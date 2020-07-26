Разведка о немецкой пехоте и кавалерии у границы СССР

Время прохождения информации до включения в сводки РУ

«Ещенко» (28.5.41): «Сообщение «Боевого»… 27.5.41… Германские войска, артиллерия и амуниция непрерывно переправляются из Болгарии в Румынию через мост Ферибот у Руссе, через мост у Никополя и на баржах около Видина. Войска идут к советской границе…» Резолюция в РУ на сообщении от 29 мая.



«Марс» (15.6.41): «Словак сообщил: Кроме пяти немецких дивизий, переброшенных 3 недели назад из района Прешов в Польшу, с 9 июня в районе Прешов — Вранов [Словакия, 34-88 км до границы. – Прим. авт.] появились 4 новых дивизии, из них 2 мотомехдивизии…» Резолюция в РУ на сообщении от 16 июня.



«Дора» (17.6.41): «На советско-германской границе стоят около 100 пд, из них одна треть — моторизованные… В Румынии особенно много немецких войск у Галаца. В настоящее время готовятся отборные дивизии особого назначения, к ним относятся 5-я и 10-я дивизии, дислоцированные в Генерал-губернаторстве...» Информация о дате поступления в РУ не приводится.

Немецкие дивизии в Румынии, Венгрии и Словакии

Немецкие дивизии в Восточной Пруссии и бывшей Польше

Конница вермахта

Войсковые цвета немецких войск и служб

Упоминание о кавалерии в разведывательных материалах

НКГБ СССР… направляет агентурные сведения о военных приготовления Германии на территории генерал-губернаторства, полученные от резидента НКГБ СССР в Варшаве…

1.5.41… По данным, полученным от разных источников, немцы сосредоточили на границе с СССР около 4-х миллионов войск, около 800 тысяч конницы и 4000 самолетов…»

В апреле—мае с.г. продолжалось сосредоточение германских войск вблизи советско-германской границы. За этот период на территории Восточной Пруссии и польского генерал-губернаторства установлено сосредоточение… 68-70 пехотных, 6-8 моторизованных, 10 кавалерийских и 5 танковых дивизий…

Заместитель народного комиссара внутренних дел генерал-лейтенант Масленников.

1. Восточно-прусское направление… до четырех кп.

2. Млавское направление… кп – три.

3. Варшавское направление… одна кд;

4. Демблинское направление… до трех кд…