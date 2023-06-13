Крым, Херсон и другие: завтра был Апокалипсис

Катастрофа, которая произошла на бывшей уже Каховской ГЭС и вызванное ей затопление населенных пунктов ниже по течению Днепра – это только начало.
Политики и эксперты по обе стороны фронта продолжают колотиться головами о стены, выдвигая различные обвинения в адрес друг друга, а нормальные люди между тем спасают других людей и животных, попавших в беду. Людям думающим понятно, что если бы украинская сторона не так усердно долбила по плотине, та бы и не разрушилась раньше времени.
Но вода, которая смыла дома или затопила их, приведя в негодность, уничтожив мебель и бытовую технику, приведя в негодность припасы и запасы – это действительно не самое страшное. Самое страшное ждет всех участников катастрофы впереди.
Абсолютно без преувеличения: Апокалипсис для Херсонской области был вчера. Начался с потопа, дальше будет все остальные составляющие.
Выделю несколько особенностей данного рукотворного наводнения.
1. Каховское водохранилище – самое последнее в русле Днепра, дальше Днепровские плавни, вокруг которых располагались очень «жирные» аграрные районы. Заливные луга, неограниченная возможность орошения земель, черноземы – все понятно.
Баланс сезонного поднятия воды колебался в пределах 3 метров.
В ходе катастрофы 6 июня вода поднялась до отметки +12 метров в некоторых местах Херсонщины. Но вообще и +6 более чем достаточно, чтобы говорить о нанесении огромного ущерба.
Какие-то населенные пункты или районные полностью ушли под воду, какие-то оказались затопленными частично. Уничтоженная жилая зона, загрязненные земли сельскохозяйственного назначения – это только начало череды проблем, которые придется решать в тех районах.
Масса воды, которая пошла от дамбы Каховской ГЭС не просто пройдет по землям, снося все на своем пути. Она принесет с собой много грязевых и донных отложений, которые годами копились на дне водохранилища и реки.
Все это просто надолго загадит окультуренные земли и выведет их из оборота. Но помимо такого загрязнения будет масса других. Например, химическое. В процессе будут смыты склады с минеральными удобрениями. Не самое полезное дело в воде.
Биологическое загрязнение. Самое страшное. Смываются кладбища, вода попадает в канализацию и отстойники, на свалки бытового мусора и все это несется вниз по течению. Далее, по мере ухода воды вся эта прелесть осаживается по пути и в жаркое время начинается такое…
Да, к этому стоит добавить массы рыбы, которая уже начала погибать по мере ухода воды вниз.
И водоросли. И ил. Все это будет гнить, ухудшая и без того не прекрасную санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе.
Вода – это плохо, но то, что начнется после – намного хуже. В систему водоподачи питьевой воды может попасть все, что угодно, это может привести к дефициту питьевой воды раз, и вспышкам эпидемий, два.
Затопление огромных территории Днепровских плавен водными массивами, несущими грязь, продукты гниения, отходы жизнедеятельности человека – это может быть хуже, чем применение какого-либо ОМП. Просто потому, что все это оседает на почве надолго и так просто его уже не смоет дождиком. Нужна нормальная такая дезактивация.
А когда вся эта прелесть попадет в грунтовые воды, дойдет до водозаборов, вот тогда и начнется ад. С дизентерией, холерой и кто знает, чем еще.
И работать в этих районах будет очень затруднительно, что спасателям, что медикам. После того, как уйдут основные массы воды, рассчитывать можно будет на очень ограниченное количество транспортных средств.
2. Каховская дамба не была разрушена полностью и водохранилище будет существовать, пусть и в урезанном виде. Но его уровень будет существенно ниже, чем до катастрофы, что однозначно скажется на водоснабжении не только Херсонской области, но и других регионов.
Из Каховского водохранилища брал воду не только Северо-Крымский канал. Там запитывались каналы Днепр-Кривой Рог, Верхнерогачинский, Каховский. Последний вообще был основным оросительным каналом для двух областей сразу, вода из Каховского канала по 175-километровому водоводу Р-9 поступает в систему водоснабжения Бердянска.
Общий объем забора воды из Каховского водохранилища оценивался в 900 кубических метров в секунду.
Кстати, в отличие от остальных, Каховский канал может работать и дальше, потому что его система весьма оригинальна: насосами воду поднимали из водохранилища на 25 метров, а потом она самотеком шла дальше.
А вот остальные… Понятно, что Крым реально может снова остаться без воды. Но о Крыме отдельно, чуть ниже.
Говорят о том, что Запорожская АЭС останется без воды.
Вот честно – самое меньшее из зол. Чернобыля не будет, хотя европейских от перспективы потряхивает. Но ВВЭР-1000 – это не РБМК, глушится просто, выгружается быстро. А вообще все крики вокруг АЭС – это чисто политическое. У станции есть свой пруд-охладитель (он есть при каждой АЭС) с приличным запасом воды плюс альтернативные источники воды типа артезианских скважин. Не так просто «вскипятить» чайник АЭС, особенно если там грамотный персонал. Ну и то, что система бассейнов Запорожской АЭС напрямую с Каховским водохранилищем не связана, несколько облегчает процесс понимания того, что все не так плохо. Точнее, плохо, но не там.
Некоторые источники со ссылкой на правительство Украины уже прогнозируют вырождение полей юга Украины без орошения. Называют цифры, которые говорят о том, что без источника воды останутся 94% оросительных систем в Херсонской, 74% — в Запорожской и 30% — в Днепропетровской областях.
Но это если бы водохранилище высохло подчистую. А этого, как вы понимаете, не будет. Большую опасность представляет биологическое заражение тех земель, которые оказались в зоне наводнения. Плюс к этому упадок рыбного промысла и отсутствие рабочих рук.
3. Военные действия. Тут во всяких телеграммах десятки «специалистов» начали вещать на тему того, как наводнение совершенно не затруднит одним наступление, а другим поможет в обороне. Увы, но в наше время таких людей, делающих выводы по картинкам и видео, слишком много.
На самом деле боевые действия на ближайшее время сведутся к обмену артиллерийскими ударами, поскольку вся территория русла Днепра и его окрестностей на несколько месяцев (в зависимости от летних температур) превратится в болото. Очень плохо проходимое и скорее всего, не проезжаемое.
Конечно, верхний слой летом высохнет и превратится в корку. Но под ней все равно будет густая грязь. Плюс огромное количество различных обломков строений, упавших деревьев, предметов быта, унесенных водой.
Как некоторые «эксперты» представляют себе наступление по такой местности, сказать не могу, просто не хватает фантазии. Не зная рельефа, не предполагая, как глубоко можно провалиться в какую-нибудь ямищу и там просто утонуть… В интернете это можно запросто, а вот на местности, уверен, с трудом.
И как доставлять наступающим еду, боеприпасы, эвакуировать раненых и все прочее – задача не из простых.
И про лихие десанты на легких моторных катерах, как это уже было, придется забыть. Катер придется тащить до воды, а потом десантироваться из него все в ту же грязь…
Но и обороняться – тоже дело не очень. Придется отходить еще дальше, до твердой почвы и там обустраивать позиции, поскольку окапываться в болоте – то еще удовольствие.
Получается, что наводнение развело российских и украинских солдат на дистанцию артиллерийской дуэли. И все, что им остается – это просто перекидываться артиллерийскими «приветами» через залитую водой пойму Днепра. Ну и коптеры посылать. До конца лета больше ничего ниже Каховской дамбы вряд ли получится осуществить.
Крым под ударом
Что бы там не говорили наши чиновники, чем дальше, тем меньше веры их словам. Лучший пример – это с каким упрямством глава Новой Каховки отрицал наличие в городе зоопарка, питомцы которого утонули чуть ли не в полном составе. Не было – и точка. А рассказы владелицы и рабочих – это, как всегда, ципсо, укропропаганда и так далее. Примерно так же можно относиться к сверхоптимистичным заявлениям Аксенова.
Насколько он был прав, говоря о том, что проблем с водой в Крыму не будет, мы увидим в самое ближайшее время. Равно как уверен, увидим не один прожект, который «обеспечит Крым водой», благо, уже такое озвучивают, что мозги заворачиваются.
Массовое бурение артезианских скважин в Крыму уже аукнулось засолением приличных участков земли, с которой там, прямо скажем, небогато. Взять воду из-под дна Азовского моря – помните, был такой проект, даже у нас на страницах о нем писали с изрядной долей восторга? Отличный способ распилить еще несколько миллиардов рублей. Как это может повлиять на экосферу, по образу и подобию артезианских скважин, тоже не совсем понятно.
Были проекты водозабора из Дона и Кубани, но это еще более оригинально, чем бурить дно Азовского моря в поисках реликтовых вод.
Опреснение морской воды - интересно, но также не жизненно, так как этот проект потребует строительства дополнительных энергомощностей. Проект был. Согласно проекту, первые в России промышленные опреснительные установки мощностью 40 тыс. кубометров воды в сутки появились бы к 2023 году в селе Фрунзе в Сакском районе, близ Ялты, Судака, Керчи и Феодосии. Предполагалось, что стоимость проекта без расходов на строительство инфраструктуры составит порядка 8 млрд руб.
Однако в Крыму не все положительно встретили эту идею, отмечая, что опреснители спровоцируют повышение тарифов, и это сделает регион неконкурентоспособным в плане бизнеса. Ничего личного, бизнес – наше все.
Так что как ни крути, как ни строй прожекты, а кроме Днепра, никаких других источников воды для Крыма не было, нет, и, скорее всего, не будет. Не в том состоянии Россия, чтобы поворачивать северные реки на юг и трубопроводы из Кубани в Крым. Да и вообще, люди, которые принимали решение о строительстве Северо-Крымского канала, были куда как умнее нынешних бизнесменов, готовых зарабатывать на всем, даже на воде.
Вода для Крыма имеет абсолютно приоритетное значение и без решения водного вопроса его будущее выглядит крайне непривлекательным. Сможет ли полуостров выжить на водяном пайке, особенно в курортный сезон (если он, конечно, будет) – это вопрос ближайшего времени.
Из Украины, от «Укргидроэнерго» поступили сведения о том, что уровень воды в Каховском водохранилище опустился ниже «мертвой точки» и составляет 12,5 метра. «Мертвая точка» - это уровень (12,7 м), при котором невозможно осуществлять водозабор для населенных пунктов.
Что уготовано Крыму, мы увидим весьма скоро. Но война за воду в нашем случае смотрится весьма естественно.
Белгород
Спросите, причем тут Белгород? Отвечу. Разрушение Каховской плотины довольно сильно встряхнула украинское общество и аналогичный ответ в сторону России будет только приветствоваться.
В одной из предыдущих статей Каховская ГЭС: кто, что и зачем? мы уже разбирали вопрос уничтожения такого объекта, как плотина, и пришли к выводу, что это непростой процесс, требующий специального вооружения.
А вот в этой статье Taurus KEPD 350: явно недооцененный противник как раз речь шла о ракете, которую Германия собирается передать Украине. В самое ближайшее время. И эта ракета в базовой комплектации оснащена именно бетонобойной БЧ общим весом 480 кг: 80 кг кумулятивного заряда, который пробивает дорогу в бетоне для основного, и 400 кг фугасного заряда.
Если в театре на сцене висит ружье… В общем, аналогия понятна. Учитывая, что сегодня по территории Белгородской области группы со стороны Украины заходят, как к себе домой, а пресловутый РДК еще и уходить не собирается, можно ожидать чего угодно. В том числе и сбора информации для нанесения «удара возмездия».
Чтобы жители Белгородской области на себе прочувствовали, как это. Да, Белгородское водохранилище (0,076 куб. км) – лужа в сравнении с Каховским (18,18 куб. км) водохранилищем, но вода – это вода.
Учитывая, что некоторые «одаренные» в России на каналах центрального телевидения запросто говорят о том, что надо уничтожить дамбу Киевского водохранилища, можно представить уровень накала страстей по ту сторону границы.
Юг Украины ждет непростое время, время, когда надо ликвидировать последствия экологической катастрофы, к созданию которой сама Украина неплохо так приложилась «Хаймарсами». Но никто не говорит, что у России все будет гладко и замечательно. Вопрос Крыма и наших территорий на левом берегу Днепра тоже открыт и просто так его не решить.