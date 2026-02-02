Подводный меч страны Чучхе. Строительство АПЛ
Продолжение. Начало: Подводный меч страны Чучхе
Впервые Ким Чен Ын объявил о строительстве в КНДР атомной подводной лодки в своем выступлении 5 января 2021 года на VIII съезде Трудовой партии Кореи, а в марте 2025 года были опубликованы кадры посещения Ким Чен Ыном верфи-строителя АПЛ и показаны фрагменты ее корпуса.
И вот, 25 декабря 2025 года Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с инспекцией на место строительства атомной подводной лодки, которую вооружат стратегическими ракетами.
Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте строительством атомной подлодки водоизмещением 8,7 тыс. тонн со стратегическими управляемыми ракетами...
Рабочий коллектив, ученые и техники области кораблестроения, горой поднявшиеся на славную борьбу за претворение в жизнь курса нашей партии на модернизацию ВМС, в полной мере проявляют мощную силу опоры на собственные силы и безграничный патриотический энтузиазм и энергично продвигают работу по построению стратегической ударной атомной подлодки – одну из пяти главных задач развития обороноспособности, намеченных на VIII партсъезде...
Товарищ Ким Чен Ын отметил, что дальнейшее укрепление ядерного щита – нашего государственного престижа, государственного облика, гарантии абсолютной безопасности Республики и надежное упрочение его необратимого статуса – это благородная миссия и долг нашего поколения. И подчеркнул незыблемость решимости нашей партии и правительства Республики обеспечить вечную мирную обстановку и абсолютную безопасность государства составами ядерных вооруженных сил, которых враги не могут не бояться.
Товарищ Ким Чен Ын сказал, что мы настойчиво построили ядерный щит, способный надежно защищать безопасность государства, и обладали возможностью расширять его настолько, насколько это требуется для обеспечения безопасности нашего государства. Новая атомная подлодка, продолжал он, станет многозначительным важнейшим изменением, позволяющим нам и даже врагам уверить в достигнутых нами силах сдерживания войны...
Товарищ Ким Чен Ын отметил, что план Республики Корея по разработке атомной подлодки, соглашенный недавно с Вашингтоном по просьбе Сеула, повлечет за собой дальнейшую нестабильность на Корейском полуострове, и что мы считаем это наступательным поведением, серьезно нарушающим безопасность и морской суверенитет нашего государства, и угрозой безопасности, на которую необходимо реагировать.
Это сообщение сопровождалось снимками строящейся субмарины. Судя по ним, ее корпус практически полностью сформирован, видны даже установленные выдвижные устройства. Все это означает, что все крупногабаритное оборудование, включая атомную энергетическую установку, уже установлено и можно ожидать спуска корабля на воду в ближайшее время.
Естественно, ТТХ новой лодки строго засекречены, поэтому о них можно судить только по ее внешнему виду и по противоречивым и в большинстве своем сомнительным или просто фантастическим публикациям в иностранных СМИ. Подобную информацию нередко получали из спутниковых снимков, но увы – теперь лодка строилась в закрытом эллинге.
Тем не менее можно заметить, что корпус обладает оптимальной гидродинамической формой, передние горизонтальные рули для снижения помех гидроакустическому комплексу вынесены на ограждение рубки. В носовой части располагаются 6 торпедных аппаратов, скорее всего, калибра 533 мм, а шахты для ракет располагаются в корму от прочной рубки и частично в ее ограждении, аналогично их компоновке на ДЭПЛ «Kim Gun Ok young woong ho» (Герой Ким Гун Ок). Не исключено, что применен и аналогичный набор баллистических и крылатых ракет. Строящаяся АПЛ оснащена развитой системой гидроакустики, о чем свидетельствует ясно видимая боковая гидроакустическая антенна.
АПЛ КНДР
Ким Чен Ын с дочерью наблюдают за постройкой АПЛ
Интересно отметить, что лодка была построена в очень сжатые сроки, ведь в РФ такие корабли строятся иногда десятилетиями. В ряде зарубежных источников муссируются слухи о том, что здесь не обошлось без «руки Москвы», а точнее, ее технической помощи, хотя это и маловероятно.
Пытается не отстать от КНДР и ее южный сосед. По итогам саммита на высшем уровне лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (AТЭC), состоявшегося в октябре-ноябре 2025 года в городе Кёнджу (Южная Корея), президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить подводную лодку с атомной силовой установкой. Позднее посетивший США советник южнокорейского президента по национальной безопасности Ви Сон Лак отметил, что стороны пришли к выводу о необходимости отдельного соглашения по вопросу атомных подводных лодок.
Трамп предложил строить эти лодки на верфи в Филадельфии, принадлежащей южнокорейской компании Hanwha Ocean, но президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён рассчитывает, что они будут построены в Южной Корее:
Кроме того, президенты США и Южной Кореи договорились о заключении соглашения, которое позволит Соединенным Штатам поставлять низкообогащенное урановое топливо для подлодок, что является существенным исключением из правил экспортного контроля США. В свою очередь Южная Корея инвестирует $150 млрд в судостроительный сектор США, что поможет южнокорейским компаниям уверенно выйти на американский рынок судостроения.
Традиционно лидеры Севера и Юга выступили со взаимными обвинениями в том, что планы по строительству атомных подлодок подрывают безопасность на корейском полуострове и во всем мире.
Важную роль в своей военно-морской доктрине КНДР уделяет малым подводным лодкам. С одной стороны, это позволяет с наименьшими затратами и в короткий срок построить значительное число субмарин, а с другой – ПЛ небольших размеров оптимальны для действий в прибрежных мелководных шхерных районах.
КНДР использует подобные лодки для ведения разведки, высадки на южнокорейское побережье разведывательных групп, а в случае необходимости они смогут наносить торпедные удары или выставлять минные заграждения в прибрежных районах, где действие лодок большего водоизмещения невозможно.
Вероятно, строительство первых, еще очень примитивных, минисубмарин началось в КНДР еще в начале 60-х годов прошлого века. Одна из таких двухместных невооруженных лодок длиной всего лишь 5,7 м в 1965 году села на мель у берегов Южной Кореи, была оставлена экипажем и попала в руки южан. Она явно предназначалась для высадки разведчика или диверсанта в тылу врага.
Одна из сверхмалых ПЛ КНДР, 1965 год
Согласно ряду публикаций, ссылающихся на информацию ЦРУ США, в 1973-1974 годах КНДР импортировала из Югославии шесть 16-метровых ПЛ, что, по мнению автора, является очередной пропагандистской «уткой», так как такие лодки в Югославии не строились, а значит и на экспорт не поставлялись. Появлялась также неподтвержденная информация о строительстве в Северной Корее «карманных» субмарин других типов.
Следующим реальным шагом северокорейских судостроителей стали так называемые «Yugo» (с 1965 года построено приблизительно 26-29 единиц) и «Yono» (с 1965 г. построено 36). В 1991 году появилась информация о строительстве более крупных «малышей» типа «Sang-O», а в 2011-м – «Sang-O II», где также усматривают крайне сомнительный югославский след, в данном случае считая копией лодок типа «Херой». Но данная идея не выдерживает никакой критики, так как водоизмещение «Хероев» почти в пять раз больше, чем «Sang-O», количество торпедных аппаратов – втрое, и т. д. и т. п. Тем не менее нельзя исключать, что югославские специалисты могли оказывать помощь при проектировании сверхмалых ПЛ КНДР.
ПЛ типа «Yono»
ПЛ типа «Yugo». Интересно наличие двух гребных винтов разного диаметра
Ниже приводятся ориентировочные ТТХ сверхмалых ПЛ флота КНДР, хотя эти сведения в иностранных источниках крайне противоречивы и не внушают особого доверия.
⁎ Лодки типа «Sang-O» строились в различных вариантах: ударные, вооруженные четырьмя (по другим данным – двумя) торпедными аппаратами калибра 533 мм; спецназначения (предположительно построено 2 ед.), снабженные шлюзовой камерой для боевых пловцов и их носителей, кроме того, эти ПЛ могут нести до 16 морских мин на внешней подвеске.
«Sang-O II»
Интересной разработкой инженеров КНДР является «Taedong B» – своего рода симбиоз быстроходного катера с дополнительным торпедным вооружением и сверхмалой подводной лодки. Основным назначением этого катера-субмарины является высадка разведывательно-диверсионных групп в тылу противника. Кроме КНДР они находятся на вооружении Вьетнама и иранского Корпуса стражей исламской революции под названием «Zulficar». В Иран две корейские «Taedong B» были поставлены в 2002 году, а в дальнейшем там производились самостоятельно.
Водоизмещение – около 22 т, главные размерения – 17 х 3,3 х 3,5 м. Для движения используются раздельные силовые установки: в надводном положении служат два дизеля, работающие на свои винты и два руля, а в подводном – 2 электродвигателя, работающие на другие винты в насадках и рули. Надводная скорость составляет 40 узлов, подводная – 3. Для работы дизеля под водой на глубине до трех метров служит шноркель. Глубина погружения не менее 20 метров. Катер вооружен двумя 324-мм торпедными аппаратами для самообороны, РЛС, эхолотом, видеокамерой и может перевозить до восьми человек, включая спецгруппу.
Катер-минисубмарина «Taedong B» – «Zulficar»
С малыми ПЛ Северной Кореи были связаны ряд инцидентов. Коснемся только наиболее известных из них.
17 сентября 1996 года лодка типа «Sang-O» из-за отказа двигателя села на мель у южнокорейского побережья («Каннынский инцидент») в районе города Кангнунг в 100 милях от Сеула. По утверждениям южнокорейцев, субмарина должна была эвакуировать ранее заброшенных агентов. На борту находилось 26 человек – экипаж, начальник Морского отдела внешней разведки и два разведчика, которые, уничтожив секретное оборудование, высадились на берег и попытались прорваться на территорию КНДР. В ночь на 18 сентября лодка была обнаружена местным таксистом, который сообщил об этом в полицию.
Началась широкомасштабная охота, продлившаяся до 5 ноября, в которой приняли участие 43 тысячи солдат и полицейских, в обширных районах Южной Кореи вводился комендантский час. 23 сентября власти КНДР потребовали у южнокорейской стороны возвращения «потерпевшей аварию во время учебного похода подводной лодки», членов ее экипажа и тел погибших. Пробиться на родину удалось только одному участнику этого похода «Sang-O», еще один попал в плен, а остальные погибли в стычках. Были потери и среди преследователей. В настоящее время захваченная подводная лодка демонстрируется на Юге в качестве музейного экспоната. В декабре Пхеньян принес свои извинения южному соседу по поводу инцидента, а в ответ южане передали кремированные останки погибших.
Южнокорейцы у потерпевшей аварию «Sang-O» («Каннынский инцидент»)
«Sang-O» – музейный экспонат в Южной Корее
Выдвижные устройства «Sang-O»
Внутри лодки типа «Sang-O»
В конце июня 1998 года подводная лодка типа «Yugo», запутавшаяся в рыболовных сетях, была обнаружена у берегов Южной Кореи. Её экипаж был мертв, вероятно, покончив жизнь самоубийством.
26 марта 2010 года недалеко от острова Пэннёндо в Жёлтом море взорвался, разломился на две части и затонул корвет ВМС Южной Кореи PCC’783 «Чхонан» водоизмещением 1200 т. Из 104 членов экипажа погибли 46 человек.
Корвет ВМС Южной Кореи PCC-783 «Чхонан»
Следует отметить, что Пэннёндо и еще четыре прилегающих острова с 1953 года являются предметом территориального спора между двумя Кореями. Южная Корея в одностороннем порядке установила демаркационную линию к северу от этих островов, считая это своей территорией, что не было признано КНДР. В 1999 году Северная Корея ввела к югу от вышеупомянутых островов так называемую «морскую разграничительную линию», а в 2009 году объявила спорные воды «зоной поражения» и призвала Сеул «воздержаться от провокаций в этих водах».
Южнокорейские власти обвинили в потоплении корвета Пхеньян. К такому же выводу пришла и международная следственная комиссия (США, Великобритания, Австралия, Швеция), посчитавшая (а кто бы сомневался!), что корабль стал жертвой торпеды, выпущенной подводной лодкой Северной Кореи, предположительно типа «Yono». По мнению южнокорейских специалистов, торпеда взорвалась на глубине 6-8 метров под днищем корабля, и в результате последовавшего гидроудара корвет разломило пополам.
Правительство КНДР отвергло это обвинение, утверждая, что действия подводных лодок и тем более торпедная атака в этом мелководном районе невозможны и потребовали проведения совместного расследования. Ряд независимых экспертов, включая южнокорейских и российских, считали, что корвет погиб в результате внутреннего взрыва или подрыва на старой морской мине.
В качестве доказательства Южная Корея приводила будто бы найденную 15 мая в районе гибели «Чхонана» кормовую часть торпеды с винтами, двигателем и рулевым устройством. Сеул утверждал, что эти части полностью соответствуют схематическому чертежу торпеды северокорейского производства типа CHT-02D (калибр 533 мм, длина 7,35 м, вес 1,7 т, вес боевой части 250 кг, системы наведения – пассивная акустическая и по кильватерному следу), приведенному в рекламном буклете северокорейского Военэкспорта. Фигурировал также серийный номер, нанесенный корейским шрифтом. Однако, хотя эти части торпеды пробыли на морском дне всего лишь около полутора месяцев, они сильно корродированы, что вызывает сомнения в их происхождении.
Сравнение чертежа торпеды типа CHT-02D и частей торпеды, найденной южнокорейцами (из письма правительства Южной Кореи в Совет Безопасности ООН)
Тем не менее потопление «Чхонана» резко обострило межкорейские отношения и привело к ряду международных санкций в отношении Народной Кореи.
7 июля 2023 года на военном параде в Пхеньяне по случаю 70-летия окончания Отечественной Освободительной войны корейского народа были впервые продемонстрированы подводные беспилотные аппараты с ядерным зарядом Haeil-2, своего рода аналога российского «Посейдона». По сообщениям Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), работы по созданию таких беспилотников, названных «ядерным беспилотным подводным ударным кораблем «Haeil» («Цунами»), ведутся с 2012 года. В 2021-2023 гг. было проведено более 50 испытаний. Вероятно, эти беспилотники являются дальнейшим развитием ранее испытанных, таких как Haeil-1.
Подводные беспилотники КНДР типа «Haeil»
23 марта 2023 года в ходе одного из таких испытаний беспилотник взорвали в заливе Хонгвон между городами Хамхын и Синпхо у восточного побережья Северной Кореи, где разместили цель в виде порта условного противника. Испытанием руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
— говорится в сообщении ЦТАК.
Таким образом, северокорейский беспилотник «Цунами» может представляет опасность прежде всего для военных баз США на Гуаме, Гавайских островах, а также для американских баз и мегаполисов на тихоокеанском побережье. Кроме того, этот подводный дрон может быть использован и против корабельных соединений, в первую очередь авианосных, для чего, по мнению ряда экспертов, он оснащен акустической системой самонаведения.
Haeil-2 по внешнему виду представляет собой мегаторпеду длиной около 16 метров и диаметром 1,5 метра с водометным движителем типа «pump-jet» и крестообразными кормовыми рулями. Технические характеристики этого «чудо-оружия» строго засекречены, а к информации южнокорейских и западных источников нужно подходить с большой долей скептицизма.
Беспилотник может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой. Мнения экспертов о типе силовой установки противоречивы – одни считают ее дизель-электрической, а другие – атомной с компактным ядерным реактором.
Последние испытания были своего рода ответом на американо-южнокорейские военные учения, проводившиеся у берегов Корейского полуострова.
Из всего вышеприведенного должно быть достаточно ясно, что военная доктрина КНДР является чисто оборонительной. Тяжелые уроки Отечественной Освободительной войны 1950-1953 гг., когда американо-южнокорейскими агрессорами было убито до 2 млн мирных жителей, были уничтожены практически все города и промышленные предприятия. Северная Корея стала одной из самых сильно разбомбленных стран в истории. Во избежание повторения этой трагедии КНДР старается держать порох сухим. Вспомним угрозы бывшего, и вновь правящего ныне, президента США Трампа нанести удар по Северной Корее, от которого он благоразумно отказался.
