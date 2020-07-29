ПВО Республики Корея. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства и ракетные комплексы объектовой ПВО и ПРО

Да уж спасибо — вас, как автора, уже точно читать не буду.

Почему американские базы в РК защищают KM-SAM разработки «Алмаз-Антея»?

Радиолокационные средства контроля воздушного пространства Республики Корея

Схема размещения радиолокационных постов в Республике Корея

Спутниковый снимок Goоgle Earth: радиолокационный пост на острове Пэннёндо

Спутниковый снимок Goоgle Earth: радиолокационный пост на острове Чеджудо

Антенный пост РЛС FPS-303K

РЛС AN/TPS-63 на позиции

Южнокорейский самолёт ДРОЛО Е-737

Рабочие места операторов Е-737

Спутниковый снимок Googlе Earth: самолёты Е-737 на авиабазе Кимхэ

Южнокорейский самолёт ДРЛО Е-737 в сопровождении истребителя F-15К

Противовоздушные и противоракетные системы средней и большой дальности, развёрнутые на территории Республики Корея

Учебно-тренировочный пуск ракеты MIM-14В в 1974 году

Схема расположения в Южной Корее ЗРК MIM-14 Nike-Hercules и их зоны поражения по состоянию на 2009 год

Зенитная ракета MIM-14 в экспозиции южнокорейского музея

Спутниковый снимок Googlе Earth: позиция ЗРК MIM-14 Nike-Hercules в окрестностях международного аэропорта Инчхон, снимок сделан в октябре 2013 года, незадолго до вывода комплекса из эксплуатации

Пусковая установка ЗРК «Хок» 38-й бригады ПВО армии США

Схема расположения и зоны поражения MIM-23В I-Hawk на территории Южной Кореи по состоянию на 2009 год

Пусковая установка и радиолокационные элементы ЗРК MIM-23 Hawk

Спутниковый снимок Googlе Earth: позиция ЗРК MIM-23В I-Hawk в окрестностях Улсана

Снимок Google earth: ЗРК MIM-23В I-Hawk на запасной позиции в районе Кенги

Позиция американского ЗРК «Пэтриот» в Южной Корее

Схема расположения и зоны поражения американских ЗРК ЗРК Patriot PAC-2/3 на территории Южной Кореи по состоянию на 2009 год

Спутниковый снимок Googlе Earth: позиция ЗРК Patriot PAC-3 на авиабазе Осанн

Учебно-тренировочный пуск зенитной ракеты MIM-104D южнокорейского комплекса Patriot PAC-2/GEM

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК MIM-104D Patriot в окрестностях Сеула

Элементы ЗРК Cheolmae-2

Многофункциональная РЛС ЗРК Cheolmae-2

Зенитная ракета, используемая в составе ЗРК Cheolmae-2

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 в районе Чхунчона

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Cheolmae-2 и MIM-23В I-Hawk в районе Кимпхо

Схема расположения ЗРК Cheolmae-2 на территории Республики Корея

Южнокорейский эсминец «Король Седжон» (DDG-991)

Спутниковый снимок Google Earth: эсминец типа «Король Седжон» на якорной стоянке в акватории военно-морской базы Пусан

Противоракетная оборона Республики Корея

Антенный пост РЛС EL/M-2080 Green Pine

Спутниковый снимок Google Earth: РЛС EL/M-2080 к юго-западу от Чинхона

Спутниковый снимок Google Earth: РЛС EL/M-2080 к востоку от Чхохана

Пусковая установка комплекса ПРО THAAD

Пусковая установка THAAD на позиции в Южной Корее

РЛС AN/TPY-2 на позиции в Южной Корее

Спутниковый снимок Google Earth: позиция THAAD в уезде Сончжу