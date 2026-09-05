Туда и обратно или только до цели: как на самом деле считают дальность БПЛА
У китайского TP200 заявлены 3000 километров максимальной дальности и 2000 километров с полной нагрузкой. Для индийского Kaal Bhairava разработчик заявляет те же 3000 километров при использовании спутниковой связи. В публикациях о применении украинского FP-1 фигурировал путь до цели сопоставимой длины, и в одной таблице оказываются три дальних беспилотника. В реальной военной задаче расстояние считают тремя способами.
Одна цифра из трёх разных ведомостей
TP200 совершил первый полёт 26 июля 2026 года в китайском Яньтае. ECNS со ссылкой на разработчика Yitong UAV System сообщил о продолжительности полёта более 24 часов с полной нагрузкой и максимальной дальности 3000 километров. «Военное обозрение» и Army Recognition со ссылкой на данные разработчика приводили рядом второй показатель: 2000 километров с полной нагрузкой в 200 килограммов.
Разница между числами важнее красивого максимума. Максимальная дальность показывает предел при определённом профиле полёта, который разработчик подробно не раскрыл. Показатель дальности с полной нагрузкой получен при другом сочетании топлива и полезного груза. Назвать любую из этих величин боевым радиусом нельзя. Радиус включает выход в заданный район и возвращение с необходимым резервом.
У Kaal Bhairava цифра 3000 километров появилась в материалах компании Flying Wedge Defence and Aerospace. Аппарат заявлен как возвращаемая ударно-разведывательная машина класса MALE — средневысотный беспилотный аппарат большой продолжительности полёта. Для дальнего режима указан SATCOM, то есть спутниковый канал связи, а для прямой радиовидимости — до 150 километров. Там же фигурируют до 30 часов в разведывательном полёте. В интервью газете New Indian Express основатель компании Сухас Теджасканда назвал для ударного режима продолжительность до 11 часов.
Тридцать часов наблюдения и одиннадцать часов ударной миссии относятся к разным режимам; состав нагрузки не раскрыт. Компания объявила о готовности программы, экспортном заказе и соглашении о будущем производстве в Португалии. Однако в открытых источниках не найден протокол испытательного полёта с подтверждением заявленной дальности 3000 километров, работы SATCOM в помехах и полного ударного цикла. Перед нами характеристика из материалов самого разработчика, а не результат опубликованных приёмочных испытаний.
FP-1 устроен иначе. Это одноразовый ударный аппарат. В мае 2025 года «Военное обозрение» сообщало о заявленной дальности 1600 километров и массе взрывчатого вещества 120 килограммов. В июле 2026 года Life.ru передавал уже другую цифру — 3400 километров, а также заявление украинской стороны о маршруте до цели длиной до 3000 километров. Документ, который объяснял бы изменение конструкции и условия роста дальности, в доступных материалах не найден. Без исходных данных — массы конструкции, ёмкости баков, удельного расхода — любая попытка расчётной оценки превратится в спекуляцию.
Получается три ведомости с разными графами, а не подтверждение одного класса. У TP200 есть максимум и дальность с полной нагрузкой. У Kaal Bhairava — заявленная характеристика проекта, зависящего от спутникового управления. У FP-1 — дальность полёта одноразового аппарата до цели. Километр сам по себе ещё не является военной характеристикой.
Сравнительная таблица
Билет в один конец не требует обратного топлива
Возвращаемой машине нужно топливо на обратный путь, резерв на изменение маршрута, возможность посадки. Ей нужны исправная полоса, наземное обслуживание и работающий канал управления. Для TP200 заявлено по 300 метров для взлёта и посадки. У Kaal Bhairava дальний маршрут прямо связан с SATCOM. Поэтому оценивать их дальность отдельно от необходимой инфраструктуры нельзя. Увеличение дальности возвращаемого аппарата достигается за счёт изменения запаса топлива, полезной нагрузки, скорости либо сочетания этих факторов.
Одноразовый FP-1 решает другую задачу. Ему не нужно возвращаться на аэродром, заходить на посадку и сохранять ресурс для следующего вылета. Топливо, которое возвращаемая машина оставляет на обратную дорогу, одноразовый аппарат расходует на движение к цели.
Из этого не следует, что заявленные 3000 километров TP200 или Kaal Bhairava надо просто делить пополам. На результат влияют нагрузка, высота, ветер, режим двигателя, маршрут и топливный резерв. Этих данных разработчики не раскрыли. Но нельзя ставить в один ряд полный маршрут возвращаемого аппарата и путь ударного средства в один конец: для одной машины дальность заканчивается возвращением на аэродром, для другой — встречей с целью.
Первый полёт, пресс-релиз и применение
Способы считать дальность различаются. Стадии проектов — тоже. TP200 поднялся в воздух, однако серийный оператор и объём поставок не раскрыты. Первый полёт подтверждает существование лётного прототипа. Он не подтверждает прохождение 3000-километрового маршрута с заданной нагрузкой и не превращает экспериментальную платформу в готовый ударный комплекс.
Недостаток открытых подтверждений не означает, что работы не велись. Он лишь не позволяет считать заявленные параметры подтверждёнными характеристиками действующего комплекса — для этого нужен протокол испытаний с измеренной дальностью, нагрузкой и профилем полёта.
Спутниковая связь, большая продолжительность полёта и возможность действовать с короткой подготовленной полосы действительно описывают востребованную военную функцию. Если заявленные параметры будут подтверждены, оператор получит средство длительного наблюдения и удалённого удара.
FP-1 российские источники описывают как применяемый аппарат. Это более высокая практическая стадия, чем презентация проекта. Но факт применения не подтверждает автоматически каждую позднюю цифру дальности. Без точки пуска, маршрута, профиля полёта и идентификации каждого аппарата сообщение о преодолённой дальности остаётся неподтверждённым утверждением стороны конфликта.
Собственные источники тоже нужно оценивать критически. Российская публикация тоже может поставить рядом паспортную цифру производителя, газетный пересказ и сообщение противника о результате удара. По существу смешиваются расчётная характеристика, стадия проекта и боевой эпизод. Подобное смешение не усиливает оценку угрозы, а скрывает её неопределённость.
Военная возможность возникает не в момент появления крупной цифры. Она складывается, когда характеристика соединяется с серией, оператором, подготовленными расчётами, устойчивой связью и воспроизводимой миссией. У трёх рассматриваемых аппаратов степень подтверждённой готовности различается.
ПВО считает не километры, а миссии
Дальность расширяет выбор маршрутов. Объекты в глубине теперь прикрывать нужнее. Средства обнаружения — распределять сложнее. Но сама по себе она не говорит, сколько аппаратов придёт одновременно, с каких направлений, на какой высоте и с какой заметностью.
Экономика массового налёта и пределы замены авиации беспилотниками уже разбирались в статье «О политике, ПВО Ирана и Украины и роли БПЛА в современной войне». Различие дальних средств по траектории, скорости, боевой части и точности рассматривалось в материале «Versus. „Искандер" или „Калибр"?». В данном случае к этим параметрам добавляется ещё один: что именно источник назвал дальностью.
TP200 требует оценки маршрута возвращаемой многоцелевой платформы, её нагрузки и аэродромного цикла. Kaal Bhairava добавляет вопрос о спутниковом канале и реальной стадии программы. FP-1 ставит перед ПВО задачу одноразового удара, в которой весь доступный путь может быть направлен к цели. Для каждой из этих угроз потребуется свой состав сил.
Для оценки угрозы важны массовость, маршрут, скорость, заметность. Плюс качество разведки и устойчивость управления. Дальность обозначает возможную глубину, но не доказывает способность пройти конкретный маршрут и выполнить задачу. Медленный аппарат может долго оставаться в зоне обнаружения. Машина со спутниковым каналом зависит от внешней инфраструктуры. Одноразовое средство теряется после каждого вылета.
Сравнивать нужно не километры, а миссии. Тогда 3000 километров перестают выглядеть признаком единого класса и становятся началом штабной проверки: с какой нагрузкой, в одну или две стороны, по какому каналу и на какой стадии. По заявленным характеристикам TP200, Kaal Bhairava и FP-1 относятся к дальним аппаратам, но решают разные задачи.
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