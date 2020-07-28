Почему Англия была самым страшным врагом России

Карикатура «Настоящие проблемы начнутся с «пробуждением», 1900 год (Россия, Англия, Германия, Италия, Франция и Япония сражаются на теле Китая. Америка наблюдает)
Россия и Англия не имеют общих границ, географически удалены друг друга. Казалось бы, две великие державы могут состоять если не в дружественных, то в нейтральных отношениях. Англия практически не вела полномасштабной войны против России сама (исключая Крымскую войну), но тайная война (натравливание на Россию соседей) не прекращалась столетиями. Лондон всегда был в недружественных отношениях с Россией: царской, советской и демократической.
Англия – наш главный враг
За последние столетия Англия была самым страшным и опасным врагом России. Она нанесла нам больше вреда, чем Наполеон и Гитлер. В XX и XXI вв. Англия разделяет это место с США, которые продолжили и развили политику Британии по созданию мировой империи. Если посмотреть на историю Германии, Франции, Турции или Японии, то здесь можно найти объективные причины для конфликта с Россией: исторические, территориальные, религиозные, экономические или дипломатические. Чаще всего это была естественная (биологическая) борьба за место под солнцем.
Непрекращающийся конфликт с Англией был иным. Он вызван концептуальным глубинным противостоянием. Он вызван желанием Англии (а затем и США) править миром, воплощая древнюю стратегию Рима: разделяй и властвуй. Русский мир на Земле несёт миссию сохранения меры-баланса. Поэтому любые попытки одного центра управления (престола) взять на себя роль «царя горы» (планеты) вызывает сопротивление русского народа. В результате Лондон столетиями пытается решить «русский вопрос»: расчленить и убрать с исторической арены русских и Россию. Россия же до настоящего времени противостоит этому натиску.
Россия и Англия никогда не имели общих границ, не претендовали на одни и те же земли. Россия расширяла свои рубежи, делала новые земли русскими. Британия создавала мировую колониальную (рабовладельческую) империю. Россия и Англия дали миру два образца глобальных проектов-порядков. Русский порядок – это единство людей вне зависимости от расы, религии и нации. Жизнь по правде, совести и любви. Православие — славие правды. Дух выше материи, правда выше закона, общее выше частного. Западный порядок, в котором доминирует Лондон, — это рабовладение. Мир господ-рабовладельцев и «говорящих орудий». Господство материи, «золотого тельца».
Именно Лондон создал мировую рабовладельческую империю, ставшую примером для Гитлера. Британцы первыми создали идеологию расизма, социального дарвинизма и евгеники. Построили первые концлагеря, использовали методы террора и геноцида для подчинения «неполноценных» народов и племен. К примеру, в Северной Америке, Южной Африке, Индии и Австралии. Англичане умело использовали племенную, национальную верхушку (элиту), чтобы подчинять себе огромные массы людей.
Если бы не это концептуальное противостояние (на уровне «что такое хорошо и что такое плохо»), две державы вполне могли жить мирно, сотрудничать. По крайней мере, не замечать друг друга. К примеру, так жили Русское царство и Испания, великая колониальная империя (до того, как её потеснили с мировой арены французы, голландцы и англичане). Россия – это континентальная державы, а Англия – морская. Однако суть в том, что Лондон претендует на мировое господство. А Россия стоит на пути любого, кто претендует на место «царя горы». В результате во всех конфликтах России и Англии однозначно виноват Туманный Альбион. Трудно найти в мире страну, которому не напакостила «англичанка». Это и Испания, и Франция, и Германия, с которыми Англия боролась за лидерство в Европе, и даже небольшая Дания. Также можно вспомнить зверства британцев в Америке, Африке, Индии и Китае.
«Англичанка гадит»
Впервые интерес к России в Англии появился во время Великих географических открытий. По сути, в это время европейцы открывали мир для себя и насиловали, грабили его (первоначальное накопление капитала). Англия искала альтернативный путь в богатые Индию и Китай через полярные моря. В XVI веке европейцы совершили несколько экспедиций, чтобы найти Северо-Восточный (вокруг Сибири) и Северо-западный (вокруг Канады) проходы и получить новые проходы в Тихий океан. Капитан Ричард Ченслер был принят царем Иваном IV Грозным. С этого времени начались дипломатические и торговые отношения России и Англии. Англичан интересовала торговля и с Россией и выход через неё по Волжскому пути в Персию и далее на юг. С этого же времени Британия всячески мешает Москве снова выйти на берега Балтийского и Чёрного морей.
Так, при Петре I Лондон, с одной стороны, развивал торговлю с Россией, с другой – поддерживал союзную Швецию в войне с русскими. Также британцы стояли за Турцией практически во всех русско-турецких войнах. По этой причине английский посол в Константинополе (как и голландский, и французский) пытался сорвать заключение мира между Россией и Турцией в 1700 году. Англия желала уничтожить ростки русского кораблестроения в Архангельске и Азове, не дать России прорваться к Балтике и Чёрному морю.
Эта враждебная политика Лондона продолжалась и в дальнейшем. Англичане стояли за войнами России с Турцией, Персией и Швецией. В качестве «пушечного мяса» Англии в Семилетней войне выступала Пруссия. Во времена Екатерины Великой Россия смогла нанести два «укола» Англии: своей политикой поддержала американскую революцию (Война за независимость) и провозгласила политику вооруженного нейтралитета, что привело к созданию антианглийского союза стран Северной Европы. Под натиском практически всей Европы британскому льву пришлось отступить. В целом Екатерина умело избегала ловушек Англии и проводила национальную политику. В итоге огромные успехи: присоединение западнорусских земель и воссоединение русского народа, широкий выход к Чёрному морю.
После Екатерины II Англия смогла отомстить. Лондон втянул Петербург в длительное противостояние с Парижем (Как Россия стала фигурой Англии в большой игре против Франции; часть 2). Это привело к серии войн и тяжелым людским и материальным потерям России (включая Отечественную войну 1812 года). Россия не имела коренных противоречий и споров с Францией. У нас не было общих границ. То есть Петербург мог спокойно оставить конфликт с революционной Францией, а затем империей Наполеона на Вену, Берлин и Лондон. Император Павел осознал свою ошибку и отозвал войска. Был готов заключить союз с Парижем, выступить против Англии, настоящего врага России. Но его убили заговорщики-аристократы. Английское золото убило русского императора. Александр I не смог выйти из-под влияния своих «друзей», давления Англии, и Россия попала в западню, в ожесточенный конфликт с Францией. Русские солдаты в антинаполеоновских войнах (кроме Отечественной войны) проливали кровь за интересы Лондона, Вены и Берлина.
Лондон натравливал на Россию Иран и Турцию в 1826—1829 гг. Не дал Николаю I занять Константинополь. Британия выступила как организатор Восточной (Крымской) войны, фактически это была одна из репетиций будущей мировой войны. Правда, выбить русских с Балтики и Чёрного моря, как планировали, не удалось. Затем была большая игра в Центральной Азии. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., когда Лондону удалось отнять у России заслуженные плоды победы над турками, включая сферу влияния на Балканах, Константинополь и проливы. Британский лев вступил в союз с японским драконом, направленный против Китая и России. С помощью Англии Япония победила и Китай, и Россию. Русских оттеснили с большого Дальнего Востока, отняли Порт-Артур и Желтороссию (Маньчжурию). Одновременно британские спецслужбы активно раздували пожар Первой революции в Российской империи.
Британия успешно втянула Россию в противостояние с Германией, хотя у русского царя и немецкого кайзера не было серьёзных поводов для большой крови (Англия против России. Втягивание в Первую мировую войну и «помощь» во время войны; Англия против России. Организация Февральского переворота). Британцы умело обвели вокруг пальца и немцев, и русских, стравили между собой. Уничтожили две империи. Англия поддержала Февральскую революцию, что привело к развалу России и смуте. Англичане не стали спасать Николая Второго и его семью, хотя возможности были. Большая игра была важнее династических связей. Лондон принял самое активное участие в развязывании Гражданской войны в России, что привело к миллионам жертв. Британцы надеялись, что развал и ослабление России — навсегда. Захватывали стратегические пункты на Русском Севере, Кавказе и Каспии, закреплялись на Балтике и Чёрном море.
Вторая мировая и «холодная» войны
Планы Лондона по уничтожению России провалились. Русские оправились от страшного удара и создали новую великую державу – СССР. Тогда Лондон сделал ставку на фашизм и нацизм в Европе. Английский капитал принял самое активное участие в восстановлении германской военно-экономической мощи. Английская дипломатия так «умиротворила» Третий рейх, что отдала ему большую часть Европы, включая Францию. Под знаменами Гитлера собрали почти всю Европу и бросили против СССР (Гитлер был лишь инструментом в деле сокрушения СССР). Затем ждали, когда можно будет добить обескровленных во взаимной бойне русских и немцев. Не вышло. Во главе России-СССР был великий государственник и вождь – Сталин. Русские вышли победителями в этой страшной схватке.
Британцам пришлось сыграть роль «союзника» СССР, чтобы принять участие в разделе наследства Третьего рейха. Глава Британии Черчилль после падения Берлина хотел почти сразу же (летом 1945 года) начать третью мировую войну. Войну западных демократий против СССР. Однако момент признали неудачным. Победить русские войска в Европе, которые сначала отступали до Ленинграда, Москвы и Сталинграда, затем пошли вперёд, брали Варшаву, Будапешт, Кёнигсберг, Вену и Берлин, было невозможно. Но уже в 1946 году в Фултоне (США) Черчилль произнёс знаменитую речь, положившую начало третьей мировой войне (её назвали «холодной») между Западом и СССР. В ходе этой войны Англия практически непрерывно затевала «горячие» локальные войны. В 1945—1946 гг. — интервенция во Вьетнам, в Бирму, Индонезию и Грецию. В 1948—1960-е годы — агрессия в Малайе, война в Корее (по количеству солдат и самолетов Англия в этой войне уступала в западных рядах только США), противостояние в Южной Аравии, конфликты в Кении, Кувейте, Кипре, Омане, Иордании, Йемене и Египте (Суэцкий кризис). Только существование СССР на планете не позволило Англии и США установить в этот период свой мировой порядок, который был бы примерно таким же, как и гитлеровский.
В XX веке Британии дважды удалось столкнуть лбами две великие державы, два народа, которые были угрозой Лондону: Германию и Россию, немцев и русских. Британцы дважды сокрушили главного своего противника в западном проекте – Германию. Россию удалось разрушить один раз – в 1917 году. Второй раз советская империя извлекла урок из прежних поражений и одержала великую победу. Результатом этого стало крушение самой Британской империи, над которой никогда не заходило солнце. Англия стала младшим партнером США.
Однако это не значит, что Англия перестала быть врагом России. Во-первых, Лондон сохранил часть своего мирового влияния. Это Содружество наций (свыше 50 стран) во главе с британской короной. Это британский финансовый капитал. Это британское культурное влияние. Во-вторых, Англия сохранила свою особенную враждебность в отношениях с Россией, даже «демократической». Отношения Англии с Россией значительно хуже, чем с другими членами блока НАТО, к примеру, с Германией, Францией, Италией и Испанией. Это показала и истерия Англии в ходе грузинской агрессии в Южной Осетии в 2008 году, и «крымская весна», и война на Донбассе.
В последнее время Лондон снова активизировал свою политику в связи с «русской угрозой». Так, из парламентского доклада в Великобритании комитета по разведке и безопасности от 21 июля 2020 года очевидно, что Лондон снова нацелился на Россию. В докладе отмечено, что Россия – приоритет для спецслужб Англии с выделением дополнительных ресурсов; формируется специальная группа по разработке стратегии нацбезопасности по отношению к России, которая состоит из представителей 14 министерств и агентств; внимание направлено на альянсы России с другими странами; отказ от эффективного использования постановлений о необъяснимом благосостоянии с целью изъятия имущества российской элиты, приобретенного на неподтвержденные доходы. То есть британские спецслужбы поняли, что изъятие капиталов, собственности у российских олигархов не приводит их к сотрудничеству, наоборот, отталкивает. Поэтому британцы сняли угрозу ареста имущества и счетов. Недвижимость и счета российских олигархов неприкосновенны с целью создания сети британского влияния в России. Части российской «элиты» гарантируется неприкосновенность под британской короной после выполнения своей миссии в России.
Таким образом, Англия показывает, что в условиях нынешнего глобального системного кризиса Запад снова заинтересован в создании смуты-майдана в России.
«Независимая британская политика». Карикатура творческого коллектива «Кукрыниксы»