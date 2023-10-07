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Экспедиция к предкам. «Обрядовая революция»

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Экспедиция к предкам. «Обрядовая революция»
Реконструкция культового помещения из Чатал-Хююка в Музее анатолийских цивилизаций



Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Ю. С. Каменецкий (1967)

Мигранты и миграции. В прошлом материале речь у нас шла о так называемой «аграрной революции» в жизни наших далеких предков, сумевших одомашнить множество полезных им животных и растений и наконец-то начавших жить оседло. Понятно, что не все и не везде вот так сразу отказались от занятий собирательством и охотой, однако то, что это произошло в районе «благодатного полумесяца», несомненно.

Однако жизнь людей продолжала развиваться и вот какие изменения произошли в ней после одомашнивания животных и растений между X и IV тысячелетиями до н. э.


«Благодатный полумесяц» и самый древний город на свете Иерихон!

Триединство важных изменений


А изменения в жизни человека в это время произошли и в самом деле исключительно важные. Три существенных новшества вошли в жизнь наших предков: это оседлость, сельские поселения и города.

Переход к сельскому хозяйству, о котором у нас шла речь в прошлый раз, недаром называют «неолитической революцией», вот только археологические данные говорят о плавной, занявшей тысячелетия, смене способов добывания пищи. То есть «революцией» эта смена может быть названа лишь применительно к ее исключительному значению.

На самом деле это был длительный и постепенный процесс, куда более соотносимый с эволюцией. Но раз уж так говорят, не будем и мы создавать новых сущностей, а лишь подчеркнем, что итогом этих «революционно-эволюционных» изменений стал совершенно другой мир, нежели тот, что существовал, ну скажем, непосредственно в послеледниковое время.

Человек оседлый – «человек верующий»


Интересно, что теперь первые изменения, прослеживаемые археологами, касаются вовсе не производства продовольствия, а социальных отношений. Появилась тенденция подолгу жить на одном месте, строить прочные сооружения, а вместе со всем этим начали развиваться и ритуалы – могучий фактор сплочения общества. Возможно, эта «обрядовая революция» была даже важнее экономического прогресса, который традиционно связывается с появлением сельского хозяйства.

Ну а в чем же суть этой «революции», вполне может кто-нибудь задать вопрос, если определенные обряды имели место еще в среде неандертальцев, а известным нам антропоморфным статуэткам «Богини-Матери» даже многие десятки тысяч лет? Что такого нового уже произошло, что стало позволительно говорить, опять-таки, о «революции»?

А вот что: все прежние обряды если и совершались, то, так сказать, «под открытым небом», тогда как теперь в своих поселениях люди начали строить специальные культовые здания! Хотя и не везде, что пока что является труднообъяснимой загадкой. К ней, мы, впрочем, вернемся чуть позже, а пока нужно еще раз обратить внимание на роль естественно географического фактора в развитии человеческого общества.

Естественно-географическое разделение труда


Наиболее богаты ресурсами в то время были берега рек и озер. К тому же среди тех же плавней Южной Месопотамии, где много рыбы и водной дичи, отличным образом произрастает финиковая пальма.

И неудивительно, что древнейшие постоянные поселения тяготели к стыку разных мест обитания, что расширяло возможности эксплуатации географической среды. Например, поселение Абу-Хурейра в пойме Евфрата и Эн-Маллаха в долине Иордана находились рядом с сухими степями, что позволяло там пасти скот. В некоторых поселениях (скажем, Кермез-Дере) жилища включали ритуальные детали, что, видимо, указывает па возрастающую роль семьи и собственности.

Анатолийские крестьяне в IX тысячелетии до н. э. (поселения Чаюню, Невали-Чори) тоже строили культовые здания, а еще они выращивали зерновые культуры. В Халлан-Чеми, Джерф-эль-Ахмаре, и Немрике занимались резьбой по камню. В Чаюню уже научились обрабатывать медь. Ну а древнейшие глиняные сосуды известны нам из Мурейбета на Евфрате (9 000 до н. э.) и Гандж-Даре в горах Загрос.


Ближний Восток и древняя медь

На сегодня есть разные периодизации этого отдаленного времени, но одна из наиболее приемлемых такова:

12000–9000 до н. э. – эпипалеолит (более привычное нам название – мезолит, «среднекаменный век») – древнейшие долговременные поселения.

9000–6500 до н. э. – докерамический неолит: начало сельскохозяйственного производства, появление ритуалов.

6500–5500 до н. э. – керамический неолит (хассунская, самаррская культуры): появление ремесел.

5500–4200 до н. э. – энеолит – «медно-каменный век» (эль-убейдский период): первые региональные центры и управленческие структуры.

4200–3100 до н. э. – энеолит (урукский период): рост городов, возникновение письменности.


Реконструированные дома Хирокитии

Куда в Хирокитии девались старики?


К наиболее известным поселениям догончарного неолита относится Иерихон. Уже в IX тысячелетии до н. э. он занимал около 1,6 гектара. Уникальными были выбитый в скале ров и каменная стена с огромной цилиндрической башней, снабженной внутри винтовой лестницей.

Тысячелетием позже деревни Баста и Эн-Газаль в Иордании занимали уже около 10 гектаров площади. Их жители хранили человеческие черепа с реалистически вылепленными лицами, а в Эн-Газале раскопано еще и множество культовых статуэток.

К поселениям догончарного неолита относится и Хирокитая – поселок на острове Кипр. О нем на ВО была подробная статья, поэтому повторять её содержание вряд ли имеет смысл, но вот на один интересный факт стоит обратить внимание.

Пока что здесь раскопано всего 48 зданий необычной круглой формы. Самое странное, однако, заключалось в том, что древние жители этого древнего «города» почему-то хоронили своих усопших под полом своих жилищ. Присутствует ритуальный погребальный обряд и наличие посмертных дарений. То есть – погребальный культ.

И вот что диковинно – культ-то был, а вот культовых зданий в поселении так и не найдено. Нет погребений стариков, хотя жители Хирокитии – и это доказано, жили на этом месте оседло более тысячи лет. Детских погребений очень много, а вот куда могли подеваться старики?

Загадка каменных тарелок


Другая загадка Хирокитии – ее посуда. Она не керамическая, поскольку это эпоха докерамического неолита, а каменная. И практически вся она сделана из зеленовато-серого андезита – исключительно твердого камня вулканической породы. Из него, кстати, построен и знаменитый Воронцовский дворец в Крыму. И все отмечают, что камень этот исключительно трудно обрабатывать даже железными орудиями.

Между тем археологи обнаружили здесь и круглые, и прямоугольные, и продолговатые по форме каменные миски, длиной до 30 сантиметров. И вот как древние хирокитийцы их сделали?

Причем они их не только делали, но еще и безжалостно разбивали, прежде чем уложить в могилу усопшего! А где они брали обсидиан для стрел, если на острове его нет? Покупали у чаталхуюкцев, то есть плавали за ним через море?


Раскопки в Чаюню

Кстати, чего еще не могут объяснить ученые, так это куда подевались хирокитийцы, в VII до н. э. здесь у реки поселились, прожили в этом городе тысячу лет, достигли исключительных высот в развитии своей каменной культуры, а потом исчезли неведомо куда и почему.

А потом лишь через полторы тысячи лет на это место вновь пришли люди. Тоже принадлежавшие к неолитической культуре, но уже с керамическими изделиями, раскрашенными в красные и кремовые тона. И жили они уже не в круглых, а в прямоугольных домах.


Панорама раскопок Чатал-Хююка

Первые промзоны: керамика и металл


А в VII и VI тысячелетиях до н. э. крупные неолитические селения покрыли уже весь Ближний Восток. Их хозяйство было основано на земледелии, скотоводстве и уже совершенно определенно развитом ремесле. Например, в Ярим-Тепе в VI тысячелетии до н. э. использовали свинец и медь, здесь была своя «промзона» с двухъярусными печами для обжига гончарных изделий.

В этих поселках найдена расписная керамика, часто с выраженным местным стилем. Один из древнейших гончарных центров становится Чатал-Хююк (13 га), о зажиточности населения которого говорит множество украшений из обсидиана и полудрагоценных камней. Дома внутри украшены стенными росписями и черепами диких туров. Кстати, своих усопших жители этого поселения тоже хоронили под полом собственных жилищ!


Реконструкция дома из Чатал-Хююка. Видны низкие платформы и небольшая кладовая

О записи долгов и об обращении к Богу…


Важным новшеством для неолитических деревень севера Месопотамии и Сирии стала первая система учета с помощью глиняных или каменных жетонов и личных печатей (в Саби-Абьяде в самаррский период, в Арпачие чуть позднее). Эти простейшие способы удостоверения сделок и договоров легли в основу городской письменной отчетности.


Внутри дома в Чатал-Хююке

В Месопотамии не было металлов и самоцветов. К V тысячелетию до н. э. потребность в предметах роскоши из них привела к созданию мелких колоний в Анатолии, доходивших до равнины Малатьи (Дегирментепе), и к эксплуатации ресурсов Персидского залива (Досария, Абу-Хамис) – вплоть до полуострова Мусандам.

В это же время на юге Месопотамии строятся и первые храмы, вокруг которых впоследствии выросли древнейшие города-государства. В Эриду храм простоял на одном месте 3 500 лет – яркий пример следования традициям, характерным для первых в мире цивилизаций, и роли обращения людей к богам (или к Богу), уже прочно вошедший в их жизнь в это время.


Модель Чатал-Хююка из музея в Веймаре

Несмотря на свое раннее развитие, поселки типа Иерихона и Чатал-Хююка не стали центрами государственных образований. К IV тысячелетию до н. э. основы городской цивилизации были заложены в Месопотамии. Там высокопродуктивное поливное земледелие на юге и стратегически важное положение таких мест, как Ниневия на севере (пересечение торговых путей, связывавших сырьевые области), создали экономические и организационные предпосылки для становления первых государств.


Историческая реконструкция города Иерихон в позднем бронзовом веке
Автор:
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27 комментариев
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  1. Мекей Иптышев
    Мекей Иптышев Сегодня, 04:46
    +1
    Каменная посуда вечна :) Один мастер за жизнь мог сделать несколько десятков. Судя по опытам из нашего времени. Вроде немного. Несколько мастеров за пару поколений могли обеспечить кухонной посудой все поселение на век. Почему бы не разбить излишки?
    Насчет захоронений под полом жилища. И в наш 21 век до сих пор так хоронят в некоторых местах. И черепа хранят и тому подобное. Парень-земляк автостопом по миру ездит уже несколько лет подряд. Везде кроме Африки и Европы побывал. И выкладывает все в соцсети.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:18
      +2
      Если по существу, обряд захоронения обуславливают обычаи социокультурный среды с учетом местных условий.
      Для нас естественно погребение, но нормой данный обряд становится только после христианизации славян. До этого имела и практика кремации. Впрочем сам канонический наротив включил ряд языческих обычаев. Например, тризна (поминки). Даже сегодня обычаи захоронения у разных народов России различаются.
      Самый наверное канонический пример. У нас в средней полосе России усопшего хоронят на третий день, а у жителей Закавказья данный срок варьируется от одного до двух суток. Причины пояснять не надо, они на поверхности!
      В большинстве случаев при изучении обряда надо искать практическую сторону. Религиозный аспект в данном случае вторичен - ибо обычай зарождает случай (удачная практика, опыт).
      Вячеславу спасибо за работу, камрадам доброго дня, успехов и процветания!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:06
      +1
      Цитата: Мекей Иптышев
      Везде кроме Африки и Европы побывал. И выкладывает все в соцсети.

      По Европе сейчас, опаснее передвигаться, чем по Африке.
  2. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 05:12
    +2
    Спасибо, Вячеслав Олегович!

    Вероятно, внешняя среда больше влияет на склонность жить на одном месте или к кочевьям. Но и в человеке многое заложено изначально.
    1. СВД68
      СВД68 Сегодня, 05:39
      +1
      Жить на одном месте заставляет имущество, которое не унести, не увезти. В первую очередь таким имуществом являются естественные сады: финиковые, оливковые, виноградные. Но на такие земли много желающих поселиться. Потому во вторую очередь - защитные сооружения. И уже в-третьих, плодородные земли и земли с природными ископаемыми.
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 06:04
        +2
        Да. По соседству с «Царицей оазиса» жить значительно удобнее.
      2. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 06:16
        +4
        Цитата: СВД68
        Жить на одном месте заставляет имущество, которое не унести, не увезти. В первую очередь таким имуществом являются естественные сады: финиковые, оливковые, виноградные. Но на такие земли много желающих поселиться. Потому во вторую очередь - защитные сооружения. И уже в-третьих, плодородные земли и земли с природными ископаемыми.

        Изначально жить на одном месте заставляла именно пшеница, картофель или что там росло. Временные стоянки в период урожая. Зерно разносилось, с веками увеличивалась площадь "посевов". Стали дольше задерживаться. Появились хозпостройки. Потом догадались сами садить, рыхлить, орошаемых и тд. Сельхозорудия, жернова, амбары, стены.. Полная оседлость.
        Т. Е Во-первых это произрастающая еда
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 06:28
          +2
          Во-первых это произрастающая еда

          Вот в том же Чатал-Хююке есть странность - урожай хранился, а вот следов его употребления типа жёрновов - крайне мало. Посему - кто-то двинул мысль что раннее земледелие возникло вовсе не из-за жратвы. Они зерно выращивали исключительно для переработки его в пиво!! what wink laughing
          1. тлауикол
            тлауикол Сегодня, 07:13
            +1
            Половину урожая снова высаживали на следующий год. Ещё четверть на чёрный день. Четверть мололи и ели
        2. СВД68
          СВД68 Сегодня, 08:31
          0
          Собирательство дикой пшеницы не мешало кочевать от луга к лугу. Только оседлость заставляла выращивать злаки и овощи уже рядом с поселением.
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 06:20
        +2
        защитные сооружения

        Феномен Иерихона ещё и в том, что его укрепления явно избыточны для раннего неолита. Ну откуда тогда приличная осадная техника-то? Максимум лестницы и бревно в ворота постучать.. Но для защиты от такого - стены и башни уровня иерихонских точно не нужны. Но они существуют, и на их создание - потрачены очень не малые средства и усилия. Вопрос - зачем? От кого или от чего местный люд защищался? И главное - что защищал? Ну не урожай же?
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 08:28
          +1
          Какой такой феномен? Москва Рим Карфаген Китай Новгород и их укрепления тоже выглядели не так, какими мы их привыкли видеть.
          У Иерихона вначале не было стен. Потом маленькая дамба. Потом.... А на рисунке стены 16в до нэ
        2. Голландец Михель
          Голландец Михель Сегодня, 08:49
          +1
          Цитата: paul3390
          защитные сооружения
          на их создание - потрачены очень не малые средства и усилия. Вопрос - зачем? От кого или от чего местный люд защищался? И главное - что защищал? Ну не урожай же?

          Местный люд защищался от люда неместного, прибывшего с палками и дубинами за собранным местным людом урожаем wink
      4. paul3390
        paul3390 Сегодня, 07:03
        +1
        плодородные земли

        Тут имеет место быть классическое заблуждение. Первые цивилизации Египта и Месопотамии - трактуют как возникшие в типа благодатных для земледелия краях. Но ведь это совсем не так! Изначальный ландшафт тех мест - это гигаболото с крайне неприятными для существования условиями. Нижний Египет и Южная Месопотамия и сейчас почти такие.Там тебе и всякие гады, и насекомые, и болезни, и не предсказуемые наводнения - брррр... Загнать в такие места людей могло только отчаяние. И только упорный труд десятков поколений превратил данные территории в оазисы. Правда - потом пришли арабы и всё изгадили, но несколько тысяч лет там и правда был рай на земле.

        Но изначально-то они на фейхоа в этот кошмар полезли?? Когда кругом - были в общем-то вполне приличные земли в те времена?
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 07:57
          +2
          Майя, ацтеки тоже в болота залезли. И это было совсем недавно. Наверное количество калорий на единицу площади и возможность их хранить привлекала людей. А всяких змей комаров они боялись, но тоже ели.
          В любом случае они сознательно туда шли, а не по принуждению
        2. Наган
          Наган Сегодня, 08:10
          0
          Цитата: paul3390
          Но изначально-то они на фейхоа в этот кошмар полезли?? Когда кругом - были в общем-то вполне приличные земли в те времена?

          Ну хотя бы - не очень добрые, и весьма воинственные соседи, которым понравились их охотничьи угодья, загнали их туда, куда сами идти не хотели. А загнанным особого выхода и не было, или съедят соседи, или съедят крокодилы, или вкалывай до седьмого пота чтоб выжить. Мало-помалу научились работать командно, организовались, построили то, с чего начинался древний Египет, расплодились, и вдруг заметили, что теперь они сильнее тех, кто загнал их предков в бывшие болота, а ныне поля и поселения в низовьях Нила.
          А соседи так и продолжали жить кочевой жизнью в благодатных для охотников-собирателей местах мелкими родоплеменными группами - более крупные охотой-собирательством не прокормить. И тут-то бывшие жертвы, а ныне египтяне пришли к ним с ответкой. А поскольку египтяне людей, даже врагов, в пищу не потребляли, а богам в жертву сразу слишком многих не принести, нашли им применение на тяжелых работах - так зарождалось рабство.
          Конечно оно сильно упрощено и утрировано - если писать более научно и подробно, получится многотомник - но в первом, самом грубом приближении как-то так.
        3. СВД68
          СВД68 Сегодня, 08:27
          0
          Там росли естественные сады финиковой пальмы. Отличаются высокой урожайностью, высокой калорийностью плодов и длительностью хранения даже в жарком климате.
      5. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:19
        0
        Цитата: СВД68
        Жить на одном месте заставляет имущество, которое не унести, не увезти.

        В те времена люди жили кровнородственная общиной, где люди связаны коллективным трудом и потреблением на основе кровного родства.
        И менять место проживания, могли только общиной, в условиях землепашества, при истощении земли.
        Имущество у них было общее, да и покинуть общину, значит просто умереть.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 05:48
    +4
    теперь в своих поселениях люди начали строить специальные культовые здания!

    А как тогда объяснить феномен Гебёкли-Тепе? Ведь его самые ранние слои относятся ещё аж к мезолиту! До неолитической революции. До земледелия и поселений. Его первыми творцами были явно окрестные племена охотников-собирателей. А между тем - комплекс-то мощнейший для тех времён. И раскопан всего процентов на 5 - дальше похоже копать просто боятся...
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:26
      +4
      Цитата: paul3390
      дальше похоже копать просто боятся...

      Чего?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 06:39
        +3
        Обрушения многочисленных карьер построенных на утверждениях станущих несостоятельными после продолжения раскопок.. Гебёкли-Тепе и так-то прошёлся калёной метлой по многим прошлым построениям - ведь ранее считалось что уровень мезолитического общества принципиально не способен на такую концентрацию усилий. Как в нём и вроде как отсутствует надобность в подобных сооружениях. Но они таки есть - и внятного объяснения их существованию я лично пока не встречал.

        Поражает и то, что храмовый комплекс просуществовал несколько тысяч лет. А потом - был не брошен, а тщательно засыпан землёй. Причём объём работ по засыпке - чуть не равен работам по возведению. Странно это как-то всё. Ни фига не укладывается в классические теории..
        1. тлауикол
          тлауикол Сегодня, 07:16
          +2
          Очень многие дольменные мегалиты точно так же строили десятки лет из огромных каменюк, а потом засыпали курганом. Новая мода пришла
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 07:24
            +1
            Это вы про что-то типа Бру-на-Бойна или Карроумора? Да - тоже крайне поразительные и непонятные сооружения, но - они таки вроде тыщ на 5 лет помладше будут..
            1. тлауикол
              тлауикол Сегодня, 07:37
              +1
              Ну вот пришла мода закапывать, и закопали. То же и с Гебекли
  4. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:20
    +4
    Дома из глины, посуда из камня.. Дикари, с
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 07:33
    +1
    В Эриду храм простоял на одном месте 3 500 лет

    В Эриду - согласно Царскому списку сошло с небес первое царствование после Потопа. И до Потопа - там тоже были самые ранние цари. Да и вообще - это место первое, что было создано после отделения света от тьмы и возникновения земли из первородного хаоса. Неудивительно что храм Энки там был так долго почитаем..
  6. Наган
    Наган Сегодня, 08:26
    0
    Нет погребений стариков, хотя жители Хирокитии – и это доказано, жили на этом месте оседло более тысячи лет. Детских погребений очень много, а вот куда могли подеваться старики?
    Письменности не было, так что свидетельство о смерти с пометками похоронного дома о захоронении не выписывали. Как вариант - доживших до преклонного возраста считали достигшими просветления и достойными похорон в море, благо берег недалече, и лодки или хотя бы плоты были. В море желающих обгрызть мясо с покойника немало. А морская вода за несколько десятилетий, не говоря уж про века, растворит кости. И вот вам научная загадка - куда девались старики? А их соплеменники считали, что похороненные в море типа возвысились, порвали бесконечную цепочку перевоплощений, и перешли в новое состояние в ином мире.