Система ПВО Индии: объектовые зенитные ракетные комплексы нового поколения
По количеству зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности вооруженные силы Индии находятся на одном из первых мест в мире, превосходя в этом отношении европейские страны НАТО. Впрочем, значительная доля всех индийских ЗРК — это советские комплексы, полученные сорок и более лет назад, которые ввиду критического износа основных компонентов и общего устаревания подлежат списанию в ближайшее десятилетие.
В течение длительного периода времени Индия являлась импортёром противовоздушных систем всех классов. Однако с конца 1980-х предпринимаются попытки создания собственных образцов, пусть и не всегда успешные. Также силами местных разработчиков с опорой на собственную научно-производственную базу ведётся ремонт и модернизация систем ПВО иностранного производства.
В настоящее время основу объектовой ПВО в Индии составляют противовоздушные системы российского, израильского и отечественного производства. Наиболее продвинутой из них являются российские С-400, находящиеся в непосредственном подчинении Центрального командования Военно-воздушных сил и считающиеся стратегическим резервом.
Всего в индийских ВВС имеется примерно сорок зенитных ракетных эскадрилий (дивизионов), оснащённых системами разного типа.
Зенитная ракетная система С-400
В 2018 году Индия подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРС С-400 «Триумф» на сумму $5,43 млрд. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, Россия поставила четыре зенитных системы, а сроки передачи ещё одной пока откладываются.
Первый дивизион С-400, доставленный в Индию, был развернут недалеко от ее западной границы с Пакистаном в декабре 2021 года, а второй дивизион через год развернули на севере страны в приграничном районе с КНР. Согласно сообщениям местной прессы, первоначально расчёту второго дивизиона была поставлена задача вести наблюдение за сектором Ладакх, отдельные территории которого оспариваются Китаем. Доставка элементов третьего дивизиона С-400 началась в январе 2023 года, и эту систему предполагалось разместить для сдерживания Пакистана в Пенджабе или Раджастане. Когда был передан четвёртый дивизион, информации в открытых источниках нет.
По своему составу зенитные системы большой дальности в Индии в целом соответствуют С-400, эксплуатируемым в России. Основные отличия заключаются в использовании собственной аппаратуры боевого управления, интегрированной в национальную систему ПВО/ПРО, и помехозащищённой системы опознавания «свой-чужой» стандарта Mk-X, что связано с предпочтениями заказчика и некоторыми специфическими техническими моментами.
Для своевременного обнаружения воздушных целей и выдачи целеуказания используются российские радиолокационные станции 91Н6E и 48Я6 К1 «Подлет».
В составе дивизиона С-400 может быть до 12 самоходных пусковых установок 5П85СЕ2. Однако, как правило, в строевых подразделениях имеется не более восьми пусковых установок. Каждая буксируемая или самоходная ПУ имеет четыре транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами. Средства боевого управления и наведения способны обеспечить одновременный обстрел 36 целей с использованием 72 зенитных ракет, что превышает огневые возможности стандартного зенитного ракетного дивизиона.
По неофициальным данным, основным типом ракет в боекомплекте индийских систем С-400 является 48Н6ДМ, способная поражать крупные высотные цели на расстоянии до 240 километров. Эти ракеты также могут эффективно справляться с баллистическими целями.
Также на индийских форумах пишут о дальнобойной ракете 40Н6Е, способной перехватывать аэродинамические цели на дистанции до 380 км. В основном ЗУР 40Н6Е предназначена для уничтожения самолётов ДРЛО, постановщиков помех и воздушных командных пунктов. При размещении зенитных систем С-400 на удалении до 100 км от границы с сопредельными странами в случае использования дальнобойных ракет имеется возможность поражения целей в воздушном пространстве других государств. Для борьбы с активно маневрирующими средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах, предназначены ЗУР 9М96Е с дальностью стрельбы около 40 км.
Пусковая установка индийской ЗРС С-400 с ЗУР 9М96Е
Дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, обладающие некоторыми противоракетными возможностями, являются мощным сдерживающим фактором для ВВС Пакистана. Недавно стало известно, что Нью-Дели планируют приобрести ещё два дивизионных комплекта С-400 и дополнительные партии зенитных ракет, что станет предметом переговоров на высшем уровне в ближайшее время.
Межвидовой зенитный ракетный комплекс Akash
Очередным индийским «долгостроем» стал универсальный зенитный ракетный комплекс Akash, которым предполагалось заменить объектовые ЗРК С-125М «Печора» и войсковые ЗРК 2К12Е «Квадрат».
Работы по созданию ЗРК Akash начались в далёком 1983 году, а первые бросковые испытания зенитной ракеты состоялись в 1990 году. Разработкой аппаратной части комплекса занималась Организация оборонных исследований и разработок (DRDO — агентство при Департаменте оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии). Радиолокаторы обнаружения воздушных целей и управления огнем, мобильный командный пункт и пусковые установки ракет разрабатывались компаниями BEL, Tata Advanced Systems Limited и Larsen & Toubro.
Источником вдохновения индийских специалистов при создании ЗРК Akash являлся войсковой комплекс советского производства 2К12Е «Квадрат», являвшийся экспортной версией 2К12 «Куб» (код НАТО SA-6 Gainful). Так же как на «Кубе-Квадрате», в индийском комплексе использовалась ЗУР с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, работающим на смесевом топливе (порошок магния, нитроглицерин и нитрат целлюлозы). Окислитель – атмосферный кислород, поступающий через воздухозаборники.
Твердотопливный двигатель разгоняет ракету при старте до скорости 500 м/с за 4,5 секунды. Ракета имеет четыре аэродинамические поверхности, которые расположены в центральной части корпуса и исполняют функции крыльев и рулевых поверхностей. Они приводятся в движение приводами пневматического типа и управляют тангажом и курсом полета ракеты. Расположенный в задней части корпуса ракеты стабилизатор с элеронами осуществляет разворот ЗУР по крену.
В советских ЗУР семейства 9М9, применяемых в составе ЗРК «Куб», использовалась полуактивная радиолокационная система управления, осуществлявшая наведение на отраженный от цели сигнал. Но на первой индийской ракете, известной как Akash Mk 1, применён радиокомандный метод наведения (как на ЗРК С-125М). Снаряженная ракета весит 720 кг, диаметр — 35 см, а длина — 5,78 м. Поражение цели осуществляется осколочной боевой частью массой 55 кг, подрываемой по команде радиолокационного взрывателя. Зона поражения осколками — до 10 м. Дальность стрельбы достигает 25 км, потолок — до 20 км. После выработки топлива на высоте 9 000 м ракета достигала скорости 840 м/с. При отсутствии организованных помех ракета Akash поражает цель, летящую в диапазоне высот 500-3 000 м на скорости около 950 км/ч, с вероятностью 0,88. При парном пуске ракет, выпущенных с интервалом 5 секунд, вероятность поражения увеличивается до 0,98.
Следующая модификация ЗУР Akash Mk1S, испытанная в 2019 году, имела комбинированное наведение: на начальном и среднем участках — радиокомандное, и активное радиолокационное — на конечном. Ракета Akash Prime также использует командное наведение на начальном этапе и оснащена усовершенствованной активной радиолокационной ГСН с увеличенной дистанцией и сектором захвата цели. Дальность поражения крупных высотных целей превышает 30 км, а потолок достигает 18 км.
Испытательный пуск ЗУР Akash Mk1S осуществлённый 27 мая 2019 года
Эта ракета выпускается компанией Bharat Dynamics Limited, в то время как филиал Bharat Electronics производит радиолокаторы, мобильные пункты управления, имитаторы и вспомогательные средства. Испытания ЗРК с ЗУР Akash Prime с перехватом воздушной мишени состоялись в 2021 году. Заказ на серийное производство был оформлен в 2023 году. В настоящее время ведётся разработка ЗРК Akash-NG с дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км. Новая ракета получит двухрежимный твердотопливный двигатель, который будет легче, чем ПВРД.
Для своевременного обнаружения и выдачи целеуказания ракетной эскадрильи состоящей из четырёх батарей придаётся РЛС Rohini с дальность до 200 км.
Антенный пост РЛС Rohini
Для поиска на дистанции до 60 км, захвата и автоматического сопровождения летательных аппаратов, определения их государственной принадлежности и наведения зенитных ракет используется многофункциональная РЛС Rajendra.
Многофункциональная РЛС Rajendra для используемая в составе ЗРК Akash ВВС Индии
В составе каждой батареи Akash имеет один радар Rajendra, работающий в частотном диапазоне 4,5–8 ГГц, который связан с четырьмя пусковыми установками с тремя зенитными ракетами на каждой. РЛС Rajendra может наводить до двух ракет на одну цель, при этом имеется возможность одновременно обстреливать четыре цели и сопровождать 64 объекта на дистанции до 90 км. Управление работой многофункциональной радиолокационной станции и пуски ракет осуществляется с мобильного командного пункта батареи. По состоянию на 2024 год было заказано 32 РЛС Rajendra.
Для ВВС Индии поставляются мобильные пусковые установки на колёсном шасси с поворотной частью и тремя рельсовыми направляющими.
На буксируемой платформе размещены вертикальные и горизонтальные механизмы наведения, электрическое оборудование и аппаратура подготовки и пуска зенитных ракет. Для снижения массы пусковой установки индийские конструкторы выполнили многие элементы конструкции из сплавов алюминия. Для стабилизации поворотной части установили торсионный механизм уравновешивания.
Согласно информации, опубликованной в индийских источниках, две эскадрильи ЗРК Akash были введены в опытную эксплуатацию в 2009 году. Однако из-за того, что зенитные ракеты первой модификации имели невысокую надёжность, дальнейший процесс развёртывания комплексов этого типа затормозился, и официальное принятие на вооружение произошло в 2012 году. Первое боевое развёртывание произошло на военной базе в Хайдарабаде в штате Телангана.
В настоящее время ЗРК Akash используются для зенитного прикрытия стратегически важных объектов, и большая их часть на постоянной основе развёрнута в окрестностях военных аэродромов. Например, на авиабазе Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш в настоящее время дислоцировано две ракетных эскадрильи (дивизиона) Akash, которые заменили в этом районе ЗРК С-125М.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК Akash на авиабазе Гвалиор. Снимок сделан в феврале 2024 года
Но в отличие от «стодвадцатьпяток» комплексы Akash не так привязаны к стационарным позициям и обладают неплохой мобильностью. Время от времени ракетные эскадрильи, дислоцированные на постоянной основе на определённых базах, в тренировочных целях и в угрожаемый период перебазируются на полевые позиции. Так, несколько эскадрилий в 2025 году в ходе очередного обострения с Пакистаном были переброшены ближе к границе, и на их счету имеется несколько сбитых разведывательных беспилотников. По состоянию на 2024 год в составе ВВС Индии насчитывалось 15 ракетных эскадрилий, из них 7 эскадрилий оснащены усовершенствованными ЗУР Akash Prime. Для каждого комплекса было произведено 125 ракет.
Зенитный ракетный комплекс SPYDER-SR
После длительного торга Индия в 2010 году заключила соглашение с Израилем на поставку 18 противовоздушных систем SPYDER-SR. Практическая реализация контракта началась в 2012 году. С учётом приобретения 750 ракет Python-5 и 750 ракет Derby общая стоимость составила примерно $1 млрд.
Ракеты Python-5 и Derby без стартовых ускорителей
В составе ЗРК SPYDER-SR используются ракеты «воздух-воздух», оборудованные дополнительными ускорителями. Применение зенитных ракет, оснащённых различными типами ГСН, позволяет осуществлять последовательный обстрел целей ракетами средней и малой дальности.
Самоходная пусковая установка ЗРК Spyder-SR с ракетами Python-5 и Derby
Зенитные ракеты Derby с активной радиолокационной головкой самонаведения предназначены для уничтожения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения в любое время суток, с любых направлений, в переднюю и заднюю полусферы, на фоне подстилающей поверхности и при активном радиоэлектронном противодействии. Ракета Derby выполнена по аэродинамической схеме «утка». Стартовая масса первого варианта составляла 115 кг, на поздних модификациях она возросла примерно на 15%. Вес боевой части – 23 кг. Длина – 3,62 м, размах крыла – 0,64 м, скорость полета – до 4 М. При запуске с наклонной пусковой установки ЗРК Spyder-SR дальность стрельбы ЗУР Derby достигает 40 км.
Пуск ЗУР Derby с СПУ ЗРК SPYDER-SR
Универсальная пусковая установка на шасси трёхосного грузовика повышенной проходимости выполнена по модульному принципу. Четыре ракеты размещены в транспортно-пусковых контейнерах, расположенных на поворотной платформе. Наведение в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит при помощи гидравлических приводов. При движении пусковой установки ТПК переводятся в горизонтальное положение. Расчет СПУ – 3 чел. Для повышения живучести ракетного комплекса самоходная пусковая установка может размещаться на удалении от командного пункта батареи. Обмен информацией происходит по кабельной, волоконно-оптической линии или радиоканалу. При автономной работе экипаж СПУ использует электронно-оптическую систему обнаружения Toplite.
В составе зенитной батареи имеется мобильный командный пункт, три самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины.
Командный пункт оснащен трехкоординатной радиолокационной станцией Elta EL/M-2106NG, способной обнаруживать и вести до 60 целей на дальности до 80 км. Мобильный КП, обеспечивающий возможность ведения боевых действий в едином информационном пространстве эшелонированной системы ПВО, принимает целеуказание от внешних источников.
В ВВС Индии ЗРК SPYDER-SR, способные действовать автономно, рассматриваются как мобильный резерв, который позволяет оперативно заткнуть «дыры», образовавшиеся в единой системе ПВО, а также усилить определённое направление в части борьбы со средствами воздушного нападения, действующими на малых высотах.
В прошлом батареи SPYDER-SR несколько раз разворачивались в штатах, граничащих с Пакистаном. 26 февраля 2019 года комплексом этого типа на индо-пакистанской границе в Гуджарате был сбит пакистанский разведывательный БПЛА. На следующий день жертвой ЗРК SPYDER-SR стал индийский Ми-17. При этом погибли шесть военных, находившихся на борту, и один гражданский на земле. После шести месяцев расследования ВВС Индии подтвердили, что вертолёт был сбит «дружественным огнём», и пятерых военнослужащих признали виновными в преступной халатности и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
Зенитные ракетные комплексы семейства SAMAR
Хотя Военно-воздушные силы Индии располагают примерно четырьмя десятками объектовых ЗРК, с учётом размеров страны и количества объектов, которые нужно прикрыть, имеющихся эффективных систем ПВО не хватает. Финансовые ресурсы страны пока не позволяют полностью удовлетворить потребности вооруженных сил в современных средствах противовоздушной обороны, будь то импорт иностранных комплексов или выпуск на собственных предприятиях.
В связи с этим индийские военные иногда идут на неординарные шаги. Так, 11-я ремонтная база ВВС, расположенная на авиабазе Насик в штате Махараштра, занимающаяся восстановлением и модернизацией истребителей, совместно с фирмой Adtech Inventions Pvt Ltd создала ЗРК SAMAR-1 (Surface to Air Missile for Assured Retaliation).
Самоходная пусковая установка ЗРК SAMAR-1
В качестве зенитных ракет в ЗРК SAMAR-1 используются бывшие в употреблении ракеты «воздух-воздух» ближнего боя Р-73Э с тепловой головкой самонаведения, прошедшие восстановительный ремонт. Рельсовая пусковая установка с дистанционным наведением с двумя ЗУР смонтирована на шасси грузовика повышенной проходимости индийского производства Ashok Leyland Stallion.
Испытания импровизированного противовоздушного комплекса начались в 2021 году. В ходе тестов было произведено 17 пусков. После масштабных испытательных стрельб система SAMAR-1 дебютировала на выставке Aero India 2023.
Заявлено, что ЗРК SAMAR-1 может поражать воздушные цели на дальности более 10 км, скорость полёта ракеты в конце активного участка достигает 700 м/с. Для повышения вероятности поражения по одной цели запускается две ракеты.
Для войсковых испытаний в 2023 году было изготовлено пять самоходных пусковых установок, которые принимали участие в учениях с реальными стрельбами в декабре 2023 года и в феврале 2024 года. Заявлено, что в мае 2025 года в ходе операции Sindoor эти комплексы сбивали пакистанские БПЛА в окрестностях городов Шринагар и Амритсар в Кашмире и штате Пенджаб.
На выставке DefExpo 2022 был представлен ЗРК SAMAR-2 на шасси грузовика Tatra 815. В проектировании и изготовлении комплекса участвовали 7-я ремонтная база ВВС, расположенная в Туглакабаде в окрестностях Дели (специализирующаяся на ремонте зенитных и авиационных ракет), а также компании Simran Flowtech Industries и Yamazuki Denki.
Самоходная пусковая установка ЗРК SAMAR-2
В составе комплекса SAMAR-2 используются восстановленные и переделанные ракеты «воздух-воздух» Р-27ЭТ1 с ИК ГСН, которые при запуске с земли могут поражать воздушные цели на дистанции до 20 км.
Также было заявлено, что ведутся работы по адаптации ракет с полуактивным радиолокационным наведением Р-27ЭР1. Но для использования такой ракеты в составе ЗРК необходима радиолокационная станция подсвета и наведения, которая является гораздо более сложным изделием, чем оптический визир или даже оптоэлектронная прицельно-поисковая система с тепловизионным каналом.
Индийские источники пишут, что в рамках инициативы Make in India создание ЗРК семейства SAMAR получило одобрение на самом высоком уровне. С учётом того, что на складах ВВС Индии скопилось около тысячи выработавших свой ресурс ракет Р-73Э, Р-27ЭТ-1 и Р-27ЭР-1, которые можно приспособить для запуска с земли, такой подход является вполне оправданным. Специалисты отмечают, что стартующие с наземных установок ракеты «воздух-воздух» без использования дополнительного разгонного блока не достигнут той дальности и скорости полёта, как при запуске с истребителя. Но в то же время они могут быть вполне эффективны против относительно медлительных воздушных целей, действующих на малых высотах.
Продолжение следует...
