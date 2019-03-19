Лазерное оружие: сухопутные войска и ПВО. Часть 3
Использование лазерного оружия в интересах наземных войск существенно отличается от его применения в военно-воздушных силах. Значительно ограничена дальность применения: линией горизонта, рельефом местности и расположенными на неё объектами. Плотность атмосферы у поверхности является максимальной, задымления, туман и прочие препятствия, в безветренную погоду долго не рассеиваются. Ну и наконец, с чисто военной точки зрения, большая часть наземных целей является бронированными, в той или иной степени, а для прожигания брони танка потребуются не то что гигаваттные – тераваттные мощности.
В связи с этим, большая часть лазерного оружия наземных войск предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) или ослепления прицельных приспособлений противника. Есть ещё специфичное применение лазера против мин и неразорвавшихся снарядов.
Одним из первых лазерных комплексов, предназначенных для ослепления приборов противника стал самоходный лазерный комплекс (СЛК) 1К11 «Стилет», принятый на вооружение советской армии в 1982 году. СЛК «Стилет» предназначен для выведения из строя оптико-электронных систем танков, самоходных артиллерийских установок и других наземных боевых и разведывательных машин, низколетящих вертолетов.
После обнаружения цели СЛК «Стилет» производит ее лазерное зондирование, и после обнаружения оптического оборудования по бликующим линзам, поражает его мощным лазерным импульсом, ослепляя или выжигая чувствительный элемент – фотоэлемент, светочувствительную матрицу или даже сетчатку глаза прицелившегося бойца.
В 1983 году на вооружение был сдан комплекс «Сангвин», оптимизированный для поражения воздушных целей, с более компактной системой наведения луча и увеличенной скоростью приводов разворота в вертикальной плоскости.
Уже после развала СССР, в 1992 году, на вооружение был принят СЛК 1К17 «Сжатие», его отличительная особенность – применение многоканального лазера из 12 оптических каналов (верхний и нижний ряд линз). Многоканальная схема позволила сделать лазерную установку многодиапазонной, чтобы исключить возможность противодействия поражению оптики противника установкой фильтров, блокирующих излучение определенной длины волны.
Ещё одним интересным комплексом является «Боевой лазер Газпрома» – мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-50, предназначенный для дистанционной резки труб и металлоконструкций. Комплекс размещается на двух машинах, его основным элементом является газодинамический лазер мощностью порядка 50 кВт. Как показали испытания, мощность лазера, установленного на МЛТК-50, позволяет резать корабельную сталь толщиной до 120 мм с расстояния в 30 м.
Основной задачей, в рамках которой рассматривалось применение лазерного оружия, являлись задачи ПВО и ПРО. Для этого в СССР реализовывалась программа «Терра-3», в рамках которой было проведено огромное количество работ по лазерам различных типов. В частности, рассматривались такие типы лазеров, как твердотельные лазеры, фотодиссоционные йодные лазеры большой мощности, электроразрядные фотодиссоционные лазеры, частотно-импульсные лазеры мегаваттного класса с ионизацией электронным пучком и другие. Проводились исследования оптики лазеров, что позволило решить проблему формирования предельно узкого луча и его сверхточного наведения на цель.
Из-за специфичности применяемых лазеров и технологий того времени, все лазерные комплексы, разработанные по программе «Терра-3» были стационарными, но даже это не позволяло создать лазер, мощность которого обеспечила бы решение задач ПРО.
Почти параллельно с программой «Терра-3» была запущена программа «Омега», в рамках которой лазерным комплексам предполагалось решать задачи ПВО. Однако испытания, проведённые в рамках этой программы, также не позволили создать лазерный комплекс достаточной мощности. Используя предыдущие наработки вновь была осуществлена попытка создания лазерного комплекса ПВО «Омега-2» на газодинамическом лазере. В ходе испытаний комплексом была поражена мишень РУМ-2Б и несколько других целей, но в войска комплекс так и не поступил. Не реанимацией ли проекта «Омега-2» является лазерный комплекс «Пересвет»?
К сожалению, в связи с послеперестроечной деградацией отечественной науки и промышленности, не считая загадочного комплекса «Пересвет», информация о наземных лазерных комплексах ПВО российской разработки отсутствует.
В 2017 году появилась информация о размещении НИИ "Полюс" тендера на составную часть научно-исследовательской работы (НИР), цель которой – создание мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в дневных и сумеречных условиях. Комплекс должен состоять из системы сопровождения и построения траекторий полета цели, обеспечивающих целеуказание для системы наведения лазерного излучения, источником которого будет жидкостный лазер. На демонстрационном образце требуется реализовать обнаружение и получение детального изображения до 20 воздушных объектов на расстоянии от 200 до 1500 метров, с возможностью отличить БПЛА от птицы или облака, требуется выполнить расчёт траектории и поражение цели. Заявленная в тендере максимальная цена контракта – 23,5 миллиона рублей. Окончание работ запланировано на апрель 2018 года. Согласно итоговому протоколу, единственным участником и победителем конкурса является компания «Швабе».
Какие выводы можно сделать на основании технического задания (ТЗ) из состава конкурсной документации? Работы ведутся в рамках НИР, о завершении работ, получении результата и открытии опытно-конструкторских работ (ОКР) информации нет. Иными словами, в случае успешного завершения НИР, комплекс может быть создан предположительно в 2020-2021 году.
Требование об обнаружении и поражении целей днём и в сумерках означает отсутствие в составе комплекса радиолокационных и тепловизионных средств разведки. Предполагаемую мощность лазера можно оценить в 5-15 кВт.
Вызывает интерес указанное в ТЗ требование о создании жидкостного лазера, и одновременно требование наличия в составе комплекса волоконного силового лазера. Если это не опечатка, то имеется в виду оптоволоконный вывод излучения с жидкостного лазера, или разработан новый тип волоконного лазера с жидкой активной средой в волокне?
На Западе разработка лазерного вооружения в интересах ПВО получила огромное развитие. В качестве лидеров можно выделить США, Германию и Израиль. Впрочем, другие страны также разрабатывают свои образцы наземного лазерного оружия.
В США программы боевых лазеров ведут сразу несколько компаний, о которых уже упоминалось в первой и второй статьях. Почти все компании, разрабатывающие лазерные комплексы, изначально предполагают их размещение на носителях разных типов – в конструкцию вносятся изменения, соответствующие специфике носителя, но базовая часть комплекса остаётся неизменной.
Можно только упомянуть, что наиболее близким к принятию на вооружение можно считать разработанный для БТР «Stryker» лазерный комплекс GDLS компании «Boeing» мощностью 5 кВт. Полученный комплекс получил название «Stryker MEHEL 2.0», его задача – борьба с малоразмерными БПЛА во взаимодействии с другими системами ПВО. В ходе испытаний «Maneuver Fires Integrated Experiment» проведённых в 2016 году в США, комплекс «Stryker MEHEL 2.0» поразил 21 цели из 23 запущенных.
На последней версии комплекса дополнительно установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления каналов связи и позиционирования БПЛА. Компания «Boeing» планирует последовательно увеличивать мощность лазера вначале до 10 кВт, а в дальнейшем и до 60 кВт.
В 2018 году экспериментальный БТР «Stryker MEHEL 2.0» переброшен на базу 2-го кавалерийского полка армии США (Германия) для проведения полевых испытаний и участия в учениях.
Презентация лазерного комплекса «Stryker MEHEL 2.0»
Для Израиля проблемы противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из наиболее приоритетных. Причём, основными поражаемыми целями являются не самолёты и вертолёты противника, а миномётные боеприпасы и самодельные ракеты типа «Кассам». С учётом появления огромного количества гражданских БПЛА, которые могут быть применены для перемещения самодельных авиабомб и взрывчатки, их поражение также становится задачей ПВО/ПРО.
Низкая стоимость самодельного оружия делает нерентабельным их поражение ракетным оружием.
Например, для уничтожения одной самодельной ракеты типа «Кассам», изготовленной в кустарных условиях с затратами порядка 5 000 долларов, необходим залп одной-двух зенитных управляемых ракет (ЗУР) стоимостью примерно 100 000 долларов каждая.
В июле 2014 года боевики запустили в сторону территории Израиля два БПЛА типа «Абадил-1» (Abadil-1) иранского производства, стоимостью менее 50 тыс. долларов за единицу. Система ПВО Израиля их успешно обнаружила и сбила, однако впоследствии выяснилось, для их уничтожения потребовалось четыре ракеты ЗРК «Patriot», стоимостью около 3 000 000 долларов каждая.
В связи с этим у вооружённых сил Израиля возник вполне объяснимый интерес к лазерному оружию.
Первые образцы израильского лазерного оружия датируются серединой семидесятых годов. Как и остальные страны в то время, Израиль начинал с химических и газодинамических лазеров. Наиболее совершенным образцом можно считать химический лазер THEL на фториде дейтерия мощностью до двух мегаватт. На испытаниях 2000-2001 года лазерный комплекс THEL уничтожил 28 неуправляемых ракет и 5 артиллерийских снарядов, двигавшихся по баллистическим траекториям.
Как уже говорилось, химические лазеры перспектив не имеют, и интересны только с точки зрения отработки технологий, поэтому и комплекс THEL, и разработанная на его базе система «Skyguard» так и остались экспериментальными образцами.
В 2014 году на авиасалоне в Сингапуре авиакосмический концерн «Rafael» представил прототип лазерного комплекса ПВО/ПРО, получившего условное обозначение «Iron Beam» («Железный луч»). Оборудование комплекса размещается в одном автономном модуле и может использоваться как стационарно, так и размещаться на колесных или гусеничных шасси.
В качестве средства поражения используется система из твердотельных лазеров мощностью 10-15 кВт. Одна зенитная батарея комплекса «Iron Beam» состоит из двух лазерных установок, РЛС наведения и центра управления стрельбой.
В настоящий момент принятие системы на вооружение отложено на 2020-е годы. Очевидно это связано с тем, что мощность 10-15 кВт недостаточна для решаемых ПВО/ПРО Израиля задач, и требуется её увеличение хотя бы до 50-100 кВт.
Также появилась информация о разработке оборонительного комплекса «Щит Гедеона», включающего ракетное и лазерное вооружение, а также средства РЭБ. Комплекс «Щит Гедеона» предназначен для защиты сухопутных подразделений, действующих на переднем крае, подробности о его характеристиках не разглашаются.
В 2012 году немецкая компания Rheinmetall провела испытания лазерной пушки мощностью 50 киловатт, состоящей из двух комплексов на 30 кВт и на 20 кВт, предназначенных для перехвата миномётных снарядов в полёте, а также для поражения других наземных и воздушных целей. В ходе испытаний с расстояния в один километр была перерезана стальная балка толщиной 15 мм и с расстояния три километра были уничтожены два лёгких БПЛА. Необходимая мощность набирается суммированием необходимого количества 10-киловаттных модулей.
Презентация лазерной пушки компании Rheinmetall
Годом позже на испытаниях в Швейцарии компанией были продемонстрированы БТР M113 с лазером 5 кВт и грузовой автомобиль Tatra 8x8 с двумя лазерами по 10 кВт.
В 2015 году на выставке DSEI 2015 компания компании Rheinmetall представила лазерный модуль мощностью 20 кВт, установленный на машину Boxer 8x8.
А в начале 2019 года компания Rheinmetall сообщила об успешном испытании боевого лазерного комплекса мощностью 100 кВт. Комплекс включает высокомощный источник энергии, генератор лазерного излучения, управляемый оптический резонатор, формирующий направленный лазерный луч, систему наведения, отвечающую за поиск, обнаружение, распознавание и сопровождение целей, с последующим наведением и удержанием лазерного луча. Система наведения обеспечивает круговой обзор в секторе 360 градусов и угол наведения по вертикали 270 градусов.
Лазерный комплекс может быть размещен на наземных, воздушных и морских носителях, что обеспечивается модульностью конструкции. Оборудование соответствует европейскому набору стандартов EN DIN 61508 и может быть интегрировано с системой ПВО «MANTIS», которая находится на вооружении Бундесвера.
Испытания, проведенные в декабре 2018 года, показали высокие результаты, свидетельствующие о возможном скором запуске оружия в серийное производство. В качестве мишеней для проверки возможностей оружия были задействованы БПЛА и минометные выстрелы.
Компания Rheinmetall последовательно, год за годом, развивала лазерные технологии, и в результате она может стать одним из первых производителей, предлагающих заказчикам серийно производимые боевые лазерные комплексы достаточно высокой мощности.
Другие страны стараются не отстать от лидеров в разработке перспективных образцов лазерного оружия.
В конце 2018 года китайская корпорация CASIC объявила о начале экспортных поставок лазерного комплекса ПВО ближнего радиуса действия LW-30. Комплекс LW-30 базируется на двух машинах – на одной размещается сам боевой лазер, на другой РЛС обнаружения воздушных целей.
По словам производителя, лазер мощностью 30 кВт способен поражать БПЛА, авиабомбы, миномётные мины и другие аналогичные объекты на расстоянии до 25 км (явное преувеличение).
Секретариат военной промышленности Турции провел успешные испытания боевого лазера мощностью 20 киловатт, разработка которого ведется в рамках проекта ISIN. На испытаниях лазер прожег несколько типов корабельной брони толщиной 22 миллиметра с расстояния 500 метров. Лазер планируется использовать для поражения БПЛА на дальности до 500 метров, уничтожения самодельных взрывных устройств на дальности до 200 метров.
Рекламное видео испытаний турецкого лазерного комплекса
Как будут развиваться и совершенствоваться наземные лазерные комплексы?
Развитие наземных боевых лазеров во многом будет коррелировать с их авиационными собратьями, с поправкой на то, что размещение боевых лазеров на наземных носителях является более простой задачей, чем их интеграция в конструкцию самолёта. Соответственно будет расти мощность лазеров – 100 кВт к 2025 году, 300-500 кВт к 2035 году и так далее.
С учётом специфики наземного театра боевых действий будут востребованы комплексы меньшей мощности 20-30кВт, но минимальных габаритов, допускающих их размещение в составе вооружения боевых бронированных машин.
Таким образом, в период с 2025 года будет происходить постепенное насыщение поля боя, как специализированным боевыми лазерными комплексами, так и модулями, интегрируемыми с другими типами вооружений.
К каким последствиям приведёт насыщение поля боя лазерами?
В первую очередь заметно сократиться роль высокоточного оружия (ВТО), доктрина генерала Дуэ вновь отправится на полку.
Как и в случае с ракетами воздух-воздух и земля-воздух, образцы ВТО, с оптическим и тепловизионным наведением, являются наиболее уязвимыми для лазерного оружия. Пострадают ПТУП типа «Javelin» и его аналоги, снизятся возможности авиабомб и ракет с комбинированной системой наведения. Одновременное использование лазерных оборонительных комплексов и комплексов РЭБ ещё сильнее усугубит ситуацию.
Планирующие авиабомбы, особенно малого диаметра, с плотной компоновкой и низкой скоростью, станут лёгкими мишенями для лазерного оружия. В случае установки противолазерной защиты возрастут габариты, вследствие чего таких авиабомб меньше поместиться в отсеки вооружения современных боевых самолётов.
Несладко придётся БПЛА малого радиуса действия. Малая стоимость таких БПЛА делает нерентабельным их поражение зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), а малые габариты, как показывает опыт, препятствуют их поражению пушечным вооружением. Для лазерного оружия такие БПЛА наоборот являются наиболее простой мишенью из всех возможных.
Также лазерные комплексы ПВО повысят защищённость военных баз от миномётных и артиллерийских обстрелов.
В сочетании с перспективами, обрисованными для боевой авиации в предыдущей статье, возможности по нанесению ударов с воздуха и авиационной поддержке существенно снизятся. Заметно возрастёт средний «чек» за поражение наземной, особенно подвижной цели. Авиабомбы, снаряды, миномётные мины и малоскоростные ракеты потребуют доработки с целью установки противолазерной защиты. Преимущества получат образцы ВТО с минимальным временем нахождения в зоне поражения лазерным оружием.
Лазерные оборонительные системы, размещённые на танках и других бронемашинах, дополнят комплексы активной защиты, обеспечивая поражение ракет с тепловым или оптическим наведением на большем удалении от защищаемой машины. Также они могут применяться против сверхмалых БПЛА и живой силы противника. Скорость разворота оптических систем многократно превышает скорость разворота пушек и пулемётов, что позволит поражать гранатомётчиков и операторов ПТУР в течение нескольких секунд после их обнаружения.
Лазеры, размещённые на боевых бронированных машинах, могут применяться и против оптических средств разведки противника, но в силу специфики условий наземных боевых действий, от этого могут быть предусмотрены эффективные меры защиты, впрочем, об этом поговорим в соответствующем материале.
Всё вышеизложенное заметно повысит роль танков и других боевых бронированных машин на поле боя. Дистанция боестолкновений во многом сместится к боям в пределах прямой видимости. Наиболее эффективным оружием станут высокоскоростные снаряды и гиперзвуковые ракеты.
В маловероятном противостоянии «лазер на земле» – «лазер в воздухе» первый всегда выйдет победителем, поскольку уровень защиты наземной техники и возможности по размещению массивного оборудования на поверхности всегда будут выше, чем в воздухе.
В связи с этим, большая часть лазерного оружия наземных войск предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) или ослепления прицельных приспособлений противника. Есть ещё специфичное применение лазера против мин и неразорвавшихся снарядов.
Одним из первых лазерных комплексов, предназначенных для ослепления приборов противника стал самоходный лазерный комплекс (СЛК) 1К11 «Стилет», принятый на вооружение советской армии в 1982 году. СЛК «Стилет» предназначен для выведения из строя оптико-электронных систем танков, самоходных артиллерийских установок и других наземных боевых и разведывательных машин, низколетящих вертолетов.
После обнаружения цели СЛК «Стилет» производит ее лазерное зондирование, и после обнаружения оптического оборудования по бликующим линзам, поражает его мощным лазерным импульсом, ослепляя или выжигая чувствительный элемент – фотоэлемент, светочувствительную матрицу или даже сетчатку глаза прицелившегося бойца.
В 1983 году на вооружение был сдан комплекс «Сангвин», оптимизированный для поражения воздушных целей, с более компактной системой наведения луча и увеличенной скоростью приводов разворота в вертикальной плоскости.
Уже после развала СССР, в 1992 году, на вооружение был принят СЛК 1К17 «Сжатие», его отличительная особенность – применение многоканального лазера из 12 оптических каналов (верхний и нижний ряд линз). Многоканальная схема позволила сделать лазерную установку многодиапазонной, чтобы исключить возможность противодействия поражению оптики противника установкой фильтров, блокирующих излучение определенной длины волны.
Слева направо: СЛК «Стилет», СЛК «Сангвин», СЛК «Сжатие»
Ещё одним интересным комплексом является «Боевой лазер Газпрома» – мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-50, предназначенный для дистанционной резки труб и металлоконструкций. Комплекс размещается на двух машинах, его основным элементом является газодинамический лазер мощностью порядка 50 кВт. Как показали испытания, мощность лазера, установленного на МЛТК-50, позволяет резать корабельную сталь толщиной до 120 мм с расстояния в 30 м.
МЛТК-50 и результаты его работы
Основной задачей, в рамках которой рассматривалось применение лазерного оружия, являлись задачи ПВО и ПРО. Для этого в СССР реализовывалась программа «Терра-3», в рамках которой было проведено огромное количество работ по лазерам различных типов. В частности, рассматривались такие типы лазеров, как твердотельные лазеры, фотодиссоционные йодные лазеры большой мощности, электроразрядные фотодиссоционные лазеры, частотно-импульсные лазеры мегаваттного класса с ионизацией электронным пучком и другие. Проводились исследования оптики лазеров, что позволило решить проблему формирования предельно узкого луча и его сверхточного наведения на цель.
Из-за специфичности применяемых лазеров и технологий того времени, все лазерные комплексы, разработанные по программе «Терра-3» были стационарными, но даже это не позволяло создать лазер, мощность которого обеспечила бы решение задач ПРО.
Почти параллельно с программой «Терра-3» была запущена программа «Омега», в рамках которой лазерным комплексам предполагалось решать задачи ПВО. Однако испытания, проведённые в рамках этой программы, также не позволили создать лазерный комплекс достаточной мощности. Используя предыдущие наработки вновь была осуществлена попытка создания лазерного комплекса ПВО «Омега-2» на газодинамическом лазере. В ходе испытаний комплексом была поражена мишень РУМ-2Б и несколько других целей, но в войска комплекс так и не поступил. Не реанимацией ли проекта «Омега-2» является лазерный комплекс «Пересвет»?
К сожалению, в связи с послеперестроечной деградацией отечественной науки и промышленности, не считая загадочного комплекса «Пересвет», информация о наземных лазерных комплексах ПВО российской разработки отсутствует.
В 2017 году появилась информация о размещении НИИ "Полюс" тендера на составную часть научно-исследовательской работы (НИР), цель которой – создание мобильного лазерного комплекса для борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в дневных и сумеречных условиях. Комплекс должен состоять из системы сопровождения и построения траекторий полета цели, обеспечивающих целеуказание для системы наведения лазерного излучения, источником которого будет жидкостный лазер. На демонстрационном образце требуется реализовать обнаружение и получение детального изображения до 20 воздушных объектов на расстоянии от 200 до 1500 метров, с возможностью отличить БПЛА от птицы или облака, требуется выполнить расчёт траектории и поражение цели. Заявленная в тендере максимальная цена контракта – 23,5 миллиона рублей. Окончание работ запланировано на апрель 2018 года. Согласно итоговому протоколу, единственным участником и победителем конкурса является компания «Швабе».
Какие выводы можно сделать на основании технического задания (ТЗ) из состава конкурсной документации? Работы ведутся в рамках НИР, о завершении работ, получении результата и открытии опытно-конструкторских работ (ОКР) информации нет. Иными словами, в случае успешного завершения НИР, комплекс может быть создан предположительно в 2020-2021 году.
Требование об обнаружении и поражении целей днём и в сумерках означает отсутствие в составе комплекса радиолокационных и тепловизионных средств разведки. Предполагаемую мощность лазера можно оценить в 5-15 кВт.
Вызывает интерес указанное в ТЗ требование о создании жидкостного лазера, и одновременно требование наличия в составе комплекса волоконного силового лазера. Если это не опечатка, то имеется в виду оптоволоконный вывод излучения с жидкостного лазера, или разработан новый тип волоконного лазера с жидкой активной средой в волокне?
На Западе разработка лазерного вооружения в интересах ПВО получила огромное развитие. В качестве лидеров можно выделить США, Германию и Израиль. Впрочем, другие страны также разрабатывают свои образцы наземного лазерного оружия.
В США программы боевых лазеров ведут сразу несколько компаний, о которых уже упоминалось в первой и второй статьях. Почти все компании, разрабатывающие лазерные комплексы, изначально предполагают их размещение на носителях разных типов – в конструкцию вносятся изменения, соответствующие специфике носителя, но базовая часть комплекса остаётся неизменной.
Можно только упомянуть, что наиболее близким к принятию на вооружение можно считать разработанный для БТР «Stryker» лазерный комплекс GDLS компании «Boeing» мощностью 5 кВт. Полученный комплекс получил название «Stryker MEHEL 2.0», его задача – борьба с малоразмерными БПЛА во взаимодействии с другими системами ПВО. В ходе испытаний «Maneuver Fires Integrated Experiment» проведённых в 2016 году в США, комплекс «Stryker MEHEL 2.0» поразил 21 цели из 23 запущенных.
На последней версии комплекса дополнительно установлены системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления каналов связи и позиционирования БПЛА. Компания «Boeing» планирует последовательно увеличивать мощность лазера вначале до 10 кВт, а в дальнейшем и до 60 кВт.
В 2018 году экспериментальный БТР «Stryker MEHEL 2.0» переброшен на базу 2-го кавалерийского полка армии США (Германия) для проведения полевых испытаний и участия в учениях.
БТР «Stryker MEHEL 2.0»
Презентация лазерного комплекса «Stryker MEHEL 2.0»
Для Израиля проблемы противовоздушной и противоракетной обороны являются одними из наиболее приоритетных. Причём, основными поражаемыми целями являются не самолёты и вертолёты противника, а миномётные боеприпасы и самодельные ракеты типа «Кассам». С учётом появления огромного количества гражданских БПЛА, которые могут быть применены для перемещения самодельных авиабомб и взрывчатки, их поражение также становится задачей ПВО/ПРО.
Низкая стоимость самодельного оружия делает нерентабельным их поражение ракетным оружием.
Например, для уничтожения одной самодельной ракеты типа «Кассам», изготовленной в кустарных условиях с затратами порядка 5 000 долларов, необходим залп одной-двух зенитных управляемых ракет (ЗУР) стоимостью примерно 100 000 долларов каждая.
В июле 2014 года боевики запустили в сторону территории Израиля два БПЛА типа «Абадил-1» (Abadil-1) иранского производства, стоимостью менее 50 тыс. долларов за единицу. Система ПВО Израиля их успешно обнаружила и сбила, однако впоследствии выяснилось, для их уничтожения потребовалось четыре ракеты ЗРК «Patriot», стоимостью около 3 000 000 долларов каждая.
В связи с этим у вооружённых сил Израиля возник вполне объяснимый интерес к лазерному оружию.
Первые образцы израильского лазерного оружия датируются серединой семидесятых годов. Как и остальные страны в то время, Израиль начинал с химических и газодинамических лазеров. Наиболее совершенным образцом можно считать химический лазер THEL на фториде дейтерия мощностью до двух мегаватт. На испытаниях 2000-2001 года лазерный комплекс THEL уничтожил 28 неуправляемых ракет и 5 артиллерийских снарядов, двигавшихся по баллистическим траекториям.
Как уже говорилось, химические лазеры перспектив не имеют, и интересны только с точки зрения отработки технологий, поэтому и комплекс THEL, и разработанная на его базе система «Skyguard» так и остались экспериментальными образцами.
В 2014 году на авиасалоне в Сингапуре авиакосмический концерн «Rafael» представил прототип лазерного комплекса ПВО/ПРО, получившего условное обозначение «Iron Beam» («Железный луч»). Оборудование комплекса размещается в одном автономном модуле и может использоваться как стационарно, так и размещаться на колесных или гусеничных шасси.
В качестве средства поражения используется система из твердотельных лазеров мощностью 10-15 кВт. Одна зенитная батарея комплекса «Iron Beam» состоит из двух лазерных установок, РЛС наведения и центра управления стрельбой.
В настоящий момент принятие системы на вооружение отложено на 2020-е годы. Очевидно это связано с тем, что мощность 10-15 кВт недостаточна для решаемых ПВО/ПРО Израиля задач, и требуется её увеличение хотя бы до 50-100 кВт.
Также появилась информация о разработке оборонительного комплекса «Щит Гедеона», включающего ракетное и лазерное вооружение, а также средства РЭБ. Комплекс «Щит Гедеона» предназначен для защиты сухопутных подразделений, действующих на переднем крае, подробности о его характеристиках не разглашаются.
Израильский лазерный комплекс ПВО/ПРО «Iron Beam»
В 2012 году немецкая компания Rheinmetall провела испытания лазерной пушки мощностью 50 киловатт, состоящей из двух комплексов на 30 кВт и на 20 кВт, предназначенных для перехвата миномётных снарядов в полёте, а также для поражения других наземных и воздушных целей. В ходе испытаний с расстояния в один километр была перерезана стальная балка толщиной 15 мм и с расстояния три километра были уничтожены два лёгких БПЛА. Необходимая мощность набирается суммированием необходимого количества 10-киловаттных модулей.
Лазерная пушка компании Rheinmetall мощностью 50 киловатт, из двух лазерных модулей на 30 кВт и на 20 кВт
Презентация лазерной пушки компании Rheinmetall
Годом позже на испытаниях в Швейцарии компанией были продемонстрированы БТР M113 с лазером 5 кВт и грузовой автомобиль Tatra 8x8 с двумя лазерами по 10 кВт.
БТР M113 с лазером 5 кВт и грузовой автомобиль Tatra 8x8 с двумя лазерами по 10 кВт
В 2015 году на выставке DSEI 2015 компания компании Rheinmetall представила лазерный модуль мощностью 20 кВт, установленный на машину Boxer 8x8.
Лазер «Mobile HEL Effector Wheel XX» компании Rheinmetall на машине Boxer 8x8
А в начале 2019 года компания Rheinmetall сообщила об успешном испытании боевого лазерного комплекса мощностью 100 кВт. Комплекс включает высокомощный источник энергии, генератор лазерного излучения, управляемый оптический резонатор, формирующий направленный лазерный луч, систему наведения, отвечающую за поиск, обнаружение, распознавание и сопровождение целей, с последующим наведением и удержанием лазерного луча. Система наведения обеспечивает круговой обзор в секторе 360 градусов и угол наведения по вертикали 270 градусов.
Лазерный комплекс может быть размещен на наземных, воздушных и морских носителях, что обеспечивается модульностью конструкции. Оборудование соответствует европейскому набору стандартов EN DIN 61508 и может быть интегрировано с системой ПВО «MANTIS», которая находится на вооружении Бундесвера.
Испытания, проведенные в декабре 2018 года, показали высокие результаты, свидетельствующие о возможном скором запуске оружия в серийное производство. В качестве мишеней для проверки возможностей оружия были задействованы БПЛА и минометные выстрелы.
Компания Rheinmetall последовательно, год за годом, развивала лазерные технологии, и в результате она может стать одним из первых производителей, предлагающих заказчикам серийно производимые боевые лазерные комплексы достаточно высокой мощности.
Боевой лазерный комплекс компании Rheinmetall
Другие страны стараются не отстать от лидеров в разработке перспективных образцов лазерного оружия.
В конце 2018 года китайская корпорация CASIC объявила о начале экспортных поставок лазерного комплекса ПВО ближнего радиуса действия LW-30. Комплекс LW-30 базируется на двух машинах – на одной размещается сам боевой лазер, на другой РЛС обнаружения воздушных целей.
По словам производителя, лазер мощностью 30 кВт способен поражать БПЛА, авиабомбы, миномётные мины и другие аналогичные объекты на расстоянии до 25 км (явное преувеличение).
Китайский лазерный комплекс ПВО ближнего радиуса действия LW-30
Секретариат военной промышленности Турции провел успешные испытания боевого лазера мощностью 20 киловатт, разработка которого ведется в рамках проекта ISIN. На испытаниях лазер прожег несколько типов корабельной брони толщиной 22 миллиметра с расстояния 500 метров. Лазер планируется использовать для поражения БПЛА на дальности до 500 метров, уничтожения самодельных взрывных устройств на дальности до 200 метров.
Рекламное видео испытаний турецкого лазерного комплекса
Как будут развиваться и совершенствоваться наземные лазерные комплексы?
Развитие наземных боевых лазеров во многом будет коррелировать с их авиационными собратьями, с поправкой на то, что размещение боевых лазеров на наземных носителях является более простой задачей, чем их интеграция в конструкцию самолёта. Соответственно будет расти мощность лазеров – 100 кВт к 2025 году, 300-500 кВт к 2035 году и так далее.
С учётом специфики наземного театра боевых действий будут востребованы комплексы меньшей мощности 20-30кВт, но минимальных габаритов, допускающих их размещение в составе вооружения боевых бронированных машин.
Таким образом, в период с 2025 года будет происходить постепенное насыщение поля боя, как специализированным боевыми лазерными комплексами, так и модулями, интегрируемыми с другими типами вооружений.
К каким последствиям приведёт насыщение поля боя лазерами?
В первую очередь заметно сократиться роль высокоточного оружия (ВТО), доктрина генерала Дуэ вновь отправится на полку.
Как и в случае с ракетами воздух-воздух и земля-воздух, образцы ВТО, с оптическим и тепловизионным наведением, являются наиболее уязвимыми для лазерного оружия. Пострадают ПТУП типа «Javelin» и его аналоги, снизятся возможности авиабомб и ракет с комбинированной системой наведения. Одновременное использование лазерных оборонительных комплексов и комплексов РЭБ ещё сильнее усугубит ситуацию.
Планирующие авиабомбы, особенно малого диаметра, с плотной компоновкой и низкой скоростью, станут лёгкими мишенями для лазерного оружия. В случае установки противолазерной защиты возрастут габариты, вследствие чего таких авиабомб меньше поместиться в отсеки вооружения современных боевых самолётов.
Несладко придётся БПЛА малого радиуса действия. Малая стоимость таких БПЛА делает нерентабельным их поражение зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), а малые габариты, как показывает опыт, препятствуют их поражению пушечным вооружением. Для лазерного оружия такие БПЛА наоборот являются наиболее простой мишенью из всех возможных.
Также лазерные комплексы ПВО повысят защищённость военных баз от миномётных и артиллерийских обстрелов.
В сочетании с перспективами, обрисованными для боевой авиации в предыдущей статье, возможности по нанесению ударов с воздуха и авиационной поддержке существенно снизятся. Заметно возрастёт средний «чек» за поражение наземной, особенно подвижной цели. Авиабомбы, снаряды, миномётные мины и малоскоростные ракеты потребуют доработки с целью установки противолазерной защиты. Преимущества получат образцы ВТО с минимальным временем нахождения в зоне поражения лазерным оружием.
Лазерные оборонительные системы, размещённые на танках и других бронемашинах, дополнят комплексы активной защиты, обеспечивая поражение ракет с тепловым или оптическим наведением на большем удалении от защищаемой машины. Также они могут применяться против сверхмалых БПЛА и живой силы противника. Скорость разворота оптических систем многократно превышает скорость разворота пушек и пулемётов, что позволит поражать гранатомётчиков и операторов ПТУР в течение нескольких секунд после их обнаружения.
Лазеры, размещённые на боевых бронированных машинах, могут применяться и против оптических средств разведки противника, но в силу специфики условий наземных боевых действий, от этого могут быть предусмотрены эффективные меры защиты, впрочем, об этом поговорим в соответствующем материале.
Всё вышеизложенное заметно повысит роль танков и других боевых бронированных машин на поле боя. Дистанция боестолкновений во многом сместится к боям в пределах прямой видимости. Наиболее эффективным оружием станут высокоскоростные снаряды и гиперзвуковые ракеты.
Концепт 155 мм активно-реактивного снаряда с прямоточным воздушно-реактивным двигателем
Американский противотанковый ракетный комплекс с гиперзвуковыми ракетами с лазерным наведением и кинетическим поражающим элементом MGM-166 «LOSAT»
В маловероятном противостоянии «лазер на земле» – «лазер в воздухе» первый всегда выйдет победителем, поскольку уровень защиты наземной техники и возможности по размещению массивного оборудования на поверхности всегда будут выше, чем в воздухе.
- Автор:
- Андрей Митрофанов
- Использованы фотографии:
- nevskii-bastion.ru, defence.ru, topwar.ru, militaryarms.ru
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