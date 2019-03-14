Боевая летопись 1-й Конной. Ч. 3. Касторная

Белые, потерпев под Воронежем и в Орлово-Кромском сражении неудачу, пытались выправлять создавшееся тяжелое положение. Они форсировали Дон на участке 8-й армии и теснили ее к северо-востоку. На Южном фронте белые пытались остановить красное наступление за счет ослабления фронта Донской армии — снятия с него ряда дивизий на касторненское направление. Особенно усиливалась оборона Касторненского железнодорожного узла. Войскам, сосредоточенным в этом районе (конные корпуса Шкуро, Мамонтова, усиленные 9-й кавалерийской бригадой, переброшенной из фронтового резерва, пехотные дивизии, снятые с фронтов 8-й и 13-й армий) было приказано во что бы то ни стало разбить Конный корпус.2-го ноября Буденному была подчинена 11-я кавалерийская дивизия, которая из района Липецка, через Задонск, походным порядком двигалась в г. Землянск для присоединения к Конному корпусу. К этому же времени из конных частей группы Филиппова и кавалерийского полка 8-й армии была организована бригада Колесова. К этому дню 4-я кавалерийская дивизия занимала район Старая Ведуга, Гнилуша, Меловатка — перед ней стояла задача, действуя в направлении ст. Касторная, разбить группирующегося перед собой противника. 6-я кавалерийская дивизия была сосредоточена в районе Киевка, Ниж. Ведуга, имея целью, обеспечивая левый фланг корпуса, наступать на ст. Касторная и совместными действиями с 4-й кавалерийской дивизией разбить конницу белых в районе станции.Белая конница, имея слева свою пехоту, сосредоточившись в районе Горяиново, Орехово, пыталась вести наступление шестью конными полками из района Орехово — на 6-ю кавалерийскую дивизию.В результате, весь день 2-го ноября на фронте 6-й кавалерийской дивизии шел бой — с переменным успехом для обеих сторон. К вечеру обе стороны отошли на исходные рубежи.Т. к. с 3-го по 7-е ноября сильные дожди сменились морозами, и в результате наступила гололедица, бой главных сил обеих сторон как бы временно затих. В эти дни велись разведывательные схватки.8-го ноября выпадает первый снег, закрывший обледенелые дороги, и белые переходят в наступление. До 8-ми полков пехоты с четырьмя танками наступают из района Касторной на Успенское и далее по направлению Землянска. Одновременно сильная конная группа численностью до 4-х тыс. сабель наступает на Орехово, ст. Ведуга.Белые 8-го ноября пытаются взять Конный корпус Буденного в клещи — и нанести ему поражение. Но усиление Конного корпуса 11-й кавалерийской дивизией и колесовской кавалерийской бригадой позволило ему прикрыться со стороны наступающей пехоты колесовской кавалерийской бригадой и одной бригадой 4-й кавалерийской дивизии, а главными силами 4-й и 6-й кавалерийских дивизий перейти в контрнаступление на наступающую конницу белых.В результате наступление белых было парировано, причем 6-я кавалерийская дивизия захватила 10 пулеметов и несколько десятков пленных.На рассвете 10-го ноября белые перешли в контрнаступление.В ходе ожесточенного боя первоначально Конный корпус Буденного имел успех. Он опрокидывает конницу белых, преследует ее до ст. Суковкина. Затем, обнаружив угрозу своему левому флангу со стороны пехоты и танков, наступающих из Успенского, Буденный приказывает приостановить преследование — и поворачивает 4-ю кавалерийскую дивизию из района ст. Суковкина на Котовка, Орехово во фланг и тыл наступающей пехоты белых со стороны Касторная. Одновременно 11-й кавалерийской дивизии, перешедшей в ст. Ведуга, было приказано движением на запад оказать содействие бригаде Колесова. Это мероприятие позволило парировать удар белых 10-го ноября.8 — 10 ноября, когда Конный корпус изнемогал от неравных боев на ст. Касторная, части 8-й и 13-й армий вели себя пассивно — что еще больше осложнило обстановку на фронте Конного корпуса.11 — 12 ноября на фронте Конного корпуса наблюдалось затишье, а 13-го ноября Буденный отдает приказ, в котором намечает следующую задачу: Конному корпусу, имея заслон на линии Архангельское, Успенское, Орехово, главными силами из района станций Ниж. Девица развить стремительное наступление в общем направлении ст. Суковкина — имея целью разгромить противника, отрезав его касторненскую группу, и выйти на линию Раздольное — село Бычок — ст. Алисовская — Кулевка.11-я кавалерийская дивизия из трех полков, взвода артиллерии, бригада Колесова в составе двух полков и одной батареи, представляя собой заслон, сковывали противника на фронте Архангельское, Орехово, атаковали ст. Касторная с северо-востока. 4-я и 6-я кавалерийские дивизии без одной бригады 6-й кавалерийской дивизии, которой было приказано совместно с 12-й стрелковой дивизией прикрывать левый фланг корпуса, представляли собой ударную группу — которая, разбивая находящиеся перед собой части белых, отрезала их от ст. Касторная.Но из-за метели наступление было отложено — и начато на рассвете 15-го ноября. Снежная метель, тем не менее, продолжала бушевать. Двигались кавалеристы по бездорожью — с проводниками.В 12 часов 15-го ноября кавалерийская дивизия без выстрела, в конном строю, опрокинув около полка конницы, захватила ст. Суковкина. В это время 11-я кавалерийская дивизия и бригада Колесова также перешли в наступление – их части из окопов были встречены пехотой белых силой около полка. Отскочив к Успенское, один полк 11-й кавалерийской дивизии и один полк бригады Колесова в пешем строю в 14.00 вновь повели наступление. Белые продолжали вести сильный артиллерийский и пулеметный огонь и под его прикрытием стали отходить на юго-запад. В селе Касторная была окружена часть белой пехоты, и пленено 700 человек.В это время и белые части, будучи отрезаны частями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий, пытались, под прикрытием бронепоездов, прорваться на юг, но безуспешно.В результате было захвачено около 2-х тыс. пленных, 3 бронепоезда, большое количество артиллерии и пулеметов.Так закончилось единоборство красной и белой конницы под ст. Касторная.Боевые действия под ст. Касторная, несмотря на превосходство сил белых в этом районе, принесли красной коннице победу.В чем же секрет этой оперативно-тактической победы?Во-первых, Буденный, применяя искусный маневр, бил белых по частям.Так было 10-го ноября, когда совместными действиями 4-й и 6-й кавалерийских дивизий в районе Ниж. Девица была опрокинута и разбита белая конница. В этот момент создавалась угроза правому флангу и Буденный, справившись с одной частью белых, приостановив наступление и прикрывшись с юга, перебрасывает против наступающей пехоты противника свои главные силы, отразив и это наступление — причем с чувствительными потерями для белых.Так было 15-го ноября, когда Конный корпус одной бригадой, прикрывшись справа и слева, главными силами опрокинул конницу, внезапно захватил ст. Суковкино, и этим отрезал белые войска, оперирующие севернее ст. Касторная, а затем, захлестывая их правым флангом, совместными действиями своих главных сил и сковывающей группы наносит противнику поражение.Налицо взаимодействие всех соединений Конного корпуса — и в тактическом, и в оперативном масштабах. Выручка при неудаче одной части другой, а при успехе боя его развитие в общих интересах соединения, являлись основным правилом всех буденновских командиров.Особо заслуживает внимания управление соединением. Отправка штабных командиров в кавалерийские дивизии для непосредственного осуществления реализации общекорпусной задачи 15-го ноября — пример гибкости в управлении и увязки взаимодействия всех дивизий и всех необходимых средств в решительную минуту боя.Обращает на себя внимание также сочетание конного боя с пешим (пример 11-й кавалерийской дивизии и бригады Колесова) и, наконец, гибкость управления корпусным соединением.Действия под Касторной выглядят будто бы замедленными, но это объясняется тем, что стояла крайне неблагоприятная погода, боевые действия Конного корпуса были изолированы по отношению к частям 13-й и 8-й армий, и, наконец, вследствие превосходства в соотношении сил, которые белые сконцентрировали в районе ст. Касторная.Борьба на Касторненском железнодорожном узле является началом переломного периода и прологом к общему отступлению и поражению Вооруженных Сил Юга России.Взятие Касторнеиских позиций и разгром белых в этом районе является как бы красным трамплином для дальнейшего преследования отступающих деникинских войск.Мощь красной конницы основывалась на ее оперативно-тактической гибкости, базировавшей свое маневренное искусство на принципах — бить там, где противник не ожидает, бить внезапно, используя для этого даже локальные успехи и ошибки противника.Каждый локальный бой, как правило, был подчинен общей задаче, причем при первой же возможности предписывалось копить и беречь физические и моральные силы войск для решительного боя.Формы боя красной конницы не являлись застывшими формами устоявшихся боевых порядков. Они были разнообразны и вытекали из складывавшейся обстановки.Искусство находить наиболее правильное решение в каждом конкретном случае всегда являлось отличительной чертой командования Конного корпуса (в дальнейшем – Конной армии).Боевые действия красной конницы с 16-го октября по 15-е ноября в лице Конного корпуса Буденного сыграли исключительную роль в успешном для красных исходе операции.Эти действия позволили приостановить дальнейшее наступление белых. Конный корпус своим появлением и действиями в районе Графская — Воронеж — ст. Тулиново закрыл, а впоследствии ликвидировал тот разрыв между 13-й и 8-й армиями — который так беспокоил командования Южного и Юго-восточного фронтов.Бой Конного корпуса в районе Умань — Собакино, а затем захват г. Воронеж позволили вырвать инициативу из рук белых, стабилизировать фронт, а затем помогли 13-й и 8-й армиям перейти в наступление.Форсирование р. Дон, бой под Землянском, захват ст. Касторная и, наконец, поражение белой конницы, создали необходимые условия для перехода в широкомасштабное наступление.Красная конница своими действиями ликвидировала разрыв, сковав лучшие конные корпуса белых — которые наводили панику на красные пехотные части. Она доказала свою полную самостоятельность и свое оперативное значение. Вместе с тем, действия Конного корпуса Буденного притянули на себя, в особенности в районе ст. Касторная, большие силы белых, помимо 2-х кавалерийских корпусов, 9-ю кавалерийскую бригаду, Марковскую, Алексеевскую и Терскую дивизии — чем значительно облегчили и наступательную операцию 13-й и 8-й армий.