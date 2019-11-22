Танковый дизель В-2: доводка и Абердинский полигон



В-2-34 в Кубинке

Время легенды

Алексей Дмитриевич Чаромский

Ложки дёгтя

Т-34 на Абердинском полигоне

«Из сделанных наблюдений видно, что требования, предъявляемые в нашей стране (то есть США) к воздухоочистителям боевых машин, совершенно не допускают применение воздухоочистителя русского типа. Это было подтверждено позже, после выхода из строя двигателя, когда внутри двигателя оказалось большое количество грязи».

«Охлаждение двигателя не удовлетворяет требованиям наших стандартов, и, если бы оно не компенсировалось конструкцией двигателя, то срок службы двигателя значительно бы сократился».







Копии отчетов из архива ЦАМО РФ