Лазерное оружие: сухопутные войска и ПВО. Часть 3

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МЛТК-50 и результаты его работы

БТР «Stryker MEHEL 2.0»

Израильский лазерный комплекс ПВО/ПРО «Iron Beam»

Лазерная пушка компании Rheinmetall мощностью 50 киловатт, из двух лазерных модулей на 30 кВт и на 20 кВт

БТР M113 с лазером 5 кВт и грузовой автомобиль Tatra 8x8 с двумя лазерами по 10 кВт

Лазер «Mobile HEL Effector Wheel XX» компании Rheinmetall на машине Boxer 8x8

Боевой лазерный комплекс компании Rheinmetall

Китайский лазерный комплекс ПВО ближнего радиуса действия LW-30

Концепт 155 мм активно-реактивного снаряда с прямоточным воздушно-реактивным двигателем

Американский противотанковый ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами с лазерным наведением и кинетическим поражающим элементом MGM-166 «LOSAT»