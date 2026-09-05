Человек, земля или запись: как работало крепостное право в Европе и России

Закон, который догонял работника

Свобода человека и долг земли

Когда имение не отпускало держание

Книга, которая помнила двор

Крестьянин, которого представляло сословие

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В английском Статуте о работниках 1351 года между распоряжениями о найме и плате стоят два коротких слова:— «зависимый или свободный». Закон обращался к работникам вообще, включая тех, кого обычное право не связывало с господином. После великой смертности корона пыталась удержать труд вообще. Знакомое словоздесь не подходит: закон после эпидемии обращался и к свободным работникам, а зависимый человек в других обстоятельствах находил возможность уйти.Три предыдущих материала этого цикла были посвящены тому, как русская крепость складывалась, становилась властью над человеком и получала отдельные ограничения. Теперь предметом будет само слово: что именно оно связывало в Англии, Франции, германских землях, России и почему в Швеции сходная сельская иерархия сложилась без единой крепостной модели. Пять стран выбраны не для построения шкалы суровости — они позволяют увидеть, как одно слово покрывало разные юридические объекты: личный статус, земельное держание, государственную запись, политическое представительство. Сравниваются не уровни страдания, а структуры нормы и аппараты её исполнения — на протяжении примерно пяти столетий, от кризиса XIV века до реформенной эпохи конца XVIII-го.Статут 1351 года был ответом не на отвлечённый вопрос о сословиях, а на поступок. Работник уходил туда, где после Чёрной смерти ему предлагали больше. Землевладельцы жаловались на требования высокой платы; корона велела способным людям служить за прежнее вознаграждение и предусматривала заключение за отказ. В переводе текста, опубликованном Yale Avalon по, формулане оставляет возможности представить акт законом исключительно о вилланах. В момент нехватки рук государство попыталось подчинить общему порядку и связанного обычаем держателя, и свободного наёмного работника.Документ эпохи устанавливает норму со ссылкой на кризис, но не показывает, как она исполнялась в каждом маноре. Другой временной масштаб задаёт работа Марка Бейли «The Decline of Serfdom in Late Medieval England», опубликованная в 2014 году. Бейли описывает не один указ, а позднесредневековую траекторию: повинности вилланских держаний постепенно снимались, люди перемещались между манорами, покупали свободу, сопротивлялись прежним требованиям индивидуально и сообща. У короны была тюрьма; у работника — соседний наниматель, выкуп и способность не исполнить старую повинность.Получается источник-конфликт. Закон после эпидемии говорит об усилении принуждения, исследование долгого периода — об ослаблении. Но противоречие возникает лишь тогда, когда один год принимают за итог столетия. Дефицит труда повышал возможность работника уйти и одновременно усиливал желание владельца и короны этот уход остановить. Кризисный закон и долговременная траектория описывают разные стороны одного процесса: попытку удержать и предел её долговременного успеха.Этот предел проявился с особой силой в 1381 году. Восстание Уота Тайлера вспыхнуло именно тогда, когда корона попыталась одновременно держать плату на дореформенном уровне и выколачивать подушный налог. Восставшие требовали отмены вилланского статуса; Ричард II в Майл-Энде дал соответствующее обещание — и отозвал его, как только армия разошлась. Восстание не отменило, но изменило баланс страха: лорды реже рисковали систематически навязывать прежние повинности там, где крестьяне помнили о возможности коллективного отказа. Манориальные суды фиксируют нарастание индивидуальных выкупов и переговоров именно в десятилетия после 1381 года.Отдельного внимания заслуживает то, как вилланский статус регулировал семью. Манориальные свитки показывают, что дочь виллана не могла выйти замуж без разрешения господина: за право брака взималась плата —. Вдова сохраняла держание, но не могла передать его без судебного акта манора. Жена не имела права уступить держание без собственного согласия в суде, хотя в большинстве дел она оставалась юридически зависимой от воли мужа и лорда. Плата за брак —— не была маргинальной деталью: она служила одним из формальных признаков вилланского состояния, и её уплата или оспаривание прямо влияли на то, каким статусом пользовалось потомство. Там, гдеисчезал из манориальных записей, это само по себе служило свидетельством ослабления прежней зависимости. Манориальные суды фиксируют нарастание индивидуальных выкупов и переговоров именно в десятилетия после 1381 года — в том числе выкупы, которые освобождали семью от вилланского маркера.Такое чтение ограничивает и более широкую причинную формулу. Евсей Домар в статье 1970 года предложил известное сочетание трёх элементов: свободной земли, свободных крестьян и землевладельцев, которые сами не работают. По его модели устойчиво совместить можно лишь два элемента из трёх; при избытке земли владельцу выгодно добиваться политического ограничения труда. Но сам Домар не считал свободную землю ни необходимым, ни достаточным условием крепостничества и вводил политическую переменную. Его схема объясняет стимул удерживать, а не заранее выбранный правовой исход.Роберт Бреннер развернул оговорку в дискуссии, ставшей точкой отсчёта для историографии аграрных структур. Бреннер критиковал демографические объяснения, указывая, что одинаковый демографический шок — Чёрная смерть — дал в Западной Европе траекторию ослабления зависимости, а в Восточной, наоборот, усиление. Решающей переменной он считал не соотношение земли и людей, а классовый баланс: там, где крестьянская община была слабее и где корона нуждалась в дворянстве для военной и административной службы, землевладельцы добивались политического ограничения труда успешнее. Сила общины, в свою очередь, зависела от предыдущих институтов: там, где крестьяне имели доступ к королевскому суду (Англия) или где корона нуждалась в мобильном населении для фиска и армии (Швеция), классовый баланс складывался иначе, чем там, где корона делегировала суд частным владельцам (Пруссия, Польша).Польско-литовский материал делает этот аргумент особенно зримым. К XVI–XVII векам фольваркно-барщинная система — крупные имения на принудительном крестьянском труде — сложилась в Речи Посполитой в один из наиболее жёстких крепостных режимов Европы: крестьяне отрабатывали барщину несколько дней в неделю, их мобильность была практически упразднена, а шляхта располагала судебной властью над зависимыми, почти не ограниченной короной. Польско-литовский случай упомянут здесь как пример наиболее жёсткого режима; детальный разбор его механизмов — предмет отдельного материала. Но уже само его присутствие в историографии напоминает, что «второе крепостничество» к востоку от Эльбы было не единственным вариантом восточноевропейского пути.Английский документ позволяет увидеть эту оговорку в действии. Землевладельцу был выгоден прежний уровень платы, короне — порядок обязательной службы, работнику — возможность использовать нехватку рук. Закон соединил первые два интереса, но наличие закона ещё не доказывает способности десятилетиями подчинять ему третий. Манориальные суды, коллективное сопротивление, выкуп свободы и мобильность меняли результат без отмены самого первоначального стимула. Поэтому демографический шок не следует называть ни автоматическим освободителем, ни автоматическим создателем новой несвободы. Он обострял спор о том, кто получит право распорядиться редким трудом.Недостаточно спросить, существовало ли в стране «крепостное право». Надо установить, кого связывала конкретная норма, с чем именно и кто обеспечивал исполнение. В Англии 1351 года королевский приказ на время протянулся дальше вилланского держания. Широкое слово закона, впрочем, ещё не сделало одинаковыми свободного работника и виллана.Французскаяпоказывает обратное движение: личное прикрепление могло ослабнуть, а связанное с землёй право — сохраниться. Если в Англии кризисный закон расширял охват нормы за пределы наследственного статуса, то французский материал демонстрирует расхождение статуса и обязательства во времени. В рецензии Ги Лемаршана на исследование Тьерри Брессана отмечено, что с конца XV века во многих случаях речь уже не шла о прикреплении серва к земле в прежнем смысле., однако, не исчезла. Она оставалась личной, вещной — лежавшей на держании — или смешанной, причём различия зависели от области и обычая.За термином стояли не только определения. Общины обращались в суды, добиваясь ограничения повинностей; серфы Сен-Клода вели публичный процесс. Эти действия не позволяют описать всех французских зависимых одним случаем, зато показывают, почему старое право продолжало существовать после ослабления старого статуса. Спор шёл уже не обязательно о возможности покинуть землю. Он мог касаться наследования, платежа, повинности держания и права сеньора, которое следовало за участком к новому держателю.Декрет Национального собрания от 11 августа 1789 года провёл границу внутри того, что позднейший пересказ часто называет общей отменой феодализма. В прочитанном академическом переводе права, происходившие из личного или реального серважа, отменялись безвозмездно, тогда как другие сеньориальные платежи объявлялись выкупными. Это официальная реформенная публикация в переводе, а не проверенный здесь французский оригинал; её терминологию нельзя расширять за пределы текста. Но юридическое действие видно достаточно ясно: свободу личности и прекращение всех обязательств земли собрание не объединило в одном решении.Это расхождение объясняет, почему две привычные фразы — «во Франции серваж исчез» и «серваж дожил до революции» — могут описывать разные предметы. Первая говорит об ослаблении личного статуса во многих областях, вторая — о региональнойи связанных с держанием правах. Слово осталось, объект зависимости переместился. Человек уже мог не быть прикреплён к земле, а земля ещё помнила обязанность.В германских землях перевод сглаживает различие, которое право проводило между— личной зависимостью — и— подчинением имению. Там, где французский материал показал расхождение личного статуса и земельного обязательства во времени, германский добавляет третий вариант: зависимость, в которой сам тип связи определялся тем, можно ли отделить человека от места. Шейла Огилви в исследовании 2014 года предлагает сравнивать не названия, а ограничения мобильности, брака, имущества, труда и обращения к суду. Особенно важно, позволял ли статус отделить человека от держания: при личной зависимости владелец мог переместить зависимого отдельно, тогда как при подчинении имению это юридически не допускалось.Из этого не следует, что вотчинная зависимость была «мягче» или что личная всегда действовала строже. Огилви показывает практическое сближение режимов:могла становиться наследственной и затрагивать жизнь человека далеко за пределами земельной повинности. Господа переопределяли статусы, зависимые выкупали переход из одной формы в другую. Юридическая конструкция определяла, что можно передать или удержать; повседневная власть могла выходить за её пределы.Патент Иосифа II 1781 года в Богемии и Моравии расширил возможность ухода и заработка вне имения. Музейная карточка документа и исследование Огилви сообщают об этом направлении реформы, однако не дают основания объявить, будто в один день исчезли все земельные и трудовые повинности. Полный текст патента здесь не прочитан; для целей настоящего сравнения достаточно установить, что патент расширил мобильность, не упразднив все земельные обязательства, — это показывает расхождение личного статуса и держания. Название «отмена крепостничества» сообщает направление перемены, однако не раскрывает всего объёма отменённых повинностей.Прусские реформы, обозначившие прекращениек Мартинову дню 1810 года, также показывают расхождение личного статуса и земельного отношения. Освободить человека от вотчинной власти и определить судьбу держания — разные юридические действия, даже если они входят в одну реформенную эпоху. Германский материал тем самым запрещает простой тест: возможность продать человека отдельно от земли важна, но не универсальна. Иногда именно невозможность отделения выражала устройство зависимости — имение держало не тело без участка, а наследственную связь человека с хозяйственным местом.В русском материале таким местом стала запись. Соборное уложение 1649 года предписывало отдавать беглых по писцовым и переписным книгам «без урочных лет», вместе с жёнами, детьми, имуществом и хлебом. Это документ события в электронной публикации МГУ, выверенной по изданию М. Н. Тихомирова и П. П. Епифанова 1961 года. Он устанавливает норму, но не сообщает частоту её исполнения по уездам.Владелец предъявлял требование, аппарат искал прежнюю запись, беглого возвращали не как отдельного работника, а вместе с семейным хозяйством. Писцовая книга превращала прошлую принадлежность в государственную память. Частное требование становилось исполнимым потому, что центральный учёт отвечал на вопрос: за кем и где числился двор.Эта бумага, впрочем, не содержит в готовом виде всей позднейшей владельческой власти. Из статей главы XI нельзя вывести ни частоту отдельных продаж людей, ни последующие формы наказания, ни полное сближение крестьянского состояния с иными видами личной зависимости. Уложение связывает семью, имущество, хлеб и место записи одним возвратом. Его объект — хозяйство в учётной связи; отдалённый результат системы не следует вкладывать в исходный документ.Но сама эта связь могла переходить от одного владельца к другому — и при этом меняться по содержанию, не меняясь по названию. В промежутке между Уложением и реформенной эпохой конца XVIII века произошло событие, которое в одночасье изменило положение огромной части зависимого населения, не отменив самой системы. Указ Екатерины II 1764 года о секуляризации церковных имений передал под управление коллегии экономии около двух миллионов монастырских крестьян — более десяти процентов всего крестьянского населения страны на тот момент. Эти люди стали «экономическими», а затем государственными крестьянами: их положение отличалось от владельческого крепостного состояния, прежде всего тем, что над ними не стояло частного лица с правом телесного наказания и продажи. Вместо вотчинного суда монастыря над ними теперь стояла коллегия, а затем казна; оброк остался, но продажа отдельно от земли была упразднена — не реформой статуса, а сменой владельца на государство. Секуляризация не была освобождением — государственные крестьяне несли оброк казне и оставались прикреплены к месту записи. Но она показала, что объём крепостного состояния внутри одной страны в один год мог резко измениться без всякой реформы личного статуса: менялся не закон о зависимости, а аппарат, которому принадлежало требование.Сопоставление с Англией обнаруживает не шкалу суровости, а разные аппараты. Статут 1351 года приказывал наниматься за прежнюю плату работнику; русское Уложение искало конкретного беглого по книге. В первом случае кризисная норма стремилась охватить рынок труда шире наследственного статуса. Во втором государственная запись обеспечивала бессрочность владельческого требования. Оба закона пытались остановить движение, но отвечали на разные вопросы и пользовались разной памятью.Швеция нужна в этом сравнении как проверка самой привычки выводить крепостничество из крупного землевладения, аренды или сельского неравенства. Исследование Эрика Бенгтссона и Патрика Свенссона показывает: около 1700 года крестьяне обрабатывали примерно 85 процентов земли страны. Эта доля относится к обработке, а не к собственности. Среди сельских хозяев были собственники, коронные и дворянские арендаторы.Объяснение шведского пути не исчерпывается одной переменной. Шведская корона нуждалась в мобильном населении по фискальным и военным причинам: разветвлённая рекрутская система и государственные мануфактуры, прежде всего железоделательные, требовали работников, способных переходить с места на место. Это классовый баланс наоборот: не дворянство добилось от короны аппарата принуждения, а корона не предоставила дворянству такого аппарата — потому что её фискальный интерес требовал мобильности крестьян. Горнодобывающий и металлургический сектор — берг- и брукские хозяйства в Бергслагене применяли смешанные формы труда, где вольнонаёмный, приписной и крестьянский труд сочетались в рамках одного предприятия. Дворянство получало доходы от аренды, но корона не предоставила ему аппарата вотчинного суда, сопоставимого с прусским или польским. Выгода от удержания крестьянина на месте была для шведского лорда меньше, чем выгода от его найма или сдачи в аренду следующему держателю.В то же время крестьяне-собственники и коронные арендаторы имели собственное представительство в сословном риксдаге. Политическое действие здесь состояло не в бегстве из манора и не во владельческом иске по книге: часть крестьян входила в учреждённое представительство, а коронные арендаторы могли выкупать обрабатываемую землю. Дворянские арендаторы и безземельные не получали от этого одинакового положения. Неодинаковый охват представительства не позволяет превращать политический контрпример в рассказ о всеобщем равенстве сельского общества. Шведский контрпример не отменяет зависимости, службы и неравенства; он показывает другое сочетание землевладения, аренды, государственного фискального интереса и политического представительства — и напоминает, что крепостное право не было единственным способом организовать сельский труд в раннее Новое время.Единое слово этого не замечает. Наличие трудовой повинности ещё не доказывает личного крепостного статуса: обязанность могла лежать на держании, дворе или тягле. Большая доля крестьянской обработки не означает большой доли свободных собственников. Плата за брак могла быть формальным признаком зависимости в одной стране и отсутствовать в другой. Свободная земля, нехватка рук и интерес землевладельца также не создают один исход без суда, государства, коллективной силы и способов учёта. Классовый баланс, фискальные потребности короны и наличие альтернативных рынков труда определяли, в какую сторону склонялся результат — что и показывает сравнение Швеции с Польшей, двух стран с крупным дворянством и преимущественно аграрным населением, получивших противоположные исходы.Строкатеперь читается иначе. Сначала она казалась широким определением людей, которых закон намеревался удержать. После Франции, германских земель, русской писцовой книги и шведского риксдага в ней виден предел общего названия. Один документ держал заработок. Другой освобождал личность, но оставлял выкупные платежи. Третий не позволял отделить человека от держания. Четвёртый возвращал двор по записи. Пятый упирался в фискальный интерес короны, который не позволил отдать аппарат принуждения частному лицу. Словосвязывает эти листы в библиотеке. На самих листах связаны разные вещи. И читатель, который хочет понять, что именно удерживало конкретного человека в конкретном месте, должен спросить не о названии, а об аппарате.