ВС РФ выдавили противника за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке у Часова Яра
По предварительным итогам сегодняшнего дня в зоне спецоперации, российская армия продолжает продвижение на нескольких направлениях, ведется непрерывное массированное уничтожение позиций противника всеми средствами поражения.
На Донецком направлении продолжаются бои в центре Красногоровки, следует отметить, противник яростно сопротивляется. Наши штурмовики при поддержке танков продавливают оборону противника с востока, пытаясь окружить гарнизон ВСУ в городе. В Максимильяновке начались бои на восточных окраинах. У Константиновки продолжается артиллерийская подготовка ВС РФ, которая обычно предшествует штурму.
Как ранее сообщало «Военное обозрение», наши уже в Карловке, это Авдеевское направление. На противоположном, северном, берегу Карловского водохранилища идут бои за позиции в коттеджном посёлке. На этом же направлении плотные бои в селе Яснобродовка. В Соколе противник пытается контратаковать. Авиация РФ бьет по позиция врага в Воздвиженке. После мощного удара наши закрепляются на занятых позициях в районе Торецка.
На Артемовском направлении наши бойцы выдавили противника за канал Северский Донец-Донбасс в Калиновке, большая часть села под нашим контролем. В Часовом Яре наши бойцы зачищают освобожденные районы в восточной части города. Уничтожение переправ через канал, работа беспилотников и артиллерии сильно осложнили логистику противника.
На севере Харьковской области наши отбили все контратаки противника в Волчанске, подтверждается переход под полный контроль ВС РФ территории Агрегатного завода. В результате успешных действий российских военных ВСУ здесь потеряли единственную асфальтированную дорогу для снабжения гарнизона.
На Липцовском направлении ночью противник небольшими группами четыре раза атаковал наши позиции в районе населенного пункта Глубокое, успеха не имел. Вообще, ВСУ на этом участке активизировались на всех направлениях и возобновили поиски слабых мест в обороне группы войск «Север» ВС РФ. Разворачивают дополнительные средства РЭБ и разведки. С нашей стороны активно работает артиллерия, ТОС и авиация.
И вновь о фугасных авиабомбах ФАБ-3000. Буквально вчера сообщалось, что ВКС РФ вроде как впервые применили этот тяжелый боеприпас в Липцах Харьковской области. Нашлись эксперты, которые раскритиковали эффективность использования этих бомб. Однако в сети вновь опубликованы кадры, как утверждается, нового удара ФАБ-3000 и снова в Липцах.
На этот раз бомба угодила в строение сложной конфигурации. Скорее всего, это промышленный объект. Дыма и пыли действительно много, но вот, к примеру, ближние легкие строения, судя по видео, вообще не пострадали. Так что применение этих боеприпасов, похоже, действительно требует некоторого переосмысления. Хотя в самом месте попадания явно ничего не уцелело.
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