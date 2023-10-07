Экспедиция к предкам. «Обрядовая революция»



Реконструкция культового помещения из Чатал-Хююка в Музее анатолийских цивилизаций

Есть у Революции начало,

Нет у Революции конца!

Ю. С. Каменецкий (1967)



«Благодатный полумесяц» и самый древний город на свете Иерихон!

Триединство важных изменений

Человек оседлый – «человек верующий»

Естественно-географическое разделение труда



Ближний Восток и древняя медь



Реконструированные дома Хирокитии

Куда в Хирокитии девались старики?

Загадка каменных тарелок



Раскопки в Чаюню



Панорама раскопок Чатал-Хююка

Первые промзоны: керамика и металл



Реконструкция дома из Чатал-Хююка. Видны низкие платформы и небольшая кладовая

О записи долгов и об обращении к Богу…



Внутри дома в Чатал-Хююке



Модель Чатал-Хююка из музея в Веймаре



Историческая реконструкция города Иерихон в позднем бронзовом веке

В прошлом материале речь у нас шла о так называемой «аграрной революции» в жизни наших далеких предков, сумевших одомашнить множество полезных им животных и растений и наконец-то начавших жить оседло. Понятно, что не все и не везде вот так сразу отказались от занятий собирательством и охотой, однако то, что это произошло в районе «благодатного полумесяца», несомненно.Однако жизнь людей продолжала развиваться и вот какие изменения произошли в ней после одомашнивания животных и растений между X и IV тысячелетиями до н. э.А изменения в жизни человека в это время произошли и в самом деле исключительно важные. Три существенных новшества вошли в жизнь наших предков: это оседлость, сельские поселения и города.Переход к сельскому хозяйству, о котором у нас шла речь в прошлый раз, недаром называют «неолитической революцией», вот только археологические данные говорят о плавной, занявшей тысячелетия, смене способов добывания пищи. То есть «революцией» эта смена может быть названа лишь применительно к ее исключительному значению.На самом деле это был длительный и постепенный процесс, куда более соотносимый с эволюцией. Но раз уж так говорят, не будем и мы создавать новых сущностей, а лишь подчеркнем, что итогом этих «революционно-эволюционных» изменений стал совершенно другой мир, нежели тот, что существовал, ну скажем, непосредственно в послеледниковое время.Интересно, что теперь первые изменения, прослеживаемые археологами, касаются вовсе не производства продовольствия, а социальных отношений. Появилась тенденция подолгу жить на одном месте, строить прочные сооружения, а вместе со всем этим начали развиваться и ритуалы – могучий фактор сплочения общества. Возможно, эта «обрядовая революция» была даже важнее экономического прогресса, который традиционно связывается с появлением сельского хозяйства.Ну а в чем же суть этой «революции», вполне может кто-нибудь задать вопрос, если определенные обряды имели место еще в среде неандертальцев, а известным нам антропоморфным статуэткам «Богини-Матери» даже многие десятки тысяч лет? Что такого нового уже произошло, что стало позволительно говорить, опять-таки, о «революции»?А вот что: все прежние обряды если и совершались, то, так сказать, «под открытым небом», тогда как теперь в своих поселениях люди начали строить специальные культовые здания! Хотя и не везде, что пока что является труднообъяснимой загадкой. К ней, мы, впрочем, вернемся чуть позже, а пока нужно еще раз обратить внимание на роль естественно географического фактора в развитии человеческого общества.Наиболее богаты ресурсами в то время были берега рек и озер. К тому же среди тех же плавней Южной Месопотамии, где много рыбы и водной дичи, отличным образом произрастает финиковая пальма.И неудивительно, что древнейшие постоянные поселения тяготели к стыку разных мест обитания, что расширяло возможности эксплуатации географической среды. Например, поселение Абу-Хурейра в пойме Евфрата и Эн-Маллаха в долине Иордана находились рядом с сухими степями, что позволяло там пасти скот. В некоторых поселениях (скажем, Кермез-Дере) жилища включали ритуальные детали, что, видимо, указывает па возрастающую роль семьи и собственности.Анатолийские крестьяне в IX тысячелетии до н. э. (поселения Чаюню, Невали-Чори) тоже строили культовые здания, а еще они выращивали зерновые культуры. В Халлан-Чеми, Джерф-эль-Ахмаре, и Немрике занимались резьбой по камню. В Чаюню уже научились обрабатывать медь. Ну а древнейшие глиняные сосуды известны нам из Мурейбета на Евфрате (9 000 до н. э.) и Гандж-Даре в горах Загрос.На сегодня есть разные периодизации этого отдаленного времени, но одна из наиболее приемлемых такова:– эпипалеолит (более привычное нам название – мезолит, «среднекаменный век») – древнейшие долговременные поселения.– докерамический неолит: начало сельскохозяйственного производства, появление ритуалов.– керамический неолит (хассунская, самаррская культуры): появление ремесел.– энеолит – «медно-каменный век» (эль-убейдский период): первые региональные центры и управленческие структуры.– энеолит (урукский период): рост городов, возникновение письменности.К наиболее известным поселениям догончарного неолита относится Иерихон. Уже в IX тысячелетии до н. э. он занимал около 1,6 гектара. Уникальными были выбитый в скале ров и каменная стена с огромной цилиндрической башней, снабженной внутри винтовой лестницей.Тысячелетием позже деревни Баста и Эн-Газаль в Иордании занимали уже около 10 гектаров площади. Их жители хранили человеческие черепа с реалистически вылепленными лицами, а в Эн-Газале раскопано еще и множество культовых статуэток.К поселениям догончарного неолита относится и Хирокитая – поселок на острове Кипр. О нем на ВО была подробная статья, поэтому повторять её содержание вряд ли имеет смысл, но вот на один интересный факт стоит обратить внимание.Пока что здесь раскопано всего 48 зданий необычной круглой формы. Самое странное, однако, заключалось в том, что древние жители этого древнего «города» почему-то хоронили своих усопших под полом своих жилищ. Присутствует ритуальный погребальный обряд и наличие посмертных дарений. То есть – погребальный культ.И вот что диковинно – культ-то был, а вот культовых зданий в поселении так и не найдено. Нет погребений стариков, хотя жители Хирокитии – и это доказано, жили на этом месте оседло более тысячи лет. Детских погребений очень много, а вот куда могли подеваться старики?Другая загадка Хирокитии – ее посуда. Она не керамическая, поскольку это эпоха докерамического неолита, а каменная. И практически вся она сделана из зеленовато-серого андезита – исключительно твердого камня вулканической породы. Из него, кстати, построен и знаменитый Воронцовский дворец в Крыму. И все отмечают, что камень этот исключительно трудно обрабатывать даже железными орудиями.Между тем археологи обнаружили здесь и круглые, и прямоугольные, и продолговатые по форме каменные миски, длиной до 30 сантиметров. И вот как древние хирокитийцы их сделали?Причем они их не только делали, но еще и безжалостно разбивали, прежде чем уложить в могилу усопшего! А где они брали обсидиан для стрел, если на острове его нет? Покупали у чаталхуюкцев, то есть плавали за ним через море?Кстати, чего еще не могут объяснить ученые, так это куда подевались хирокитийцы, в VII до н. э. здесь у реки поселились, прожили в этом городе тысячу лет, достигли исключительных высот в развитии своей каменной культуры, а потом исчезли неведомо куда и почему.А потом лишь через полторы тысячи лет на это место вновь пришли люди. Тоже принадлежавшие к неолитической культуре, но уже с керамическими изделиями, раскрашенными в красные и кремовые тона. И жили они уже не в круглых, а в прямоугольных домах.А в VII и VI тысячелетиях до н. э. крупные неолитические селения покрыли уже весь Ближний Восток. Их хозяйство было основано на земледелии, скотоводстве и уже совершенно определенно развитом ремесле. Например, в Ярим-Тепе в VI тысячелетии до н. э. использовали свинец и медь, здесь была своя «промзона» с двухъярусными печами для обжига гончарных изделий.В этих поселках найдена расписная керамика, часто с выраженным местным стилем. Один из древнейших гончарных центров становится Чатал-Хююк (13 га), о зажиточности населения которого говорит множество украшений из обсидиана и полудрагоценных камней. Дома внутри украшены стенными росписями и черепами диких туров. Кстати, своих усопших жители этого поселения тоже хоронили под полом собственных жилищ!Важным новшеством для неолитических деревень севера Месопотамии и Сирии стала первая система учета с помощью глиняных или каменных жетонов и личных печатей (в Саби-Абьяде в самаррский период, в Арпачие чуть позднее). Эти простейшие способы удостоверения сделок и договоров легли в основу городской письменной отчетности.В Месопотамии не было металлов и самоцветов. К V тысячелетию до н. э. потребность в предметах роскоши из них привела к созданию мелких колоний в Анатолии, доходивших до равнины Малатьи (Дегирментепе), и к эксплуатации ресурсов Персидского залива (Досария, Абу-Хамис) – вплоть до полуострова Мусандам.В это же время на юге Месопотамии строятся и первые храмы, вокруг которых впоследствии выросли древнейшие города-государства. В Эриду храм простоял на одном месте 3 500 лет – яркий пример следования традициям, характерным для первых в мире цивилизаций, и роли обращения людей к богам (или к Богу), уже прочно вошедший в их жизнь в это время.Несмотря на свое раннее развитие, поселки типа Иерихона и Чатал-Хююка не стали центрами государственных образований. К IV тысячелетию до н. э. основы городской цивилизации были заложены в Месопотамии. Там высокопродуктивное поливное земледелие на юге и стратегически важное положение таких мест, как Ниневия на севере (пересечение торговых путей, связывавших сырьевые области), создали экономические и организационные предпосылки для становления первых государств.