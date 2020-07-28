История

Почему Англия была самым страшным врагом России

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Почему Англия была самым страшным врагом России

Карикатура «Настоящие проблемы начнутся с «пробуждением», 1900 год (Россия, Англия, Германия, Италия, Франция и Япония сражаются на теле Китая. Америка наблюдает)


Россия и Англия не имеют общих границ, географически удалены друг друга. Казалось бы, две великие державы могут состоять если не в дружественных, то в нейтральных отношениях. Англия практически не вела полномасштабной войны против России сама (исключая Крымскую войну), но тайная война (натравливание на Россию соседей) не прекращалась столетиями. Лондон всегда был в недружественных отношениях с Россией: царской, советской и демократической.

Англия – наш главный враг


За последние столетия Англия была самым страшным и опасным врагом России. Она нанесла нам больше вреда, чем Наполеон и Гитлер. В XX и XXI вв. Англия разделяет это место с США, которые продолжили и развили политику Британии по созданию мировой империи. Если посмотреть на историю Германии, Франции, Турции или Японии, то здесь можно найти объективные причины для конфликта с Россией: исторические, территориальные, религиозные, экономические или дипломатические. Чаще всего это была естественная (биологическая) борьба за место под солнцем.

Непрекращающийся конфликт с Англией был иным. Он вызван концептуальным глубинным противостоянием. Он вызван желанием Англии (а затем и США) править миром, воплощая древнюю стратегию Рима: разделяй и властвуй. Русский мир на Земле несёт миссию сохранения меры-баланса. Поэтому любые попытки одного центра управления (престола) взять на себя роль «царя горы» (планеты) вызывает сопротивление русского народа. В результате Лондон столетиями пытается решить «русский вопрос»: расчленить и убрать с исторической арены русских и Россию. Россия же до настоящего времени противостоит этому натиску.

Россия и Англия никогда не имели общих границ, не претендовали на одни и те же земли. Россия расширяла свои рубежи, делала новые земли русскими. Британия создавала мировую колониальную (рабовладельческую) империю. Россия и Англия дали миру два образца глобальных проектов-порядков. Русский порядок – это единство людей вне зависимости от расы, религии и нации. Жизнь по правде, совести и любви. Православие — славие правды. Дух выше материи, правда выше закона, общее выше частного. Западный порядок, в котором доминирует Лондон, — это рабовладение. Мир господ-рабовладельцев и «говорящих орудий». Господство материи, «золотого тельца».

Именно Лондон создал мировую рабовладельческую империю, ставшую примером для Гитлера. Британцы первыми создали идеологию расизма, социального дарвинизма и евгеники. Построили первые концлагеря, использовали методы террора и геноцида для подчинения «неполноценных» народов и племен. К примеру, в Северной Америке, Южной Африке, Индии и Австралии. Англичане умело использовали племенную, национальную верхушку (элиту), чтобы подчинять себе огромные массы людей.

Если бы не это концептуальное противостояние (на уровне «что такое хорошо и что такое плохо»), две державы вполне могли жить мирно, сотрудничать. По крайней мере, не замечать друг друга. К примеру, так жили Русское царство и Испания, великая колониальная империя (до того, как её потеснили с мировой арены французы, голландцы и англичане). Россия – это континентальная державы, а Англия – морская. Однако суть в том, что Лондон претендует на мировое господство. А Россия стоит на пути любого, кто претендует на место «царя горы». В результате во всех конфликтах России и Англии однозначно виноват Туманный Альбион. Трудно найти в мире страну, которому не напакостила «англичанка». Это и Испания, и Франция, и Германия, с которыми Англия боролась за лидерство в Европе, и даже небольшая Дания. Также можно вспомнить зверства британцев в Америке, Африке, Индии и Китае.

«Англичанка гадит»


Впервые интерес к России в Англии появился во время Великих географических открытий. По сути, в это время европейцы открывали мир для себя и насиловали, грабили его (первоначальное накопление капитала). Англия искала альтернативный путь в богатые Индию и Китай через полярные моря. В XVI веке европейцы совершили несколько экспедиций, чтобы найти Северо-Восточный (вокруг Сибири) и Северо-западный (вокруг Канады) проходы и получить новые проходы в Тихий океан. Капитан Ричард Ченслер был принят царем Иваном IV Грозным. С этого времени начались дипломатические и торговые отношения России и Англии. Англичан интересовала торговля и с Россией и выход через неё по Волжскому пути в Персию и далее на юг. С этого же времени Британия всячески мешает Москве снова выйти на берега Балтийского и Чёрного морей.

Так, при Петре I Лондон, с одной стороны, развивал торговлю с Россией, с другой – поддерживал союзную Швецию в войне с русскими. Также британцы стояли за Турцией практически во всех русско-турецких войнах. По этой причине английский посол в Константинополе (как и голландский, и французский) пытался сорвать заключение мира между Россией и Турцией в 1700 году. Англия желала уничтожить ростки русского кораблестроения в Архангельске и Азове, не дать России прорваться к Балтике и Чёрному морю.

Эта враждебная политика Лондона продолжалась и в дальнейшем. Англичане стояли за войнами России с Турцией, Персией и Швецией. В качестве «пушечного мяса» Англии в Семилетней войне выступала Пруссия. Во времена Екатерины Великой Россия смогла нанести два «укола» Англии: своей политикой поддержала американскую революцию (Война за независимость) и провозгласила политику вооруженного нейтралитета, что привело к созданию антианглийского союза стран Северной Европы. Под натиском практически всей Европы британскому льву пришлось отступить. В целом Екатерина умело избегала ловушек Англии и проводила национальную политику. В итоге огромные успехи: присоединение западнорусских земель и воссоединение русского народа, широкий выход к Чёрному морю.

После Екатерины II Англия смогла отомстить. Лондон втянул Петербург в длительное противостояние с Парижем (Как Россия стала фигурой Англии в большой игре против Франции; часть 2). Это привело к серии войн и тяжелым людским и материальным потерям России (включая Отечественную войну 1812 года). Россия не имела коренных противоречий и споров с Францией. У нас не было общих границ. То есть Петербург мог спокойно оставить конфликт с революционной Францией, а затем империей Наполеона на Вену, Берлин и Лондон. Император Павел осознал свою ошибку и отозвал войска. Был готов заключить союз с Парижем, выступить против Англии, настоящего врага России. Но его убили заговорщики-аристократы. Английское золото убило русского императора. Александр I не смог выйти из-под влияния своих «друзей», давления Англии, и Россия попала в западню, в ожесточенный конфликт с Францией. Русские солдаты в антинаполеоновских войнах (кроме Отечественной войны) проливали кровь за интересы Лондона, Вены и Берлина.

Лондон натравливал на Россию Иран и Турцию в 1826—1829 гг. Не дал Николаю I занять Константинополь. Британия выступила как организатор Восточной (Крымской) войны, фактически это была одна из репетиций будущей мировой войны. Правда, выбить русских с Балтики и Чёрного моря, как планировали, не удалось. Затем была большая игра в Центральной Азии. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., когда Лондону удалось отнять у России заслуженные плоды победы над турками, включая сферу влияния на Балканах, Константинополь и проливы. Британский лев вступил в союз с японским драконом, направленный против Китая и России. С помощью Англии Япония победила и Китай, и Россию. Русских оттеснили с большого Дальнего Востока, отняли Порт-Артур и Желтороссию (Маньчжурию). Одновременно британские спецслужбы активно раздували пожар Первой революции в Российской империи.

Британия успешно втянула Россию в противостояние с Германией, хотя у русского царя и немецкого кайзера не было серьёзных поводов для большой крови (Англия против России. Втягивание в Первую мировую войну и «помощь» во время войны; Англия против России. Организация Февральского переворота). Британцы умело обвели вокруг пальца и немцев, и русских, стравили между собой. Уничтожили две империи. Англия поддержала Февральскую революцию, что привело к развалу России и смуте. Англичане не стали спасать Николая Второго и его семью, хотя возможности были. Большая игра была важнее династических связей. Лондон принял самое активное участие в развязывании Гражданской войны в России, что привело к миллионам жертв. Британцы надеялись, что развал и ослабление России — навсегда. Захватывали стратегические пункты на Русском Севере, Кавказе и Каспии, закреплялись на Балтике и Чёрном море.

Вторая мировая и «холодная» войны


Планы Лондона по уничтожению России провалились. Русские оправились от страшного удара и создали новую великую державу – СССР. Тогда Лондон сделал ставку на фашизм и нацизм в Европе. Английский капитал принял самое активное участие в восстановлении германской военно-экономической мощи. Английская дипломатия так «умиротворила» Третий рейх, что отдала ему большую часть Европы, включая Францию. Под знаменами Гитлера собрали почти всю Европу и бросили против СССР (Гитлер был лишь инструментом в деле сокрушения СССР). Затем ждали, когда можно будет добить обескровленных во взаимной бойне русских и немцев. Не вышло. Во главе России-СССР был великий государственник и вождь – Сталин. Русские вышли победителями в этой страшной схватке.

Британцам пришлось сыграть роль «союзника» СССР, чтобы принять участие в разделе наследства Третьего рейха. Глава Британии Черчилль после падения Берлина хотел почти сразу же (летом 1945 года) начать третью мировую войну. Войну западных демократий против СССР. Однако момент признали неудачным. Победить русские войска в Европе, которые сначала отступали до Ленинграда, Москвы и Сталинграда, затем пошли вперёд, брали Варшаву, Будапешт, Кёнигсберг, Вену и Берлин, было невозможно. Но уже в 1946 году в Фултоне (США) Черчилль произнёс знаменитую речь, положившую начало третьей мировой войне (её назвали «холодной») между Западом и СССР. В ходе этой войны Англия практически непрерывно затевала «горячие» локальные войны. В 1945—1946 гг. — интервенция во Вьетнам, в Бирму, Индонезию и Грецию. В 1948—1960-е годы — агрессия в Малайе, война в Корее (по количеству солдат и самолетов Англия в этой войне уступала в западных рядах только США), противостояние в Южной Аравии, конфликты в Кении, Кувейте, Кипре, Омане, Иордании, Йемене и Египте (Суэцкий кризис). Только существование СССР на планете не позволило Англии и США установить в этот период свой мировой порядок, который был бы примерно таким же, как и гитлеровский.

В XX веке Британии дважды удалось столкнуть лбами две великие державы, два народа, которые были угрозой Лондону: Германию и Россию, немцев и русских. Британцы дважды сокрушили главного своего противника в западном проекте – Германию. Россию удалось разрушить один раз – в 1917 году. Второй раз советская империя извлекла урок из прежних поражений и одержала великую победу. Результатом этого стало крушение самой Британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Англия стала младшим партнером США.

Однако это не значит, что Англия перестала быть врагом России. Во-первых, Лондон сохранил часть своего мирового влияния. Это Содружество наций (свыше 50 стран) во главе с британской короной. Это британский финансовый капитал. Это британское культурное влияние. Во-вторых, Англия сохранила свою особенную враждебность в отношениях с Россией, даже «демократической». Отношения Англии с Россией значительно хуже, чем с другими членами блока НАТО, к примеру, с Германией, Францией, Италией и Испанией. Это показала и истерия Англии в ходе грузинской агрессии в Южной Осетии в 2008 году, и «крымская весна», и война на Донбассе.

В последнее время Лондон снова активизировал свою политику в связи с «русской угрозой». Так, из парламентского доклада в Великобритании комитета по разведке и безопасности от 21 июля 2020 года очевидно, что Лондон снова нацелился на Россию. В докладе отмечено, что Россия – приоритет для спецслужб Англии с выделением дополнительных ресурсов; формируется специальная группа по разработке стратегии нацбезопасности по отношению к России, которая состоит из представителей 14 министерств и агентств; внимание направлено на альянсы России с другими странами; отказ от эффективного использования постановлений о необъяснимом благосостоянии с целью изъятия имущества российской элиты, приобретенного на неподтвержденные доходы. То есть британские спецслужбы поняли, что изъятие капиталов, собственности у российских олигархов не приводит их к сотрудничеству, наоборот, отталкивает. Поэтому британцы сняли угрозу ареста имущества и счетов. Недвижимость и счета российских олигархов неприкосновенны с целью создания сети британского влияния в России. Части российской «элиты» гарантируется неприкосновенность под британской короной после выполнения своей миссии в России.

Таким образом, Англия показывает, что в условиях нынешнего глобального системного кризиса Запад снова заинтересован в создании смуты-майдана в России.


«Независимая британская политика». Карикатура творческого коллектива «Кукрыниксы»
Автор:
Использованы фотографии:
https://lenta.ru/
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60 комментариев
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  1. валерий валерий
    валерий валерий Сегодня, 05:36 Новый
    • 9
    • 8
    +1
    Реально, Россия - единственная преграда для англо-саксов по разграблению и порабощению всего остального мира.
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 06:11 Новый
      • 19
      • 6
      +13
      Да нас грабить уже и не нужно, наше правительство на лево и на право разбазаривает природные ресурсы, такими темпами нашему будущему поколению ничего не достанется, а что творится в Томской области, как там щепки летят, просто жесть, у нас никогда сильных ветров в Западной Сибири не было, а теперь ураганы, тайга скоро в степь превратится, наверное тоже рука англосаксов. Если исторический наш враг позволяет себе такие выходки да нападки и посей день, а нынешнее правительство не может адекватно ответить, значит стоит задуматься все ли хорошо в Датском королевстве.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 06:26 Новый
        • 8
        • 4
        +4
        Цитата: yuliatreb
        Да нас грабить уже и не нужно,

        Из совсем свежего о нашей "независимости"
        группа ГАЗ должна каждый квартал отчитываться Минфину Соединенных Штатов. Речь идет о предоставлении подотчетности американскому регулятору OFAC. Более того, каждый месяц компания обязана подтверждать тот факт, что группа не действует от лица российского бизнесмена Олега Дерипаски.

        Минфин США должен получать финансовые отчеты, протоколы заседаний совета директоров, перечни всех совместных предприятий, в том числе и планируемых. Но самое главное заключается в том, что группа ГАЗ обязана отчитываться обо всех контрактах на сумму от 5 млн долларов.....Компания из РФ обязалась соблюдать требования OFAC,
        Так что, о том что
        Цитата: валерий валерий
        Россия - единственная преграда

        про это ни кому не рассказывайте.Это было в прошлом, 30 лет тому назад.
      2. Варяг_0711
        Варяг_0711 Сегодня, 06:30 Новый
        • 12
        • 5
        +7
        yuliatreb (Василиса Юльевна)
        Если исторический наш враг позволяет себе такие выходки да нападки и посей день, а нынешнее правительство не может адекватно ответить, значит стоит задуматься все ли хорошо в Датском королевстве.

        Ну и за что человеку минус влепили? За правду? Или правда глаза колет?
        Тайга и правда скоро в степь превратится, да и в Карелии не хило лес выпиливают. Газпром и прочие типа госкорпорации имеют в учредителях и акционерах иностранный капитал, причем в немалых долях.
        Так чьё национальное достояние Газпром?
        Англичанка она конечно гадит, но по мимо неё гадит собственное правительство. Как не посмотришь на рожу очередного "патриота" типа Железняка, так патриотичней не придумаешь, а потом глядь, а этот "патриот" уже наворовался и в Лондоне сидит вместе со всей семьей.
        1. yuliatreb
          yuliatreb Сегодня, 09:55 Новый
          • 1
          • 0
          +1
          Алексей, им слова правда чужда это люди другой формации и гранаты у них другой системы.
      3. Moskovit
        Moskovit Сегодня, 10:49 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Всем известно, что Захарченко носил титул лорда, а Арашуков является кавалером ордена Подвязки.
        Палата общин не почистила ливневки и половину Москвы вчера опять затопило.
        На месте лесных пожаров в Сибири обнаружено несколько обгоревших волынок.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 06:24 Новый
      • 9
      • 2
      +7
      Цитата: валерий валерий
      Реально, Россия - единственная преграда для англо-саксов по разграблению и порабощению всего остального мира.

      Сегодня главным противником англосаксов является Китай.
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 07:00 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Противником в чем и где? Китай по миру войны устраивает?) А может требует от запада хоть что то?) У англосаксов сейчас только один противник остался- разум. И осталось просто ждать кто кого победит они разум или он их. Плохо одно- что нас например все время ставят перед выбором Китай или Запад. При этом все время гадя .
      2. sidoroff
        sidoroff Сегодня, 07:10 Новый
        • 0
        • 1
        -1
        вот пусть заранее скажут англосаксам спасибо . а то ведь опять , как в Наполеоновских войнах и в Мировых 20го века, в одной
        Антанте будут .
    3. Арпад
      Арпад Сегодня, 06:59 Новый
      • 7
      • 5
      +2
      Цитата: валерий валерий
      Реально, Россия - единственная преграда для англо-саксов по разграблению и порабощению всего остального мира.

      Преграда ?
      А весь остальной мир об этом знает ?
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 07:12 Новый
        • 2
        • 5
        -3
        это даже географически каждому школьнику понятно. ну кроме вас наверное только.
        1. Арпад
          Арпад Сегодня, 07:42 Новый
          • 4
          • 2
          +2
          Цитата: carstorm 11
          это даже географически каждому школьнику понятно. ну кроме вас наверное только.

          Ни на одной карте не видел, что Англия со всех сторон окружена Россией,
          Кстати , любой школьник знает , о
          Содру́жество на́ций, кратко именуемое просто Содружество — добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты
          1. carstorm 11
            carstorm 11 Сегодня, 07:43 Новый
            • 2
            • 2
            0
            преграда и границы это по вашему одно и тоже?)))
            1. Арпад
              Арпад Сегодня, 07:46 Новый
              • 4
              • 2
              +2
              Цитата: carstorm 11
              преграда и границы это по вашему одно и тоже?)))

              Хорошо, коснемся преград -- и в чем именно и как весь мир об этом узнал?
              Фактик какой- нибудь подкиньте - где? Когда?
              Только без ссылок на крымскую войну , кроме вас , в мире о ней сейчас уже точно никто не знает.
              1. carstorm 11
                carstorm 11 Сегодня, 07:55 Новый
                • 2
                • 5
                -3
                вы на карту попробуйте смотреть. или на глобус) и статью попробуйте читать не поперек. )
        2. serpent
          serpent Сегодня, 11:03 Новый
          • 0
          • 0
          0
          Цитата: carstorm 11
          это даже географически каждому школьнику понятно.

          Что понятно "географически"? Что Россия - преграда для англосаксов? Они пешком через РФ ходють мир разграблять?
      2. serpent
        serpent Сегодня, 11:00 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Арпад
        Цитата: валерий валерий
        Реально, Россия - единственная преграда для англо-саксов по разграблению и порабощению всего остального мира.

        Преграда ?
        А весь остальной мир об этом знает ?

        А остальному миру об этом знать не нужно. Это пропаганда для внутреннего потребления.
    4. sanya
      sanya Сегодня, 07:31 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Единственная защита
    5. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 08:10 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      . , Россия - единственная преграда для англо-саксов по разграблению и порабощению всего остального мира.


      Меньше пафоса. Задача России, как она преподносится властью на данный момент - не дать СЕБЯ развалить и разграбить. Не надо лепить из России глобального спасителя от кого-то там. Что она может предложить? Невнятный 'русский мир'? Заимствованные у того же Запада потребительские ценности? Универсальную концепцию всеобщего благополучия? Газ и нефть? Или что, воодушевленные 'победой' над кучкой местечковых арабов, продолжим победоносное шествие ВКС по миру, неся доброе, вечное антиамериканское?
    6. ignoto
      ignoto Сегодня, 08:19 Новый
      • 4
      • 0
      +4
      О каких англо-саксах идет речь ?
      В США белые составляют около 43 процентов населения.
      Из них, СОРОК ПРОЦЕНТОВ - это потомки немцев.
      Если сюда добавить русских,которых в штатах уже около двадцати пяти миллионов, потомков ирландцев,итальянцев,французов,поляков и прочих шведов. Да,еще и иудеев...
      И сколько в штатах потомков англо-саксов в реале ?
    7. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 08:35 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Абсолютно верно. Россия, сейчас и Китай, единственная противостоит англо-саксам в их стремлении подчинить себе весь мир, сесть во главе и управлять миром.
      Кратное не большое уточнение.
      1. В XVI в. путь на восток в Азию, Персию, Индию контролировался арабами и турками, поэтому Англия искала иные пути, по которым можно было добраться на восток. Именно в поисках этих путей английский капитан заплыл во владения Московского царства, был принят Иваном Грозным, который открыл англичанам путь на восток в Персию и, далее, в Индию, Китай через территорию Руси. Англичане контролировали этот путь почти до XVIII в.
      2. После присоединения Малороссии и Крыма и выхода России в Черное, Средиземное море и на Балканы Великобритания восприняла Россию как сильнейшего врага, способного создать угрозу ее торговым путям на восток, пролегающим через Балканы, Переднюю Азию, Персию, Афганистан. Началась большая игра, в которой англо-саксы руками турок пытались выдавить Россию из Черного и Средиземного моря, Балкан.
      Когда это не получилось, англичане переключились на Кавказ и спровоцировали Кавказскую войну.
      Когда Россия стала выходить в Азию через Персию, англичане организовали убийство русского посла, после чего контакты России и Персии прекратились почти на 100 лет.
      Выход России в Среднюю Азию на границу с Афганистаном воспринимался англичанами как прямая угроза их интересам в Индии, тем более, что Россия вместе с Францией намеревались организовать совместный поход в Индию. Чтобы не допустить этого англичане рассорили Францию и России, следствием чего стал поход Наполеона на Россию.
      3. После революции 17 года в Средней Азии англичане организовали басмачество, не напоминает моджахедов в Афганистане, которое продолжалось вплоть до 2-ой мировой войны и битвы за Англию.
      Резюме:
      Агличане, англо-саксы никогда не были друзьями России.
      Россия всегда выступала и выступает как единственное препятствие англо-саксам к мировому господству. Так было и так будет пока не прекратит существование англо-саксонская империя. То что она как и римская империя падет, будет уничтожена, не вызывает сомнения.
      Москва - третий Рим, четвертому не бывать. Отсюда, т.к. четверному Риму не бывать, то третий Рим стоял, стоит и стоять будет. И этим все сказано.
    8. iouris
      iouris Сегодня, 10:22 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Реально, Россия - это объект, подлежащий разграблению. Условием разграбления является порабощение. А вот насколько далеко зашёл процесс "порабощения" - вопрос к экспертам.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 05:40 Новый
    • 13
    • 3
    +10
    Почему Англия была самым страшным врагом России
    А почему БЫЛА?
    1. avia12005
      avia12005 Сегодня, 05:57 Новый
      • 2
      • 3
      -1
      Совершенно точно. Пока есть Англия и англосаксы, Россия будет в постоянной опасности. Нет и не было у нас римского сенатора Катона Старшего, который любую свою речь заканчивал словами "Карфаген должен быть разрушен..."
      1. Арпад
        Арпад Сегодня, 07:01 Новый
        • 2
        • 4
        -2
        Цитата: avia12005
        . Пока есть Англия и англосаксы, Россия будет в постоянной опасности.

        т.е всегда
        Цитата: avia12005
        Нет и не было у нас римского сенатора Катона Старшего

      2. Д-р Франкенштуцер
        Д-р Франкенштуцер Сегодня, 08:27 Новый
        • 4
        • 2
        +2
        Пока есть Англия и англосаксы,


        Пора, уважаемый, пора объявить войну Англии.
        1. avia12005
          avia12005 Сегодня, 09:24 Новый
          • 1
          • 1
          0
          Никто ее не объявит, поскольку войны ныне не моде. Есть иные способы.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 06:04 Новый
      • 3
      • 1
      +2
      Цитата: svp67
      Почему Англия была самым страшным врагом России
      А почему БЫЛА?

      Ну да, а также ---
      .....не претендовали на одни и теже земли....
      А земли у юго-восточных границ России? Претендовали или строили планы? Афганистан, например.
      Азия всегда была в сфере интересов. Одной Индией Англия не ограничивалась никогда. Другое дело, колониальная империя стала уменьшаться после 2МВ.
    3. Киса
      Киса Сегодня, 09:28 Новый
      • 4
      • 1
      +3
      я так полагаю наши небожители под прикрытием в Лондоне обосновываются чтоб изнутри их развалить...
    4. iouris
      iouris Сегодня, 10:52 Новый
      • 0
      • 0
      0
      Вопрос другой: почему именно "страшным", даже "самым страшным"?
  3. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 06:22 Новый
    • 15
    • 7
    +8
    Нет ребята наш главный враг это авторы подобных статей
    1. sanya
      sanya Сегодня, 07:39 Новый
      • 6
      • 2
      +4
      +10000000!
    2. Д-р Франкенштуцер
      Д-р Франкенштуцер Сегодня, 08:11 Новый
      • 5
      • 3
      +2
      . Нет ребята наш главный враг это авторы подобных статей


      Лучший комментарий!
      1. Fibrizio
        Fibrizio Сегодня, 10:42 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Именно благодаря этому автору я теперь всегда смотрю кто статью написал, сразу все встает на свои места.
        Если про "не имеющее аналогов", "всегда правы", "спасаем всех", "маленькие государства сами напали....", "подло обманули", "натравили на нас соседа", то это наш любимый автор.

        Вот читаешь, и сразу Геббельс вспоминается. У того и евреи чуть арийцев не изжили, славяне дураки, англы враги, французы жрут лягушек, а пшеки это вообще так. Одни немцы умные.
  4. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:23 Новый
    • 5
    • 4
    +1
    Краткий исторический экскурс, тем кто уехал, тем у кого там дети и родственники, да и вообще всем тем кто вожделенно относится к Англии. Кто эти люди? Может стоит пересмотреть своё отношение к ним, кардинально.
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:30 Новый
    • 6
    • 1
    +5
    Справедливости ради надо сказать, что и среди англичан были настоящие друзья России, например писатели Артур Кларк, Джеральд Даррелл, да и Герберт Уэллс нашим врагом не был.
  6. 1536
    1536 Сегодня, 06:34 Новый
    • 8
    • 4
    +4
    Британия и не должна быть другом России. Здесь другое. Почему у нас хотят, чтобы Британия стала другом России? Причем это навязчивое желание присутствует на протяжении столетий. "Ах, англичане приехали!" "Ой, что англичане скажут?" В тихорца английская королева покупает апартаменты в центре Москвы и носит с видом победителя диадему, принадлежавшую царскому дому Романовых, наших, между прочим, бывших государей-императоров. О всякого рода концессиях и предприятиях умолчим, это бизнес -- ничего личного. Потому, если ждать, что скажут анличане, если каждый божий день слушать в столичном транспорте дубляж остановок и объявлений на английском языке, то, может быть сравнить себя с курильщиком, который хорошо зная о вреде курения, продолжает мужественно покупать сигареты в ларьке и лихорадочно курить, чтобы удовлетворить эту зависимость?
  7. Deniska999
    Deniska999 Сегодня, 06:38 Новый
    • 8
    • 2
    +6
    Не раскрыта тема великой Тартарии, которую порушили злобные англосаксы.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 06:38 Новый
    • 2
    • 2
    0
    Почему Англия была самым страшным врагом России

    Не хочу терять время и спорить с автором, потому что GB и для Индии, и для Китая не являлась закадычным другом. Поверьте, созданная Англией империя, на территории которой «никогда не заходит солнце», была разделена на островное королевство и вассалов, что кормили это королевство.
    Нет сомнения, что Россия была камнем преткновения в этой борьбе за мировое господство потому, что в суровых климатических условиях страны желающих жить (без теплого моря и ласкового солнца) было немного. А покорить свободный народ дистанционно не представлялось возможности. Это сегодня можно перекрыть финансовые потоки, наложить арест на торговые операции, запретить покупку технологий и т. д. А тогда...
    Но вот какая закономерность. На протяжении многих лет мы не отвергали ни английской культуры, ни языка. Мало того, советских школах учили (в царской России говорили и писали на французском см. Льва Толстого) английскому, немецкому и некоторым другим языкам. В связи с этим могу сказать с твёрдым убеждением — это такая система государственной власти, когда государство пытается жить с собственным народом в относительном согласии за счёт унижения, разграбления, уничтожения других народов. Это же известно испокон веков, как «ведётся» толпа на какого-нибудь «отличного от других» человека, на аномальное явление.
    Поэтому, «гадит не только англичанка». Недержанием страдает и «американка», свою долю дерьмеца норовят подбросить и «француженка», и «испанка», и «датчанка»...Даже «замерзшие во льдах» скандинавы и «канадцы» мечтают расслабить сфинктер в процессе испражнений. Это у них такая выстроенная система отношений - «Закон ЧЧВ», «Закон курятника».
    В силу каких исторических условий и духовности именно Россия была главным оппонентом такого, - неизвестно. Но только и именно поэтому сам вид, само существование России вызывает в западном мире выделение желчи и несварение. Вы все прекрасно помните, как меняется отношение, когда зарвавшийся Запад получает по соплям, когда ставят на место обнаглевших политиков. Это власти проводят такую линию в отношениях. Это они заваривают конфликты, от которых народы находятся в постоянном проигрыше.
    Это же только Ришелье говорил, что может упрятать народ в тюрьму, но на деле это никому не удавалось. Потому и народам разных стран делить между собой нечего. Другое дело — вставшим у руля кланам и режимам.
    Именно поэтому, что странами правят «мелкие элитарные клубы», в мире происходит возня от того, что кто-то кому-то или наступил на мозоль, или плюнул (наблевал) на манишку, или, того хуже — в штаны навалил.
    А мы в этом спектакле - не зрители и не работники сцены. Мы те, кто получает эти «33 подзатыльника» и удивляется, почему именно этому досталась роль Арлекина, а этому — Пьеро.
  9. Юрий Растегаев
    Юрий Растегаев Сегодня, 06:48 Новый
    • 1
    • 3
    -2
    Всё так и есть
  10. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 07:29 Новый
    • 6
    • 5
    +1
    Если народ русский ухитрился построить такое государство в котором самое приниженное положение занимает он сам, утверждение верное как РИ так для СССР с РФ, то виноваты в этом не англичане и даже не евреи, а смотрим в зеркало и улыбаемся. То что российские элиты заботились, за редким исключением о чём угодно только не об интересах русского народа, виноват только русский народ и ни кто более.
  11. sanya
    sanya Сегодня, 07:38 Новый
    • 2
    • 5
    -3
    Вообще статья сок мозга
    Англия втравила Англия травила
    Не втравила а управляла, например некоторыми пламенными большевиками
    в частности группой товарища сталина
    И сегодня Россия воюет за интересы Англии в Ливии например, да и в Сирии то же..... Достаточно вспомнить где жил поживал и добра наживал доктор Асад до того как стал президентом.....
    1. Arzt
      Arzt Сегодня, 10:34 Новый
      • 0
      • 0
      0
      в частности группой товарища сталина

      Поаккуратней Саня. Вы сейчас главную тайну XX века раскроете. bully
  12. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 07:39 Новый
    • 13
    • 3
    +10
    Очередное фэнтези от Самсонова.
    Англо-саксы рисуют себя светлыми эльфами, против восточных орков Мордора. Самсонов делает то же самое, представляя эльфами Россию, а орков помещая на запад. Оба подхода ущербны по определению.
    Безусловно, присутствует разница в менталитетах, и она не в пользу Англии. И русские и англичане расширяли свою империю, захватывая территории и народы - русские по суше, англичане - по морю. Но русские предоставляли башкирам, татарам, северными народам и проч и проч равные права, то есть если уж вошел в состав Империи, то получи гражданство со всеми вытекающими. Для англичан же люди из ее колоний, все эти индейцы, индийцы и проч были не то, что не гражданами, а вообще неким третьим сортом в стиле "а человек ли женщина?".
    Конечно, русские бывало тоже только что под корень не вырезали некоторые народы. Вспомнить адыгов, например. Но их экономика бала завязана на торговле русскими рабами, от которой светлые эльфы-адыги отказываться категорически не хотели. И отстаивали свое исконное право торговать русскими рабами на полях сражений, едва не до последнего адыга. Тут уж, простите, как аукнется, так и откликнется - не настолько мы толерантны, слава те Господи...
    Но факт в том, что не было никакого векового противостояния Англии и России. Англия не имела ни постоянных союзников, ни постоянных противников. Свою важнейшую геополитическую задачу англичане видели в том, чтобы не дать усилиться в Европе одной какой-то стране. Просто потому что в таком случае эта страна могла забрать британскую Империю себе. Поэтому англичане занимались обычно тем, что сколачивали союз более слабых стран, против сильнейшей и натравливали их друг на друга. В тех случаях, когда Россия усиливалась чрезмерно, по мнению англичан, они выступали против России. Когда усиливался кто-то иной (та же Франция) то британцы искали с Россией союза.
    В общем, только бизнес, и ничего личного - и строить на этом эпичное полотно противостояния Гондора и Мордора не стоит - у Толкиена все равно получилось лучше:)))))
    1. Арпад
      Арпад Сегодня, 07:54 Новый
      • 6
      • 4
      +2
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Но русские предоставляли башкирам, татарам, северными народам и проч и проч равные права, то есть если уж вошел в состав Империи, то получи гражданство со всеми

      Вы уверены насчёт равных прав?
      С какого года?
      Смею напомнить , в России крепостное право когда было отменено?
      Это у русских то равных прав не было , что уж говорить о по коренных народах?
      https://versia.ru/kak-rossiya-poltora-veka-pytalas-zavoevat-chukchej
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:11 Новый
        • 0
        • 0
        0
        Цитата: Арпад
        Вы уверены насчёт равных прав?
        С какого года?

        С любого
        Цитата: Арпад
        Смею напомнить , в России крепостное право когда было отменено?

        В 1861 г. Кстати, в Великобритании рабство было отменено в 1833 г
        Цитата: Арпад
        Это у русских то равных прав не было , что уж говорить о по коренных народах?

        Вы сейчас смешали в кучу божий дар с яичницей. Я говорил о равных правах в Империи для своего народа и для присоединенных народов. И они таковыми и были. А Вы говорите о равных правах для всех граждан, это совершенно другое.
        1. forest1
          forest1 Сегодня, 11:08 Новый
          • 0
          • 0
          0
          В 1861 г. Кстати, в Великобритании рабство было отменено в 1833 г

          Есть только маленький нюансик. Что в Англии к тому времени рабов было пару десятков тысяч(этнических небританцев,в основном ввезенных с колоний). А в РИ их было несколько десятков миллионов(вполне себе русских, представителей титульной нации). Можно конечно утешать себя что "ну в колониях то рабство процветало". Ну тогда правда придется сразу же и признать, что РИ была ничем особо не лучше колоний, за исключением положения дворянства. Впрочем в британских колониях тоже были те, кто жил как сыр в масле.
    2. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 10:01 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Свою важнейшую геополитическую задачу англичане видели в том, чтобы не дать усилиться в Европе одной какой-то стране. Просто потому что в таком случае эта страна могла забрать британскую Империю себе. Поэтому англичане занимались обычно тем, что сколачивали союз более слабых стран, против сильнейшей и натравливали их друг на друга.

      - Господин министр, последние пять сотен лет британцы придерживаются одной и той же внешней политики: способствовать разъединению Европы. Поэтому мы вместе с голландцами воевали против испанцев, с немцами против французов, с французами и итальянцами против немцев, в французами против немцев и итальянцев... Разделяй и властвуй. Понимаете? Зачем нам менять политику, которая так хорошо работает? Нам не следует этого делать.
      - Но ведь это древняя история!
      - И текущая политика. Нам надо уничтожить эту систему, поэтому мы входим в неё. Мы старались сломать её извне, но это не сработало. Теперь мы внутри этой системы и можем обратить её в ничто. Настроить немцев против французов. Французов против итальянцев. Итальянцев против голландцев. Министерство Иностранных дел довольно как в старые добрые времена.
      - Но… Ведь все мы поддерживаем европейскую идею?
      - Неужели! Господин министр!..
      - Но.. Если нет, зачем же мы настаивали на вступлении в Евросоюз?
      - По той же причине. В точности как в ООН. Чем больше членов, тем больше споров, следовательно – тем более бесполезным и бессильным становится союз.
      - Ужасающий цинизм…
      - Да. Мы называем это «дипломатией», господин министр.
      © "Да, господин министр".
      40 лет назад это казалось шуткой. А оказалось чистой правдой. smile
  13. Ольгович
    Ольгович Сегодня, 08:17 Новый
    • 5
    • 1
    +4
    Статья-лубок, упростившая все донельзя.

    Россия была конкурентом Англии и в Азии и Европе, стоящим на пути ее мировой экспансии, чем и объясняются антироссийские действия Англии.

    Тем не менее, самым страшным врагом принесшим нам самые неисчислимые бедствия, была объединенная Германия, которую никто никуда не "натравливал", она САМА рвалась в бой за жизненное простраснтво на Востоке.

    А вот Англия была союзницей России в обоих мировых войнах, как и в их предтечи-наполеоновских войнах начала 19 века (ОВ 1812 г) .

    При этом в неприятелях у Англии, в силу ее неуемных аппетитов, побывали, практически, все страны мира....
  14. ignoto
    ignoto Сегодня, 08:30 Новый
    • 0
    • 1
    -1
    Ответ в астрологии.
    И он прост.
    Среди различных типов взаимодействия между людьми и странами существуют так называемые векторные связи. Векторная связь - это связь хозяина и слуги. У каждого знака,принадлежит он человеку или стране,неважно, есть слуга. А для кого-то он является слугой.
    Знак Великобритании - Крыса.
    Знак России - Лошадь.
    Крыса хозяин Лошади,а Лошадь - слуга Крысы.
    Векторное взаимодействие очень сложное и неоднозначное,от любви до ненависти.
    Многое зависит от того как господин и слуга относятся и справляются со своими обязанностями.
    Бывают ситуации, когда и верхи не могут, и низы не хотят.
    И Крыса и Лошадь очень сильные знаки,поэтому и взаимодействие между нашими странами всегда было и будет сложным.
  15. smaug78
    smaug78 Сегодня, 08:45 Новый
    • 6
    • 0
    +6
    По заголовку все понятно: очередная смесь лжи и полуправды от конспироложца Самсонова.
  16. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 08:55 Новый
    • 7
    • 0
    +7
    Да, британцы большие хитрецы. К моменту нападения Германии 22 июня, позволили Гитлеру уже целый год бомбить Лондон и всё ради того, чтобы натравить его на СССР. Во истину, иезуиты! А как коварно они заставили Сталина подписать тот самый Пакт, чтобы дать ему якобы подготовиться к войне и проредить командование РККА!
    К слову, Черчилль в 1945 году не мог ничего хотеть, так как проиграл выборы и вернулся в большую политику лишь в 1951 году, когда у Британии и своих проблем было уже по горло. Соответственно и страшный жупел -- фултоновскую речь он произнёс не как первое лицо, а как частное, поскольку уже год был не у дел.
    С тех пор, прошли уже 85 лет, а Британия всё продолжает быть виновной во всех российских несчастьях и бедах?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 10:08 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: А. Привалов
      С тех пор, прошли уже 85 лет, а Британия всё продолжает быть виновной во всех российских несчастьях и бедах?

      Ну кто-то же должен быть виноват! Ну не мог же народ-богоносец это всё сам сотворить? Смутили его, спихнули с пути истинного враги коварные. smile
      Кстати, кандидатур на роль виновных во всех бедах России всего две. И если принять, что англичанка не гадит - значит во всём окажутся виноваты крановодопийцы.
    2. HanTengri
      HanTengri Сегодня, 10:15 Новый
      • 1
      • 0
      +1
      Цитата: А. Привалов

      Да, британцы большие хитрецы. К моменту нападения Германии 22 июня, позволили Гитлеру уже целый год бомбить Лондон и всё ради того, чтобы натравить его на СССР.

      Я удивляюсь, как Самсонов смог пройти мимо битвы при Гастингсе. lol Очевидно же, что англо-саксы специально ее организовали, чтобы внедрить к нам Гиту Харальдсон (Уэссекскую), под видом сироты казанской жертвы нормандского завоевания. Даже папашку ее Харольда II Годвинсона не постеснялись уконтрапупить, чтобы все натурально выглядело.
      И, ведь, проканало!
      1075 году охмурила, эта Гита, Владимира нашего Мономаха и тут же принялась гадить, то есть рожать. Нарожала Владимиру целую кучу мономашичей (Мстислава, Изяслава, Романа, Ярополка, Вячеслава и, возможно, даже Юрия), испорченных подлой англо-саксонской кровью, заложив тем самым атомную бомбу, под вековую Державу Рюриковичей.
      А в 1134 г. эта самая бомба рванула. "И раздрася вся земля Русская", на радость англо-саксам.
      Вот такая вот удачная спецоперация Англичанки против Суперэтноса! wassat И как это она мимо внимания г-на Самсонова проскочила?
  17. Наган
    Наган Сегодня, 09:01 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А ведь Иван IV сватался к Елизавете I. Если б срослось, могли быть оччень любопытные варианты. И ведь оно сорвалось только потому, что не договорились, в какой церкви венчаться.
  18. Есаул
    Есаул Сегодня, 09:08 Новый
    • 1
    • 1
    0
    Очнитесь, Англия уже победила нас! Вся власть и олигархи на них работают, а в СМИ только и новости о том какую шляпку надела королева Елизавета.
  19. TerribleGMO
    TerribleGMO Сегодня, 09:44 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    Автор - Самсонов Александр


    Можно даже не читать.
    Идею следующей статьи подкину - евреи, самый страшный враг великому русскому духу wassat
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:51 Новый
    • 2
    • 0
    +2
    А, вали все на Англию, кто будет разбираться.

    На самом то деле, сама Англия, как и мы, собачилась со всеми окружающими , вспомнить 100летнюю войну, и хапала до чего дотянется. Как и мы.

    Собачится со всеми, и объединятся против врага - вечное правила политики. Как тогда, так и сейчас.

    Именно в Англии всегда просили денег, что царь, что большевики. Там же резиденты нынешние прокремлевские олигархи... да недвижимость чиновников...
  21. Fibrizio
    Fibrizio Сегодня, 10:50 Новый
    • 1
    • 0
    +1
    Цитата: Андрей из Челябинска
    В 1861 г. Кстати, в Великобритании рабство было отменено в 1833 г

    Справедливости ради отмечу что именно в Англии (не путать с колониями) рабство было отменено почти на сто лет раньше чем в России. В 33 это они занялись альтруизмом с "обезьянками" и кстати и других за рабство по башке лупили после этого, что на мой взгляд есть хорошо. Тех же буров.
  22. Fibrizio
    Fibrizio Сегодня, 10:52 Новый
    • 0
    • 0
    0
    Очень жаль что убран рейтинг статей на сайте. Он помогал предварительно оценить качество статьи. Теперь приходится лезть в комменты.