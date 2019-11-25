О скрытности советских РПКСН

Скрытность РПКСН на боевых службах

Немного истории

"Щука" проекта 671РТМК — Б-138 "Обнинск"

К-335 "Гепард". "Щука-Б" проекта 971 по нашему, "Акула III" по натовскому

Один из последних 667БДР — К-433 "Святой Георгий Победоносец". В настоящее время ожидает утилизации

Таким размером можно и мировому империализму мозги вправить!

Немного о противнике

Родоначальник серии — SSN-688 "Лос-Анджелес"

Немного размышлений

К-407 "Новомосковск" — представитель проекта 667БДРМ

Немного катастрофы

"Последний из могикан" проекта 941 — "Дмитрий Донской". Увы, времена, когда залп его 20 ракет Р-39 способен был стереть с лица земли два десятка крупнейших городов любой страны мира уже в прошлом

Немного выводов