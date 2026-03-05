Красный граф Игнатьев на службе СССР

Алексей Игнатьев после Октябрьской революции

Я был воспитан в строю и, как старый гвардеец, останусь часовым при вверенном мне многомиллионном денежном ящике «до прихода разводящего»! … Царский режим пал, но Россия жива и будет жить… Да прольёт революция хоть немного света на мою тёмную родину! Я буду служить ей столь же самоотверженно, как служил и до сих пор. Я обязан всем, решительно всем, русскому народу. Пусть он отныне и будет моим единственным повелителем!

Сотрудник Торгового представительства СССР во Франции



Памятник Л. Красину в городе Курган



А. Игнатьев в торговом представительстве СССР в Париже

Возвращение на родину



Лубянский проезд, д. 17 («Дом летчиков»), архивное фото

Они занимали три комнаты, заставленные такими обжитыми «дедовскими» вещами. Старенький скрипучий буфет, из которого вынимались тонкого стекла бокалы с вензелями, а на стол ставились фамильные тарелки, выцветшие, поцарапанные от долгого служения, но гордо хранившие корону и инициалы своих владельцев. В кабинете графа-комбрига, маленьком и тесном, на стенах были развешаны пистолеты, сабли, карты, подвешено кавалерийское седло; стоял глобус и на этажерке — альбом с фотографиями, где Наталья Владимировна была запечатлена обнаженной на сцене.

Как-то при мне, задергивая шторы и глядя на темное мокрое стекло, по которому барабанил осенний дождь, Наталья Владимировна вдруг воскликнула, всплеснув руками: «Боже мой! Я ведь только теперь поняла, какой Сталин великий человек! Подумать только — променять благословенный климат Грузии на эту мразь и слякоть! Как надо любить русский народ! Россию!»



А. Игнатьев с супругой в Москве

Нигде так вкусно не кормили, как у Игнатьевых. Граф сам колдовал в своей кухне, вывезенной целиком из Парижа, включая плиту, сотейники, кастрюли, сковородки, ложки, плошки и всякие специи! Он собирался… написать поваренную книгу.

Служба в СССР



Генерал-лейтенант В. Морозов и генерал-майор А. Игнатьев, 1940 или 1941 г.

Русский медведь, которым шведы, как близкие наши соседи, издавна пугали детей, не злой. Он встаёт на задние лапы и выходит из берлоги лишь тогда, когда покушаются на его покой и любимых им медвежат.

Специфика военного ремесла требует привития к нему вкуса с детских лет, а недостаток недисциплинированности детей в домашней, школьной обстановке вызывает необходимость создать специальные средние школы для подготовки нравственно воспитанных и физически развитых будущих командиров Красной Армии.

Для устройства, обучения и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов, организовать в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Ворошиловградской, Воронежской, Харьковской, Курской, Орловской, Смоленской и Калининской областях.

Надо сказать, что погоны не нами придуманы. Мы наследники русской воинской славы. От нее не отказываемся.

Вопрос представляется мне не только своевременным, но и срочным. Мерой для сохранения целости достопримечательных мест сражений явилось бы обращение этих мест в военные заповедники. Памятники, сооружения, посвящаемые увековечиванию памяти Великой Отечественной войны, должны быть рассчитаны, по крайней мере, на 500 лет. И построены, равно как и ограда к ним, что крайне важно, из прочных материалов (гранита, чугуна, меди), на хороших бутах и фундаментах.



Советский генерал Игнатьев

Третий эскадрон, ко мне!



Могила генерал-лейтенанта Алексея Игнатьева



Мемориальная доска Игнатьеву А. А. в Москве на Лубянском проезде



В. Вдовиченков в роли графа Кромова