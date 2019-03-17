Из истории артиллерийского образования в России. Ч. 3

Мы обходим вниманием рассмотрение организационных формирований и переформирований артиллерийских школ, их переименований и неоднократных объединений с инженерной школой с последующим разделением, а лишь пытаемся проследить некоторые тенденции развития артиллерийского образования в России.Поставленный в 1756 г. во главе русской артиллерии П. И. Шувалов обратил внимание на необходимость иметь образованных людей — и был вынужден заняться артиллерийскими школами.По представлению Шувалова 9 июня 1759 г. было указано завести «особливую типографию для печатания нужнейших по артиллерийскому и инженерному корпусам сочинений и книг, переведенных на российский диалект с других языков, на таком же основании как при сухопутном Кадетском шляхетском корпусе учинена» (). Шувалов задумал преобразование этой школы в шляхетский Корпус «для артиллерии и инженерства». Эта мысль была осуществлена преемником Шувалова — А. Н. Вильбон в 1762 г.Учреждение Корпуса имело большое значение для повышения уровня артиллерийского образования. Методы преподавания получили направление, отличное от применявшихся в артиллерийских школах. Благодаря повышенному объему отпускаемых средств и вниманию к Корпусу со стороны правительства, к преподаванию привлекаются знающие люди. В Корпусе не только обучали, но и воспитывали. Особо следует отметить учителя, носившего звание «директора над Классами» И. А. Вельяшева-Волынцева, написавшего один из первых Курсов артиллерии (о нем мы уже сказали выше). Из Корпуса вышли многие известные артиллеристы, прославившиеся не только по артиллерийской линии, но и на других поприщах: Кутузов М. И., Буксгевден О. А., Аракчеев А. А. и др.В ряду питомцев Корпуса, выпущенных в рассматриваемый период в артиллерию, следует упомянуть:В. Г. Костенецкого — беззаветного героя, отличавшегося храбростью и решительностью; он участвовал во всех войнах эпохи — от штурма Очакова (1789 г.) до конца Отечественной войны 1812 г.;Л. М. Яшвиля, участвовавшего с неизменным отличием в боях под командованием А. В. Суворова (Очаков, Измаил, Аккерман) и в Наполеоновских войнах;П. М. Капцевича — участника многих войн, помимо строевой службы, много работавшего в центральных управлениях — особенно в бытность сотрудником Аракчеева.Особо высоко было поставлено артиллерийское дело в Корпусе во время управления последним А. И. Маркевичем (1812 — 1832 гг.).А. И. Маркевич был крупнейшим ученым. Он написал объемистое сочинение (1700 стр. большого формата) под названием «Курс артиллерийского искусства», изданное в 1820 — 1824 гг. В этом сочинении давались не только сведения об орудиях, снарядах и пр., но и приводились обширные выписки из отчетов об опытах, а также статьи по тактике, механике, фортификации, атаке и обороне крепостей. Это сочинение являлось как бы артиллерийской энциклопедией.Сколь много сделал для русской артиллерии Аракчеев – известно. Говоря об этой стороне деятельности Аракчеева, нельзя не указать на школы, организованные не без его участия в Гатчинских войсках.В Гатчинских войсках была учреждена школа из трех отделений или, лучше сказать, классов. В первом преподавались чистописание, русский язык, арифметика, начальная геометрия; здесь учились подпрапорщики и юнкера пехоты и кавалерии. Во втором — артиллерийские юнкера изучали русский язык, математику и артиллерию. В третьем — всем офицерам преподавались тактика и фортификация. Занятия велись под руководством артиллерийских офицеров Капцевича, Сиверса и Апрелева – с 14 до 16 часов ежедневно (.).Пocтановка обучения в этой школе и вообще в Гатчинских войсках имела большое значение для распространения правильных взглядов на службу артиллерии и ее боевое применение. В Гатчинских войсках все было строго регламентировано — на основании опыта военного и мирного времени.24 февраля 1804 г. по инициативе Аракчеева учреждается «Временный артиллерийский комитет», который, по сути, являлся постоянным учреждением для рассмотрения предложений по артиллерийской части и производству опытов. В этом Комитете особенно выделялся своими знаниями и широтой взглядов упомянутый выше Mapкевич. Комитет разрабатывал указания, инструкции, постановления, что оказало большое влияние на подъем образования и повышение интереса к артиллерийскому делу, содействовало совершенствованию артиллерии. Между прочим, Аракчеев дал Комитету следующее распоряжение:«о всех выступаемых в оной (Комитет) для исследования прожектах, какая по испытании от оных польза, или же неосновательные и слабые понятия прожектеров откроются, публиковать в газетах» ().Это распоряжение, несомненно, должно было оказать большое влияние как на работу Комитета, которая могла подвергаться широкой критике, так и на прожектеров, кoтopыe не могли не задуматься над прожектом прежде, чем его представлять.Согласно положению о Комитете, утвержденному 14 декабря 1808 г., экзамены всех лиц, представленных к производству по артиллерии, должны были происходить в присутствии всех членов Комитета.В п. 6 положения cказано:«Для обеспечения артиллерийским офицерам средств к приобретению для артиллериста потребных знаний Комитет издает артиллерийский журнал полезного и занимательного для артиллерийcкoгo офицера содержания».В постановлении об издании Артиллерийского журнала Комитет, между прочим, высказал следующее пожелание:«Не только кaждый член Комитета, но и все вообще любители наук, особливо служащие в артиллерии, приглашаются участвовать в полезном сем издании присылкою во временный артиллерийский Комитет, для внесения в журнал своих сочинений, замечаний при практических учениях, выписок и переводов до артиллерии касающихся».Интересно отметить еще следующие указания цитируемого постановления. Все материалы, поступающие для помещения в Артиллерийском журнале «должны при собрании всех членов быть рассмотрены и когда окажyтcя для помещения в журнале годными, то утвердив оное подпискою всего Комитета отдаются издателю Журнала...».Любопытно объявление о выходе в свет и приеме подписки на Артиллерийский журнал, напечатанное Комитетом в «Прибавлении к № 16 Санкт-Петербургским ведомостям» 25 февраля 1808 г. Приводим выписку из последнего:«Таким образом, излагая в виде Журнала разные в артиллерии последовавшие усовершенствования, открывается славолюбием движимым любителям наук обширное поле, в котором без сомнения возникнут новые источники к обогащению сей науки полезнейшими произведениями и к вящему сей части воинского искусства усовершенствованию».Также в период управления артиллерией Аракчеевым, были учреждены несколько различных ступеней для нижних чинов и офицеров.Таким образом шло развитие артиллерийского образования до памятного события — основания в 1820 г. (25 ноября) Михайловского Артиллерийского училища, ставшего флагманом в деле продвижения артиллерийских знаний.