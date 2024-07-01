Спарта и Афины: контрасты войны и демократии
Мы продолжаем наш цикл о войнах Античности, но, прежде чем перейдем непосредственно к самим конфликтам, мы должны поговорить о двух ключевых для всей греческой истории городах – об Афинах и Спарте.
Военная машина Спарты
Говоря о Спарте, невозможно обойти вниманием её уникальное социальное и политическое устройство, неразрывно связанное с её военной мощью. После завоевания Лаконии пришедшие с севера дорийцы захватили плодородные земли долины Эврота. Часть местного населения была обращена в рабство и стала известна как илоты (исследователи до сих пор спорят о происхождении этого термина – то ли это «военнопленные», то ли «жители болот»). Другая часть, периэки («живущие вокруг»), сохранила ограниченную свободу, но была обязана служить в армии завоевателей.
Захваченные земли были поделены на примерно 6 000 наделов, каждый площадью около 15 гектаров. Эти наделы были розданы спартиатам – полноправным гражданам Спарты, составлявшим её военную элиту. Принадлежность к этой замкнутой касте определялась исключительно рождением и поддерживалась строжайшей эндогамией (браки только внутри общины).
Спартанцы были гражданами первого сорта, обладавшими всеми политическими и гражданскими правами. Государство запрещало им заниматься торговлей или иными видами экономической деятельности, освобождая от всех обязанностей, кроме военных и политических, хотя последние играли второстепенную роль. Обработку земли и другие работы спартиаты поручали илотам, которые также составляли лёгкую пехоту и служили гребцами на флоте во время военных походов.
Спартанское воспитание и образ жизни
Жизнь спартиата с рождения была подчинена интересам государства. Только первые семь лет жизни ребёнок проводил в семье. Новорожденных, которых сочли слабыми и больными, могли оставить умирать. В семь лет мальчика отбирали у родителей и отдавали на воспитание государству. Под руководством опытных наставников в группах сверстников дети проходили суровую школу, воспитывавшую в них выносливость, дисциплину и абсолютную преданность Спарте.
Важнейшей частью спартанского воспитания были сисситии – своеобразные мужские клубы, где будущие воины проводили большую часть времени. Совместные трапезы, физические упражнения, военные игры, пение и беседы – всё было направлено на формирование чувства коллективизма и боевого братства.
Спартанских юношей обучали выживать в любых условиях: они ходили босиком, спали на жёстких ложах из тростника, который собирали сами, носили одну и ту же одежду круглый год, а также учились добывать пищу, в том числе воровством. При этом за любую провинность, проявленную трусость или непослушание следовало суровое наказание.
Переход во взрослую жизнь сопровождался жестоким ритуалом. Группа из тридцати юношей получала задание тайно убить как можно больше илотов. Этот кровавый обряд, называемый «криптия» («тайное дело»), извращённая форма религиозных практик, распространённых в других регионах Греции, должен был стать для молодых спартиатов боевым крещением.
До двадцати лет жизнь молодого человека была посвящена военным тренировкам. По достижении этого возраста он становился полноправным воином. Лучшие отправлялись в действующую армию, остальные составляли резерв. До тридцати лет спартиат был обязан жениться, однако семейная жизнь не меняла его образа жизни: он по-прежнему большую часть времени проводил в казарме, тренируясь и ужиная вместе с боевыми товарищами.
Спартанский воин, автор – laietano
Ограниченное количество земельных наделов (после Мессенских войн их число увеличилось до 9 000), передававшихся по наследству только старшим сыновьям, и элитарный характер спартанского гражданства требовали жёсткого контроля над рождаемостью. Семьи, имевшие слишком много детей, могли быть изгнаны из общины.
В результате численность спартиатов неуклонно сокращалась. Если к моменту битвы при Левктрах (371 г. до н. э.) их насчитывалось несколько тысяч, то к середине IV века до н. э. – всего около 700. Нехватку воинов восполняли за счёт неодамодов – освобождённых илотов, и мофаков – незаконнорожденных детей спартиатов и илоток.
В отличие от других греческих полисов, полагавшихся на ополчение, собиравшееся лишь на время летних походов, Спарта обладала постоянной профессиональной армией. К началу Пелопоннесской войны, дающей нам наиболее точное представление о военной мощи Спарты, она могла выставить 8–10 тысяч гоплитов при общем населении Лаконии около 40 тысяч человек (не считая 250 тысяч илотов, расселённых по территории Мессении площадью 5 180 квадратных километров).
Кроме того, Спарта могла рассчитывать на поддержку 20-тысячного войска своих союзников по Пелопоннесскому союзу.
Политическая система Спарты
Процесс ослабления монархии, типичный для большинства греческих государств, в Спарте остановился на полпути, трансформировавшись в своеобразную диархию. Власть двух спартанских царей была значительно меньше, чем у микенских ванаксов, и скорее всего, они представляли собой пережиток прошлого, когда Спарту образовывало несколько независимых поселений.
Функции царей ограничивались религиозной и судебной сферами, даже право объявлять войну и заключать мир принадлежало эфорам – пяти должностным лицам, избираемым ежегодно. Эфоры, избираемые на народном собрании (апелле), куда входили все спартиаты старше тридцати лет, со временем сосредоточили в своих руках огромную власть, превосходящую полномочия любых других органов власти.
Таким образом, несмотря на кажущуюся архаичность, Спарта обладала некоторыми чертами демократического государства. Важную роль в политической системе играла герусия – совет старейшин, состоявший из 28 пожизненно избираемых граждан старше шестидесяти лет.
Два царя, наследовавшие власть по мужской линии (при отсутствии сыновей престол переходил к ближайшему родственнику мужского пола), выполняли функции верховных военачальников. До 506 г. до н. э. они возглавляли армию совместно, позднее – командовали по очереди в разных военных кампаниях. Однако постепенно эфоры стали прикреплять к царям своих представителей, чтобы контролировать их действия даже во время походов.
Эволюция афинской демократии
Афины же прошли более долгий и последовательный путь к демократии. Уже в микенскую эпоху они были самым значительным из небольших ионийских царств Аттики, которые постепенно объединились в единый полис. Географическое положение Афин на берегу Эгейского моря, напротив побережья Малой Азии, и ограниченность земельных ресурсов Аттики (площадь полуострова составляла всего 2 600 квадратных километров), с её горами, узкими долинами и маловодными реками Кефисом и Илиссом, предопределили ориентацию Афин на море, колониальную экспансию и торговлю.
И если Спарта, контролировавшая 8 400 квадратных километров, стала крупнейшим по территории греческим полисом, то Афины, владения которых на суше едва превышали размеры современного Люксембурга, могли похвастаться созданием настоящей морской империи. Благодаря своему могущественному флоту они сформировали, пусть и в уменьшенном масштабе, нечто похожее на Британскую империю с многочисленными колониями и факториями, раскинувшимися вдоль берегов Средиземного моря.
Согласно преданию, до Тесея в Афинах правили четыре царя, а до прихода дорийцев – ещё семь. Последний из них погиб в битве с захватчиками. В последующие века несколько царей сменили друг друга на троне, а затем в период между 1038 и 753 годами до н. э., власть перешла к архонтам, избиравшимся пожизненно. Затем появились архонты с десятилетним сроком полномочий, а с 682 года до н. э. – избираемые ежегодно.
Царь сохранил свой титул, но его функции стали скорее символическими, вероятно, только религиозными. Командование армией перешло к другому ежегодно избираемому должностному лицу – полемарху. Гражданская и судебная власть принадлежала архонту. Со временем к ним добавились ещё шесть магистратов – фесмофетов, и все вместе они образовали коллегию девяти архонтов.
Ареопаг, возглавляемый царём, представлял собой нечто вроде совета старейшин, куда входили все бывшие высшие должностные лица.
Конец VII – начало VI века до н. э. отмечены законодательной деятельностью двух выдающихся политиков, которые упорядочили афинскую конституцию, в то время ещё далёкую от демократии, и попытались смягчить острые социальные противоречия, вызванные господством аристократии. Прежде всего, они стремились решить проблему обнищания множества граждан, вынужденных наниматься в батраки к новым землевладельцам.
Сначала Дракон, а затем Солон провели реформы, направленные на создание тимократии – системы, в которой политическое влияние определялось имущественным цензом. Это позволило новым богатым слоям населения занять подобающее их положению место в системе управления полисом.
Солон разделил всех афинян на четыре разряда в зависимости от величины их дохода, определив их права и обязанности. К самому богатому разряду – пентакосиомедимнам – принадлежали те, кто получал со своей земли не менее 500 медимнов зерна в год (один медимн равнялся примерно 52 литрам). Далее следовали всадники, имевшие доход до 300 медимнов и обязанные нести военную службу в кавалерии, затем – зевгиты с доходом до 200 медимнов, которые должны были иметь пару волов для обработки земли и служить в тяжеловооружённой пехоте (гоплитах), и наконец, феты – крестьяне, ремесленники и торговцы, не имевшие достаточно средств, чтобы приобрести вооружение гоплита.
Представители двух первых разрядов получили право занимать высшие должности, при этом они должны были содержать боевого коня. Третий разряд мог претендовать лишь на второстепенные должности, связанные с осуществлением судебных функций, и обязан был иметь собственное вооружение гоплита. Феты, освобождённые от военной службы, обладали ограниченными политическими правами и могли участвовать только в работе народного собрания.
Однако система, созданная Солоном, оказалась слишком громоздкой и не могла обеспечить политическую стабильность. Сложность новой конституции вскоре привела к возникновению конфликтов и борьбе за власть, которая завершилась в 560 году до н. э. установлением тирании Писистрата, выдающегося полководца, прославившегося в войне с Мегарой.
В ту эпоху тирания нередко становилась своеобразным средством «наведения порядка» в условиях, когда молодые, неустоявшиеся демократии оказывались неспособны справиться с внутренними противоречиями. Афины не стали исключением. После первого изгнания Писистрат вернулся в Аттику в 546 году до н. э., высадившись с наёмным войском в Марафоне. Он разбил своих противников в битве при Паллене, примерно в восемнадцати километрах к востоку от Афин, атаковав их врасплох во время полуденной трапезы, и вновь захватил власть.
На протяжении почти четверти века своего правления Писистрат проявил себя мудрым и умеренным правителем, умело координируя деятельность многочисленных магистратур, созданных Солоном. Он проводил активную и последовательную внешнюю политику, укрепляя военную мощь Афин. При нём был создан корпус стратегов – высших военных должностных лиц, увеличена численность гоплитов, на службу стали принимать скифских наёмников, был значительно усилен флот.
Именно при Писистрате была проведена первая территориальная реформа, впоследствии развитая Клисфеном. В целях оптимизации сбора налогов и организации военной службы была создана система 48 навкрарий – по 12 на каждую из четырёх родовых фил. Каждая навкрария была обязана выставлять для государственных нужд один военный корабль.
Небольшое пояснение: навкрария (др.-греч. ναυκραρία, от ναῦς – «корабль» и κρατέω – «управлять») – территориально-административная единица. Во главе навкрарии стоял навкрар – состоятельный гражданин, отвечавший за сбор налогов и выполнение навкрарией своих обязательств перед государством.
Гиппий, сын и наследник Писистрата, не был таким умелым правителем, как его отец. После восьми лет неудачного правления в 510 году до н. э. богатые торговцы, называемые Алкмеонидами, выгнали его из Афин и вернули туда демократию. Важно понимать, почему это произошло, чтобы разобраться в причинах битвы при Марафоне.
Чтобы свергнуть тиранию, Алкмеониды обратились за помощью к Спарте. Первое нападение спартанцев Гиппию удалось отбить с помощью фессалийской конницы. Однако затем против него выступило главное войско лакедемонян во главе с царём Клеоменом, решительным и властным правителем, который в 494 году до н. э. нанесёт сокрушительное поражение Аргосу в битве при Сепее, недалеко от Тиринфа.
Лидер Алкмеонидов Клисфен преследовал иные цели, чем спартанский царь, намеревавшийся установить в Афинах олигархическое правление. Став архонтом, Клисфен начал проводить реформы, направленные на установление демократии. Видя это, аристократия во главе с Исагорой подняла мятеж и в 507 году до н. э. вновь призвала на помощь Клеомена. Однако народ не желал возвращения к старому порядку.
В итоге Исагора бежал, а спартанский царь был вынужден вернуться домой. Однако Клисфену пришлось отложить свои планы: Клеомен, не желая мириться с поражением, продолжал угрожать Афинам, а их соседи решили воспользоваться моментом, чтобы свести старые счёты.
Афинам угрожали сразу несколько противников: спартанцы, вторгшиеся в Аттику, беотийцы, эгиняне и халкидяне. В какой-то момент афиняне в отчаянии даже готовы были заключить союз с персидским сатрапом Сард Артаферном, чтобы выйти из кризиса. Посольство с предложением подчиниться царю Дарию I было отправлено в Персию, но затем афиняне отказались от этого плана, что, вероятно, сильно разгневало персидского владыку и укрепило его в намерении наказать Афины.
Когда Клеомен, не получив поддержки от второго спартанского царя Демарата, был вынужден отступить, Афины получили передышку и смогли перейти в наступление. Они изгнали беотийцев из Аттики и вторглись во владения Халкиды на острове Эвбея, заставив её уступить земли, куда впоследствии были переселены тысячи афинских колонистов.
Укрепив свою власть, Клисфен провел масштабную административно-территориальную реформу. Вся территория Аттики была разделена на небольшие самоуправляющиеся единицы – демы, во главе которых стояли демархи. Десятки демов объединялись в триттии (всего их было 30), возглавляемые триттархами. Три триттии, как правило, географически удаленные друг от друга и охватывающие разные районы Аттики – от внутренних областей до побережья – составляли филу (племя).
Каждая фила была обязана выставлять отряд гоплитов (таксис) и эскадрон кавалерии (иппархию), которыми командовали таксиарх и иппарх соответственно. Общее руководство войсками, как и решение важнейших государственных вопросов, было сосредоточено в руках десяти стратегов, избиравшихся сроком на один год.
Стратеги ежемесячно отчитывались перед Буле (советом 500) и могли переизбираться неограниченное число раз. Так, например, Перикл занимал должность стратега ежегодно с 443 по 429 год до н. э., вплоть до своей смерти. Обычно в поход направлялись три стратега, которые командовали войсками по очереди. Позднее стала практиковаться передача верховного командования одному из них – стратегу-автократору, которому подчинялись остальные.
Каждая фила также делегировала в Буле по 50 своих представителей. Таким образом, этот орган, фактически управлявший Афинами, насчитывал 500 человек.
Деятельность Буле строилась на принципах демократии, пропорционального представительства и сменяемости. Решения Буле утверждались на народном собрании (экклесии), в котором могли участвовать все афинские граждане, достигшие 20 лет. Даже девять архонтов, избиравшихся ежегодно, и секретарь должны были представлять разные филы.
Военная подготовка и мощь Афин
О военной мощи Афин в начале Пелопоннесской войны мы можем судить по данным, приведенным Фукидидом.
Население Аттики в то время составляло не менее 150 000 человек, включая около 100 000 рабов. На территории полиса, превышавшей 2 600 квадратных километров, проживало 13 000 граждан призывного возраста, 16 000 эфебов (юношей, проходящих военную подготовку), резервистов и метеков (иностранцев, постоянно проживавших в Афинах), 1 000 всадников, 2 000 конных лучников, 1 600 пеших лучников и экипажи для 300 триер.
Кроме того, Афины могли рассчитывать на поддержку союзников по Делосскому морскому союзу, способных выставить до 10 000 гоплитов.
Подготовка афинских воинов сильно отличалась от спартанской. В Афинах, как и в большинстве других греческих полисов, юноши проходили двухлетнюю военную службу по достижении 18 лет. Служба начиналась с клятвы эфебов, которая приносилась в храме богини Аглавры. Текст клятвы сохранился до наших дней и представляет большой интерес для историков. Он свидетельствует о важном месте, которое война занимала в жизни афинского общества, известного нам, прежде всего, своими культурными и художественными достижениями. Клятва подчеркивает значение единения и взаимовыручки в бою, а также священный долг гражданина перед богами и родиной:
Небольшое пояснение: все мы читали в детстве замечательные книги Николая Куна, поэтому имена ключевых греческих богов знаем назубок. Однако, помимо них, были и «региональные» боги, которых почитали в тех или иных городах или местностях. К ним как раз и относятся Аглавра и Ауксо – древнегреческие божества, занимавшие особое место в сердцах афинян. Обе они были связаны с идеями плодородия, процветания и защиты города.
Аглавра – дочь легендарного царя Афин Кекропа, почиталась как защитница города. Легенды гласят, что она пожертвовала собой ради спасения Афин, и этот самоотверженный поступок навсегда запечатлел её образ как символа любви к родине. В её честь на афинском Акрополе был воздвигнут храм, где жители города могли возносить ей свои молитвы.
Ауксо – одна из богинь-ора, воплощала собой животворящую силу весны и роста. Её имя происходит от греческого слова «αὐξάνω» (auxano), что означает «расти» или «увеличиваться». Ауксо дарила земле плодородие, способствовала богатому урожаю и процветанию.
Также некоторое смущение у читателя может вызвать имя Афины Ареи, поскольку, опять же – благодаря книгам Николая Куна, мы все с детства знаем, что прозвище богини Афины – Паллада, Защитница. Но здесь есть один нюанс.
Боги – существа многогранные, и их восприятие и образы могли отличаться не только в зависимости от региона, в котором им поклонялись, но и от бытового контекста. Так что Афина Арея – это не просто имя, это эпитет, раскрывающий воинственный аспект богини Афины. Слово «Арея» происходит от имени бога войны Ареса и подчёркивает её связь с военным делом. Но Афина Арея – это не слепая ярость и жажда разрушения. Она олицетворяет собой благородную силу, мудрость и справедливость в войне – в отличие от Ареса, который ведал хаосом, разрушением и боевой яростью.
Двухлетняя военная подготовка эфебов представляла собой интенсивную программу, где юноши закаляли тело и дух, готовясь стать настоящими воинами. Первый год обучения проходил в палестрах Пирея – просторных дворах, окруженных колоннадами. Здесь, помимо тренировочных площадок, располагались раздевалки (аподитерии) и жилые помещения.
Программа обучения была насыщенной и разнообразной. Юноши участвовали в беговых соревнованиях с факелами, как индивидуальных, так и эстафетных, которые проводились между представителями разных племён на глазах у всего города на гимнасии – открытом стадионе. Подготовкой атлетов занимался гимнасиарх – богатый гражданин, который брал на себя все расходы по тренировкам и содержанию спортсменов.
Бой между спартанцами и афинянами
Важной частью подготовки была и пирриха – воинственный танец, названный в честь своего создателя, мифического героя Пирриха. С щитом и копьём в руках эфебы учились двигаться как гоплиты, уклоняться от ударов и наносить молниеносные контратаки.
В 520 году до н. э. в Олимпии появилась ещё одна дисциплина – бег гоплитов (гоплитодром), возникшая под влиянием персидской военной традиции. Одетые в полное боевое облачение – щит, шлем, поножи, а возможно, и доспехи, участники должны были пробежать около 400 метров – расстояние, которое гоплит преодолевал под обстрелом персидских лучников, чтобы сблизиться с врагом и вернуться обратно.
По традиции опытные воины брали эфебов под своё покровительство, завершая их военную подготовку в гимнасии. Эти пары называли «любовниками» и, хотя в самом термине не было сексуальной коннотации, отношения между наставником и учеником иногда действительно перерастали в любовные.
На второй год обучение эфебов приобретало более практический характер. Юноши жили в казармах, несли гарнизонную службу, патрулировали акрополь и городские стены, а также границы полиса. Только в случае крайней опасности эфебов могли призвать на войну до завершения обучения.
В Афинах, как и в других демократических городах, решение о начале войны и типе мобилизации принималось собранием граждан, способных носить оружие. Мобилизация могла быть всеобщей (пандемией) или частичной, затрагивающей только определённые возрастные группы, которые назывались по имени героя-эпонима.
В Спарте же возрастные группы нумеровались, начиная с года, когда юноша достигал совершеннолетия.
Третий способ мобилизации, использовавшийся для длительных конфликтов или гарнизонной службы в удалённых местах, был ротационным: те или иные возрастные группы одного племени призывались на службу на определённое время, после чего их сменяли группы из других племён.
Что касается военной структуры Фив, третьего по значимости города в истории Древней Греции, то Фиванская лига к началу Пелопоннесской войны имела в своём распоряжении около 10–12 тысяч гоплитов. Население города составляло 100 тысяч человек, не считая 10 тысяч рабов. Территория полиса занимала 2 600 квадратных километров.
Фиванцы, еще до Эпаминонда, предпочитали строить фалангу глубоким боевым порядком, разделяя ее на лохи по 300 человек. Изначально существовал только один лох, постоянно дислоцированный в Кадмее – главной цитадели Фив. Позже с появлением постоянной армии этот лох превратился в элитное подразделение – Священный отряд (Гиерос лохос). Он состоял из 150 пар воинов, связанных узами любовных отношений. Считалось, что такая связь заставит каждого из них сражаться с удвоенной отвагой, защищая своего возлюбленного.
Верховное командование войсками осуществляли беотархи. Под их началом находились по меньшей мере три полемарха, функции которых до конца не ясны. Вероятно, они возглавляли крупные войсковые соединения – такси. Важную роль играл и грамматей – начальник штаба, который координировал действия командиров с помощью сигнальной ленты, привязанной к копью.
Продолжение следует…
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