Легендарная Троя и Микены Шлимана

Тут возразил Ахиллесу владыка мужей Агамемнон:"Что же, беги, если хочешь! Не я умолять тебя стануРади меня оставаться; останутся здесь и другие;Честь мне окажут они, а особенно Зевс промыслитель.Всех ненавистней ты мне меж царями, питомцами Зевса.Только раздоры, война и сраженья тебе и приятны.Да, ты рукою могуч. Но ведь это дано тебе богом.Илиада. Гомер. Перевод В. Вересаева