Свияжская кампания Ивана Грозного 1551 года. Рати в тумане, «теплоходы» XVI века и струги «на коленке»



Макет Свияжска

Старт похода



Стройка Свияжска. Фрагмент иконы

И плывше 30 днеи и приидоша в Землю Казанъскую, на реку Свиягу, на место указанное им и, мая месяца в 16 день.

Загадки изгонной рати, или Как князь Серебряный опередил время

Рать сгинула в туман, но атака удалась

Реальное «отполонение» или «пасхалка»?

Посад или не посад? Вот в чём вопрос

А кто на захотел веры принять, и тех, как скот, всех толпами, перевязанных, держали на торгу, продавая иноземцам поганым.



Остров Маркиз в Казани. Современное фото

Сияющий русский град на казанском холме

Струги «на коленке»



Казацкий струг XVI века.

Замирение горней стороны

Повелѣ.. казанския улусы плѣнити и воевати, и не щадѣти ни женъ, ни дѣтей, ни старых, ни малыхъ, но всѣх под мечь клонити.

Литература

Аксанов А. В. Казанское ханство и Московская Русь: Межгосударственные отношения в контексте герменевтического исследования. Казань. 2016

Белов Н. Свияжская Эпопея 1551 года // История военного дела: исследования и источники. IX, 2017

Канаев П. Н. Казань и Москва. Истоки казанских войн Ивана Грозного. М., 2025

Илюшин Б. А. «Война лета 7014». Московско-казанский конфликт 1505–1507. Н. Новгород, 2018

Пенской В. В. Центурионы Ивана Грознрого. М. 2021

Худяков М. Г. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991

Флоря Б. Иван Грозный. М. 2019

А. А. Зимин, А. Л. Хорошкевич. Россия времени Ивана Грозного. М. 1982



Источники

Разрядная книга 1475–1605 гг. М., 1977

Летописец начала царства//ПСРЛ., Т. 29, М. 1965

История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000

Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью // ПСРЛ. Т. 13. М. 2000