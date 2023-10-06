Экспедиция к предкам: остановка в пути или агрореволюция на местах



Кадр из кинофильма «Миллион лет до нашей эры» (1966). Более культурная женщина угощает Тумака овощем с огорода! Могло так быть, а почему бы и нет?

«…ибо земля сама собою производит

сперва зелень, потом колос,

потом полное зерно в колосе».

Евангелие от Марка, 4:28



Неужто неясно, что дом твой – тюрьма,

И держат тебя за лакея?

А я... я гуляю по крышам сама,

И руки лизать не умею.

Да, можешь медведя по следу ты взять,

В бойцовской участвовать драке.

Мне жаль, но свободы тебе не видать!» –

Так Кошка сказала Собаке!

Автор: Дева Тумана



Каменный нож из Дании. Сделать такой было очень непросто, однако наши предки научились делать такие ножи! Национальный музей Дании, Копенгаген

Меньше зависимости, больше людей!



Интересно, так ли были воинственны женщины того времени, как это показано в «Миллионе лет…». И еще… насколько они были прикрыты одеждой?



Наскальная живопись Тассилин-Аджера (Сев.Африка), VI тыс. лет до н. э. Коровы и собака с хвостиком крючком!

От собирательства к посевам

Сельскохозяйственный поликультуризм: откуда что пошло?

Есть у революции начало, нет… конца!



Акварельная копия наскального рисунка волкоподобного пса, пещера Фон де Госм, Франция. Рисунку 19 000 лет. Акварель выполнена в 1915 году археологом Анри Брейлем

В очереди на одомашнивание…



Карта доместикации животных:

А – юго-западные степи Евразии, Б – Центральная Азия, В – Юго-Западная Азия, Г – долина Инда, Д – Китай и Юго-Восточная Азия, Е – Юго-Восточная Азия, Ж – Северная Америка, З – Мексика, И – северная часть Южной Америки, К – район высокогорных Анд, Л – Центральная Африка;

1 – северный олень, 2 – лошадь, 3 – свинья, 4 – корова, 5 – коза, 6 – осел, 7 – верблюд-дромадер, 8 – верблюд-бактриан, 9 – овца, 10 – як, 11 – зебу, 12 – буйвол, 13 – курица, 14 – индейка, 15 – морская свинка, 16 – лама, 17 – альпака. Рис. А. Шепса

А ведь первой-то была собака!



Стоянка людей неолита. Иллюстрация из учебника истории Древнего мира для 5 класса. 60–70 гг. прошлого века

Рассказывает меню собаки…

Большие и мохнатые…



Ну просто очень дикая домашняя кошка! Считается, что желание преследовать убегающую мышь заложено в кошке на генетическом уровне. https://pets-expert.ru

Не кошки заинтересовали людей, а люди кошек!



Даже современная кошка может провести зимой целый день на дереве, лишь изредка спускаясь с него к продовольственному магазину, чтобы попросить еды у сердобольных людей. И можно быть уверенным в том, что киса свое получит!