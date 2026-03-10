Советский генерал Александр Самойло

Переговоры в Бресте

Оставить штаб 10-й армии и отправиться в Брест в качестве председателя военной комиссии по перемирию с немцами.

Так окончилось моё скромное участие в первой мировой войне 1914-1918 годов,

Для меня ясно: до получения этого приказания я был генералом старой армии, состоял на должности в этой армии, а с этого момента порываю связи со старой армией и перехожу на военную службу Советской власти – выполнять какие-то мне ещё неизвестные обязанности. Так просто, даже пока без всяких внешних перемен, произошел переход мой с 25-летней прежней командирской службы в старой армии на службу Советской власти.

И тогда мы вместе с народами мира перекроили карту Европы.

Не горюйте, Александр Александрович, сейчас это необходимо. Поверьте мне, придет время, и мы вернем вам и ваши чины, и ваши ордена.

В Москве в 1919 году они были обменены моей женой Анной Сергеевной на пуд белой муки. А среди них ведь были и золотые!

Некоторым забавным диссонансом было поведение эсерки Биценко. В ней Гофман (глава немецкой делегации, начальник штаба Западного фронта) видел даму, за которой ему за своим столом надлежало, как хозяину и кавалеру, ухаживать. Она же далеко не по-дамски отвечала на все его любезности, что, впрочем, не обескураживало Гофмана, обращавшего выходки Биценко в шутки и продолжавшего с ней подчеркнуто галантный тон.



А. Биценко в составе советской делегации. Рядом с ней сидят – Л. Каменев и А. Иоффе, стоят – В. Липский, В. Стучка, Л. Троцкий, Л. Карахан

Крестьянин в составе российской делегации на вопрос денщика, какое вино он будет пить – белое или красное, ответил: то, которое крепче.

Оставлять этих политиков и литературоведов одних значило бы, может быть, допустить ошибки и промахи, могущие больно отразиться на русской промышленности и на русских рабочих.

Головотяпы! Вы такого наворотите с вашими идеями, что потом за 100 лет не расхлебают.

Войди я раньше в работу, много ошибок можно было бы предупредить.

Красин более всего требовал реализма. В нашу ставку на мировую революцию он и тогда не верил и с самого начала хотел договариваться с немцами всерьез. Немцы (и их союзники) относились к Л. Б. с большим уважением, сразу заметив, что у него деловой подход, а не наши речи для улицы.



Бюст Л. Красина работы двоюродной сестры У. Черчилля Клэр Шердиан



Подписание соглашения о перемирии 15 (28) декабря 1917 г.



Лев Троцкий прибывает на переговоры в Брест-Литовск

Согласно сделанному делегацией заявлению, издайте немедленно, этой ночью, приказ о прекращении состояния войны… и о демобилизации на всех фронтах.

Немецкие капиталисты, банкиры и помещики, поддерживаемые молчаливым содействием английской и французской буржуазии, поставили нашим товарищам, членам мирной делегации в Бресте условия, под которыми не может дать свои подписи русская революция… Мы не можем подписать такого мира, который несёт с собою горе, затягивает и страдания миллионов таких же рабочих и крестьян. Мы не можем, не хотим и не будем также вести войну, затеянную царями и капиталистами… Мы не хотим и не будем вести войну с такими же, как и мы, немецкими и австрийскими рабочими и крестьянами… Мы не подписываем мира помещиков и капиталистов. Пусть знают теперь немецкие и австрийские солдаты… что мы с ними воевать отказываемся… Предписываю немедленно принять меры к объявлению войскам, что война с этого момента считается прекращенной… Настоящим объявляется одновременно начало общей демобилизации на всем фронте… предписываю принять меры к уводу войск с передовой линии.

Красный командир Александр Самойло



Английские корабли близ острова Мудьюг



Высадка интервентов



Награждение американских солдат. Архангельск, набережная Северной Двины, 16 мая 1919 г.



Прибытие английских танков на станцию Исакогорка, 1919 г.



Англичане в Архангельске, зима 1918-1919 гг.

была спланирована и успешно осуществлена Шенкурская операция 1919 года, в результате которой были сорваны планы Антанты на соединение сил северной и восточной контрреволюции и созданы условия для освобождения советского Севера.

Мы движемся по реке вглубь страны.

Патруль роты С, находясь в арьергардной охране, вступил в перестрелку с боло (большевиками). У этой войны, похоже, нет тыла – фронт везде.

Поддерживая продвижение роты В, наш монитор потеснил канонерку большевиков. Боло пытались бежать, но наш огонь был силен и точен... Я расстрелял около 40 патронов.

Вражеский патруль появился на краю вырубки и открыл по нам огонь. Мы ответили изо всех стволов… Противник уверен в себе, чего мы не замечали за ним в осенний период боев. Парадоксально: чем дальше мы оттеснили большевиков внутрь края, тем сильнее он стал, демонстрируя теперь нам свою молодцеватую готовность к открытому бою. Теперь мы начинаем всерьез осознавать обоснованность пропагандистского лозунга, требующего столкнуть нас в Белое море.

Свое наступление враг начал совершенно неожиданно, вцепившись в наш правый фланг, и одновременно ударил по тыловым позициям. Канонерки боло и его полевые орудия открыли огонь по нашим линиям и вели его непрерывно в течение всего дня. Особенно досталось нашему блокгаузу N 6, занимавшему одну из ключевых позиций в обороне Тулгаса. Сражение громыхало на все голоса целый день. Фронтальная оборона стояла крепко… множество большевиков, независимо от того, хорошими или плохими людьми они были, насмерть положены на пространстве у моста… Я почтительно обнажаю голову перед героизмом большевистских солдат, пытавшихся совершить невозможное.

Около 11 часов утра один из снарядов раскидал мешки с песком, прикрывающие пулеметы. Мы поспешно восстановили разрушенное, но еще через полчаса блокгауз получил прямое попадание в крышу. Силой взрыва нас всех внутри мгновенно просто вбило в пол, контузив весь гарнизон. При этом три человека были убиты на месте, пятеро ранены из девяти человек, находившихся в тот момент в шестом блокгаузе. Осколки пробили мне руку и плечо.

Небольшое Чамово… Представьте себе кучку янки, занесенных не своей волей в эту деревеньку где-то на окраине России, в то место, куда и палец-то не сразу отыщет путь на карте.



Американский патруль в районе деревни Чамово

«Под британским командованием» – таково название нашего фиаско здесь… Я иногда думаю, что в США забыли, что у них есть полк, зачем-то посланный в Россию.



Американские солдаты в Тулгасе

Мы здесь как те парни, которые попали в капкан Дарданелл: нет смены, нет подкрепления, нет определенных рекомендаций относительно того, зачем, почему и сколько нам находиться здесь. Мы рады и тому, что позади нас стоят канадцы со своей полевой батареей, но они – полные инвалиды по сравнению с тем, что творят длинные руки артиллеристов боло. Русский медведь дубасит нас в одиночку, а мы чувствуем себя так, словно попали меж двух его русских лап, которые в лепешку давят все, что попало меж них.

Как бы мы ни храбрились, однажды нас просто пнут в зад, и в лучшем случае мы окажемся там, откуда прибыли.

Наш патруль из восьми человек… вышел на разведку местности и в 400 метрах от леса попал в засаду. Один человек был убит, капрал Артур Принц попал в плен, четверо ранены, трое сумели пробраться к нашей линии обороны невредимыми. Четвертый взвод немедленно бросился в атаку, на выручку раненым товарищам. Но на полпути, прямо на главной дороге парни вновь нарвались на засаду боло, открывших свирепый огонь... На месте погибли или скончались от ран рядовой Фрэнк Клиш, сержант Уильям Боуман, рядовой Даниэль Роббинс, рядовой Джозеф Павлак. Еще восемь человек были ранены. Ребятам удалось отползти, забрав раненых, и вернуться к линии наших траншей… Это большой удар по роте и тяжелая, страшная потеря.



Похороны интервентов

Нам сообщили, что в Тулгасе шотландцы, отказавшиеся от несения патрульной службы, преданы военному суду. Тем не менее, мои симпатии на стороне этих ребят. Мы не виним шотландцев ни в чем. Удачи вам, парни!

Только что пришло сообщение, что русские, сменившие нас в Тулгасе, безо всякой борьбы перешли на сторону большевиков.

Сегодня утром состоялся наш последний смотр на русской земле. В 15 часов мы готовы к погрузке на борт военного транспорта Menominee, плавающего под британским флагом… Люди располагаются в помещениях, лишенных признаков какой-либо вентиляции. Это натуральный флотский скотовоз, безбожно загаженный и изрядно попользованный в войну. Он должен увести нас из России.

Александр Самойло после завершения гражданской войны



Могила генерал-лейтенанта Александра Самойло на Новодевичьем кладбище