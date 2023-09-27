Экспедиция к предкам. Самые древние миграции

Вот какими они были – древние мигранты. Но, несмотря на весь свой дикий вид, они сумели заселить всю планету. И как только это им удалось?
И создал Господь Бог человека из праха земного,
и вдунул в лицо его дыхание жизни,
и стал человек душою живою.
Книга Бытия, 2:7
и вдунул в лицо его дыхание жизни,
и стал человек душою живою.
Книга Бытия, 2:7
Мигранты и миграции. Не так давно, просматривая материалы на «Дзене», натолкнулся на статью о книге А. Свирина «Экспедиция к предкам». И там её автор пишет: «Будучи иллюстратором и верстальщиком книг, иногда задумываюсь – а что считал бы великой творческой удачей? Какую бы книгу я хотел сделать?» И сам же на этот вопрос и отвечает, что это книга Свирина, что он мечтает сделать такую же.
Там, кстати, в самом начале было очень забавное стихотворение о наших первобытных предках, забавное, но при этом вполне здравое по смыслу. И хотя эта книга была написана, в общем-то, для детей, её было интересно читать даже взрослым. И вот подумалось, а если что-то подобное сделать сегодня, причем интересное, опять же, и детям и взрослым?
Это была первая идея, а вторая, пришедшая следом за ней, касалась собственно её содержания. Чтобы была она и в чем-то привычная, а в чем-то и нет. А ещё позволяла бы на хорошо известное взглянуть под другим углом, что всегда поучительно и способствует развитию мышления. И вот, наконец, такую тему найти удалось.
А было долгое время так, что человеческое общество с древнейших времен рассматривалось как довольно статичное. Понятно, что речь шла о том, что оно развивалось, но при этом роль древних миграций выделялась как-то не очень отчетливо. Между тем вся история рода человеческого есть не что иное, как одно большое и продолжительное путешествие! О чем вам, уважаемые читатели ВО, как раз и расскажут материалы этого нового цикла.
Страница из книги А. Свирина. Предвидение Ж. Рони-Старшего
Начнем с того, что нам на сегодня известно о наших предках и на чем основывается это знание?
А известно нам то, что останки древнейших гоминид, то есть человекообразных обезьян, были найдены в Эфиопии в долине Афар (фрагменты Ardipithecus ramidus), возраст которых составляет 4,5 млн лет. Впрочем, нам лучше известны более поздние останки «южных обезьян» – австралопитеков (Australopithecus afarensis). Их окаменевшие кости и следы ног (возраст которых 3–4 млн лет) говорят о наличии у них устойчивой (если даже не полной) бипедальности (то есть двуногости), руках, по-прежнему приспособленных к лазанию по деревьям, и головном мозге, который был втрое меньше нашего.
Этот вид, скорее всего, породил как здоровенных австралопитеков Australopithecus boisei*, Australopithecus aethiopicus**, Australopithecus robustus*** с их мощными зубами и растительным рационом, так и представителей нашего рода-племени, т. е. людей.
Сенсационные находки 1950-х годов показали, что все эти близкородственные группы жили не только в одно и то же время, но даже и в одних и тех же местах. Так что Ж. Рони-Старший как в воду глядел, описав в своей книге «Борьба за огонь» людей разных типов – уламров, «рыжих карликов», кзамов, «людей Ва» и «голубых людей». Как оказалось, примерно так все оно и было!
Череп ардипитека рамидуса из долины Афар. Королевский институт естественной истории, Брюссель, Бельгия
Череп австралопитека афарского. Кантональный музей геологии в Лозанне
Бипедальность и энцефализация
Около 2–3 млн лет назад первые люди заметным образом продвинулись по пути эволюции: стали полностью бипедальными, размеры головного мозга (это называется энцефализацией) у них увеличились, изменилось строение челюсти и гортани. Но крупному мозгу нужно и много энергии, а следовательно и высококалорийной пищи.
Проблема осложнялась тем, что размеры их тела почти не изменилась, т. е. желудок по отношению к мозгу в размерах уменьшился. Это означало, что им теперь требовался новый рацион питания, дающий больше калорий, и выходило, что им теперь стало требоваться… много мяса!
Череп австралопитека Бойса. Музей науки в Спрингфилде, Массачусетс, США
Новый рацион и новые технологии
Ну а переход на высококалорийную и богатую белками животную пищу потребовал и новых орудий труда, о чем говорят древнейшие каменные орудия, найденные в Гоне (в Эфиопии). Это были заостренные куски гальки, которыми эти люди разрезали туши животных и разбивали их кости, добывая питательный костный мозг, а ещё с их же помощью они же и охотились, и защищали свою добычу от хищников.
Обгорелые кости из Южной Африки однозначно говорят о том, что 1,5 млн лет назад наши далекие предки уже умели готовить себе еду, для чего они держали её над огнем. Такая предварительная обработка сырого мяса компенсировала уменьшение пищеварительного тракта, и серьезно облегчила его переваривание.
Когда люди стали выходить из Африки
Все эти достижения позволили «человеку прямоходящему» (Homo erectus) 1,8 млн лет назад наконец-то выйти за пределы субсахарской Африки. А 1 млн лет назад Нomo heidelbergensis («Гейдельбергский человек») мигрировал уже и на Ближний Восток, то есть человек начал своё триумфальное шествие по планете.
И это было только лишь начало миграций человеческого рода-племени!
Нижняя челюсть, принадлежащая гейдельбергскому человеку, найденная во время раскопок в Мауэре. Государственный музей естествознания Штутгарта
«Человек Мауэра» с трупом кабана. Расписной гипсовый бюст. Луи Маскре и Эме Рюто, 1909–1914 гг. Королевский бельгийский институт естественных наук, Брюссель. Снято на выставке «Неандерталец. Выставка» в Музее человека в Париже в апреле 2018 года.
Потому что еще позднее, а именно около 500 000 лет назад древние люди добрались до севера Европы, о чем свидетельствуют ископаемые находки в Мауэре, Штейгейме, Бильцингслебене и других местах. Вероятно, общим предком этих видов людей был Homo habilis («Человек умелый») или Нomo ergaster («Человек работающий»), лучше всего известный по скелету, найденному в Нариокотоме в Кении.
Причем все эти находки говорят о том, что около 1,5 млн лет назад объем мозга у людей составлял около 1 000 см3, а каменные рубила разной формы, которыми они пользовались, были очень даже эффективными инструментами для разделки.
Череп «человека умелого». Считается, что он был предком «человека работающего»…
Череп «человека работающего» из Кооби-Фора (Кения), найденный в 1973 году. Ориентировочный возраст находки – 1,9 млн лет, объём черепной коробки – примерно 510 см3
Долгим путем с юга на север…
Самое интересно, что сама по себе обработка камня развитию мозга не способствует. Например, каменные орудия были и у австралопитеков, но черепная коробка у них так и не выросла, и из Африки они никуда не расселялись. Между тем крупный мозг помогал людям не только лучше добывать себе еду, но и совершенствовать взаимоотношения внутри своего сообщества.
Главный парадокс всего этого заключался в том, что, развивая свою социальную структуру, они стали меньше зависеть друг от друга и смогли жить теперь группами меньшей численности. А это позволяло им проникать туда, где охотничьей добычи было немного, и, преодолев таким образом Сахару, продвинуться дальше к северу, в зону умеренного климата.
Тогда же, то есть около 500 000 лет назад, первый этап колонизации мира и завершился. Возникло множество популяций людей, которые кочевали и при этом обменивались генами, но одновременно произошло и формирование довольно обособленных региональных групп (возможно, отдельных видов) типа неандертальцев.
Вторая волна
Достаточно долго люди осваивали новые территории. Но около 100 000 лет назад началась вторая волна расселения человека уже современного типа, или неоантропа (Homo sapiens sapiens).
Интересно, что древнейшие черепа людей современного вида возрастом около 150 000 лет были обнаружены в бассейне реки Омо в Эфиопии и в низовьях реки Класиес в ЮАР, то есть, опять-таки, в Африке. Похоже, 100 000 лет назад неоантропы начали мигрировать на север из Африки.
Но тут вслед за первым этапом миграции последовало так называемое «узкое место», когда размеры популяций на протяжении целых тысячелетий оставались мизерными. Считается, что одной из причин этого было извержение вулкана Тоба на северо-западе Суматры, случившееся 71 000 лет назад. Это была самая настоящая глобальная катастрофа, потому что в Индии, например, после этого извержения слой пепла достигал трехметровой толщины. Ну а на всей планете это привело к многовековому похолоданию.
Впрочем, побочным эффектом сокращения численности людей стал генетический дрейф, который способствовал быстрым эволюционным изменениям. Генетические исследования, также как и археологические находки, говорят о втором этапе экспансии неоантропа, который начался 50 000 лет назад.
До Австралии неоантропы добрались 50 000 лет назад по морю; 33 000 лет назад они освоили западную часть Океании; а 15 000 лет назад сумели проникнуть даже в Америку.
Мастерство и торговля
Находки свидетельствуют о росте мастерства людей и освоении ими новых навыков. Изобретается более легкое и эффективное оружие, например, длинные копья, оснащенные острыми каменными наконечниками. Человек начинает производить ткани, плести из лозы, стал продуманнее обустраивать стоянки, сооружая «теплые» жилища и подземные кладовые.
Резко возрастают объемы меновой торговли. Так, кремнем или обсидианом, раньше не перемещавшимся и за 80 км от места добычи, теперь стали обмениваться в радиусе сотен километров. То есть именно тогда, в ту далекую от нас эпоху, имело место самое настоящее Великое переселение народов, вот только в памяти людской от него ровным счетом ничего не осталось.
Митохондрии в зубах дошедших до нас черепов, да каменные орудия труда и древнейшие произведения искусства – вот, пожалуй, и все, что позволяет нам судить о том времени и древнейших миграциях «человека разумного».
Впрочем, это далеко не все виды (или подвиды) людей, встречавшихся в то далекое от нашего время, и явно не все пути, по которым они тогда путешествовали. Но об этом в следующий раз…
* Парантроп Бойса – самый массивный вид парантропов, обнаруженный в 1959 году Мэри Лики в восточноафриканских ущельях Олдувай, Кооби-Фора, Локалеи и ряде других мест.
** Эфиопский парантроп – ископаемый вид рода парантропов («массивных австралопитеков»), обитавший в Восточной Африке около 2,5 миллиона лет назад.
*** Вид ископаемых высших приматов, обнаруженный в Южной Африке в 1938 году южноафриканским доктором и палеонтологом Робертом Брумом.
Продолжение следует…