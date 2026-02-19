Werwolf — партизаны Третьего Рейха. Западный фронт и западные зоны оккупации Германии
Продолжение, начало: Werwolf – партизаны Третьего рейха
В сентябре 1944 года Прюцман приказал обергруппенфюреру СС Карлу Гутенбергеру (военный округ VI), группенфюреру Юргену Штропу и обергруппенфюреру Отто Хофманну, ведавшим делами соответственно в военном округе XII (Саар, Лотарингия) и военном округе V (Баден, Эльзас, Вюртемберг), создать партизанскую организацию. Двумя месяцами позже, в ноябре 1944 года, отдельный партизанский отряд «вервольфов» был создан в военном округе X, который охватывал северо-запад Германии. Началась вербовка добровольцев в так называемый «Западный батальон».
Первые полноценные партизанские отряды «вервольфов», обладавшие собственными подземными укрытиями и складами оружия, появились в конце января — начале февраля 1945 года. Располагались они главным образом в Рейхсвальде, Айфеле, Сааре, Рейнланд-Пфальце и Бадене. Большинство этих групп были уничтожены в первые же дни. Ни одна из них не провела более-менее значимых операций.
После того как союзники форсировали Рейн, они столкнулись с многочисленными группами «вервольфов», в основном из состава Гитлерюгенда. Некоторые районы были просто наводнены юношескими формированиями. В местечке Диц американцы задержали пять хорошо вооруженных подростков, которые показали, что были лишь частью отряда молодых саботажников, который насчитывал более двухсот человек. Арестованные 31 марта 1945 года в Бенсхайме члены Гитлерюгенда выдали схожие сведения — они числились в отряде из 250 подростков, каждый из которых поклялся убивать американцев. 15 апреля в том же Бенсхайме было захвачено еще десять юношей, все подростки оказались фанатичными национал-социалистами.
Члены Гитлерюгенда, арестованные британскими солдатами
Члены «Вервольфа» схваченные американцами
Член «Вервольфа», схваченный американцами
Долгое время американцам не удавалось подавить деятельность «Вервольфа» на оккупированной ими территории, а жесткие репрессии, направленные в основном против мирного населения, вызывали растущую ненависть к оккупантам.
При этом отношение немцев к оккупантам и «Вервольфу» имели региональные различия. Когда союзные войска вступили в Нижнюю Саксонию, Гессен и Вюртемберг, то сразу же ощутили, что местное население было настроено гораздо враждебнее, чем в западных областях Германии.
Приведу только несколько примеров деятельности нацистских партизан. 1 апреля 1945 года на пути из Милена в Беттендорф подорвался американский грузовик, который задел растяжку, установленную на дороге, и привел в действие заряды, заложенные на обочинах. В окрестностях Франкфурта факты минирования мостов, дорог и железнодорожных путей были чуть ли не обыденным явлением. Водители транспортных средств Союзников были вынуждены постоянно обозревать дороги, даже те, которые были помечены как разминированные. Один водитель вспоминал: «Я вел мой джип с прицепом, который был нагружен боеприпасами, когда идущая впереди машина подорвалась. Я был достаточно удачлив, когда, следуя по тому же району, заметил провод, натянутый поперек дороги. Заряд оказался настолько мощным, что разорвал бы мою машину в клочья. И это был далеко не единичный случай, было множество других. Возвращаясь по дороге, которую мы проезжали несколько часов назад, мы рисковали столкнуться с «неприятностями»».
Учебное пособие «Вервольфа» — устройство засады
В Рейнланде 28 марта 1945 года «вервольфы» взорвали шахту Мютценах, когда ее обследовали американцы в сопровождении местного чиновника, согласившегося сотрудничать с оккупантами. Несколько недель спустя та же команда взорвала здание школы в местечке Нойсс, которую использовали американские части. В местечке Тидофельд 9 мая 1945 года «вервольфы» взорвали два барака, которые использовались американцами в качестве казарм.
В западных предместьях Бремена британские войска задержали несколько групп гражданских лиц, которые минировали дороги. Один из «вервольфов» в момент задержания совершил просто самоубийственный поступок — с одним пистолетом бросился в атаку на английский бронетранспортер. Другой излюбленной тактикой «вервольфов» было уничтожение вражеских средств коммуникации (прежде всего мостов). Силами партизанских групп весной 1945 года было взорвано несколько мостов в Вестфалии. В окрестностях городка Мюнден, лежащем севернее Касселя, было задержано несколько молодых «вервольфов», закладывающих взрывные заряды под опоры моста. В Дюссельдорфе один «вервольф» направил заминированное суденышко на американский понтон, который после взрыва был полностью разрушен.
Был случай, когда подростки заманили в засаду американскую транспортную колонну, после чего закидали ее гранатами, нанеся значительный ущерб технике и живой силе. В Саксонии группа юных партизан проникла на автостоянку, где находилась немецкая трофейная техника, и вывела ее из строя. Близ Ганновера погиб мальчик, который стал своего рода нацистским камикадзе. Он приблизился к цистернам с горючим, но бомба взорвалась раньше, чем он смог нанести существенный вред запасам горючего. В рурском городке Дислакен и швабском населенном пункте Мемминген девятилетняя девочка застрелила двух американских солдат. В тылу Девятой армии США четырнадцатилетний мальчик взорвал мост в центре Дюссельдорфа настолько профессионально, что при этом погибло множество американцев.
В апреле 1945 года в г. Альсфельд был раскрыт «заговор», который составили семь мальчишек, жаждавших захватить оружие и начать партизанскую войну. У всех них за обшлагом воротника были обнаружены значки гитлерюгенда. Несмотря на то что они не успели совершить никаких нападений, их расстреляли. В Магдебурге количество убитых и расстрелянных подростков не поддавалось учету. В какой-то момент союзническое командование сочло допустимым применять против «вервольфов», уже действовавших в тылу, некоторые отравляющие газы. Это обосновывалось необходимостью сломить «организованное сопротивление нацистов».
4 июня 1945 года в Бремене на воздух взлетело местное отделение полиции. При этом погибло 5 американцев и 39 немцев, которые согласились служить новым властям. Взрыв вызвал детонацию боеприпасов, находящихся в соседнем складе. Итоги этого теракта были ужасающими.
31 марта 1946 года английские и американские войска провели совместную операцию по обнаружению и захвату участников нацистской подпольной организации «Вервольф». Создавалась организация на основе Гитлерюгенда и Союза немецких девушек, возглавил ее бывший рейхсюгендфюрер Артур Аксман. В облаве 31 марта было задействовано более 7000 солдат, арестовано свыше 800 человек, часть арестов сопровождалась перестрелками.
Рейхсюгендфюрер Артур Аксман
В Нюрнберге бывший рядовой Ваффен-СС Альфред Зитцманн возглавил группу «вервольфов», которые должны были взорвать здание суда, где должен был проводиться суд над нацистскими преступниками. План провалился. Союзническая контрразведка не исключала, что именно эта группа была причастна к взрывам денацификационных судов в других городах Германии.
Аналогичная ситуация складывалась и в зонах ответственности британских и французских войск, причем последние отличались особой жестокостью и полным игнорированием каких-либо общепринятых гуманитарных норм. Это явно вошло у них в обычай — вспомним зверства французов во время подавления ими национально-освободительных движений в Индокитае и Алжире.
В ходе борьбы с «Вервольфом» союзники проводили массовые репрессии среди гражданского населения, включая систему заложничества, уничтожение деревень и даже небольших городков. Тем самым они грубо нарушали Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, где было четко прописано, что не может быть никаких коллективных наказаний и взысканий и гражданское население не должно нести ответственность за действия отдельных личностей. Вопреки всем конвенциям, в войсках Союзников господствовала концепция о «коллективной вине», которая автоматически предполагала коллективную ответственность за действия индивидуумов.
14 сентября 1944 года, когда войска Третьей армии США вошли в пограничную деревушку Валлендорф, это местечко было уничтожено в ответ на вылазки немецких партизан. В Северном Бадене американцы в ответ на вылазку «вервольфов» сровняли с землей город Брухзаль. В апреле 1945 года по приказу генерала Криса Воукса, командира 4-й танковой дивизии Первой канадской армии, жители городка Зогель, расположенного на севере Германии, были убиты или депортированы, а сам городок стерт с лица земли. В Кобленце была установлена заложническая система, которая исчислялась в пропорции 1 к 10, то есть десять расстрелянных мирных жителей за каждого убитого французского солдата.
Союзное командование прекрасно понимало, что оккупационная политика нацистов была весьма эффективной и действенной. С этой целью в ноябре 1944 года стартовала специальная секретная программа Союзников, которая состояла в том, чтобы, опрашивая французов, бельгийцев, поляков и чехов, узнать, какими методами немцы сохраняли порядок в оккупированной Европе. Особое внимание уделялось ошибкам германской оккупационной политики — Союзники были явно не намерены повторять их. При составлении инструкций и приказов по борьбе с партизанами командование Союзников ориентировалось на нацистский опыт.
Для лишения «Вервольфа» возможной поддержки немецкие военнопленные долгое время после капитуляции Германии продолжали удерживаться в концлагерях, туда не поместили и сотни тысяч гражданских лиц, что являлось нарушением Гаагской конвенции.
Действия «Вервольфа» были направлены не только против союзных войск. Весной 1945 года по Германии прокатилась волна убийств лиц, которые согласились сотрудничать с Красной Армией или Союзниками. «Вервольфы» расправились с главами вестфальских городков Кранкенхаген и Кирхленгер, которые были назначены американскими оккупационными властями. В предместьях Берлина погибло много немцев, согласившихся сотрудничать с советскими оккупационными властями. Но самой крупной и значимой вылазкой стала операция «Карнавал», в ходе которой был устранен Франц Оппенхоф, обер-бургомистр Ахена.
Эффект от убийства Оппенхофа был поразительным. В Ахене и без того было трудно найти кандидатов для работы в новой гражданской администрации. После того как произошло убийство, это стало фактически непосильной задачей. Весть об убийстве быстро разнеслась по Западной Германии. Некоторые из тех, кто еще недавно соглашался сотрудничать с оккупационной администрацией, отказывались от этого шага. «Вервольф» превратился в форменный инструмент запугивания. Это отразилось даже на территориях, которые до сих пор контролировались нацистами. В некоторых областях «вервольфы» обладали правом на внесудебную расправу с любым человеком, несогласным с политикой НСДАП.
Результаты деятельности «Вервольфа» в британской зоне оккупации Германии, май 1945 - июль 1946 гг. (сверху вниз):
-обрезка проводов или кабелей
-установка преград на дорогах или железнодорожных путях
-подрывы или их попытки
-поджоги или их попытки
-другие повреждения оборудования Союзников
-нападения на персонал Союзников
Тем не менее, несмотря на все усилия «Вервольфа», в немецком обществе не удалось насадить дух сопротивления. По мере того как становилось очевидным, что крах Третьего рейха неизбежен, падала мораль даже в среде самих «вервольфов». Опросы, проводившиеся Союзниками после войны, показали, что откровенно нацистские симпатии в молодежной среде исчезали поразительно быстро.
Территории за пределами Германии в её послеверсальских границах
По результатам Версальского мирного договора Германия лишилась ряда своих территорий, населенных в большинстве или в значительном числе немцами: отошедшей к Франции Эльзас-Лотарингии, где 200 000 носителей лотарингского наречия французского языка составляли всего 10-11% от населения региона рядом с 1,5 млн немецкоговорящих жителей; северной части Шлезвига, которая перешла от Германии к Дании, а район Эйпен-Мальмеди — к Бельгии. Кроме того, к Польше отошла часть Верхней Силезии, Данциг стал Вольным городом, а Мемель перешел под совместное управление стран Антанты. В 1939-1940 гг. эти территории, за исключением Северного Шлезвига, вернулись «в лоно матери-родины» — Германии, но после поражения во Второй мировой войне она их снова лишилась.
Германская империя в 1871-1918 гг.
Территориальные потери Германии после Первой Мировой войны
Местное население Эльзас-Лотарингии встретило вступившие туда американские и французские войска весьма негостеприимно. Генерал Кроу из 6-й бронетанковой дивизии США сказал своим подчиненным весьма откровенную фразу: «Мы находимся на вражеской территории и ее гражданское население должны рассматривать как врагов».
Если первоначально диверсии против оккупантов носили довольно ограниченный характер, то позднее они приобретали все более широкий размах. Этому способствовали и жесткие карательные меры союзников.
Один из самых серьезных инцидентов произошел в столице Эльзаса городе Страсбурге, который был захвачен французскими войсками 24 ноября 1944 года. Здесь неоднократно местные партизаны совершали нападения на оккупантов. Как говорил очевидец: «Ночью, не имея оружия и сопровождения, было рискованно переходить улицу». На здание, где располагался штаб 2-й французской бронетанковой дивизии, которой командовал генерал Жак Леклерк, было совершено не менее трех нападений.
В ответ Леклерк 29 ноября 1944 года издал приказ, согласно которому вводилась система заложничества. После каждого нападения предполагалось публично расстреливать по пять жителей города. Кроме того, Леклерк объявил, что по истечении отведенных двух дней расстреливаться будут все, у кого дома будет обнаружено огнестрельное оружие. В эту категорию попадали и укрывающие немецких солдат.
В декабре 1944 года по подозрению в наведении немецкой артиллерии, без проведения какого-либо расследования, были депортированы жители трех населенных пунктов. Но этих мер командованию Третьей армии США показалось мало — начались массовые депортации немецкого населения и в других местах. Неудивительно, что подобные меры очень быстро изменили отношение жителей Лотарингии. Если сначала в отношении Союзников оно было в основном нейтральным, то к концу декабря стало неприкрыто враждебным.
В ответ на эти акции Министерство иностранных дел Германии через Международный Красный Крест 4 декабря передало французскому командованию коммюнике, в котором жестко осудили депортацию немецкого населения. В нем также указывалось, что если Леклерк продолжит осуществлять свою репрессивную политику, то германская сторона оставляет за собой право прибегнуть к подобным мерам в отношении сторонников Шарля де Голля.
В ночь с 31 декабря 1944 года на 1 января 1945 года вермахт начал в Северном Эльзасе стремительное контрнаступление под названием «Северный ветер». И хотя это наступление к февралю выдохлось, произошла резкая вспышка деятельности местных немецких подпольщиков. И даже после того, как к концу марта в Эльзасе-Лотарингии были ликвидированы все крупные очаги сопротивления, ночные нападения на Союзников продолжались. В начале апреля партизанам удалось уничтожить стратегически важный мост через Рейн. Были сообщения о том, что «вервольфы» совершили дерзкое нападение на штаб французского генерала де Тассиньи; прежде чем они погибли, им удалось уничтожить множество высокопоставленных офицеров. Только летом 1945 года террор «Вервольфа» стал стихать.
Когда 11 сентября 1944 года отряды Первой армии США вошли на территорию Эйпен-Мальмеди, то здесь их не ждали белые флаги. Несмотря на жесткие карательные меры Союзников, местные подпольщики неоднократно проводили диверсии против оккупационных сил. Так, в октябре 1944 года один из таких партизанских отрядов подорвал железнодорожный туннель в окрестностях города Бохольтц. В итоге армейская группировка американцев, располагавшаяся в Эйпене, была отрезана от тыловых частей.
Эйпен-Мальмеди
В конце войны ситуация в Северном Шлезвиге, как и во всей Дании, осложнялась тем, что на ее территории располагалась 300-тысячная немецкая воинская группировка и четверть миллиона немцев, эвакуированных в основном из восточных областей Германии. Впервые партизанское движение в Дании дало о себе знать в мае 1945 года, когда в немецком госпитале Копенгагена был обнаружен огромный тайник с оружием. При попытке его захвата датчанами между немецкими ранеными офицерами и датскими солдатами завязалась перестрелка. В качества прикрытия для подпольной организации национал-социалистов использовались даже немецкий и датский филиалы Красного Креста.
Ютландский полуостров, красным цветом окрашен Северный Шлезвиг
В июле 1945 года «вервольфы» совершили нападение на лагерь военнопленных, базировавшийся в Хёрзерреде, намереваясь освободить более тысячи немецких военнопленных и интернированных гражданских немцев. Бой длился всю ночь. Охранникам лагеря удалось отбить атаку «вервольфов», которые потеряли убитыми около пятидесяти человек. Позже датские гвардейцы нашли в окрестных лесах множество тайников с оружием. Деятельность «Вервольфа» в Дании продолжалась и в 1946 году.
Продолжение следует...
