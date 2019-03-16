Современный противолодочный самолёт. Kawasaki P-1

Kawasaki P-1. Противолодочный и патрульный самолёт

Первый прототип Р-Х в цветах института TRDI.

Носовой обтекатель и бортовая решётка РЛС с АФАР





Видно, что турель можно не только поднять-опустить, но и повернуть.

Штанга магнитометра видна очень хорошо.

Кабина пилотов. Нужны ли тут комментарии?

Малый терминал многофункциональной системы распределения информации MIDS-LVT для интеграции самолёта в систему взаимного обмена информацией Datalink 16. По-настоящему важные вещи иногда выглядят непритязательно

Боевые посты

Зарядка буёв в пусковые шахты "Ориона". У Р-1 так тоже можно, и главное, что буй можно отрегулировать перед сбросом

Слева видны две роторных пусковых установки для гидроакустических буёв. Очень удобно при постановке залпом небольшого количества буёв — 4-5 шт. Можно и по одному

Стеллаж для буёв. Крепление как у американцев, может он даже покупной. Буи лежат так, чтобы их можно было настроить перед сбросом прямо в стеллаже — и сразу в пусковую

А это пусковые шахты для выставления "поля" буёв. Работать это поле может как одна огромная антенна

Постановка буёв

Антенна системы

В обороне

ВСУ

Первое отверстие — воздухозаборник ВСУ, второе — выхлоп.

Отсек вооружения



ПКР «Гарпун»







Торпеда «Тип 97»



ПКР ASM-1C





AGM-65 Maverick

Подкрыльевые пилоны (внутренние)

P-8 Poseidon и Kawasaki P-1 рядом. Видно, что входы в самолёт удачнее у американцев, а следовательно и экстренное покидание удобнее. С другой стороны, пока не упал, Kawasaki может быть и получше