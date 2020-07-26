Разведка о немецкой пехоте и кавалерии у границы СССР

В статье использованы следующие сокращения: ВО – военный округ, ГШ – Генеральный штаб, КА — Красная Армия, кд (кбр, кп) – кавалерийская дивизия (бригада, полк), мд (мп) – моторизованная дивизия (полк), од – охранная дивизия, пд (пп) – пехотная дивизия (полк), РМ – разведывательные материалы, РО – разведотдел ВО, РУ — Разведуправление ГШ КА, тд (тп) – танковая дивизия (полк).
В предыдущей части было показано, что у наших разведок не оказалось источников информации в немецких крупных штабах. Поэтому разведка могла собирать информацию о войсках, сосредоточенных у границы СССР, только с помощью визуального наблюдения и отслеживания слухов среди местного населения. Достоверность РМ, получаемых такими способами, была невысокой.
При получении сведений с помощью визуального наблюдения основной упор делался на знаки различия и знаки, которые были размещены на погонах. По данным источников, в мае 1941 года немецкое командование решило изъять разведпризнак, который был связан со знаками на погонах. Номера спороли, но на выцветших погонах хорошо различались следы от знаков. Какие-то глупые немцы были! Однако после начала войны вся их глупость почему-то разом пропала. Нашим разведчикам до начала—середины июня и в голову не приходило, что знаки могут быть использованы немецким командованием для дезинформации.
Время прохождения информации до включения в сводки РУ
31.5.41 выходит очередная сводка РУ, в которой приводятся данные о распределении вооруженных сил Германии по театрам и фронтам военных действий по состоянию на 1 июня. 15 июня подготовлена последняя довоенная сводка РУ, в которой приведены те же данные, что и в предыдущей сводке. Дополнительно в сводку включен документ «Дислокация германских частей и соединений по группировкам в пограничной полосе с СССР на 1.6.41 (по агентурным данным и данным РО ПрибОВО, РО штаба ЗапОВО, РО штаба КОВО». Документ был приведен в этой статье. При дальнейшем упоминании документ будет называться «Дислокация германских частей…»
Данные о дислокации немецких войск у границы, которые приведены в сводке РУ от 15 июня, можно сопоставить только с картой оперативного отдела ГШ сухопутных войск вермахта от 27.5.41 г. Поэтому требуется понять, какой самой поздней дате могут соответствовать РМ, которые были включены РУ в документ «Дислокация германских частей…»
Сводка от 31 мая была подписана начальником РУ в тот же день. Следовательно, РМ для указанной сводки могли поступать до вечера 31 мая.
РМ для сводок поступали в РУ от их агентурных источников (включая военных атташе в разных странах), от РО приграничных западных ВО, от разведок НКГБ и погранвойск НКВД.
Быстрее всего в РУ могли доходить РМ от агентурных источников, которые имели средства радиосвязи. Автор просмотрел опубликованные материалы от агентурных источников РУ с января 1941 года и до начала войны. В указанных сообщениях приводится информация об общем количестве немецких дивизий у границы, на Балканах, во Франции (с местами дислокации) и на других театрах военных действий, говорится о перевозках немецких войск. Но в этих сообщениях нет информации о местах дислокации у границы немецких дивизий или их штабов, полков и более мелких частей. В качестве примера приведены выдержки из некоторых агентурных сообщений:
«Ещенко» (28.5.41): «Сообщение «Боевого»… 27.5.41… Германские войска, артиллерия и амуниция непрерывно переправляются из Болгарии в Румынию через мост Ферибот у Руссе, через мост у Никополя и на баржах около Видина. Войска идут к советской границе…» Резолюция в РУ на сообщении от 29 мая.
«Марс» (15.6.41): «Словак сообщил: Кроме пяти немецких дивизий, переброшенных 3 недели назад из района Прешов в Польшу, с 9 июня в районе Прешов — Вранов [Словакия, 34-88 км до границы. – Прим. авт.] появились 4 новых дивизии, из них 2 мотомехдивизии…» Резолюция в РУ на сообщении от 16 июня.
«Дора» (17.6.41): «На советско-германской границе стоят около 100 пд, из них одна треть — моторизованные… В Румынии особенно много немецких войск у Галаца. В настоящее время готовятся отборные дивизии особого назначения, к ним относятся 5-я и 10-я дивизии, дислоцированные в Генерал-губернаторстве...» Информация о дате поступления в РУ не приводится.
«Марс» (15.6.41): «Словак сообщил: Кроме пяти немецких дивизий, переброшенных 3 недели назад из района Прешов в Польшу, с 9 июня в районе Прешов — Вранов [Словакия, 34-88 км до границы. – Прим. авт.] появились 4 новых дивизии, из них 2 мотомехдивизии…» Резолюция в РУ на сообщении от 16 июня.
«Дора» (17.6.41): «На советско-германской границе стоят около 100 пд, из них одна треть — моторизованные… В Румынии особенно много немецких войск у Галаца. В настоящее время готовятся отборные дивизии особого назначения, к ним относятся 5-я и 10-я дивизии, дислоцированные в Генерал-губернаторстве...» Информация о дате поступления в РУ не приводится.
Минимальный срок прохождения информации от источников через резидентов и радистов в РУ составляет около трех дней: источник увидел перемещение войск, на следующий день информация дошла до резидента, который, составив сообщение передает его радисту, и на третий день РМ поступают к начальнику РУ. Далее происходит адресовка агентурного сообщения, иногда доклад с картой начальнику РУ и поступление этой информации к исполнителю для включения в сводку. В этом случае войска или перевозки могли увидеть не позже 28 мая. Очень похоже, что агентурные источники в Восточной Пруссии и бывшей Польше были переданы на связь РО ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО.
РО штабов приграничных западных ВО получали информацию от своих агентурных источников, от оперативных пунктов, от радиоразведки, от разведорганов подчиненных армий, НКГБ и погранвойск НКВД.
В агентурных сообщениях РО ВО имеется много информации о местах дислокации немецких войск, о номерах частей, соединений, армейских корпусов и армий. Время прохождения агентурных сообщений от источника до РО с использованием средств связи может также составлять около 3 дней. Далее эти РМ включаются в сводку РО округа, которая позднее будет направлена в РУ. В этом случае в сводку РУ попадет информация о дислокации немецких войск по состоянию не позднее 26-27 мая. При передаче информации от источников с помощью системы почтовых ящиков или связных время прохождения РМ может увеличиться.
Через оперативные пункты разведки также проходило много агентурных сообщений, проводился опрос нарушителей границы, возможно, проводился опрос железнодорожных служащих, которые прибыли с сопредельной территории. Так как в цепочке передачи информации появилось лишнее звено, время прохождения РМ могло увеличиться.
Время прохождения РМ через разведорганы НКГБ и погранвойск НКВД может быть сопоставимо:
— до РУ – со временем поступления информации из РО ВО;
— до РО ВО – со временем поступления информации из оперативных пунктов.
Поэтому можно сказать, что значительная часть РМ, которые были использованы при составлении документа «Дислокация германских частей…», отражали обстановку не ранее 27.5.41 г.
Немецкие дивизии в Румынии, Венгрии и Словакии
В соответствии со сводкой РУ от 31.5.41 или 15.6.41 немецкие войска находились: «в Словакии (район Зборов, Прешов, Вранов [от 50 до 104 км до советской границы – Прим. Авт.]) — 5 горных дивизий; в Прикарпатской Украине — 4 дивизии; в Молдавии и Северной Добрудже — 17 дивизий, в том числе 10 пехотных, 4 моторизованных, одна горная и две тд…»
Ниже на рисунке можно увидеть, что в Словакию передислоцируется только 97-я легкая пд из-под Мюнхена. Пяти немецких горных дивизий в Словакии нет. Их могут только изображать некие группы военнослужащих, одетые в форму горных стрелков.
Нет в Прикарпатской Украине четырех немецких дивизий. Их также нет и на всей территории Венгрии. И снова кто-то изображает эти дивизии, так как речь идет о перепроверенных РМ. По состоянию на 22 июня количество мифических дивизий на указанных территориях даже увеличится...
Ниже на карте представлены места дислокации шести немецких пехотных дивизий в Румынии по состоянию на 27.5.41 г. Остальные 11 немецких дивизий, которые приведены в сводке, являются результатом дезинформации немецкого командования…
Видно, что имеет место грубейшая ошибка нашей разведки при определении числа немецких дивизий на территории Румынии, Словакии и Венгрии. Наличие до 20 мифических немецких дивизий на указанных территориях свидетельствуют о масштабе дезинформационных мероприятий, которые проводило немецкое командование...
Немецкие дивизии в Восточной Пруссии и бывшей Польше
В соответствии со сводкой РУ от 31.5.41 или 15.6.41: на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши (с учетом района Данциг, Познань, Торн) сосредоточено 72-74 немецких пехотных дивизий. На самом деле на указанной территории находится 70 пехотных и охранных дивизий, из которых две передислоцируются из Франции и Германии. Можно сказать, что РМ о пехотных дивизиях являются достаточно точными. На рисунке представлен фрагмент карты оперативного отдела ГШ сухопутных войск вермахта (27.5.41) с местами дислокации дивизий на территории Восточной Пруссии и бывшей Польши.
Ниже в таблицах представлены номера пехотных и охранных дивизий, а также пехотных полков фактически находившихся у границы (включая передислоцирующиеся войска), а также дивизии и полки, которые упомянуты в документе «Дислокация германских частей…» Часть номеров дивизий и полков в документе не определена и поэтому в таблицах не представлена. Совпадения номеров выделено красным шрифтом. Справа указан процент совпадений данных разведки с номерами частей и соединений, фактически находившихся у границы.
Совпадение составляет от 19 до 44%. Можно сказать, что это достаточно хорошее совпадение, так как для других дивизий и полков, которые будут рассматриваться далее, совпадение будет значительно ниже.
Что должно было сделать немецкое командование, чтобы скрыть свои планы по блицкригу относительно Советского Союза до 21-22 июня?
1. Показывать нашим разведкам у границы наличие крупных пехотных группировок с артиллерийскими частями, которые все же дислоцируются достаточно далеко от границы. Пехотные группировки неспособны к молниеносному наступлению на большую глубину. Поэтому эти группировки не насторожат руководство КА и Советского Союза. Имитировать подготовку пехотными войсками укреплений и оборонительных рубежей, проводить вывод противотанковой артиллерии на позиции. Реализовано.
2. Крупные пехотные группировки могут иметь для усиления кавалерию, отдельные танковые части и, возможно, даже танковые дивизии. При этом дислокация танковых войск не должна дать повода для мысли о наличии не обнаруженных ударных подвижных группировок или танковых групп. Реализовано.
3. Скрыть передислокацию к границе танковых и моторизованных дивизий моторизованных корпусов при их сосредоточении у границы. Реализовано.
4. Отсутствие крупных сил авиации на аэродромах у границы до окончания сосредоточения наземных войск. Отсутствие у границы большого количества парашютных и авиадесантных дивизий. Поскольку немецкое командование всячески показывало наличие в вермахте большого количества (8-10) несуществующих указанных дивизий, наличие у границы менее двух из них не должно было насторожить командование КА. Реализовано.
Конница вермахта
1-я кбр в вермахте существовала с 1936 года. Также имелось 13 рейтарских (кавалерийских) полков. Успехи 1-й кбр в войне с Польшей привели к тому, что 25.10.39 на ее базе формируется 1-я кд. В мае 1940 года в состав дивизии входят: 1-й, 2-й, 21-й и 22-й кп, 1-й конно-артиллерийский полк, 1-й батальон самокатчиков, 40-й противотанковый батальон, 40-й саперный батальон, 86-й батальон связи. Следует отметить, что в структуре 1-й кд никогда не было кавбригад.
В сентябре 1940 года дивизия была передислоцирована на территорию генерал-губернаторства. Известно, что со 2 ноября 1-я кд находилась в районе Бреста. Штаб дивизии дислоцировался в городе Мендзыжец. Дивизия находилась в данном районе до середины июня.
В сентябре 1939 года в Берлине формируется кавполк СС, который в конце месяца прибыл в генерал-губернаторство. 21.5.40 полк переформируется в два кавполка СС: 1-й и 2-й. 1-й кп СС дислоцировался в Варшаве, а 2-й – в Люблине. 24.2.41 начато формирование 1-й кбр СС в составе указанных полков. Штаб бригады находился в городе Луков. 1-й кп СС пересек границу с СССР только в конце июня 1941 года. 2-й кп СС до июля находился на территории генерал-губернаторства.
Таким образом, к началу войны у границы на территории бывшей Польши дислоцировалось шесть кп в составе одной кавдивизии и одной кавбригады.
До начала мобилизации летом 1939 года пехотные дивизии не имели своих разведывательных батальонов. Разведбатальоны начали формировать на основе 13 кавполков (рейтарских), которые прекратили свое существование. Общая численность батальона составляла 623 человека. В его состав входили кавалерийский эскадрон (три взвода по 42 человека), пять орудий на конной тяге, 50 мотоциклов, 49 автомобилей, 3 бронеавтомобиля и 260-300 лошадей.
В состав некоторых пехотных полков входило по кавалерийскому разведывательному взводу.
Войсковые цвета немецких войск и служб
Золотисто-желтый цвет являлся ваффенфарбе кавалерийских соединений и частей, а также разведывательных частей пехотных дивизий. Ваффенфарбе пехотных подразделений, кавалерийских разведывательных взводов пехотных полков был белым. Если наши разведчики знали об этом, то они могли легко отличить кавалерийские части от других частей и подразделений. Трудности возникали в том случае, если наша разведка об этом не знала…
Упоминание о кавалерии в разведывательных материалах
По мнению автора, одним из мероприятий по дезинформации нашего командования являлось чрезмерное завышение немецким командованием количества кавалерийских частей, сосредоточенных у границы. Эта дезинформация нашла свое место в РМ, которые поступали из разных ведомств. Например:
НКГБ СССР… направляет агентурные сведения о военных приготовления Германии на территории генерал-губернаторства, полученные от резидента НКГБ СССР в Варшаве…
1.5.41… По данным, полученным от разных источников, немцы сосредоточили на границе с СССР около 4-х миллионов войск, около 800 тысяч конницы и 4000 самолетов…»
1.5.41… По данным, полученным от разных источников, немцы сосредоточили на границе с СССР около 4-х миллионов войск, около 800 тысяч конницы и 4000 самолетов…»
В книге М. И. Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина» говорится, что «для нападения на Советский Союз германское командование выделило 4050 тыс. человек» (в сухопутной армии и восках СС, в ВВС и ВМФ).
На 1.5.41 г. у границы находилось около 51 немецкой дивизии, что составляло 38% из числа соединений, которые будут сосредоточены 22 июня. К 1 маю у границы имелось небольшое количество сил люфтваффе… Поэтому можно сказать, что к 1 мая у границы находилось около 2 млн. немецких солдат.
Достаточно большое количество кавдивизий отмечается в Справке НКВД (не ранее 23.5.41):
В апреле—мае с.г. продолжалось сосредоточение германских войск вблизи советско-германской границы. За этот период на территории Восточной Пруссии и польского генерал-губернаторства установлено сосредоточение… 68-70 пехотных, 6-8 моторизованных, 10 кавалерийских и 5 танковых дивизий…
Заместитель народного комиссара внутренних дел генерал-лейтенант Масленников.
Заместитель народного комиссара внутренних дел генерал-лейтенант Масленников.
Некоторыми разведорганами немецкие кавполки определялись по количеству конского состава: «[29.5.41 г.] …Наличие конницы в р-не Остров до 1,5 тыс. лошадей можно считать в данном р-не за дислокацию кавалерийского полка…» Получается, что за кавполки могли быть ошибочно приняты табуны лошадей пехотных дивизий, каждая их которых располагала 1743 верховыми и 3632 тягловыми лошадями.
В документе «Дислокация германских частей…» упоминается об одном штабе кавдивизии, о четырех штабах кавбригад и о 23 кавполках. Номера кавдивизии, трех кавбригад и 13 кавполков были известны разведке. Впоследствии до начала войны разведка узнает еще о трех номерах полков: о 12-м, 110-м и 537-м. Ниже приведены номера полков по данным разведки и номера полков, которые фактически находились у границы. Совпадение в номерах составляет всего 6%. Остальные номера, вероятно, являются фиктивными...
Определение номеров 1-го и 2-го кп засчитаны как ошибка разведки, т. к. эти полки никогда не дислоцировались в Восточной Пруссии. К тому же наличие этих полков в Восточной Пруссии было подтверждено разведкой накануне войны, что является явным следствием дезинформации…
Можно подумать, что разведчики просто перепутали кавалерийские эскадроны из состава разведывательных батальонов с кавполками, но это не так… Ниже на фрагментах карт отмечены места дислокации кавалерийских частей в соответствии с РМ. При рассмотрении данных разведки вывод напрашивается не совсем лицеприятный…
Ниже в таблице представлена информация о дислокации кавчастей в соответствии с документом «Дислокация германских частей…» и данные разведки о частях по состоянию на 21 июня. Голубым цветом отмечены возможные места передислокации полков.
Из таблицы видно, что:
— штаб 1-й кд находился в Варшаве с конца мая и до 21 июня, что не соответствовало действительности. За 7,5 месяца разведка не смогла установить, что данный штаб находился в городе Мендзыжец;
— разведка нашла четыре мифических штаба кавбригад по состоянию на 31 мая и подтвердила наличие трех из них в тех же местах по состоянию на 21 июня. Это также может свидетельствовать только о дезинформации нашего командования;
— многие кавполки пропали из мест дислокации, где они находились к 31 маю, зато появилось немало полков в новых местах. Появление новых кавполков у границы, которых там не могло быть, не свидетельствует о хорошей работе разведок.
К 21 июня по данным РО штаба ЗапОВО число кавалерийских соединений в полосе округа достигало значительной величины — до 5,7 дивизий:
1. Восточно-прусское направление… до четырех кп.
2. Млавское направление… кп – три.
3. Варшавское направление… одна кд;
4. Демблинское направление… до трех кд…
2. Млавское направление… кп – три.
3. Варшавское направление… одна кд;
4. Демблинское направление… до трех кд…
Можно сделать следующий вывод: в конце мая присутствие у границы пехотных дивизий немецкое командование не особо скрывало. Данные разведки оказались близки к действительности. Однако истинные номера большинства этих дивизий скрывались или искажались.
Количество кавалерийских соединений и частей сознательно завышалось немецким командованием. Многие из них оказались фиктивными. Об этом свидетельствует точное знание их номеров нашей разведкой, хотя подавляющего большинства этих соединений и частей никогда не существовало.
Продолжение следует…