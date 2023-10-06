Экспедиция к предкам: остановка в пути или агрореволюция на местах

Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966). Более культурная женщина угощает Тумака овощем с огорода! Могло так быть, а почему бы и нет?
«…ибо земля сама собою производит
сперва зелень, потом колос,
потом полное зерно в колосе».
Евангелие от Марка, 4:28
Неужто неясно, что дом твой – тюрьма,
И держат тебя за лакея?
А я... я гуляю по крышам сама,
И руки лизать не умею.
Да, можешь медведя по следу ты взять,
В бойцовской участвовать драке.
Мне жаль, но свободы тебе не видать!» –
Так Кошка сказала Собаке!
Автор: Дева Тумана
сперва зелень, потом колос,
потом полное зерно в колосе».
Евангелие от Марка, 4:28
Неужто неясно, что дом твой – тюрьма,
И держат тебя за лакея?
А я... я гуляю по крышам сама,
И руки лизать не умею.
Да, можешь медведя по следу ты взять,
В бойцовской участвовать драке.
Мне жаль, но свободы тебе не видать!» –
Так Кошка сказала Собаке!
Автор: Дева Тумана
Мигранты и миграции. Основное направление статей нашего цикла – это рассказ о судьбе Хомо Итер, то есть «человека путешествующего», ведь всю свою древнюю историю, как мы это ужу успели увидеть, он только тем и занимался, что передвигался из одного региона в другой, с континента на континент. Однако путь этот «был нелегок и непрост». И хотя шли наши предки вперед и днем, а то, наверное, даже и ночью, заняло их путешествие не годы, и даже не столетия, а целые тысячи лет в течение которых, кстати говоря, многие неоантропы да и те же самые неандертальцы жили в одних и тех же местах.
Каменный нож из Дании. Сделать такой было очень непросто, однако наши предки научились делать такие ножи! Национальный музей Дании, Копенгаген
Меньше зависимости, больше людей!
Но проживая в одних и тех же местах, люди испытывали трудности с добыванием дичи, которая становилась пуганой, а то и уходила из мест, где её усиленно истребляли. Помог справиться с возникшей проблемой дефицита еды переход от собирательства и охоты к сельскому хозяйству, и он же одновременно изменил само человечество. Но для этого понадобилась доместикация (т. е. одомашнивание) растений и животных на ограниченных территориях. Древнейшие следы земледелия возрастом 10 000 лет были обнаружены археологами в Леванте, а уже оттуда оно распространилось в Европу, Северную Африку и Центральную Азию.
Интересно, так ли были воинственны женщины того времени, как это показано в «Миллионе лет…». И еще… насколько они были прикрыты одеждой?
За 150 000 лет, предшествовавших «агрореволюции», неоантропы, жившие до этого на подножном корме, заселили почти всю планету, в поисках добычи регулярно совершая сезонные перекочевки. Но так как кочевали пешком, матери несли детей на себе, при этом больше одного ребенка женщина не могла ни прокормить, ни нести на себе. Поэтому «лишних» детей, возможно тогда даже убивали. Поэтому рост человеческой популяции тысячелетиями оставался на низком уровне. Зато научившись разводить некоторые виды животных и растений, человечество стало меньше зависеть от множества случайных факторов окружающей их природы, сменив эту сложную зависимость на более простую – от лишь немногих представителей флоры и фауны.
Наскальная живопись Тассилин-Аджера (Сев.Африка), VI тыс. лет до н. э. Коровы и собака с хвостиком крючком!
От собирательства к посевам
К VIII тысячелетию до н. э. некоторые группы неоантропов перешли к оседлой жизни в плодородных местностях. Еды там хватало круглый год, и в результате чего население стало увеличиваться быстрыми темпами. Это заставило перейти к сельскому хозяйству, позволявшему путем лишь некоторого дополнительного увеличения трудозатрат получать значительно больше продовольственной продукции с единицы площади. Оседлость, прирост народонаселения и зависимость от земледелия сразу же привели и к увеличению количества и размеров поселений, в совокупности способствуя и развитию более сложных социальных отношений, появлению классов, а в итоге городов и цивилизации.
Древнейшие следы земледелия – это остатки дикорастущих видов, лишь слегка измененных в результате вмешательства человека. Известно, что первыми продовольственными культурами стали зерновые и бобовые, семена которых богаты питательными веществами, такими как углеводы и белки. А кроме того, они же еще и легко хранятся и прорастают после посева.
Сельскохозяйственный поликультуризм: откуда что пошло?
Если ученые до сих пор спорят о том, в одном месте появился человек разумный (или его предки) или же в нескольких, то в отношении сельскохозяйственных культур точно известно, что они происходят из нескольких центров доместикации. Общим для них является только лишь тепловой режим, то есть наличие удобных для земледелия природных климатических условий.
Так, Юго-Западная и Центральная Азия дали человечеству пшеницу, рожь, ячмень, овес, чечевицу и горох (обычный и турецкий), а ещё редьку, морковь и пастернак. Здесь же доместикации были подвергнуты яблоня, груша, финиковая пальма, инжир, виноград, и олива.
Из Юго-Восточной Азии оно получило рис, сою и маш, а также таро и ямс. Абрикосы, бананы, цитрусовые, манго, кокосы, саговое дерево, баклажаны и чай – все это родом из Китая. Вернее – с той территории, которая является Китаем сегодня, и опять-таки, из Юго-Восточной Азии.
Тропическая Африка – это сорго, просо и коровий горох (а ещё горох голубиный), масличная пальма, кунжут, кофе, тамаринд и арбуз.
Мексика – это кукуруза и фасоль, а ещё красный перец, тыквы, помидоры и авокадо.
Во многих регионах сейчас важную продовольственную роль играют корнеплоды, например, в умеренном поясе – это когда-то окультуренный в Андах картофель, а в тропиках – маниок (кассава), ямс, батат и таро, которые родом тоже оттуда.
Север Южной Америки дал человечеству гуаяву и ананас, кешью, какао, арахис и киноа.
А родиной огурцов стала Индия, там и сейчас прекрасно себя чувствуют их не одомашненные сородичи.
Даже прохладная в смысле климата Европа (правда, южная и район Средиземноморья) может похвастаться тем, что и она в достаточной степени обогатила агрокультуру Homo sapiens. Домашними растениями здесь стали все та же морковь, репа, свекла, редька, горох и лен.
Есть у революции начало, нет… конца!
Археологические данные говорят о том, что aгрореволюция началась около 10 000 лет назад, то есть в эпоху неолита в районе так называемого «благодатного полумесяца» Юго-Западном Азии. Здесь находят обугленные семена и мякину ячменя, пшеницы, различных бобовых, а также кости домашних коз и овец. Причем, судя по радиоуглеродной датировке, земледелие возникло примерно на 1 000 лет раньше скотоводства.
Сельское хозяйство распространялось постепенно, параллельно росту селений, развитию методов орошения и террасирования, введению в культуру плодовых, в частности финиковой пальмы, инжира, винограда и маслины. К концу переднеазиатского неолита (ок. 6 000 лет назад) сельским хозяйством начали заниматься в Европе, Северной Африке, Центральной и Южной Азии.
В Китае оно появилось в период от 9000–8000 лет до н. э., в Америке – ок. 5 000 лет назад и Тропической Африке – 4 000 лет назад. К началу глобальной европейской экспансии в XVI столетии земледелие и скотоводство кормили Евразию, Африку, Центральную и Южную Америки. То есть селекция домашних растений продолжалась очень долго. Не закончилась она и сегодня…
Акварельная копия наскального рисунка волкоподобного пса, пещера Фон де Госм, Франция. Рисунку 19 000 лет. Акварель выполнена в 1915 году археологом Анри Брейлем
В очереди на одомашнивание…
Растения окультуривались на всех обитаемых континентах, кроме Австралии (туда земледелие попало с европейскими колонистами в XVIII столетии), а вот животные одомашнивались прежде всего в Западной Азии, где у людей появились сначала овцы, козы, свиньи и коровы, а позже – ослы и верблюды. Свиньи и крупный рогатый скот были независимо приручены также в Южной и Восточной Азии, где люди первыми завели кур.
Самостоятельно стали разводить коров и свиней в Европе; в южнорусских степях впервые приручили лошадь, что стало событием первостепенной важности. А вот в Новом Свете домашних животных появилось мало: в Северной Америке – это индейка, а в Южной лама и альпака. Зато в Африке и Австралии подходящих для одомашнивания животных не нашлось вообще.
Карта доместикации животных:
А – юго-западные степи Евразии, Б – Центральная Азия, В – Юго-Западная Азия, Г – долина Инда, Д – Китай и Юго-Восточная Азия, Е – Юго-Восточная Азия, Ж – Северная Америка, З – Мексика, И – северная часть Южной Америки, К – район высокогорных Анд, Л – Центральная Африка;
1 – северный олень, 2 – лошадь, 3 – свинья, 4 – корова, 5 – коза, 6 – осел, 7 – верблюд-дромадер, 8 – верблюд-бактриан, 9 – овца, 10 – як, 11 – зебу, 12 – буйвол, 13 – курица, 14 – индейка, 15 – морская свинка, 16 – лама, 17 – альпака. Рис. А. Шепса
А ведь первой-то была собака!
Но вот вопрос, а какое животное одомашнилось самым первым?
И ответ на него будет поистине удивительным, хотя и вполне логичным – не свинья, не корова и не овца, а… собака! Ископаемые остатки одомашенных собак найдены в Сибири, причем возраст домашней собаки из алтайской пещеры Разбойничья, обнаруженной еще в 1975 году, оценивается в 33,5–34 тыс. лет.
Были найдены останки древних собак и в Чехии (Пршедмости). Здесь их возраст датируется 24–27 тыс. лет до н. э., на Украине – 15 тыс. лет до н. э., в Америке, штат Юта – 11 тыс. лет до н. э., Китае – 7–5,8 тыс. лет до н. э. Причем есть останки собаки, захороненной рядом с людьми – это Бонн-Оберкассельская собака, возраст 14 200 лет.
Стоянка людей неолита. Иллюстрация из учебника истории Древнего мира для 5 класса. 60–70 гг. прошлого века
Рассказывает меню собаки…
Интересно, что изучение митохондриальной ДНК самой старой домашней собаки в Америке (из Аляски) возрастом 10–15 тыс. лет показало, что ее предки отделились от остальных собак где-то 16,7 тыс. лет назад.
Выяснилось, что эта собака при жизни питалась рыбой и мясом и костями тюленей и китов. То есть это подтверждает гипотезу о том, что первая миграция людей и собак в Америку шла северо-западным тихоокеанским прибрежным маршрутом, а не по центральному континентальному коридору между ледниками.
Большие и мохнатые…
Какими они были, первые домашние собаки? Прежде всего, скажем, что строением черепа доисторические собаки сильно отличались от доисторических волков. Кроме того, доисторические собаки были большими и, скорее всего, мохнатыми. Собака считается первым животным, которое сумел приручить человек.
А вот дальше в истории отношения человека и собаки все покрыто «темным мраком». Правда, считается, что первый шаг к сближению с человеком сделали именно собаки. Они подъедали объедки на стоянках первобытных людей, грызли кости, сопровождали людей на охоте. И люди сообразили, что собаки им полезны и начали их разводить специально, отбраковывали глупых и кусливых, сохраняя жизнь умным и послушным.
Польза для первобытных охотников от собак была очевидной: они помогали охотиться, сторожили стоянки, в холодные ночи собаки спали вместе с люди и согревали наших предков, правда, первобытные люди иногда ели доисторических собак. И люди оценили собак уже в то далекое время, о чем говорят захоронения собак, причем зачастую их хоронили вместе с хозяином.
В 2020 году было доказано, что современные волки и собаки имеют разные генетические линии и, следовательно, родственниками не являются, а значит и произошли они от разных предков. Возможно, что предком собаки был плейстоценовый волк, который потом вымер.
Ну просто очень дикая домашняя кошка! Считается, что желание преследовать убегающую мышь заложено в кошке на генетическом уровне. https://pets-expert.ru
Не кошки заинтересовали людей, а люди кошек!
В том же районе «благодатного полумесяца» и также «не на ходу», а уже во время оседлой жизни, произошло и одомашнивание кошки. Долгое время считалось, что кошек одомашнили в Египте 5–6 тысяч лет назад. Но в 2004 году французский археолог Жан Денис Винье нашел на острове Крит могилу человека, относящуюся к IX–VII тысячелетию до нашей эры, и в полуметре от нее еще одну могилка котенка. Но кошки не жили на островах Средиземного моря, а это значит, кошку на Крит привез человек, и что одомашнены кошки были более 10 тысяч лет тому назад.
Сегодня считается, что примерно 10,5 тысячи лет назад представители кошачьего племени начали приносить ощутимую пользу людям, прежде всего на землях Палестины. Они начали охоту на мышей, плодившихся вблизи зернохранилищ, и тем самым привлекли к себе внимание жителей тамошних поселений. Кошек стали подкармливать, приманивать к домам, а с котятами играли дети. Вот так постепенно и незаметно и произошло приручение кошек, хотя элементы дикости в них сохраняются до сих пор. Кошки не зависят от человека при выборе пары, прекрасно умеют добывать себе пищу и способны выживать в самых разных погодных условиях.
Даже современная кошка может провести зимой целый день на дереве, лишь изредка спускаясь с него к продовольственному магазину, чтобы попросить еды у сердобольных людей. И можно быть уверенным в том, что киса свое получит!
Тем не менее в древности кошек очень ценили. В том же Египте кошка превратилась в богиню радости, любви и веселья Бастет, умерших кошек мумифицировали, а за убийство кошки так и вовсе полагалась смертная казнь! Кошек запрещалось вывозить из Египта, но, видимо, их все-таки вывозили.
Кроме того, в ту же Европу они попадали и из других мест, например, из Передней Азии, так что уже 2 тысячи лет назад они здесь были широко распространены.
Продолжение следует…