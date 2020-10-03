И примкнувшая к ним Австралия...

Если это даже доминион

75 лет тому назад, 10 октября 1942 г., в Лондоне было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между СССР и Австралией. 2 января 1943 г. австралийские дипломаты прибыли в город Куйбышев для учреждения посольства, которое было открыто именно 26 января — в День Австралии. Советская дипмиссия появилась в Канберре 2 июня 1943 г.

мы помним о поддержке, оказанной австралийцами нашей стране в суровые годы войны с фашизмом. В Австралии была проведена широкая кампания «Овчина для России», в рамках которой наши солдаты получили с «зеленого континента» около 400 тысяч полушубков; в госпитали было отправлено порядка 40 контейнеров с медикаментами и медицинским оборудованием.

Важную роль в разгроме нацизма, по свидетельству российского министра, сыграли союзные конвои, в которых участвовали австралийские летчики и моряки. Их заслуги были отмечены медалями Ф.Ф.Ушакова, а также юбилейными медалями, приуроченными к разным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Такое не забывается

любая атака Японии на Россию будет встречена силовым противодействием со стороны Британского Содружества вне зависимости от позиции США. И, по крайней мере, столкнется с максимальным сотрудничеством этих стран в случае нападения японцев на Советскую Россию.

«Посылая Вам свои личные приветствия, я хочу сказать, что здесь в Австралии мы следим с весьма глубоким вниманием и восхищением за героическим сопротивлением ваших храбрых сынов, и мы не сомневаемся в вашей окончательной победе. И будем тому способствовать и впредь.

Г. Эватт, В.Молотов и переводчик Павлов, Лондон, май 1942 г.

От Дарвина и Канберры до Минска и Самары

Основные направления работы были, конечно, связаны с войной. Наши летчики, моряки воевали в полярных конвоях. Именно австралийский эсминец («Эдинбург» в августе 1941 г. — Прим. авт.) доставил первую торговую делегацию из Англии в Мурманск для переговоров по ленд-лизу.

Наша территория также подвергалась нападению: японцы бомбили город Дарвин, их подводные лодки прорывались в Сиднейскую гавань. Мы также пострадали в той войне, но, конечно, по сравнению с СССР то был совсем другой масштаб. Основная концентрация боевых действий была на восточном фронте.

В октябре 2016 года я ездил по Белоруссии. Нельзя посетить эту страну и не почувствовать весь масштаб потерь в той войне. Этот регион был оккупирован на протяжении длительного времени, здесь шла ожесточенная партизанская война. Мы чтим память тех, кто страдал, кто погиб в СССР, потому что физическое бремя, материальное бремя, человеческое бремя лежало очень долго именно на этой стране в связи с яростными боевыми действиями.