Подводный меч страны Чучхе. Строительство АПЛ

В этот день товарищ Ким Чен Ын предметно ознакомился с ходом исследовательских работ над новым подводным тайным вооружением, наметил стратегические планы о переформировании ВМС и создании новых частей. Товарищ Ким Чен Ын, осматривая место построения атомной подлодки, получил доклад о ходе строительства...



Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. тонн со стратегическими управляемыми ракетами...



Рабочий коллектив, ученые и техники области кораблестроения, горой поднявшиеся на славную борьбу за претворение в жизнь курса нашей партии на модернизацию ВМС, в полной мере проявляют мощную силу опоры на собственные силы и безграничный патриотический энтузиазм и энергично продвигают работу по построению стратегической ударной атомной подлодки – одну из пяти главных задач развития обороноспособности, намеченных на VIII партсъезде...



Товарищ Ким Чен Ын отметил, что дальнейшее укрепление ядерного щита – нашего государственного престижа, государственного облика, гарантии абсолютной безопасности Республики и надежное упрочение его необратимого статуса – это благородная миссия и долг нашего поколения. И подчеркнул незыблемость решимости нашей партии и правительства Республики обеспечить вечную мирную обстановку и абсолютную безопасность государства составами ядерных вооруженных сил, которых враги не могут не бояться.



Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мы настойчиво построили ядерный щит, способный надежно защищать безопасность государства, и обладали возможностью расширять его настолько, насколько это требуется для обеспечения безопасности нашего государства. Новая атомная подлодка, продолжал он, станет многозначительным важнейшим изменением, позволяющим нам и даже врагам уверить в достигнутых нами силах сдерживания войны...



Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, соглашенный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечет за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем это наступательным поведением, серьезно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.



АПЛ КНДР



Ким Чен Ын с дочерью наблюдают за постройкой АПЛ

Желательно, чтобы они производились внутри страны, как с точки зрения военной безопасности, так и с экономической точки зрения.



Одна из сверхмалых ПЛ КНДР, 1965 год



ПЛ типа «Yono»



ПЛ типа «Yugo». Интересно наличие двух гребных винтов разного диаметра



«Sang-O II»



Катер-минисубмарина «Taedong B» – «Zulficar»



Южнокорейцы у потерпевшей аварию «Sang-O» («Каннынский инцидент»)



«Sang-O» – музейный экспонат в Южной Корее



Выдвижные устройства «Sang-O»



Внутри лодки типа «Sang-O»



Корвет ВМС Южной Кореи PCC-783 «Чхонан»



Сравнение чертежа торпеды типа CHT-02D и частей торпеды, найденной южнокорейцами (из письма правительства Южной Кореи в Совет Безопасности ООН)



Подводные беспилотники КНДР типа «Haeil»

Миссия подводного ядерного стратегического оружия состоит в том, чтобы скрытно проникнуть в оперативные воды и совершить сверхмасштабное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы уничтожить военно-морские ударные группы и основные оперативные порты противника,

Испытания правильно оценили все тактико-технические характеристики и навигационно-технические показатели подводного ядерного ударного беспилотника, подтвердили его надежность и безопасность и полностью подтвердили его смертоносность.