом. При рытье рва был обнаружен источник, что в засушливом районе Северной Африке было немаловажно для войска и животных. Велисарий занял город Сиддект, где показал местным жителям, что войско прибыло для освобождения ромеев. После чего войско двинулось на Карфаген, находившийся в пяти днях пути от места высадки.
Сражение при Дециме
13 сентября 533 г. король вандалов Гелимер выдвинулся навстречу римлянам. Учитывая численное преимущество, план вандалов предполагал окружить противника. Аммат, брат Гелимера, должен был со всеми воинами идти от Карфагена к Дециму. Гибамунд, племянник Гелимера, с двумя тысячами бойцов двигался слева от Децима. Сам же Гелимер планировал зайти в тыл. Несмотря на то, что жизнь в благодатной африканской провинции изнежила некогда суровых воинов вандалов и аланов, тем не менее, они представляли грозную военную силу. Войско ромеев двигалось навстречу врагам следующим образом: авангард во главе с Иоанном Арменином состоял из трехсот лучших всадников, гунны сопровождали авангард слева. Далее двигались всадники-федераты и щитоносцы Велисария. Основные силы, пехота и обоз следовал за ними.
1 этап. Аммат, торопясь, прибыл в Децим с небольшими силами раньше назначенного Геллимером срока, его вандалы из Карфагена шли небольшими отрядами и растянулись вдоль дороги. Иоанн обрушился на отряд Аммата, убил его и рассеял огромное войско, шедшее из Карфагена, избивая бегущих. Гибамунд устремился на помощь соседнему флангу, столкнулся с гуннами и погиб, весь его отряд был истреблен.
2 этап. Гелимер со своим большим отрядом подошел к Дециму, не зная, что два других подразделения вандалов разгромлено, здесь он вступил в стычку с федератами, которые тоже не знали о ходе победах Иоанна и гуннов. Вандалы их отбросили, и архонты начали спор, как им поступить. Они решили отступать, боясь сил Гелимера, по дороги они встретили отряд из 800 всадников – телохранителей Велисария, те, не поняв, что произошло, обратились в бегство. В это время вождь вандалов нашел в Дециме тело погибшего брата, и прекратив преследование римлян, стал стенать, готовясь к похоронам Аммата.
3 этап. Таким образом, Гелимер не использовал подавляющее численное преимущество. В это время, бегущих римлян остановил и отчитал Велисарий, он привел в порядок войско и всей силой обрушился на вандалов, разгромив и рассеяв их. Путь на столицу был свободен.
15 сентября 533 г. Велисарий вошел в город, параллельно вошел флот, который несмотря на приказ, разграбил имущество купцов в порту. Так как Карфаген был не укреплен стеной, то вандалы не стали защищать его. После чего полководец приступил к восстановлению стен, был вырыт ров и установлен палисад.
Важной задачей ведения войны в Африке со времен пунических войн была задача привлечения на сторону противоборствующих сторон автохтонные семитские племена – маврусиев или мавров. Те же не спешили с выбором стороны. Вскоре к Гелимеру на равнину Буллу прибыл из Сардинии его брат. Объединив силы, вандалы двинулись на Карфаген. К вандалам присоединились маврусии. Гелимер пытался подкупить гуннов и рассчитывал на воинов-ариан. Велисарий посадил одного из предателей на кол и гунны, пораженные страхом, сознались перед Велисарием в том, что их подкупали.
Сражение у Трикамара. Велисарий отправил вперед конницу, а сам с пехотой и пятьюстами всадниками двинулся за ними к месту сражения. В декабре 533 г. войска встретились у Трикамара (западнее Карфагена). Утром, оставив в своем лагере жен и детей, вандалы двинулись на римлян. Впереди шли опытные воины, прибывшие из Сардинии с Цазоном. Римляне выстроились следующим образом. Левое крыло: федераты и солдаты архонтов Мартина, Валериана, Иоанна, Киприана, комит федератов Алфия, Маркелла. Правый фланг – конница, командиры — Папп, Варват и Эган. Цент — Иоанн, его щитоносцы и копьеносцы, а также войсковые знамена. Здесь же был Велисарий с 500 всадниками. Пехота еще не подошла. Гунны выстроились отдельно. Вандалы расположились так же по крыльям, в центре со своей дружиной стоял Цазон. В их тылу расположились маврусии. Вандалы решили отказаться от использования метательного оружия и копий и сражаться только мечами, что и решило исход дела. Между войсками была небольшая река. Иоанн Армянин переплыл речку и атаковал центр. Но вандалы отбросили ромеев. В ответ Иоанн, взяв щитоносцев и копьеносцев Велисария, контратаковал врагов: Цазон был убит. Римляне атаковали противника в лоб и обратили его в бегство, отойдя при этом на исходную позицию, боясь многочисленности неприятеля. Наконец, к вечеру подошла ромейская пехота, что дало возможность Велисарию атаковать лагерь вандалов. Первый беспричинно бежал Гелимер и его приближенные, лагерь пал без сопротивления. Римлянам достались фантастические богатства, в том числе и те, что награбили вандалы в Риме в Vв. Так как грабежу придавались все воины, Велисарий даже потерял управление над войсками. Но противник не вернулся, и битва была выиграна.
Затем ромеи захватили острова Сардинию, Корсику и Майорку. Вскоре был пленен Гелимер, и война с вандалами закончена.
Победа над государством Вандалов была одержана за один год.
Но последующая политика ошибок Юстиниана, говоря современным языком, в кадровых вопросах повлекла непрекращающуюся войну в этой провинции. Война шла с остатками вандалов, новые наместники не смогли ни договориться, ни утихомирить местные кочевые племена маврусиев (мавров). Стандартные невыплаты солдатам привели к дезертирству и восстанию воинов, которое было подавлено ценой колоссальных усилий.
К сожалению, приходится отмечать тот факт, что блестящие военные победы не были поддержаны должным гражданским управлением, но это в данном случае не имеет к нашей теме никакого отношения.
Продолжение следует…
Период VI века можно охарактеризовать как период роста римского военного искусства в новых исторических условиях: как теоретического, так и практического. И если Э. Гиббон писал, о том, что в «лагерях Юстиниана и Маврикия теория военного искусства была не менее хорошо известна, чем в лагерях Цезаря и Траяна», то сегодня можно точно утверждать, что военно-теоретическая и практическая составляющая военного искусства встала на более высокий уровень, чем в предшествующий период. [Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. Т. V. СПб., 2004. С.105; Кучма В. В. «Стратегикон» Онасандра и «Стратегикон Маврикия»: опыт сравнительной характеристики//Военная организация Византийской империи. СПб., 2001. С.203.]
На основе боевого опыта V-VI веков разрабатывались новые проблемы, актуальных для новых исторических условий. Было бы неверно утверждать, что «все это» не очень помогало римлянам. Наоборот, именно превосходство в теории и применении ее на практике обеспечивало Империи военные успехи, при скудных, прежде всего, людских ресурсах и огромных территориях, и протяженном театре военных действий. Несмотря на крайнюю варваризацию армии, римская пехота продолжала существовать как важная боевая сила, о чем говорил сам полководец Велисарий.
Основным же родом войск становится кавалерии: так римлянам приходилось сражаться как с легкой кавалерией арабов, мавров (мавруссий), гуннов, так и «тяжелой» кавалерией сасанидов и авар, смешанной кавалерией франков и готов. Поэтому, полководцы используют как кавалерии союзников-варваров, так и собственно фракийскую, иллирийскую кавалерию, находившуюся в плане вооружения и тактики под сильным воздействием варваров (например – великолепных наездников – авар). Следует все же отметить, что в этот период наблюдается упадок пехоты и усиление роли конницы.
К особенностям тактики ромеев следует отнести применение метательного оружие, использование лука. Стрельбе из лука, метанию всевозможных снарядов в армии уделялось особое внимание и это, зачастую, обеспечивала им победу в сражениях, как это было в битвах в Африке и Италии. Вместе с тем дальнейшее развитие получило лагерное и фортификационное искусство. С мощью стен усиливалась мощь осадной техники, постоянно применялись воинские хитрости, подкупы и переговоры. Осада и последующая оборона такого гигантского города как Рим только подчеркнула это. В ходе осад используются все известные в античности осадные и штурмовые орудия (осадные башни, баллисты, тараны, подкопы). Подготовка солдат оставалась важной составной частью воинского искусства.
В сражениях этого периода используются как слоны (Сасанидами), так и верблюжья конница (арабы, мавруссии).
Наконец, совершенствуется искусство дипломатии и разведки (армейской и с помощью гражданских шпионов) как неотъемлемой части боевых операций.
Следует отдельно отметить важный факт, который часто проходит мимо, византийская армия на протяжении своего существования претерпела массу преобразований и «реформ». Что вполне понятно: менялись противники и их тактика. Например, у всадников на рубеже VI-VII веков появились стремена, реальная революцию в управлении конем, и соответственно, тактике боя. Так называемый тяжелый всадник в период «Стратигекона Маврикий» (начало VII в.) и Никифора II Фоки — это не одно и тоже. Шла эволюция в защитном вооружении и в наступательном оружии. Поэтому, каждый условный период развития византийского воинского искусства можно и нужно рассматривать автономно. Не забывая при этом о связи времён. Но, повторюсь от успешного в военном отношении VIвека до «ренессанса» Х века – в военном деле дистанция огромного размера и не учитывать это, значит допускать большую ошибку.
Полководцы
У империи, которая вела боевые действия на территории всего Средиземноморья, было много выдающихся полководцев. Это и Соломон, разгромившей маврусиев в Африке; Беса, успешно сражавшийся в Месопотамии и на Кавказе, но сдавший готам Рим; Иоанн Троглит — «усмиритель» Африки; Маврикий, ставший императором; Герман, магистр оффиций Юстиниана, и его сын Герман и многие другие. Но наиболее выдающиеся среди них: Урсикий Ситта, полководец, которого, считали равным по способностям Велисарию, арменин Нарсес и Велисарий, величайший римский полководец.
Мало кому за такой короткий промежуток времени удавалось завоевать такие огромные пространства (Африка, Италия, Испания, война в Азии). А если учесть тот фактор, что походы Велисария совершались в условиях однозначного численного превосходства противника, постоянного отсутствия ресурса для ведения боевых действий, то слава его как полководца стоит на недосягаемой высоте. Ради справедливости надо признать, что о его талантах, мы узнаем благодаря его секретарю, написавшему о нем и о войнах времен Юстиниана. Следует отметить, что он также проигрывал сражения, захватывал огромные богатства и участвовал в интригах. Впрочем, в отличии, например, Беса, он не делал это в ущерб делу. И последнее, все полководцы этого периода сами были прекрасными бойцами: и Нарсес, и Велизарий лично рубились с врагами, а Ситта погиб во время рукопашного боя. Более того, Велизарий был еще и метким стрелком из лука, говоря современным языком – снайпером. С другой стороны, следует признать, что именно в этот период закладывается принцип предполагавший, что, кто лучший рубака – и есть лучшим полководцев, принцип, не раз вредивший ромеям впоследствии.
Велизарий (505-565 гг.) – выдающийся полководец Юстиниана Великого, именно его победы составили славу императора и обеспечили государству ромеев возврат Африки и Италии. Велисарий начал свою службу в личной дружине племянника императора Юстина – Юстиниана. Он был копьеносцем, и начал свой воинский путь, когда «показывалась первая борода». Впрочем, этот путь, в Ромейской державе был тесно связан с придворной службой. В данной статье мы не будем описывать (или переписывать вслед за Прокопием) биографию полководца, а коснёмся боевых действий, в которых он участвовал и описанию сражений.
На нескольких ключевых сражениях этого полководца мы остановимся подробнее.
1 августа 527 г. к власти пришел василевс Юстиниана, приказавший построить крепость Миндуй (Биддон) у персидского города и крепости Нисибиса, чем вызвал войну со стороны сасанидского Ирана.
Битва у крепости Миндуй (Биддон). В 528 г. персы двинули войска под предводительством Мирама и Ксеркса для разрушения крепости Биддона, построенной силенциарием Фомой на левом берегу Тигра. Им навстречу из Сирии шли римляне: войсками командовали дукс Дамаска Куца, командир ливанских войск Вуза, дукс Финикии Проклиан, дукс Месопотамии Велисарий, комит Василий, Севастьян с исаврами, воинственными горцами из Малой Азии, филарх арабов Тафар (Атафар). В пустыне Таннурин персы заманили римлян на поле с вырытыми ловушками и траншеями. Упали с лошадей и были изрублены Тафара и Проклиан. В плен попали Севастьян, были ранены Куца и Василий. Пехота частью была уничтожена, частью, попала в плен. Велисарий бежал с конницей к Даре. После чего руководство войсками на Ближнем Востоке было поручено магистру оффиций, полководцу и дипломату Гермогену и теперь уже военному магистру Востока Велисарию.
Стоит отметить, что эта чехарда, нежелание подчиняться полководцев друг другу, в отсутствии назначенного императором верховного военачальника крайне вредило делу. Войска, каждого дукса, шли отдельной колонной, часто располагались отдельными лагерями, а не единым лагерем. Это ситуация с отсутствием единоначалия, конечно же было связанна с боязнью императора, лично не участвовавшему в руководстве войсками, с узурпацией и провозглашением нового императора в полевом лагере или в отдалённой провинции (Италии). Это боязнь привела к тому, что Новеллой 116 от 9 марта 542 г. были запрещены личные дружины – буккеларии или щитоносцы (гипасписты) и копьеносцы (дорифоры) — полководцам. Кстати, термин буккеларий не встречается в литературе VI века, он использовался ранее, и вдруг «всплыл» в начале VII века и в другом смысле. О об этом в другой работе.
Итак, вернемся к боевому пути Велисария.
Сражение у крепости Дара. Летом 530г. персы выдвинулись к городу Дара (совр. деревня Огуз, Турция). Так как персы полководца Пероза имели подавляющее численное преимущество, Велисарий решил нейтрализовать его численное преимущество (50тысяч против 25тысяч человек) противника построением полевых укреплений: были вырыты траншеи и рвы.
Вскоре подошла основная часть войск миррана Пероза: сорок тысяч всадников и пехотинцев. Стоит отметить, что все римские и византийские авторы пишут о крайне низкой боеспособности сасанидской пехоты, в отличие от всадников. Сасаниды использовали естественные боевые физические свойства того или иного народа, входивших в их государство: иранские кочевые племена кадисинов, суннитов (не путать с мусульманами-суннитами) были всадниками, а дейлемиты – профессиональной пехотой, в отличии от местного месопотамского ополчения из семитских племён.
В первый день Велисарий с Германом расположили 25 тысяч конницы и пехоты следующим образом. На левом фланге стояли всадники Вузы, ещё левее триста герулов Фары. Правее их снаружи рва, в углу, образованном поперечной траншеей, стояли шестьсот гуннов Суники и Эгажа. Напротив их правее, в противоположном углу, шестьсот гуннов Симма и Аскан. Правее конница Иоанна, а с ним Иоанн сын Никиты, Кирилл и Маркелл, Герман и Дорофей. В случае атак флангов, гунны, которые стояли по углам рвов, должны были наносить удары в тыл атакующим. Вдоль рвов и по центру стояли всадники и пехота Велисарий и Гермоген. Персы выстроились в одну фалангу. Вечером сасаниды атаковали левый фланг Вузы и Фары, они отступили и атаковали врагов, которые отступили к общему строю. Этим столкновения и ограничились.
Во второй день к персам подошло подкрепление из 10 тысяч воинов. Персы построились в две линии, «бессмертные» — гвардия, осталась во второй линии центра, как главный резерв. В центре стоял Пероз, справа — Питиакс, слева – Варесман. Велисарий и Гермоген оставили диспозицию так же, как в предыдущий день, только Фаре, по его просьбе, разрешили расположиться на левом крыле за холмом, тем самым спрятав его от врагов.
Бой начался с перестрелки. Вначале племенное ополчение кочевников кадисинов в конной атаке с копьями ударили по левому флангу ромеев, как и предусматривалось диспозицией, справа по персам ударили гунны Суники и Эгажа, а герулы спустившись с холма ударили врагам в тыл. Римляне обратили в бегство правый фланг и уничтожили три тысячи врагов.
Второй этап начался с того, что Пероз скрыто перевел на левый фланг «бессмертных» и начал стремительную атаку на конницу Иоанна: «Всадники начали облекаться в шлемы и панцири…Сев на коней плотными рядами, они медленно гордым шагом двинулись против ромеев» [Феофилакт Симокатта].
В это время гунны Суники и Эгажа были переброшены на правый фланг к Симме и Аскану. Они ударили справа по персам, разбив строй «бессмертных», а Симма лично убил знаменоносца Варесмана и самого полководца. Пало пять тысяч всадников. Персидская пехота, «побросав свои длинные щиты» обратилась в бегство. Ромеи недолго преследовали врага, и отошли к крепости Дара. Благодаря этому сражению Велисарий стал самым известным полководцем в государстве.
Даже поражение в следующей битве не изменило этой ситуации.
Битва при Каллинике, или Леонтополе (сегодня это печально известный г. Эр-Ракка). 19 апреля 531г. на стоянке в городе Суроне, на сходке, воины обвинили полководцев в трусости, и Велисарий вынужден был принять бой. Противоборствующие силы были приблизительно равными по 20 0000 воинов. Войско было выстроено в одну линию. На левом фланге, у реки, стояла пехота копьеносца императора, Петра, на правом – арабские всадники с филархом Арефой. В центре конница, состоявшая из: дружина Велисария. Левее от них: федераты-гунны с Асканом; стратиоты-ликаонцы, всадники исавры; справа: федераты-гунны Суника и Сима. Малала указывал, что войско сразу стояло спиной к Евфрату, в тоже время, как Прокопий, пишет, что в начале сражения левый фланг находился у реки.
Противоречия здесь нет, на карте видно, где расположен современный город Эр-Ракка, один рукав Евфрата проходит на юге, а второй на востоке города. Таким образом, войско действительно было выстроено так, что пехота стояла на севере, опираясь на Евфрат слева, а Арефа на юге, но после того, как правый фланг был опрокинут и персы зашли в тыл центру, правый фланг (пехота) была прижата к реке. Захарий Ритор сообщает, что день был холодный, еще и ветер был встречный ромеям. [Пигулевская Н.В. Сирийская средневековая историография. СПб., 2011. С.590.]
Бой начался с перестрелки и исход его был неясен, пока персы не ударили на арабов, которые, в силу слабой дисциплины, не держали строя. Исавры решили, что арабы бегут и побежали сами. Левый фланг еще держался, пока сражался Аскон, но после его гибели, всадники тоже не выдержала удара персов. Сам Велисарий с букелариями (личной дружиной), скорее всего, несмотря на оправдания его Прокопием, бежал за Евфрат. Сопротивлялась только прижатая к реке пехота Петра, и примкнувшие к ним, спешившиеся, экзархи Суника и Сима: «Плотно сомкнув свои ряды на малом пространстве, воины все время тесно держались один рядом с другим и, крепко оградив себя щитами, с большим искусством поражали персов, чем те поражали их. Варвары, многократно отброшенные, вновь на них нападали, надеясь смешать и привести в расстройство их ряды, но снова отступали, не добившись никакого успеха. Ибо кони у персов, не вынося шума ударов по щитам, поднимались на дыбы, и вместе со своими всадниками приходили в смятение».
Так ромейская пехота снова снискала себе славу, равную всадникам сасанидам. Ночью персы отступили в свой лагерь и оплиты переправились через Евфрат. Велисарий был отстранен от командования войсками, хотя зимой 531—532 гг. он был восстановлен на посту magister militum per Orientem, а командование над войсками востока принял Ситта.
Нужно отметить, что Велисарий, принявший участие в жестоком подавлении восстания Ники в Константинополе в январе 532года., стал доверенным базилевса. Возможно, поэтому он получил командование над войсками, направляющимися в Ливию.
Война в Африке
Африканские римские провинции были захвачены вандалами и союзными им аланами в V в., вандалы правили здесь к моменту похода войск Юстиниана около ста лет. Для местного романизированного и ромейского населения ситуация осложнялась тем, что пришельцы были не православными, а арианами. Перед походом, к империи перебежал гот Года, управляющий вандальской Сардинией. Император решил начать боевые действия и поставил во главе войск Велисария. Против вандалов было собрано войско из 10 тысяч пеших и 5 тысяч всадников. Войско состояло не из кадровых арифм, а из воинов, «набранных из регулярных солдат и из федератов». Федераты состояли из конных гуннов и пеших герулов. Для перевозки этого войска было использовано 500 длинных кораблей – дромонов. Команды состояли из египтян, ионян и килликийцев, флотом командовал Калоним Александрийский. Во главе похода император поставил Велисария. В это же время, Гелимер, король вандалов, отправил пять тысяч наиболее боеспособных вандалов на ста двадцати кораблях под предводительством своего брата Цазона, против Сардинии, которые победили гота Году и его дружину. Гелимер же остался без наиболее дееспособной части в самый важный момент боевых действий, дело в том, что за сто лет жизни в богатой римской провинции Африки, сильно расслабились, переняли привычки ромеев (бани, массаж) и растеряли боевой дух. Тем не менее, вандалы остались многочисленным народом-воином, значительно превышавшим по численности экспедиционный корпус из Константинополя.
31 августа 533 г., после проведения Велисарием разведки, флот римлян пристал к Капут-Ваде (Рас Капудии). Воины разбили на берегу моря укрепленный лагерь, окружив его рвом. При рытье рва был обнаружен источник, что в засушливом районе Северной Африке было немаловажно для войска и животных. Велисарий занял город Сиддект, где показал местным жителям, что войско прибыло для освобождения ромеев. После чего войско двинулось на Карфаген, находившийся в пяти днях пути от места высадки.
Сражение при Дециме
13 сентября 533 г. король вандалов Гелимер выдвинулся навстречу римлянам. Учитывая численное преимущество, план вандалов предполагал окружить противника. Аммат, брат Гелимера, должен был со всеми воинами идти от Карфагена к Дециму. Гибамунд, племянник Гелимера, с двумя тысячами бойцов двигался слева от Децима. Сам же Гелимер планировал зайти в тыл. Несмотря на то, что жизнь в благодатной африканской провинции изнежила некогда суровых воинов вандалов и аланов, тем не менее, они представляли грозную военную силу. Войско ромеев двигалось навстречу врагам следующим образом: авангард во главе с Иоанном Арменином состоял из трехсот лучших всадников, гунны сопровождали авангард слева. Далее двигались всадники-федераты и щитоносцы Велисария. Основные силы, пехота и обоз следовал за ними.
1 этап. Аммат, торопясь, прибыл в Децим с небольшими силами раньше назначенного Геллимером срока, его вандалы из Карфагена шли небольшими отрядами и растянулись вдоль дороги. Иоанн обрушился на отряд Аммата, убил его и рассеял огромное войско, шедшее из Карфагена, избивая бегущих. Гибамунд устремился на помощь соседнему флангу, столкнулся с гуннами и погиб, весь его отряд был истреблен.
2 этап. Гелимер со своим большим отрядом подошел к Дециму, не зная, что два других подразделения вандалов разгромлено, здесь он вступил в стычку с федератами, которые тоже не знали о ходе победах Иоанна и гуннов. Вандалы их отбросили, и архонты начали спор, как им поступить. Они решили отступать, боясь сил Гелимера, по дороги они встретили отряд из 800 всадников – телохранителей Велисария, те, не поняв, что произошло, обратились в бегство. В это время вождь вандалов нашел в Дециме тело погибшего брата, и прекратив преследование римлян, стал стенать, готовясь к похоронам Аммата.
3 этап. Таким образом, Гелимер не использовал подавляющее численное преимущество. В это время, бегущих римлян остановил и отчитал Велисарий, он привел в порядок войско и всей силой обрушился на вандалов, разгромив и рассеяв их. Путь на столицу был свободен.
15 сентября 533 г. Велисарий вошел в город, параллельно вошел флот, который несмотря на приказ, разграбил имущество купцов в порту. Так как Карфаген был не укреплен стеной, то вандалы не стали защищать его. После чего полководец приступил к восстановлению стен, был вырыт ров и установлен палисад.
Важной задачей ведения войны в Африке со времен пунических войн была задача привлечения на сторону противоборствующих сторон автохтонные семитские племена – маврусиев или мавров. Те же не спешили с выбором стороны. Вскоре к Гелимеру на равнину Буллу прибыл из Сардинии его брат. Объединив силы, вандалы двинулись на Карфаген. К вандалам присоединились маврусии. Гелимер пытался подкупить гуннов и рассчитывал на воинов-ариан. Велисарий посадил одного из предателей на кол и гунны, пораженные страхом, сознались перед Велисарием в том, что их подкупали.
Сражение у Трикамара. Велисарий отправил вперед конницу, а сам с пехотой и пятьюстами всадниками двинулся за ними к месту сражения. В декабре 533 г. войска встретились у Трикамара (западнее Карфагена). Утром, оставив в своем лагере жен и детей, вандалы двинулись на римлян. Впереди шли опытные воины, прибывшие из Сардинии с Цазоном. Римляне выстроились следующим образом. Левое крыло: федераты и солдаты архонтов Мартина, Валериана, Иоанна, Киприана, комит федератов Алфия, Маркелла. Правый фланг – конница, командиры — Папп, Варват и Эган. Цент — Иоанн, его щитоносцы и копьеносцы, а также войсковые знамена. Здесь же был Велисарий с 500 всадниками. Пехота еще не подошла. Гунны выстроились отдельно. Вандалы расположились так же по крыльям, в центре со своей дружиной стоял Цазон. В их тылу расположились маврусии. Вандалы решили отказаться от использования метательного оружия и копий и сражаться только мечами, что и решило исход дела. Между войсками была небольшая река. Иоанн Армянин переплыл речку и атаковал центр. Но вандалы отбросили ромеев. В ответ Иоанн, взяв щитоносцев и копьеносцев Велисария, контратаковал врагов: Цазон был убит. Римляне атаковали противника в лоб и обратили его в бегство, отойдя при этом на исходную позицию, боясь многочисленности неприятеля. Наконец, к вечеру подошла ромейская пехота, что дало возможность Велисарию атаковать лагерь вандалов. Первый беспричинно бежал Гелимер и его приближенные, лагерь пал без сопротивления. Римлянам достались фантастические богатства, в том числе и те, что награбили вандалы в Риме в Vв. Так как грабежу придавались все воины, Велисарий даже потерял управление над войсками. Но противник не вернулся, и битва была выиграна.
Затем ромеи захватили острова Сардинию, Корсику и Майорку. Вскоре был пленен Гелимер, и война с вандалами закончена.
Победа над государством Вандалов была одержана за один год.
Но последующая политика ошибок Юстиниана, говоря современным языком, в кадровых вопросах повлекла непрекращающуюся войну в этой провинции. Война шла с остатками вандалов, новые наместники не смогли ни договориться, ни утихомирить местные кочевые племена маврусиев (мавров). Стандартные невыплаты солдатам привели к дезертирству и восстанию воинов, которое было подавлено ценой колоссальных усилий.
К сожалению, приходится отмечать тот факт, что блестящие военные победы не были поддержаны должным гражданским управлением, но это в данном случае не имеет к нашей теме никакого отношения.
Продолжение следует…
- Автор:
- Ващенко Эдуард, к.и.н.
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