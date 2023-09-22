Корветы проекта 22160: бенефис гадкого утенка

Сколько у нас в России было высказано в адрес кораблей проекта 22160, да и на наших страницах нашлось место. Например, вот: «Инновационный маразм» патрульных кораблей проекта 22160 Максима Климова. Яростно, спорно, но – по существу.
По сути, проект 22160 – это реально самый провальный проект морских кораблей в истории новой России. Недостатки кораблей не просто перевешивают достоинства, достоинств-то нет! Малое водоизмещение обусловило недостаточную мореходность. Модульное вооружение так и не было разработано и произведено, и корабли пошли служить с просто смехотворным вооружением: 76-мм пушкой и парой 14,5-мм пулеметов.
Действительно, по реальному вооружению проект 22160 не имеет аналогов в мире. Можно гордиться, потому что слабее только противодиверсионные катера.
Плюс «инновационные» обводы (на инновациях что-то реально помешались в России) оказались такими неудачными, что скорость кораблей оказалась на уровне бронепалубных крейсеров времен русско-японской войны.
Единственное достоинство – это вполне приличная автономность и дальность плавания. Правда, на откровенно убогой скорости в 16 узлов.
И вдруг – вот вам! Торжественные реляции о том, что именно эти корабли оказались чуть ли не самыми полезными при отражении атак морских беспилотников 13 и 14 сентября на корабли Черноморского флота России.
Некоторые уже в голос говорят, что эти корабли оказались самым эффективным оружием противодействия морским беспилотникам. Спорно, но мы попробуем разобраться, как все это получилось. И насколько «уникальными боевыми возможностями» в действительности обладают эти кораблики. Ибо воздаться каждому должно по делам его, не так ли?
Немного истории.
Проект 22160 создавался Северным проектно-конструкторским бюро из Санкт-Петербурга, задумывался как обычное патрульное судно, без «не имеющих аналогов», без какой-то мощи и рекордных характеристик. В общем – обычный патрульный корвет 3 ранга. В перспективе – с управляемым ракетным вооружением, без перспективы – ну в итоге флот и получил без перспектив.
Задачи, которые должны выполнять такие корветы, просты и незамысловаты: патрулирование 200-мильной экономической зоны, гонять пиратов и контрабандистов, если таковые будут иметь место, оказывать помощь терпящим бедствие на море, участие в мониторинговых операциях, охране различных объектов типа того же Крымского моста и так далее.
В военное время такие корабли помимо патрульной службы должны искать и атаковать подводные лодки противника, бороться с надводными кораблями своего класса и ниже, наносить удары по морским и наземным целям противника, решать задачи ПВО, оказывать поддержку старшим братьям корветам и фрегатам. В общем – делать все то, что должен универсальный корабль.
Так вот, ничего из вышеперечисленного корветы проекта 22160 делать не могут. Просто потому, что им нечем.
Вообще ракеты – это своеобразный такой фетиш нашего флота. Пошло все еще с советских времен, и каждый корабль нашего флота обязан был нести на борту что-то из ракетного арсенала. Устрашающе смертоносное.
Это касалось всех – от авианесущего крейсера, который и стал-то крейсером, а не авианосцем, потому что у него был солидный набор противокорабельных чудовищ и до малого ракетного катера с четырьмя небольшими ракетами, которыми тем не менее, можно было серьезно озадачить тот же корвет или фрегат.
И в целом идея была вполне: на выходе был может и странный такой флот, разномастный, но ощетинившийся огромным количеством ракет различного калибра.
Но вот проект патрульного корабля 22160 стал таким исключением.
Позволю себе привести цитату из одного нашего большого СМИ на тему вооружения корветов типа 22160.
«Малое водоизмещение патрульного корабля проекта 22160 не позволяло оснастить его универсальной пусковой установкой современного ракетного комплекса «Калибр» — такой же, как на малых ракетных кораблях «Каракурт» или корветах и фрегатах современных проектов».
Корветы и фрегаты современных проектов с натяжкой скажем ладно. «Василий Быков» был заложен в 2014 году, что однозначно делает его старым кораблем устаревшего проекта, не так ли?
Давайте посмотрим на «Василия Быкова» и «Каракурт» в плане водоизмещения и вооружения.
"Каракурт" - мелкий, но очень ядовитый.
Водоизмещение стандартное «Василий Быков»/«Каракурт» - 1500/800 тонн
Артиллерия: 1 х 76-мм на обеих кораблях.
Дополнительно:
«Василий Быков» - 2 х 14,5-мм «Жало»
«Каракурт» - 2 х 12,7-мм «Корд»
Зенитная артиллерия:
«Василий Быков» - нет
«Каракурт» - 2 × 6 30-мм ЗАУ АК-630М или 1 х 2 30-мм «Панцирь-МЕ»
Зенитные ракеты:
«Василий Быков» - 8 ПЗРК «Игла-С» или «Верба»
«Каракурт» - 8 ПЗРК «Игла-С»/«Верба» или 6 ЗУР комплекса «Панцирь-МЕ» («Панцири» устанавливаются на все корабли проекта, начиная с третьего).
Тактическое ракетное вооружение:
«Василий Быков» - нет
«Каракурт» - 8 ячеек УВП 3С14 под «Калибр» или «Оникс»
Сейчас если у кого-то возникнет праведное возмущение относительно того, что происходит вообще что-то невразумительное, и как в 800-тонный кораблик запихали столько вооружения, а у 1500-тонного корвета места не нашлось, то не стоит.
У «Василия Быкова» есть вертолет.
А это требует места весьма и весьма много. Плюс если посмотреть в цифры автономности, то «Василий Быков» может патрулировать в море до 60 суток, а вот у «Каракурта» эта цифра вчетверо меньше.
Борьба автономности и вертолета против ракетного вооружения закончилась неким компромиссом: проект 22160 сделали вроде бы модульным. То есть, согласно боевому заданию, корабль мог быть оснащен тем, что ему было необходимо: ракетным, противолодочным и прочими видами вооружений. А по умолчанию корабль оставался практически «пустым»: без ракетного и торпедного вооружения.
Вообще интересная получилась комплектация: есть хорошая РЛС «Позитив-МК», но к ней «привязано» только 76-мм орудие. Есть ГАС «Ариадна», но нет ни глубинных бомб, ни противолодочных торпед, ничего, чем можно было бы атаковать подводную лодку. Все это предполагалось сделать потом. Как у нас обычно это получается.
«Василий Быков» и остальные корветы должны был получить специально под них разработанные контейнерные пусковые для ПКР Х-35 «Уран» или крылатых ракет «Калибр-К». Согласно проекту, каждый корабль должен был взять на борт два контейнера с четырьмя ракетами каждый.
Но увы, началась СВО, потом начались осложнения на море, и все четыре корабля проекта 22160 так и остались с пушкой и двумя пулеметами в плане вооружения.
Но не стоит сбрасывать со счетов РЛС.
Вообще основное средство обнаружения у корветов – РЛС «Фуркэ», которая работает в диапазоне 10 см. Эта РЛС нельзя назвать оптимальной именно для работы по малозаметным низколетящим и надводным целям (особенно надводным), ее задачи лежат несколько в иной плоскости.
Но у кораблей проекта 22160 оказался козырь – это РЛС «Позитив-МК», работающая в диапазоне 3-см волн (Х-диапазон).
РЛС устанавливали естественно, под применение ракет. Иначе зачем на патрульном корвете радар, который способен «смотреть» на 300 км? С фазированной антенной решеткой… Да, столько целей, сколько может взять на сопровождение «Фуркэ», «Позитив» не возьмет, но оно ему и не надо. А вот малоразмерные цели он берет, причем, как показала практика, вполне прилично.
Вот и получилось, что с одной стороны, хорошая РЛС вкупе с системой управления стрельбой МР-123 «Багира» и АК-176МА-01 с скорострельной 76-мм пушкой – более чем достаточно для того, чтобы увидеть и уничтожить такую непростую цель, как шестиметровый катер без экипажа.
Вообще, когда я смотрел видео с борта одного из недоплывших катеров, у меня сложилось четкая уверенность, что по нему стреляли с бортовой МТПУ с пулеметом 14,5-мм. 76-мм орудие лупило по другому катеру.
Это говорит о том, что экипаж корвета имел весьма приличную подготовку, поскольку дело происходило в ночное время. То есть, у расчета как минимум был ПНВ, которым наводчик мог и умел пользоваться. Плюс необходимые навыки в практике стрельбы. Да, катер смог подойти довольно близко к кораблю, но расчет отработал, как надо и катер не дошел.
И на корветах проекта 22160 можно еще дополнительно устанавливать 12,7-мм «Корды», которые вполне подойдут для работы по таким целям, как катера-камикадзе без экипажа.
Сейчас кто-то может сказать: где-то это уже было. Правильно, вот здесь:
Зенитки, которые не будут стрелять в небо против торпед для нищих
Лебединая песня воробьиных калибров?
И была еще год назад статья про охоту за дронами при помощи самолета с поршневым двигателем и скорострельными пулеметами типа ШКАСа.
И в принципе все получилось так, как и было предсказано. И события 13 и 14 сентября только подтвердили сделанные прогнозы. 13 сентября «Василий Быков» уничтожил три морских беспилотника, а 14 сентября однотипный «Сергей Котов» был атакован пятью. И все пять катеров-камикадзе были уничтожены.
Действительно, в таких условиях ракеты были бы практически бесполезны. Слишком малы размеры цели, слишком мало они дают тепла или радиолокационного ответа на работу радара, слишком дешево стоят.
Тут как ни крути, а современные противокорабельные комплексы создаются для работы по нормальным кораблям, а не по целям, размером с надувную лодку. И здесь скорострельная артсистема, да что там, даже пулемет, смотрятся более предпочтительно.
Так вот и вышло, что патрульный корабль с пушкой и двумя пулеметами стал более эффективным истребителем морских беспилотников, чем аналогичный, но вооруженный ракетами, корвет. Парадокс войны, но что есть – то есть.
А ведь у кораблей проекта 22160 есть еще и вертолеты. Это тоже весьма эффективное оружие против катеров-камикадзе. Вертолет с высоты сможет легко увидеть катера по их кильватерному следу. И если не атаковать при помощи бортового вооружения (а теперь неплохо было бы иметь пулеметы на всех разведывательных вертолетах), то дать точные координаты кораблю.
И вот тут большая автономность патрульных корветов тоже оказывается весьма полезной, особенно если мы вспомним уверения некоторых лиц с той стороны о том, что катеров-камикадзе у них будет столько, сколько необходимо.
То есть, патрульная служба в местах возможного подхода таких судов-мин к нашим границам просто обязательно должна быть. Катера-камикадзе надо уничтожать не в портах, а далеко на подходах к ним.
Понятно, что проект 22160 не то что не самый удачный в нашем флоте, он скорее, самый неудачный. И потому после приемки в состав Черноморского флота двух последних кораблей, больше их строиться не будет, и это абсолютно верное решение. Но имея шесть кораблей, которые могут весьма эффективно бороться с морскими беспилотниками, преступно не делать этого по полной программе.
Единственное, что может осложнить работу этих кораблей – полнейшая беззащитность кораблей в плане ПВО. Его просто нет, несколько ПЗРК – это возможность сбить беспилотник, но не современный самолет, который решит атаковать корвет. Поэтому если мы всерьез говорим о том, что корветы проекта 22160 будут реально патрулировать воды на удалении от береговых комплексов, то ему просто необходима хотя бы минимальная защита от самолетов и противокорабельных ракет.
Тем более, что отличная РЛС уже есть. Просто было бы обидно потерять такие полезные корабли от действий ракетчиков или летчиков противника. Защита и охрана портов непосредственно у входа в них – это тоже не самое лучшее, потому как чревато тем, что рано или поздно катер-камикадзе проскочит мимо защитников.
В общем, есть над чем удивиться и порадоваться, есть о чем задуматься.