Как готовили развал СССР: демократия, национализм и разрушение армии

Рейган и Горбачёв подписывают Договор о РСМД в Восточной комнате Белого дома. Декабрь 1987
Распад СССР подготовили «демократы» и националисты. В основе их идеологии был антикоммунизм, западничество и русофобия.
«Модернизация» органов государственной власти
После программы гласности (революции сознания) началась «реформа» органов власти и управления. Каждый этап слома государственной системы обосновывался в ходе перестройки разными идеологическими концепциями. По мере развития они становились всё более радикальными и всё больше отходили от принципов советского жизнеустройства. Вначале (до начала 1987 года) был выдвинут лозунг «Больше социализма!» (возвращение к ленинским принципам). Затем лозунг «Больше демократии!» Это была идеологическая, культурная подготовка по разрушению советской цивилизации и общества.
В 1988 году через т. н. конституционную реформу была изменена структура верховных органов власти и избирательная система. Создан новый высший законодательный орган – Съезд народных депутатов СССР (собирался раз в год). Он избирал из своего состава Верховный Совет СССР, председателя и первого заместителя председателя ВС СССР. Съезд состоял из 2250 депутатов: из них 750 от территориальных и 750 от национально-территориальных округов, 750 от общесоюзных организаций (КПСС, профсоюзы, комсомол и т. д.). ВС СССР как постоянно действующий законодательный и распорядительный орган избирался народными депутатами из их числа сроком на 5 лет с ежегодным обновлением 1/5 состава. ВС состоял из двух палат: Совета Союза и Союза Национальностей.
Новый избирательный закон имел противоречия и был плохо проработан. Конституция СССР с поправками 1988 года и новый избирательный закон в плане демократичности уступали основным законам 1936 и 1977 гг. Выборы депутатов не были вполне равными и прямыми. Треть состава избиралась в общественных организациях, причём их делегатами. В округах на каждый депутатский мандат было свыше 230 тыс. избирателей, а в общественных организациях – по 21,6 избирателя. Меньшим здесь было и число кандидатов на место депутата. На выборах не соблюдался принцип «один человек – один голос». Некоторые категории граждан могли голосовать по нескольку раз. Избранный в 1989 году ВС СССР был первым в советской истории, среди депутатов которого почти не было рабочих и крестьян. Его членами были учёные, журналисты и работники управления.
В 1990 году был учрежден пост президента СССР с внесением поправок в Основной Закон. Вместо типичной для советского строя системы коллегиального главы государства (Президиум ВС СССР) был создан пост президента с весьма большими полномочиями. Он был верховным главнокомандующим ВС СССР, возглавлял Совет безопасности и Совет Федерации, в который входили вице-президент и президенты республик. Советский президент должен был избираться прямыми выборами, но в первый раз в виде исключения он был избран народными депутатами (в 1990 году победа Горбачёва на прямых выборах была уже весьма сомнительной). В марте 1991 года упразднялся Совет Министров СССР и создавалось правительство нового типа – кабинет министров при президенте, с более низким статусом и более узкими возможностями, чем прежний Совмин. По сути, это была половинчатая попытка перейти от прежней системы управления к американской.
В 1988 году был принят закон «О выборах народных депутатов СССР». Выборы проводились на состязательной основе, введён институт председателей Советов всех уровней и президиумов местных Советов. Они взяли на себя функции исполкомов. Работники исполкомов и руководящие партийные работники не могли быть выбраны депутатами Советов. То есть шёл процесс отстранения партии от власти. В 1990 году принят закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства СССР». Введено понятие «коммунальная собственность», определено, что экономическую основу местных Советов составляют природные ресурсы и собственность. Советы вступали с предприятиями и другими объектами в хозяйственные отношения. В результате начались разделение общенародной собственности и децентрализация государственной власти. Это была победа местных (в республиках – национальных) властей.
«Реформа» политической системы
В 1988 году при поддержке руководства ЦК КПСС в республиках Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) созданы первые массовые антисоветские и антисоюзные политические организации – «Народные фронты». Сначала они создавались для защиты «гласности», но быстро перешли к лозунгам экономического (республиканский хозрасчёт) и политического этнического сепаратизма. То есть если бы не разрешение и не информационная, организационная, материальная поддержка из Москвы, никаких массовых движений в Прибалтике появиться не могло. Граница была закрыта, то есть Запад мог оказывать только моральную помощь.
Антисоветская оппозиция на I съезде народных депутатов была оформлена в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). МДГ сразу стала использовать «антиимперскую» риторику и вошла в союз с лидерами сепаратистов. Программа МДГ включала требования отмены 6-й статьи советской Конституции (о руководящей роли партии), легализации забастовок, лозунг «Вся власть Советам!» — подрыв монополии КПСС на власть (причём впоследствии советы были объявлены прибежищем коммунистов и были ликвидированы). На II Съезде народных депутатов вопрос об отмене 6-й статьи в повестку не включили. Демократы выступили против закона о конституционном надзоре и выборов в комитет конституционного надзора. Дело было в том, что статья 74 Конституции СССР провозглашала приоритет союзного закона над республиканским. Это затрудняло развитие сепаратизма в стране. Таким образом, речь уже шла не о реформировании, а о разрушении Союза.
На III Съезде сама компартия внесла поправки в Конституцию по вопросам политической системы – статья 6-я была отменена. Закон был принят. Правовая основа, на которой строилась руководящая роль партии, была уничтожена. Это разрушило главный политический стержень СССР. Президент СССР вышел из-под контроля партии, Политбюро и ЦК КПСС были отстранены от выработки решений. Партия теперь не могла влиять на кадровую политику. Национально-республиканские и местные элиты освободились от контроля компартии. Государственный аппарат стал превращаться в сложное объединение различных групп и кланов. Также были легализованы забастовки. Они стали мощным рычагом влияния республиканских и местных властей на союзный центр. В итоге забастовки тех же шахтеров сыграли большую роль в подрыве советского государства. По сути, рабочих просто использовали.
В начале 1990 года было создано радикальное движение «Демократическая Россия». В основе его идеологии был антикоммунизм. То есть российские демократы взяли на вооружении идеи и лозунги Запада в период «холодной войны». Они стали «врагами народа», уничтожающими советское государство и ведущими народ к колониальной зависимости. В сфере создания нового государства демократы выступали за сильную авторитарно-олигархическую власть. Понятно, что прямо о власти крупного бизнеса (олигархии) не говорилась. Авторитарный режим (вплоть до диктатуры) должен был подавить возможное сопротивление народа. Таким образом, демократы-западники образца 1990 года повторяли «белый проект» 1917—1920 гг. Когда сильный авторитарный режим (диктатор) должен был подавить большевиков, опиравшихся на большую часть народа. Создать в России прозападный, либерально-демократический режим, сделать страну частью «просвещенной Европы».
Вторым ведущим антисоветским движением были различные националистические организации. Они вели дело к созданию новых княжеств и ханств на территории СССР, самостийно-банановых республик. Готовились к разрыву с союзным центром и к подавлению национальных меньшинств внутри республик. При этом эти меньшинства часто определяли культурно-образовательный, научный и хозяйственный облик республик. К примеру, русские в Прибалтике, русские (включая малороссов) и немцы в Казахстане и т. д. Фактически на новом уровне повторялся опыт развала Российской империи с «парадом суверенитетов», с возникновением искусственных и русофобских режимов.
Удар по силовым структурам
Мощной информационной атаке подверглись все основные силовые структуры СССР: КГБ, МВД и армия. Они считались наиболее консервативной частью советского государства. Поэтому перестройщики-демократы старались психологически сломить силовиков. Шёл процесс разрушения положительного образа всех вооруженных сил в общественном сознании и подрыв самоуважения советского офицерства. Ведь советские офицеры могли очень быстро и легко обезвредить все разрушительные силы в СССР. Офицерство, вооруженные силы были одной из главных основ СССР-России. По сути, повторялся опыт очернения и разложения императорской армии в период до 1917 года, которая была главным оплотом самодержавия.
Для разрушения царской армии использовалась Первая мировая война плюс информационная атака: «демократизация», разрушение единоначалия, офицерства. Советскую Армию били схожим образом. Афганскую войну использовали для очернения солдат и офицеров: пьянство, наркотики, «военные преступления», якобы очень высокие потери, дедовщина и т. д. Образ офицера, защитника Отечества, очернили. Теперь офицеров и военных представляли алкоголиками, ворами, убийцами и «мракобесами», выступающими против свободы и демократии. Демократы, правозащитники и комитет солдатских матерей со всех сторон атаковали ВС. Утверждался приоритет демократических, гражданских, «общечеловеческих» идеалов и ценностей над воинской дисциплиной. Активно внедрялась мысль, что солдаты не должны выполнять приказы, которые противоречат идеям мира и демократии. В республиках требовали, чтобы призывники проходили службу на местах (подготовка к расчленению Советской Армии по нацпризнаку, информационная и идеологическая подготовка будущих кадров национальных армий).
Мощный информационный, психологический удар по ВС СССР нанесли процессы поражения в «холодной войне» (третья мировая война), одностороннего разоружения, сокращения войск, ликвидации Варшавского договора, вывода армии из стран Восточной Европы, Афганистана. Конверсия, по существу, разгром военно-промышленного комплекса. Нарастающий экономический кризис, ухудшивший обеспечение, снабжение солдат и офицеров, социальное обустройство демобилизованных военных (их просто выбрасывали на улицу). Были организованы различные политические и межнациональные конфликты, в которые вовлекалась армия.
Военное руководство отстранили от решения важнейших военно-политических вопросов. В частности, заявление Горбачёва от 15 января 1986 года о программе ядерного разоружения СССР стало полной неожиданностью для генералитета. Решения о разоружении СССР были приняты верхушкой СССР во главе с Горбачёвым без согласия военных. Это было практически одностороннее разоружение, демилитаризация. Москва капитулировала перед Западом, хотя имела самые лучшие в мире ВС и такие новинки оружия и техники, что позволяли на десятилетия обогнать весь мир и обеспечить полную безопасность СССР-России. Советскую Армию уничтожали без боя.
В составе УВД в 1987 году были созданы отряды милиции особого назначения (ОМОН), предназначенные для охраны общественного порядка. В 1989 году ОМОН получил на вооружение резиновые дубинки, что имело важное символическое значение. Милиция из народной начала трансформироваться в капиталистическую полицию (то есть защищать интересы крупного капитала и его политической обслуги). В 1989—1991 гг. в ВС, МВД, КГБ, судах и прокуратуре прошла кадровая «революция». Значительная часть квалифицированных, наиболее идейных кадров ушла в отставку. Это было вызвано кадровой политикой, информационным давлением (дискредитацией органов) и экономическими трудностями.