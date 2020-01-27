Авианосец для России: быстрее, чем вы ожидаете

Лёгкий авианосец "Викрант" вполне может служить образцом для России

Большой и атомный?

Русский «Викрант»

Стапель "А". Ширина корпуса на стапеле до 36 метров, если передвинуть краны к носовой части корпуса, по и больше. Фото Вячеслава Степанова

Корпус "Викранта" на воде

"Викрант" после достройки выходит из дока

Проблема обводов

Вверху — реальный "Викрант", внизу примерный вариант с "длинной" ватерлинией

Катапульта

Видно и то, насколько неудобно взлетать с корабля сейчас и насколько хорошо будет с катапультой

Ещё один ракурс — самолёты на стартовых позициях. Это, как говорят, "не вариант"

Цена вопроса

Любительская картинка но расположение ГЭУ "Спрюэнса" показано доходчиво

Выводы