И примкнувшая к ним Австралия...

Если это даже доминион
В оказание военно-технической и продовольственной помощи СССР со стороны Великобритании включились все британские доминионы, включая Австралийский Союз. То была и гуманитарная помощь, направляемая в составе союзнических конвоев в СССР через Арктику, через персидский коридор или в дальневосточные советские порты.
При этом австралийские поставки на Дальний Восток практически постоянно были под прямой угрозой уничтожения японскими ВВС и ВМС, ведь с 8 декабря 1941 г. Великобритания и её доминионы — вместе с США, Голландией и деголлевской «Свободной Францией» — воевали с Японией.
На протяжении почти двух лет, в 1942-1943 гг., японские войска располагались в непосредственной близости от северного и северо-восточного побережья Австралии. Они регулярно подвергали обстрелам и бомбардировкам тамошние военные и гражданские объекты, в том числе и порты. Но и в этой ситуации поток австралийской помощи СССР, понятно, что не самый могучий, не прекращался.
Подписанные в Москве и Лондоне соответственно в июле 1941 г. и мае 1942 г. союзнические соглашения между СССР и Великобританией автоматически распространялись на все британские доминионы. Об этом было заявлено уже 30 июня 1941-го британской правительственной миссией в Москве («Июнь 1941-го: всё для Союза, всё для Победы»).
Таким образом, союзником Москвы вскоре после 22 июня 1941 г. оказался блок, на долю которого приходилось в тот период до трети стоимости общемирового промышленного экспорта и свыше половины объёма экспорта зерновых.
Вот как в 2017 г. охарактеризовал советско-австралийские взаимоотношения в военный период министр иностранных дел РФ Сергей Лавров:
75 лет тому назад, 10 октября 1942 г., в Лондоне было подписано соглашение об установлении дипломатических отношений между СССР и Австралией. 2 января 1943 г. австралийские дипломаты прибыли в город Куйбышев для учреждения посольства, которое было открыто именно 26 января — в День Австралии. Советская дипмиссия появилась в Канберре 2 июня 1943 г.
Напомним, австралийское посольство вместе со всеми другими переехало из Куйбышева в Москву с октября 1943 г. Сергей Лавров отмечал также, что
мы помним о поддержке, оказанной австралийцами нашей стране в суровые годы войны с фашизмом. В Австралии была проведена широкая кампания «Овчина для России», в рамках которой наши солдаты получили с «зеленого континента» около 400 тысяч полушубков; в госпитали было отправлено порядка 40 контейнеров с медикаментами и медицинским оборудованием.
Показательно, что половина этих грузов пришла в Россию не по программе ленд-лиза, а как бесплатная гуманитарная помощь.
Важную роль в разгроме нацизма, по свидетельству российского министра, сыграли союзные конвои, в которых участвовали австралийские летчики и моряки. Их заслуги были отмечены медалями Ф.Ф.Ушакова, а также юбилейными медалями, приуроченными к разным годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Такие награды в 2000-х годах получили около 600 австралийских военных ветеранов.
Такое не забывается
Кампания помощи СССР была организована в Австралии уже в июле 1941 г. Джулией Стрит (1893-1968), известной общественной деятельницей. Она основала тогда же Комитет медицинской помощи России, существовавший до октября 1945 г. включительно. По инициативе Общества австрало-советской дружбы (его возглавляла Дж. Стрит в 1941-1964 гг.) в Сиднее в октябре 1941 г. состоялся Конгресс дружбы Австралии и СССР.
Комитет объявил о сборе средств и других материальных ресурсов для помощи Советскому Союзу. По этой инициативе, поддержанной правительством Австралии, суммарный объем помощи СССР по той же инициативе превысил за 1942-1945 гг. 170 млн. долл. США (по среднему валютному курсу за 1942-1945 гг.).
За счет этих средств более чем на 40% были оплачены поставки зерновых и другого продовольствия, почти на 40% — хлопок-сырец, медикаменты и медоборудование, перевязочные средства, и до 20% — шерсть, войлок, продукты их переработки и кожаные изделия.
Скажем, докеры Порт-Кембла в ноябре 1941 г. всю свою зарплату от загрузки лендлизовскими товарами советского судна «Минск» передали на закупку овчины для СССР. В 1944-1946 гг. Русский общественный клуб в Сиднее отправил в детский дом №1 г. Смоленска в помощь детям-сиротам войны 13 ящиков с обувью, продовольствием и другими вещами; Русское общество в Мельбурне выслало 5 ящиков с медикаментами и медоборудованием для детской больницы им. Рауха в Ленинграде; на собранные русской колонией Мельбурна были закуплены и поставлены детское питание и лекарства для советских детей.
Как известно, военно-политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе к концу 1941-го оказалась опасной и для Австралии. Но Джон Кэртин (1885-1945), премьер-министр Австралии в годы войны (на портрете) заявил 8 декабря 1941 г., что
любая атака Японии на Россию будет встречена силовым противодействием со стороны Британского Содружества вне зависимости от позиции США. И, по крайней мере, столкнется с максимальным сотрудничеством этих стран в случае нападения японцев на Советскую Россию.
Едва ли такое заявление было сделано без предварительных консультаций с Лондоном и Вашингтоном. Позиция Австралии в отношении СССР в те годы отражена и, например, в письме австралийского министра иностранных дел (в 1940-1946 гг.) Г. Эватта заместителю наркома иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому от 31 июля 1942 г.,
«Посылая Вам свои личные приветствия, я хочу сказать, что здесь в Австралии мы следим с весьма глубоким вниманием и восхищением за героическим сопротивлением ваших храбрых сынов, и мы не сомневаемся в вашей окончательной победе. И будем тому способствовать и впредь.
Г. Эватт, В.Молотов и переводчик Павлов, Лондон, май 1942 г.
Это было написано в связи с предстоящим окончанием переговоров об установлении дипотношений. В объеме лендлизовских поставок в СССР («СССР и союзники: у истоков ленд-лиза») доля Австралии составила около 15%.
При этом доля различных видов вооружений и запчастей к нему достигала 25%, а по продовольствию, медикаментам, медоборудованию и текстильным товарам (включая сырьевые: шерсть, хлопок, кожсырье, суровые ткани) превышала 35%, по цветным металлам, транспортным средствам и продукции двойного назначения составляла от 30 до 35% в целом.
От Дарвина и Канберры до Минска и Самары
В связи с 75-летием Победы в Самаре в том доме, где располагалось первое в СССР посольство Австралии, 26 января 2020 г. в День Австралии открыли Памятную доску. Австралийский посол в РФ Петер Теш, прибывший на церемонию в Самару, так охарактеризовал двусторонние отношения в военные годы:
Основные направления работы были, конечно, связаны с войной. Наши летчики, моряки воевали в полярных конвоях. Именно австралийский эсминец («Эдинбург» в августе 1941 г. — Прим. авт.) доставил первую торговую делегацию из Англии в Мурманск для переговоров по ленд-лизу.
Наша территория также подвергалась нападению: японцы бомбили город Дарвин, их подводные лодки прорывались в Сиднейскую гавань. Мы также пострадали в той войне, но, конечно, по сравнению с СССР то был совсем другой масштаб. Основная концентрация боевых действий была на восточном фронте.
В октябре 2016 года я ездил по Белоруссии. Нельзя посетить эту страну и не почувствовать весь масштаб потерь в той войне. Этот регион был оккупирован на протяжении длительного времени, здесь шла ожесточенная партизанская война. Мы чтим память тех, кто страдал, кто погиб в СССР, потому что физическое бремя, материальное бремя, человеческое бремя лежало очень долго именно на этой стране в связи с яростными боевыми действиями.
Наша территория также подвергалась нападению: японцы бомбили город Дарвин, их подводные лодки прорывались в Сиднейскую гавань. Мы также пострадали в той войне, но, конечно, по сравнению с СССР то был совсем другой масштаб. Основная концентрация боевых действий была на восточном фронте.
В октябре 2016 года я ездил по Белоруссии. Нельзя посетить эту страну и не почувствовать весь масштаб потерь в той войне. Этот регион был оккупирован на протяжении длительного времени, здесь шла ожесточенная партизанская война. Мы чтим память тех, кто страдал, кто погиб в СССР, потому что физическое бремя, материальное бремя, человеческое бремя лежало очень долго именно на этой стране в связи с яростными боевыми действиями.
Тем временем в Австралийском военном мемориале в Канберре, действующем с 1941 г., во второй половине августа 2020 г. состоялась выставка о роли СССР в победе над фашизмом. Фотографии, рассказывающие о борьбе советских воинов с фашистами и о жизни в советском тылу, стали экспонатами выставочного зала мемориала. Большинство архивных снимков предоставило российское посольство.
Историк, политолог и куратор выставки Дэвид Саттон заявил, что «она призвана напомнить австралийцам о союзнических отношениях, которыми в годы Второй мировой войны были связаны ряд западных стран, Австралия и СССР, потерявший в борьбе с фашизмом 27 миллионов человек». При этом Д. Саттон признал, что «решающая роль Советского Союза в победе над фашизмом теперь известна в Австралии узкому кругу интересующихся, и мы хотим расширять этот круг».