Экспедиция к предкам. Самые древние миграции



Вот какими они были – древние мигранты. Но, несмотря на весь свой дикий вид, они сумели заселить всю планету. И как только это им удалось?

И создал Господь Бог человека из праха земного,

и вдунул в лицо его дыхание жизни,

и стал человек душою живою.

Книга Бытия, 2:7



Страница из книги А. Свирина. Предвидение Ж. Рони-Старшего



Череп ардипитека рамидуса из долины Афар. Королевский институт естественной истории, Брюссель, Бельгия



Череп австралопитека афарского. Кантональный музей геологии в Лозанне

Бипедальность и энцефализация



Череп австралопитека Бойса. Музей науки в Спрингфилде, Массачусетс, США

Новый рацион и новые технологии

Когда люди стали выходить из Африки



Нижняя челюсть, принадлежащая гейдельбергскому человеку, найденная во время раскопок в Мауэре. Государственный музей естествознания Штутгарта



«Человек Мауэра» с трупом кабана. Расписной гипсовый бюст. Луи Маскре и Эме Рюто, 1909–1914 гг. Королевский бельгийский институт естественных наук, Брюссель. Снято на выставке «Неандерталец. Выставка» в Музее человека в Париже в апреле 2018 года.



Череп «человека умелого». Считается, что он был предком «человека работающего»…



Череп «человека работающего» из Кооби-Фора (Кения), найденный в 1973 году. Ориентировочный возраст находки – 1,9 млн лет, объём черепной коробки – примерно 510 см3

Долгим путем с юга на север…

Вторая волна

Мастерство и торговля

* Парантроп Бойса – самый массивный вид парантропов, обнаруженный в 1959 году Мэри Лики в восточноафриканских ущельях Олдувай, Кооби-Фора, Локалеи и ряде других мест.



** Эфиопский парантроп – ископаемый вид рода парантропов («массивных австралопитеков»), обитавший в Восточной Африке около 2,5 миллиона лет назад.



*** Вид ископаемых высших приматов, обнаруженный в Южной Африке в 1938 году южноафриканским доктором и палеонтологом Робертом Брумом.