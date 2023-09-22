Корветы проекта 22160: бенефис гадкого утенка

«Малое водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 не позволяло оснастить его универсальной пусковой установкой современного ракетного комплекса «Калибр» — такой же, как на малых ракетных кораблях «Каракурт» или корветах и фрегатах современных проектов».



"Каракурт" - мелкий, но очень ядовитый.